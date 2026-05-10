«Локомотив» и «Балтика» сыграют в матче, который напрямую влияет на борьбу за бронзу. Москвичи всё ещё держатся на третьем месте, но весной выглядят не слишком убедительно. Калининградцы ещё недавно сами претендовали на тройку, однако затяжная серия без побед заметно испортила их финишный отрезок. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

41' Карпукас сбил Ласерду в центре поля.

39' После удаления Андраде сильно прибавила «Балтика», но на прессинг всё-таки игроков не хватает, поэтому «Локо» спокойно держит мяч в центральной трети.

37' Бевеев не догнал мяч на левом фланге, пытался прострелить в подкате.

36' С правого фланга навешивал Бевеев в центр штрафной, защитники «Локо» выбили мяч.

34' Когда падал на газон, лицом ударился о бутсу соперника Ласерда. И даже без зуба остался нападающий «Балтики»! Но вроде бы продолжает игру пока что.

33' Ласерда здорово протащил мяч по центру и мог обострять атаку, но вовремя в подкате сыграл Фассон!

31' Мендель сфолил на Вере на своей половине поля, штрафной будет подавать «Локо».

29' Воробьёв не обыграл Бевеева в штрафной «Балтики», пытался под правую подработать мяч нападающий «Локо».

27' Снова Бевеев далеко вбросил из-за боковой, Петров пытался обострить, но не проша его передача.

25' Бакаев на правом фланге упустил мяч за боковую, «Балтика» начинает свою атаку.

23' Очень ранняя замена у «Локомотива», причём не вынужденная: вместо Погостнова вышел Ненахов. Видимо, так повлияла жёлтая карточка на решение Михаила Галактионова.

21' Гассама принял мяч в штрафной и с левой пробил в штангу! Очень опасно было у ворот «Локомотива»!

20' «Локомотив» отбивается после аутов Бевеева, снова будет бросать из-за боковой игрок «Балтики».

19' Йенне вошёл в штрафную и с правой пробил в дальний угол, Митрюшкин забрал мяч в руки.

17' Погостнов получил жёлтую карточку за фол в центре поля.

15' Воробьёв открылся за спиной защитника, убрал мяч под левую и бил в ближний угол – мимо ворот.

12' Андраде удалён с поля! После просмотра ВАР главный арбитр поменял жёлтую карточку на красную.

11' Арбитр идёт смотреть ВАР на предмет возможной красной карточки! Андраде шипами попал по икроножной мышце Бакаеву, тянет ли на удаление?

10' Врачи оказывают помощь Бакаеву, серьёзно досталось вингеру «Локо».

09' Андраде получил жёлтую карточку за подкат в голеностоп Бакаеву.

07' Пруцев открылся в штрафной «Балтики» и с левой пробовал бить в дальний угол, но не попал.

06' Йенне головой скинул в сторону ворот хозяев, Ласерда не успел к мячу.

04' ГООООООЛ! Впереди «Локомотив»! После заброса со штрафного Фассон сбросил в центр, Морозов попал в перекладину, а Руденко в касание добил в пустой угол. 1:0!

03' Потеряли мяч хозяева, от плеча Воробьёва ушёл мяч в аут.

02' Штрафной заработал «Локомотив» на левом фланге.

01' Опасно простреливал Бакаев на дальнюю штангу, там никого из партнёров не оказалось!

01' «Балтика» начала с центра, поехали!

До матча

19:30 Матч в Москве, как и все игры этого тура РПЛ, начинается с минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны.

19:25 Погода в Москве сегодня хорошая, около 13 градусов, а газон на «РЖД Арене», как и всегда, в очень хорошем состоянии.

19:20 Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Митрюшкин (К), Фассон, Погостнов, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Вера, Руденко, Бакаев, Воробьёв.

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Гассама, Андраде (К), Андерсон, Бевеев, Мендель, Петров М., Петров И., Йенне, Ласерда.

19:05 Матч между «Локомотивом» и «Балтикой» рассудит Антон Фролов. Ассистенты главного арбитра — Дмитрий Сафьян и Дмитрий Ермаков. Резервный судья — Станислав Матвеев. VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Артём Чистяков.

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова подходит к матчу в статусе фаворита в борьбе за третье место, но не в лучшей форме. В последних шести турах у «Локомотива» всего одна победа — над «Оренбургом» (1:0). Затем были ничьи с «Зенитом» (0:0) и московским «Динамо» (1:1), а также поражение от «Крыльев Советов» (0:2). По результатам это всё ещё позволяет держаться выше конкурентов, но запаса почти нет: «Спартак» отстаёт на два очка, «Балтика» — на четыре.

По содержанию «Локо» не выглядит разобранным, но стабильности сильно не хватает. Команда по-прежнему пытается играть через быстрые переводы и вертикальные атаки, однако весной именно игра впереди стала менее эффективной. При общей зрелищности сезона (86 голов в матчах с участием «Локомотива») в последних играх команда забивает мало и слишком часто даёт сопернику шанс.

Серьёзный фактор — кадровые потери. Алексей Батраков и Жерзино Ньямси пропустят матч из-за дисквалификаций, Николай Комличенко и Сесар Монтес остаются вне заявки из-за травм. Особенно чувствительно отсутствие Батракова: именно через него «Локомотив» часто связывает линии и разгоняет атаки. Без него игра может стать прямолинейнее, а отсутствие Ньямси бьёт по устойчивости обороны.

«Балтика»

«Балтика» весной заметно сбавила. Команда Андрея Талалаева не побеждает уже шесть матчей: сначала были четыре ничьи подряд — с махачкалинским «Динамо», «Пари НН», «Краснодаром» и «Ахматом», затем два домашних поражения с одинаковым счётом 0:1 от «Акрона» и «Рубина». Для клуба, который ещё недавно выглядел полноценным претендентом на бронзу, это серьёзный спад.

Проблема не только в результатах, но и в атаке. Потеря Брайана Хиля, забившего 13 голов и претендовавшего на звание лучшего бомбардира РПЛ, сильно ударила по качеству впереди. Без него «Балтика» стала менее опасной в завершении, хотя структура игры почти не изменилась: компактность, борьба, контроль пространства и ставка на неудобный для соперника темп.

Кадровых проблем у гостей тоже хватает. Помимо Хиля, не помогут Максим Бориско, Элдар Чивич, Александр Филин и Николай Титков. Тем не менее, «Балтика» остаётся одним из самых неприятных соперников лиги: у неё лучшая оборона РПЛ наряду с «Зенитом» — всего 18 пропущенных голов за 28 туров.

Контекст и цифры

История противостояния резко на стороне «Локомотива»: 16 официальных матчей, 10 побед москвичей и 6 ничьих. «Балтика» ни разу не обыгрывала «железнодорожников» в основное время, хотя дважды проходила их в Кубке по пенальти. В нынешнем сезоне команды встречались уже трижды: «Локомотив» дважды выиграл в Кубке (2:0 и 2:1), а матч первого круга в РПЛ завершился вничью 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.