Триумф обороны. «Арсенал» сдержал «Ман Сити», дав оторваться «Ливерпулю»

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 30‑го тура чемпионата Англии. Встреча на «Этихаде» завершилась со счетом 0:0. Команда Микеля Артеты набрала 65 очков и осталась на втором месте в таблице АПЛ. «Манчестер Сити» располагается на 3‑й строчке с 64 очками.

«Арсенал» задушил «Манчестер Сити»

Автор ВВС Фил Макналти отдает должное лондонской команде, которая успешно сдержала действующего чемпиона на его поле.

«Команда Гвардиолы находилась под большим давлением из-за необходимости выиграть этот матч, но их обычная плавная игра в пас была редко заметна, ее подавляла организованность гостей, а нежелание рефери Энтони Тейлора наказать "канониров" за череду нарушений разозлило хозяев.

Это привело к бессвязной, бессвязной игре, в которой "Сити" так и не удалось набрать свой обычный темп и ритм, и даже все усилия мастеров-создателей Кевина де Брёйне и Бернарду Силвы не смогли создать хорошие моменты для Эрлинга Холанна, которого держали на голодном пайке.

Хозяева владели мячом на протяжении большей части второго тайма, но показательной было то, что у ворот Райя почти не было опасных моментов, да и его коллега Стефан Ортега также подолгу бездействовал. Это первый раз с октября 2021 года, когда "Сити" не смог забить дома в Премьер-лиге, прервав серию из 47 игр.

Действующие чемпионы, как обычно, по-прежнему уверены в сохранении своего титула, но Гвардиола явно горько разочарован тем, что его команда не смогла доставить неприятности "Арсеналу", учитывая длительную послематчевую лексию, которую он прочитал вышедшему на замену Джеку Грилишу.

"Сити" вернется на стадион "Этихад", чтобы в среду вечером встретиться с находящейся в хорошей форме "Астон Виллой", зная, что они больше не имеют права на ошибку в этой напряженной борьбе за титул чемпиона Премьер-лиги.

"Арсенал" прибыл в гости к "Манчестер Сити" с целью добиться успеха и шансом продемонстрировать свой прогресс на стадионе, где в прошлом у них были плохие результаты. В последний раз "канониры" выигрывали здесь в январе 2015 года, сыграв вничью один раз и проиграв восемь из девяти последующих визитов перед этой игрой.

Артета сделал ставку на агрессивную подготовку и хорошую организацию, чтобы разочаровывать соперника, и эта стратегия, по-видимому, была разработана для того, чтобы заработать очко, что в итоге и удалось, а не для того, чтобы рисковать ради победы.

Это был консервативный подход, но он продемонстрировал, что "Арсенал" обладает большей стойкостью и характером, чем в предыдущих случаях, когда они иногда капитулировали под атакой "Сити". Команда Артеты была собрана, но при этом была готова коллективно обороняться, когда им угрожала опасность, хотя серьезной опасности пропустить в этом матче не было.

Календарь и таблица АПЛ

В обоих матчах против "Манчестер Сити" в этом сезоне они сохранили свои ворота сухими, что делает их лишь четвертой командой, которая дважды за один сезон отобрала очки у команды Гвардиолы. Будет ли это одно набранное очко или два потерянных, еще неизвестно, но Артета, казалось, был достаточно удовлетворен после финального свистка».

«Ман Сити» пострадал от травм

Автор The Guardian Дэвид Хитнер отмечает, что проблемы «горожан» с составом ослабили хозяев и сыграли на руку «канонирам».

«Справедливо сказать, что планка для "Арсенала" была установлена низкой. Восемь предыдущих раз во всех турнирах они посещали этот стадион, чтобы сразиться с "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Во всех восьми матчах они проиграли. Этот результат был намного лучше. Это была не громкая победа, которой они жаждали, не та, которая действительно разожгла бы мечты о первом титуле Премьер-лиги за 20 лет.

Но этот результат удержал выше действующих чемпионов в таблице, поскольку еще одна игра осталась позади, а гонка за титул стала еще более напряженной. И если "Ливерпуль", наблюдавший с другого конца Ист-Лэнкс-Роуд после домашней победы над "Брайтоном", и оказался победителем, то и "Арсеналу" не было причин слишком сильно ворчать.

Их выступление было чрезвычайно дисциплинированным. Это могло разочаровать нейтральных болельщиков, ожидающих зрелищ, но Микель Артета наверняка ставил во главу угла результат. "Арсенал" — клуб, для которого психологические вопросы кажутся вечными. Здесь они проявили некоторую индивидуальность.

