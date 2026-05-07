Ответная встреча выглядит крайне напряжённой с точки зрения сценария. Первый матч завершился без голов, а потому любая ошибка теперь может стать решающей. «Краснодар» получает серьёзное преимущество за счёт домашнего поля, где команда практически не допускает осечек и регулярно доминирует по интенсивности давления. При этом «Динамо» в текущем кубковом розыгрыше уже доказало, что умеет играть против фаворитов на вылет, выбив «Зенит» и «Спартак». Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

43' Батчи от левого края штрафной, практически от лицевой прострелил в центр штрафной, где сумел принять мяч Кордоба и мощно пробил в левый верхний угол, но немного мимо получилось.

42' Батчи первым оказался на отскоке после розыгрыша углового, но удар не получился — сильно выше ворот.

41' Осипенко проверил готовность Лунёва и чуть не привёз гол, отдав слабую передачу на своего вратаря. Кордоба прочитал ситуацию и чуть не накрыл кипера, но тот в подкате успел выбить мяч.

40' Гладышев с правого фланга сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной, но прямо по позиции Агкацева.

38' Всё нормально с динамовским защитником — готов продолжить игру.

38' Ценой повреждения парагваец спас команду и выход медицинской бригады понадобился.

37' Справа здорово забросил в штрафную Кривцов в адрес Кордобы, тот сыграл на опережение и принял мяч на грудь, но его в последний момент опередил Касерес.

37' Быстрая атака прошла у «Краснодара», но подача Гонсалеса в штрафную была прервана.

35' Высоко встречаю динамовцы и это начинает давать свои плоды — стали ошибаться краснодарцы.

34' Дуглас Аугусто начал переодеваться, но Ленини вроде бы поднялся и не собирается меняться.

33' Ленини оказался на газоне. Потребовался выход медицинской бригады.

32' Оласа на левом фланге отыгрался в стенку с Батчи и прострелил в центр штрафной, но Лунёв прочитал передачу и в падении перехватил мяч.

32' Фомин в центральном круги сфолил на Ленини.

31' Боселли забрался в офсайд.

29' Бителло со стандарта навесил в центр штрафной, откуда головой подрезал мяч Тюкавин и «круглый» полетел в нижний правый угол, но в считанных сантиметрах разминулся со штангой.

28' А теперь уже сам Скопинцев полетел в атаку и его недозволенным приёмом остановил Джованни Гонсалес.

26' Дмитрий Скопинцев грубо наступил на ногу сопернику.

24' С каким же настроем вышел на игру Кривцов, на рывке из центра поля помчался на правый полуфланг, получил передачу, ворвался в штрафную и от лицевой сделал пас под себя, но защитники гостей перехватили мяч.

22' «Динамо» берёт мяч под контроль и успокаивает игру.

20' Сперцян низом выдал прекрасную передачу в штрафную на Батчи, который оказался в одиночестве перед Лунёвым, пробил мимо динамовского вратаря низом, но не попал в створ. Ещё и офсайд фиксируют судьи.

18' Последовал слева заброс в штрафную, к мячу тянулся Лунёв, до мяча с добрался с трудом и по ходу сбил Кордобу, но фола здесь не было, зря колумбиец корчится на газоне.

17' Шикарная атака прошла у хозяев! Кривцов на дриблинге попытался по центру зайти в штрафную и отыграл чуть назад на Сперцяна, который здорово пробил, но попал в перекладину!

16' Сперцян со стандарта исполнил навес в штрафную, где снова верх выиграл Коста, на этот раз он пробил головой, но совсем немного не попал в левый нижний угол ворот.

15' Фомин сфолил на Кривцове в середине своей половине поля.

12' От правого угла подал Сперцян, Коста выиграл верх и скинул мяч ближе к вратарской на Батчи, но в офсайде оказался Жоау.

12' Угловой заработали южане.

11' Артур в центре поля локтем попал в голову Гонсалесу — фол.

09' Немного успокоилась игра — мяч под контролем «Краснодара».

