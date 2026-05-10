«Зенит» принимает «Сочи» в матче, где права на ошибку нет ни у одной из команд. Петербуржцы продолжают погоню за «Краснодаром» и рискуют второй сезон подряд остаться без трофеев. Сочинцы ещё недавно выглядели обречёнными, но после резкого рывка снова поверили в шанс добраться хотя бы до стыков. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

15:00 Команды вышли на поле, а матч начнётся с минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны, как и все игры этого тура РПЛ.

14:50 Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Кравцов, Мухин, Коваленко, Васильев, Фёдоров.

14:35 Главным арбитром матча назначен Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Сергей Федотов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Сергей Цыганок.

«Зенит»

Команда Сергея Семака остаётся в роли догоняющего. После победы над махачкалинским «Динамо» «Зенит» ненадолго вышел на первое место, но ничья с «Локомотивом» (0:0) снова вернула лидерство «Краснодару». Затем петербуржцы обыграли «Ахмат» (2:0) и ЦСКА (3:1), но отставание в одно очко сохранилось.

При этом по игре «Зенит» постепенно прибавляет. Матч с ЦСКА получился одним из самых убедительных весной: команда быстро пропустила, но к 60-й минуте уже забила трижды. Для нынешнего отрезка это важно — раньше петербуржцы чаще брали результат через минимальное преимущество, а не через яркую атаку.

Кадровая ситуация у хозяев почти оптимальная. Семак вряд ли будет широко ротировать состав: команда работает в недельном цикле, а физическое состояние позволяет сохранять основу. Единственный вопрос — правый фланг обороны. Против ЦСКА играл более осторожный вариант с Дркушичем, но против «Сочи» возможен выход Караваева или восстановившегося Мантуана.

Домашний фактор — главный козырь «Зенита». В этом сезоне РПЛ команда ещё не проигрывала на своём поле и уже точно останется лучшей домашней командой турнира. Победа над «Сочи» позволит набрать 41 очко из 45 возможных дома — это стало бы клубным рекордом в чемпионатах России.

«Сочи»

«Сочи» проводит один из самых странных сезонов в лиге. После 23 туров у команды было всего девять очков, и казалось, что вопрос вылета фактически решён. Но в последних пяти матчах подопечные Игоря Осинькина выиграли четыре раза и резко вернули себе интригу.

Победы над ЦСКА, «Ростовом», «Крыльями Советов» и «Оренбургом» изменили настроение вокруг команды. Особенно важен последний успех — 3:1 над прямым конкурентом. Теперь отставание от зоны стыков составляет всего три очка, хотя времени остаётся совсем мало.

При этом не стоит переоценивать рывок. В матче с «Динамо» «Сочи» снова выглядел ограниченно в атаке, нанёс всего один удар в створ и проиграл 0:2. То есть команда стала чаще брать очки, но не стала стабильной. Против «Зенита» придётся сыграть почти идеально — и без мяча, и в редких переходах.

Есть и логистическая проблема. Из-за ограничений в воздушном пространстве «Сочи» добирается до Петербурга через Москву: сначала автобусами, затем поездом. Вместо нескольких часов дорога займёт больше суток, и команда, вероятно, останется без полноценной предматчевой тренировки. Для матча такого уровня это неприятный дополнительный фактор.

Контекст и цифры

История личных встреч уверенно за «Зенитом»: восемь побед в 11 матчах РПЛ при одном поражении и двух ничьих. В первом круге петербуржцы выиграли 3:0. В Санкт-Петербурге матчи этой пары часто получаются результативными: в пяти последних очных играх на поле «Зенита» команды забивали в среднем четыре мяча.