Впервые за 58 матчей на своем поле "Сити" остался без голов. Казалось, что они тоже предпочли бы избежать поражения и поэтому, в некотором смысле, могли принять результат позитивно. Их беспроигрышная серия на "Этихаде" составила 39 игр.

Но добыча для них была менее ценной. Они планировали поиграть мускулами. Обычно они делают это в это время сезона. И они всегда так делают в матчах против "Арсенала". В этой игре, разбившейся на эпизоды, они не смогли этого сделать.

Казалось, что статистика не на стороне "Арсенала". Вот например — в 19 предыдущих выездных матчах лиги они выиграли у действующих чемпионов только один раз. И все же они отправились в Манчестер в надежде, что им удастся переломить сложившуюся тенденцию.

Артете способствовало присутствие Габриэля Магальяйнса, Букайо Сака и Габриэля Жезуса, каждый из которых не выступал за свою сборную в последние две недели, в то время как Габриэль Мартинелли вернулся в запас, появившись на поле поздно. "Сити", напротив, остался без травмированных Эдерсона и Кайла Уокера, а Джон Стоунз годился только на скамейку запасных.

Решение Гвардиолы поставить Матео Ковачича в центре поля рядом с Родри продемонстрировало его стремление контролировать игру и задавать темп. Мануэль Аканджи был вверху и смещался к центру с позиции правого защитника, в то время как Йошко Гвардиол также был выдвинут вперед с позиции левого защитника, хотя и по более прямой линии вдоль бровки. Это произошло потому, что Фил Фоден воспользовался своей лицензией на смещение к центру с левого фланга.

Это были тактические нюансы, Гвардиола был вынужден внести изменения, когда Натан Аке почувствовал дискомфорт, и игра для него была окончена. Аканджи сдвинулся в центр, Рико Льюис занял позицию правого защитника. Принципы игры не изменились.

"Сити" завладел мячом. Терпеливым подходом они пытались раскачать "красных". "Арсенал" измерял свой прогресс по четкости игры без владения мячом, силе борьбы в дуэлях один на один, где Габриэль подавал пример. Также несколько раз перед перерывом им удавалось убегать в контратаки».

«Арсенал» не воспользовался уязвимостью «Сити»

Автор The Telegraph Джейсон Барт хвалит «канониров» за успешно припаркованный автобус, но считает, что у гостей был шанс более агрессивно сыграть в атаке.

«Что касается игры огромной важности со скудной положительной статистикой (не в последнюю очередь в колонке пропущенных голов), то вот один из таких показателей, который подчеркивает ценность этого изматывающего выступления для "Арсенала": они стали первой командой, которая сохранила ничейный результат в матче с "Манчестер Сити" за 882 дня.

Несмотря на это, победителем, несомненно, стал "Ливерпуль", который имел роскошь расслабиться и наблюдать, как их соперники лупят друг друга, зная, что они уже обыграли "Брайтон энд Хоув Альбион".

После финального свистка игроки обеих команд упали на газон, пытаясь осознать затраченные усилия и понять, был ли это хороший результат для них или для их соперников. Конечно, празднование "Арсенала" показало, что они были более счастливыми. Тем не менее, мы узнаем истинное значение этого результата только тогда, когда сезон Премьер-лиги завершится всего через семь недель.

Юрген Клопп пошутил, что лучшим результатом для "Ливерпуля" было бы поражение и "Сити", и "Арсенала", и хотя, очевидно, это было невозможно, это был следующий наилучший для мерсисайдцев результат.

За девять туров до конца сезона, "Ливерпуль" завершает уик-энд с преимуществом в два очка над "Арсеналом" и с преимуществом в три очка над "Сити", и хотя разница чрезвычайно мала, тройка лучших команд АПЛ уравновешивает друг друга до такой степени, что невероятно равномерно сбалансированы.

Любое преимущество имеет решающее значение, и "Ливерпуль" и "Арсенал" — которые в середине недели будут играть дома с "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон Таун" — знают, что в следующий раз им предстоит столкнуться с менее сложными соперниками, чем "Сити", который будет принимать "Астон Виллу".

В то время как "Сити" будет указывать на свое очевидное и ожидаемое доминирование в матче — 72 процента владения мячом и вдвое больше ударов — это также похоже на матч, который показал, как многому научился Микель Артета.

На вопрос, что нужно сделать "Арсеналу", чтобы адаптироваться к тому, что у него так мало владения мячом, тренер ответил: "Ясность. Готовы ли вы попытаться прервать 30 передач? А потом еще 30 пассов? Тогда вы готовы играть с Манчестер Сити".

