«Зенит» принимает «Сочи» в матче, где права на ошибку нет ни у одной из команд. Петербуржцы продолжают погоню за «Краснодаром» и рискуют второй сезон подряд остаться без трофеев. Сочинцы ещё недавно выглядели обречёнными, но после резкого рывка снова поверили в шанс добраться хотя бы до стыков. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча
15:00 Команды вышли на поле, а матч начнётся с минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны, как и все игры этого тура РПЛ.

14:50 Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Кравцов, Мухин, Коваленко, Васильев, Фёдоров.

14:35 Главным арбитром матча назначен Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Сергей Федотов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Сергей Цыганок.

«Зенит»

Команда Сергея Семака остаётся в роли догоняющего.  После победы над махачкалинским «Динамо» «Зенит» ненадолго вышел на первое место, но ничья с «Локомотивом» (0:0) снова вернула лидерство «Краснодару».  Затем петербуржцы обыграли «Ахмат» (2:0) и ЦСКА (3:1), но отставание в одно очко сохранилось.

При этом по игре «Зенит» постепенно прибавляет.  Матч с ЦСКА получился одним из самых убедительных весной: команда быстро пропустила, но к 60-й минуте уже забила трижды.  Для нынешнего отрезка это важно — раньше петербуржцы чаще брали результат через минимальное преимущество, а не через яркую атаку.

Кадровая ситуация у хозяев почти оптимальная.  Семак вряд ли будет широко ротировать состав: команда работает в недельном цикле, а физическое состояние позволяет сохранять основу.  Единственный вопрос — правый фланг обороны.  Против ЦСКА играл более осторожный вариант с Дркушичем, но против «Сочи» возможен выход Караваева или восстановившегося Мантуана.

Домашний фактор — главный козырь «Зенита».  В этом сезоне РПЛ команда ещё не проигрывала на своём поле и уже точно останется лучшей домашней командой турнира.  Победа над «Сочи» позволит набрать 41 очко из 45 возможных дома — это стало бы клубным рекордом в чемпионатах России.

«Сочи»

«Сочи» проводит один из самых странных сезонов в лиге.  После 23 туров у команды было всего девять очков, и казалось, что вопрос вылета фактически решён.  Но в последних пяти матчах подопечные Игоря Осинькина выиграли четыре раза и резко вернули себе интригу.

Победы над ЦСКА, «Ростовом», «Крыльями Советов» и «Оренбургом» изменили настроение вокруг команды.  Особенно важен последний успех — 3:1 над прямым конкурентом.  Теперь отставание от зоны стыков составляет всего три очка, хотя времени остаётся совсем мало.

При этом не стоит переоценивать рывок.  В матче с «Динамо» «Сочи» снова выглядел ограниченно в атаке, нанёс всего один удар в створ и проиграл 0:2.  То есть команда стала чаще брать очки, но не стала стабильной.  Против «Зенита» придётся сыграть почти идеально — и без мяча, и в редких переходах.

Есть и логистическая проблема.  Из-за ограничений в воздушном пространстве «Сочи» добирается до Петербурга через Москву: сначала автобусами, затем поездом.  Вместо нескольких часов дорога займёт больше суток, и команда, вероятно, останется без полноценной предматчевой тренировки.  Для матча такого уровня это неприятный дополнительный фактор.

Контекст и цифры

История личных встреч уверенно за «Зенитом»: восемь побед в 11 матчах РПЛ при одном поражении и двух ничьих.  В первом круге петербуржцы выиграли 3:0.  В Санкт-Петербурге матчи этой пары часто получаются результативными: в пяти последних очных играх на поле «Зенита» команды забивали в среднем четыре мяча.