«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграют один из ключевых матчей в борьбе за выживание. Хозяева остаются в зоне стыков и практически не имеют права на ошибку, а самарцы после двух громких побед подряд могут окончательно обезопасить себя от нервной концовки сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

12:15 Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Болотов, Гюрлюк, Томпсон, Жезус.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Божин, Чернов, Печенин, Костанца, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Олейников.

12:05 Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Кукуляк.

«Оренбург»

Команда Ильдара Ахметзянова подходит к матчу на 13-м месте — в зоне стыковых игр, но всего в одном очке от спасительной 12-й позиции. В такой ситуации домашняя встреча с прямым конкурентом становится почти решающей, тем более в последнем туре «Оренбургу» предстоит выезд к «Краснодару».

Весной «Оренбург» набрал вполне рабочий темп для команды из нижней части таблицы: четыре победы, две ничьи и четыре поражения в десяти турах. Перед прошлым туром были две победы подряд — над «Пари НН» и «Ростовом», но затем случилось поражение от «Сочи» (1:3), которое снова осложнило положение.

Главный ресурс хозяев — поле «Газовика». Из 26 очков «Оренбург» набрал 17 дома, а искусственное покрытие традиционно создаёт соперникам дополнительные сложности. Именно здесь в марте проигрывал даже «Зенит», поэтому фактор стадиона для команды Ахметзянова сейчас не просто важен, а, возможно, ключевой.

«Крылья Советов»

Самарцы тоже весь сезон держались в зоне риска, но в концовке резко прибавили. При Сергее Булатове команда уже обыграла «Локомотив» (2:0) и «Спартак» (2:1), а эти шесть очков подняли «Крылья» на 11-е место. Отрыв от зоны стыков — три балла, и победа в Оренбурге фактически гарантирует спокойный финиш.

До этого у «Крыльев» были более нервные результаты: ничьи с «Ахматом» и ЦСКА, поражение от «Сочи», минимальная неудача с «Зенитом». Но именно две последние победы показали, что команда не развалилась после ухода Магомеда Адиева и способна брать очки даже против соперников из верхней части таблицы.

Главный минус — выездная форма. За весь сезон в гостях самарцы набрали всего пять очков в 14 матчах. Это резко контрастирует с домашними победами над «Локомотивом» и «Спартаком» и делает предстоящую игру особенно сложной: в Оренбурге придётся доказывать, что подъём последних туров не был исключительно домашней историей.

Контекст и цифры

История личных встреч максимально равная: 22 официальных матча, по семь побед у каждой команды и восемь ничьих. В текущем сезоне соперники уже встречались дважды: в чемпионате сыграли 1:1, а в Кубке сильнее были «Крылья» — 2:0. При этом очные матчи часто получаются результативными: в семи из десяти последних встреч забивали обе команды, а средняя результативность этого отрезка — почти три мяча за игру.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.60.