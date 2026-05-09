10 мая в матче 29-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Начало игры — в 12:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов с коэффициентом для ставки за 3.60.
«Оренбург»
Турнирное положение: коллектив из одноименного города ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном российском дивизионе.
Оренбуржцы сейчас имеют в своем активе 26 очков и находятся в зоне стыковых матчей, на тринадцатой строчке в турнирной таблице.
За 28 матчей «бело-синие» смогли забить 28 мячей, а пропустили целых 41.
Последние матчи: команда из Оренбурга в прошлом туре проиграла «Сочи» (1:3), а до этого выиграла у «Ростова» (1:0) и «Пари НН» (2:1).
До этого же оренбурский коллектив уступил «Локомотиву» (0:1) и сыграл вничью с «Рубином» (0:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Ильдара Ахметзянова сейчас на одно очко отстают от спасительной зоны и на четыре балла опережает прямую зону вылета. Главной задачей «Оренбурга» является остаться в РПЛ.
Все решится в ближайших матчах. «Оренбург», конечно, не хочет попадать даже в стыковые матчи, но для этого необходимо обязательно побеждать.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: «крылышки» тоже пока что не обезопасили себя от вылета и борются за то, чтобы остаться в РПЛ.
В настоящий момент в активе самарского коллектива 29 зачетных баллов и одиннадцатая строчка в турнирной таблице.
У самарцев тоже отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 31:48.
Последние матчи: в прошлых играх команда из Самары смогла победить «Спартак» (2:1) и «Локомотив» (2:0).
До этого же «Крылья Советов» проиграли «Сочи» (1:2), но сыграли вничью с ЦСКА (1:1) и «Ахматом» (2:2).
Не сыграют: травмированы Ильзат Ахметов и Чинеду Джеффри.
Состояние команды: сейчас подопечные Сергея Булатова на три очка опережают зону стыковых матчей, поэтому любая осечка, любое поражение может стоить команде очень дорого.
«Крылья Советов», по сути, нужна одна победа и тогда команда точно останется в РПЛ на следующий сезон. Это и является главной задачей.
Статистика для ставок
- «Оренбург» выиграл 2 из последних 3 матчей
- «Крылья Советов» проиграли 1 из последних 5 матчей
- В последнем очном поединке команд «Крылья Советов» победили «Оренбург» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» считается небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.60, а победа «Крыльев Советов» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
Прогноз: команды примерно равны между и игра вполне может завершится вничью, которая будет на руку «Крыльям».
Ставка: ничья за 3.60.
Прогноз: вряд ли команды много забьют, поскольку больше будут действовать от обороны.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.