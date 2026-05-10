прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.17

11 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «КАМАЗ». Матч начнется в 14:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Урал — КАМАЗ с коэффициентом для ставки за 2.17.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 58 очков. Общая разница мячей — 48:29.

Последние матчи: В последнем матче команда из Екатеринбурга потерпела восьмое поражение в сезоне, минимально уступив «Шиннику» в домашнем матче со счетом 0:1.

Ранее «Урал» обыграл в гостях «Челябинск» со счетом 2:1, заработал три очка во встрече с московским «Торпедо» (2:0) и разгромил в гостевом поединке «Сокол» со счетом 3:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Урал» в шести последних матчах потерпел всего одно поражение, одержал четыре победы и раз сыграл вничью. При этом команда упустила вторую строчку в таблице и теперь клубу предстоит сыграть в стыковых матчах за право выступить в РПЛ.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: «КАМАЗ» идет на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав после 32 тура 49 баллов. Общая разница мячей — 46:31.

Последние матчи: В последнем матче команда из Набережных челнов смогла продлить серию побед до трех матчей кряду, обыграв костромской «Спартак» в гостях со счетом 2:0.

Ранее «КАМАЗ» обыграл на домашнем стадионе «Чайку» со счетом 2:1, минимально одолел «Уфу» в гостях со счетом 1:0 и потерпел второе поражение во второй половине сезона, уступив «Торпедо» со счетом 0:2

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «КАМАЗ» еще имеет шансы побороться за выход в РПЛ. Команда имеет отрыв в четыре очка за два тура до конца чемпионата. Отметим, что в девяти последних матчах «КАМАЗ» потерпел всего одно поражение, четыре матча выиграл и свел вничью четыре поединка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.94. Ничья оценена в 3.20, победа оппонента — 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.59.

Прогноз: Сыграем на ожидании тотала больше 2,5 мячей в поединке. Это основная ставка.

2.17 ТБ 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Урал» — «КАМАЗ» позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в матче за 2.17.

Прогноз: «КАМАЗ» может вцепиться в данном поединке, поэтому можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата.

3.20 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Урал» — «КАМАЗ» принесёт чистый выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Ничья в матче за 3.20.