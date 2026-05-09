10 мая в матче 29-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 17:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Ахмат — Динамо Махачкала с коэффициентом для ставки за 3.30.

«Ахмат»

Турнирное положение: команда из Грозного является крепким середняком РПЛ и уже ни за что не борется в текущем сезоне.

В настоящий момент в активе грозненцев 35 очков и девятое место в турнирной таблице.

Грозненский коллектив смог 33 раза поразить ворота соперников за 28 матчей, а в свои пропустил 37 мячей.

Последние матчи: в прошлых турах ахматовцы выиграли у «Пари НН» (2:0), но проиграли «Зениту» (0:2).

До этого же «Ахмат» поделил очки с «Балтикой» (1:1) и уступил «Спартаку» (1:3).

Не сыграют: травмирован Вадим Ульянов.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Ахмат» стал только четырнадцатым, а сейчас же борется за десятку сильнейших. Прогресс у подопечных Станислава Черчесова виден, однако это все равно еще не то, на что рассчитывает команда.

Думается, что в следующем сезоне перед «Ахматом» будут ставиться более серьезные задачи, о чем уже было объявлено.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: коллектив из Махачкалы старается решить задачу по сохранению прописки в элите, но сделать это будет не так и просто.

Сейчас на счету «бело-голубых» 24 очка и четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ.

Махачкалинцы за 28 матчей пропустили в два раза больше мячей, чем забили — 18:36.

Последние матчи: в прошлых турах махачкалинский коллектив проиграл «Ростову» (1:2) и «Краснодару» (1:2).

До этого же динамовцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1), но уступили «Зениту» (0:1).

Не сыграют: в лазарете Ильдар Шумахов.

Состояние команды: подопечные Вадима Евсеева уже давно не знают вкуса побед. В итоге «Динамо» уже только на два очка опережает зону прямого вылета, но при этом только на три очка отстает от спасительной зоны.

В прошлом сезоне «Динамо» финишировало одиннадцатым и сейчас в команде будут только рады, если повторят прошлогодний результат. Главной задачей же является остаться в РПЛ при любом раскладе.

Статистика для ставок

«Ахмат» выиграл 1 из последних 6 матчей

«Динамо» не может победить на протяжении 8 матчей

В последнем очном поединке команд «Динамо» выиграло у «Ахмата» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» считается совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.15, а победа «Динамо» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.40 и 1.55.

Прогноз: «Динамо» победа намного нужнее, поэтому поставим, что выиграют именно махачкалинцы.

Прогноз: команды вполне могут забить друг другу, поскольку динамовцы точно будут идти вперед.