"Арсенал" продемонстрировал эту дисциплину и готовность делать грязную работу. В обороне они были настолько хорошо организованы (другое словосочетание, обозначающее "припарковать автобус"), что это наводило на мысль, что у них хватит смелости сражаться в этом матче, который мог бы стать таким запоминающимся.

Неудивительно, что их лучшими игроками стали центральные защитники Габриэль и Уильям Салиба, которые снова хорошо показали себя в матче против Эрлинга Холанна, а также игравший над ними Деклан Райса, который снова блистал в полузащите.

Прошлым летом, прежде чем Райс присоединился к "Арсеналу", "Сити" попытался сделать предложение по Райсу, но подписал вместо него Калвина Филлипса, что выявило редкую ошибку на трансферном рынке со стороны Пепа Гвардиолы и манчестерского клуба.

Безопасность "Арсенала" означала, что никогда не было никаких шансов на повторение прошлогоднего разгрома со счетом 1:4 и, конечно же, поражения со счетом 0:5, которое предшествовало их предыдущему визиту на "Этихад". Уйти с "сухими" воротами, пропустив девять голов в последних двух играх здесь и проиграв восемь игр подряд на выезде от "Сити", является неоспоримым признаком прогресса.

Будет и укол сожаления, поскольку они стали первой командой, которая не позволила "Сити" забить в 58 домашних матчах, и это также было своего рода упущенной возможностью. Да, "Сити" — чемпионы, вероятно, лучшая команда в Европе и обладает необычайной глубинной силой, но они также были уязвимы.

"Сити" не хватало Эдерсона, Кайла Уокера, Джона Стоунза и он потерял Натана Аке из-за травмы на раннем этапе, и поэтому должен ли был Артета стремиться больше атаковать? Мог ли он сделать настоящее, решительное заявление?

Возможно, когда он вернется в Лондон, удовлетворенный результатом, он почувствует это, хотя он мог бы справедливо заявить, что ему мешало то, что Букайо Сака был еще не в оптимальной форме, а Габриэль Мартинелли смог лишь выйти со скамейки запасных позже. Если бы "Арсенал" воспользовался одной из представившихся атакующих возможностей, это был бы идеальный план игры».

«Арсенал» измотал «Сити» в этом матче

Автор Daily Mail Оливер Холт уверен после матча на «Этихаде», что «Арсенал» уже не выпадет из чемпионской гонки так, как это случилось в прошлом сезоне.

«Нарциссы, посаженные на разделительной полосе Принцесс-Роуд, дорожной артерии, которая впадает в Манчестер с запада и огибает Мосс-Сайд и старый дом "Манчестер Сити" на Мейн-Роуд, начинают увядать, часы переведены на час вперед, и в понедельник нас всех ждет апрель.

Это сезон возрождения, и английский футбол ждет, пока команда Пепа Гвардиолы с силой опустит занесенный молот и ускорится, оторвавшись от преследователей на вершине таблицы Премьер-лиги, потому что это тоже стало одним из весенних ритуалов в футболе эпохи господства "небесно-голубых".

"Сити" не проигрывал на протяжении 117 дней, так что они вносят свой вклад в поддержание ритуала , но в этом году есть что-то особенное. При всей своей обычной неукротимости они пока не могут увидеть своих соперников в зеркале заднего вида. Потому что изменилось и кое-что еще: "Арсенал" не выпадет из борьбы в этом сезоне.

Конечно, если кто-то и выиграл от этой ничьей 0:0 на "Этихаде" в воскресенье днем, то это был "Ливерпуль". Если Юрген Клопп был рад победе своей команды над "Брайтоном" со счетом 2:1 пару часов назад, то он был еще счастливее, когда эта ничья между двумя главными соперниками его команды оставила "Ливерпулю" преимущество в два очка.

Эта игра временами была захватывающей, а временами унылой. И хотя этот матч редко был захватывающим, это все равно был высококачественный матч между двумя командами, которые выглядели слишком напуганными последствиями поражения, чтобы отдать все силы ради победы. Еще слишком рано говорить о решающем матче за титул, но это куда сильнее приободрит "Ливерпуль" и "Арсенал", чем подопечных Гвардиолы.

Не забывайте, что именно на этом этапе прошлого сезона "Арсенал" потерпел крах в борьбе за титул. В феврале они проиграли "Сити" на "Эмирейтс" со счетом 1:3, а затем в апреле капитулировали здесь со счетом 1:4. Если и можно было что-то вынести из этой игры, так это то, что разрыв между этими двумя командами значительно сократился.

"Арсенал", который перед этим матчем выиграл все восемь поединков Премьер-лиги в 2024 году и все еще борется за победу в Лиге чемпионов, выглядит слишком хорошей командой, чтобы развалиться сейчас.

