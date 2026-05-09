10 мая в 29‑м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Сочи». Начало встречи — 15:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Зенит — Сочи с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Зенит»

Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата России «Зенит» занимает вторую строчку с 62 очками в таблице.

Последние матчи: в 28‑м туре «Зенит» в гостях переиграл ЦСКА со счётом 3:1. Пропустив первыми уже в начале встречи, питерцы довольно быстро перехватили инициативу; ещё до перерыва забил Дивеев, а во втором тайме «Зенит» дожал соперника после голов Соболева и Луиса Энрике.

Ранее была победа над «Ахматом» (2:0) и ничья в гостях с «Локомотивом» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Шилов (п).

Состояние команды: дружина Сергея Семака продолжает борьбу с «Краснодаром» за золотые медали. Сейчас она отстаёт на очко, и в любом случае надо ждать ошибки соперника. Сама игра «Зенита» оставляет противоречивое впечатление: команда организована, но былой лёгкости и запаса прочности ей не хватает.

«Сочи»

Турнирное положение: сейчас «Сочи» идёт последним в таблице РПЛ с 21 очком.

Последние матчи: в прошлой игре «Сочи» на своём поле уверенно разобрался с прямым конкурентом в борьбе за выживание «Оренбургом» со счётом 3:1. Южане контролировали ход матча на протяжении всех 90 минут, а главным героем стал полузащитник Кравцов, оформивший хет‑трик.

До этого было поражение в гостях от московского «Динамо» (0:2) и победа на своём поле над «Крыльями Советов» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Стойич (з).

Состояние команды: неожиданно в последние пару месяцев «Сочи» воспрянул духом и одержал несколько побед, что позволило команде сохранить шансы на спасение. Действительно, после перехода Игорем Осинькиным на схему 3‑4‑3 «Сочи» заиграл намного организованнее в обороне, а в атаке и до этого смотрелся неплохо.

В первом круге было поражение «Сочи» на своём поле со счётом 0:3.

В 2024 году в товарищеской игре «Зенит» был сильнее (5:2).

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за командой Семака (2:0, 3:0).

Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,16, а на «Сочи» — 18,0; ничью букмекеры оценивают в 8,30.

Тотал меньше 3 идёт за 2,0, а тотал больше 3 можно взять за 1,82.

Прогноз: обеим командам нужна только победа. Одним — чтобы сохранить шансы на золото, а другим — для сохранения прописки в элите российского футбола. В последнее время «Сочи» сильно прибавил, играет интересно и, к тому же, команде везёт: несколько матчей она выиграла на последних минутах. «Зенит» сейчас не в том состоянии и не настолько сильнее, чтобы громить команду Осинькина.

Основная ставка: победа «Сочи» с форой +2 за 2,05.

Прогноз: также можно попробовать такой вариант за отличный коэффициент, который имеет право на жизнь. Имея в атаке Ильина, Фёдорова, Игнатова, Зиньковского, Крамарича, всегда можно надеяться на гол. А сделавший хет‑трик в последнем туре Кравцов является воспитанником «Зенита».

Дополнительная ставка: гол «Сочи» за 2,26.