07' В центре пяткой на Бителло сыграл Тюкавин, бразилец добрался до штрафной и сделал передачу к левому её углу на Артура, но Гонсалес прервал передачу.

04' Маричаль сделал передачу назад на Лунёва, который протянул с решение и его накрыл Батчи, но мяч рикошетом от Жоау пролетел рядом со створом.

02' Сразу же рванули вперёд динамовцы, Тюкавин исполнил заброс в штрафную на Бителло, которому помешал пробить Коста.

01' Матч начался! С центра разыграли гости!

До матча

20:30 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:20 В Краснодаре ясно, +17 градусов.

20:10 Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия); Ассистент: Андрей Образко (Ставрополь, Россия); Ассистент: Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия); Резервный: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия).

20:03 Матч пройдёт на стадионе «Ozon Арена» (Краснодар, Россия), вместимостью 35 059 зрителей.

Стартовые составы команд

Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Джованни Гонсалес, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Джон Кордоба, Жоау Батчи, Хуан Боселли.

Динамо: Андрей Лунёв, Николас Маричаль, Хуан Хосе Касерес, Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко, Бителло, Данил Глебов, Даниил Фомин, Артур Гомес, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев.

Краснодар

«Краснодар» подходит к ответному финалу Пути РПЛ в статусе одной из самых стабильных команд весеннего отрезка сезона. Команда Мурада Мусаева продолжает борьбу сразу за два трофея и к решающему кубковому матчу подходит на фоне серии из десяти встреч без поражений. После нулевой ничьей в Москве южане сохранили комфортный для себя сценарий: дома им достаточно победить в основное время, а в случае очередного равенства всё решит серия пенальти. В чемпионате «быки» вновь вышли на первое место благодаря победам над «Спартаком» (2:1), махачкалинским «Динамо» (2:1) и «Акроном» (1:0). Особенно показательно, что в трёх из четырёх последних матчей краснодарцы уступали по ходу встречи или сталкивались с серьёзным сопротивлением, но неизменно набирали очки. Джон Кордоба остаётся ключевой фигурой атаки: именно его гол принёс победу над «Акроном», а отрыв колумбийца в гонке бомбардиров чемпионата вырос до трёх мячей. При этом кадровая ситуация перед ответной игрой остаётся неоднозначной: из-за дисквалификации не сыграет Александр Черников, однако Мусаев уже дал понять, что выпустит максимально боевой состав, несмотря на плотный график.

Динамо

«Динамо» делает ставку на Кубок России как на главный шанс завершить сезон с трофеем. В чемпионате москвичи заметно сбавили после успешного весеннего старта: в семи последних турах РПЛ команда одержала только две победы и опустилась на восьмое место. Тем не менее в Кубке бело-голубые прошли крайне сложную сетку, выбив «Зенит» по сумме двух матчей (3:2), а затем переиграв «Спартак» (5:3). В первой встрече против «Краснодара» команда Ролана Гусева сумела сохранить ворота сухими, но впереди выглядела слишком осторожно. Перед ответной игрой проблем добавили кадровые потери: из-за перебора жёлтых карточек встречу пропустят Николя Нгамалё и Антон Миранчук. При этом динамовцы подходят к матчу после ничьей с «Локомотивом» (1:1), где вновь отличился защитник Николас Маричаль, забивший уже шестой мяч в сезоне.

Личные встречи

История противостояния заметно склоняется в сторону «Краснодара». Команды провели 32 официальных матча: у южан 13 побед против девяти у «Динамо», ещё десять встреч завершились вничью. Особенно ощутим перевес «быков» в последнее время. С августа 2023 года соперники сыграли восемь раз, и москвичи за этот период не одержали ни одной победы. В нынешнем сезоне команды встречались уже четырежды: «Краснодар» выиграл в чемпионате — 1:0, затем дважды оказался сильнее в Кубке — 4:0 и 1:0 по пенальти после нулевой ничьей, а первая финальная игра Пути РПЛ также завершилась со счётом 0:0. Примечательно, что «Динамо» не может забить «Краснодару» уже семь матчей подряд.