Частично это связано с присутствием Деклана Райса и Уильяма Салиба, которые получили травму во время борьбы "Арсенала" за титул в прошлом сезоне. "Арсенал" припарковал автобус в воскресенье днем, и он припарковал его тщательно и эффективно. Даже "Сити" не смог найти выход.

И поэтому титульная гонка обостряется. Некоторые говорят, что "Сити" легче всего, но правда в том, что сейчас очень сложно анализировать матчи тройки лучших. На этом этапе сезона во многих играх скрыты ловушки. "Ливерпуль" имеет преимущество только потому, что у них больше очков в таблице.

Повсюду на поле происходили захватывающие дуэли, особенно между Родри и Декланом Райсом, которые в некотором смысле были лучшими игроками на поле. Габриэль вывел из игры Холанна, Бену Уайту даже удалось измотать блестящего Бернарду Силву в войне на истощение. В целом это был образ действий "Арсенала": они измотали "Сити" в этом матче».

«Арсенал» больше, чем когда-либо, похож на претендента на титул

Автор ESPN Джеймс Олли также отмечает возросшую уверенность «канониров», которые выглядят куда более серьезным соперником чем в прошлом году.

«Очки были разделены, но заявление о намерениях было сделано. "Арсенал" привык каждый год покидать стадион "Этихад" в синяках от столкновения с суровой реальностью, которая создала комплекс неполноценности в отношении "Манчестер Сити". Но воскресная ничья 0:0 дает "канонирам" осязаемое доказательство того, что возросшая уверенность в себе заслужена и что у них есть все необходимое, чтобы продержаться на дистанции в борьбе за титул в Премьер-лиге.

Если цель подготовки к концу сезона для команды Микеля Артеты — избежать ошибок прошлого года, то это был хороший способ начать. В разгар своего отрыва в восемь очков с начала апреля 2023 года "Арсенал" приехал на "Этихад" и получил суровый урок в виде поражения со счетом 1:4, которое почти восстановило естественный порядок вещей с превосходством "Сити".

На этот раз "канониры" были почти чрезмерно ориентированы на безопасность, но такой подход был понятен: "Арсенал" не побеждал на этом поле с января 2015 года, и с тех пор довольно часто был разгромлен уже к перерыву. Не в этот раз.

У "Манчестер Сити" были свои моменты. Натан Аке упустил шанс, когда угловой Кевина Де Брёйне на 15-й минуте застал его у вратарской. Эрлинг Холанн запоздал с ударом после еще одного удара Де Брёйна в последние шесть минут. Но, несмотря на 72% владения мячом и 198 передач, выполненных в последней трети поля по сравнению с 43 у "Арсенала", "Сити" завершил игру всего с одним ударом в створ.

Впервые за 58 матчей "Сити" не смог забить дома — эту статистику Артета впоследствии приводил в многочисленных интервью. Кроме того, это был всего лишь 11-й раз за 459 официальных матчей Пепа Гвардиолы, когда "Сити" наносил один или меньше ударов в створ за игру. Артета был ответственным за три из них — ни один другой тренер не достигал этого более одного раза. Ученик хорошо учился у мастера.

"Это порождает веру", — сказал Артета о надежной игре "Арсенала". "Это сохраняет динамику и хорошую ситуацию, в которой мы находимся. Тот факт, что парни хотят большего и требуют индивидуально от себя,говорит о том, как сильно они этого хотят. Мы сделаем все возможное, чтобы продолжать в том же духе".

"Мы становимся лучше и понимаем, как соревноваться в таких играх. Есть еще один шаг, который нужно сделать, чтобы выиграть чемпионат, и это — нужно выигрывать в таких матчах. Сегодня мы смогли сыграть вничью, и нам еще предстоит многое улучшить, чтобы начать побеждать".

"Арсенал" не смог воспользоваться своими моментами. Габриэль Жезус не смог замкнуть прострел Букайо Сака на 52-й минуте, а Леандро Троссард не смог найти вышедшего на замену Габриэля Мартинелли за четыре минуты до конца основного времени, когда "Сити" оказался в ловушке сзади. Но вырванная случайная победа была бы несправедливой по отношению к "Манчестер Сити", который все время держал оборону, хотя и не был так силен, как обычно.

В то время как Артета постепенно улучшал статистику "Арсенала" в матчах с традиционными ведущими клубами "большой шестерки" Премьер-лиги, "Сити" показал лучший результат в прошлом сезоне, набрав в поединках с ними 21 очко, а "канониры" заняли второе место с 19 очками. Но эта ничья значительно ухудшает результаты "Сити" в больших играх в этом сезоне.

В этом сезоне "Сити" обыграл только "Манчестер Юнайтед" (дома и на выезде), а, набрав шесть очков против "Арсенала" в прошлом сезоне, они могут рассчитывать только на одно очко в воскресенье против "канониров" 12 месяцев спустя.

Возможно, было ощущение, что Гвардиола не будет слишком расстроен ничьей, учитывая уязвимости в обороне из-за отсуствия важных игроков, включая Эдерсона, Кайла Уокера и Джона Стоунза. "Сити" диктовал ритм игры, но не рисковал всем, возможно, подсознательно полагаясь на свой послужной список, когда они первыми добирались до финиша в последние два месяца кампании.

Тем не менее, Гвардиола прибегает к тому, что можно назвать "играми разума", настаивая на том, что "Сити" является третьим фаворитом после выходных, в которых "Ливерпуль" оторвался от лидера на два очка благодаря победе над "Брайтоном" на "Энфилде" со счетом 2:1».

Шахматные матчи «Арсенала» и «Сити» — это будущее АПЛ

Автор Football365 Джейсон Сутар не слишком рад зрелищу, а точнее его отсутствию, в матче на «Этихаде», сравнивая ее с противостояниями «Сити» и «Ливерпуля».

«Это не тот динамичный поединок, на который мы надеялись, решающий матч за титул, не так ли? Нам не следует слишком удивляться. "Манчестер Сити" — "Арсенал" (0:0) — это еще один шахматный матч между Пепом Гвардиолой и Микелем Артетой. Привыкайте к этому, ребята.

Любите или ненавидите "Ливерпуль", но они подарили нам бесчисленное количество игр против "Манчестер Сити", ставших классикой. Хэви-метал стиль Юргена Клоппа не допускает ничего иного. С уходом Клоппа с "Энфилда" мы, возможно, вступаем в новую эру в Премьер-лиге, эпоху соперничества между Артетой и Пепом, которые два сапога пара.

Хотя оба являются топ-тренерами, Клопп и Артета очень разные. Первый процветает благодаря организованному хаосу, а второй — благодаря организации.

"Арсенал" под руководством Артеты великолепно владеет мячом, и воскресная ничья 0:0 с "Сити" стала ярким тому подтверждением. Партнерство Уильяма Салиба и Габриэля Магальяйнса снова заставило Эрлинга Холанна замолчать, и если вы еще не были убеждены, что отсутствие первого во время решающей фазы прошлого сезона стало фатальным для капитулировавших "канониров", то сейчас в этом нет никаких сомнений.

Они глубоко защищались и владели мячом лишь 29 процентов за всю игру. Несмотря на свою глубокую линию защиты, они пытались давить на "Сити" высоко и были готовы оставить Жоржиньо изолированным в центре поля, чем "горожане" не могли воспользоваться, поскольку длинные передачи на Холанна не могли наказать "канониров", как они это делали в прошлом апреле.

Действительно, смотреть было довольно скучно, и нейтральные болельщики, вероятно, правы, говоря, что это худший матч, который они смотрели за весь сезон, но нам придется к этому привыкнуть. Эта молодая команда "Арсенала" никуда не денется, и, к несчастью для остальной части Премьер-лиги, не уйдет и Гвардиола, в отличие от его старого соперника Клоппа. Даже если мы отчаянно надеемся, что Пеп уходит.

Встречи "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" на протяжении многих лет нельзя было пропустить, и хотя недавние столкновения "Арсенала" с чемпионами Европы были захватывающими, мы, футбольные фанаты, хотим видеть высокооктановое, непрерывное действие, а не главного соперника "Сити", который больше напоминает "Атлетико Мадрид", чем "Реал".

Имейте в виду, что игра по-другому не принесла бы "Арсеналу" очко в воскресенье, а история этого противостояния и соперничества между Гвардиолой и Артетой была крайне односторонней. Впервые в выездном матче с "Сити" "Арсенал" не вышел на второй тайм, отставая в счете.

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Нас ждет еще очень много шахматных матчей впереди (но ждем ли мы их?) после того, как уже в этом сезоне мы наблюдали два в Премьер-лиге, но мы никогда не называли так игры "Ливерпуля" и "Сити". Это не значит, что тактика в них отсутствовала, когда соперничали Клопп и Пеп, но контрастирующие стили дали нам классику, о которой мы будем мечтать в течение следующих 10 лет, когда "Арсенал" и "Сити" будут играть вничью 0:0 или побеждать со счетом 1:0».

Неудачники: Эрлинг Холанн и Фил Фоден

Издание Goal привычно называет победителей и неудачников завершившегося матча и во вторую категорию на этот раз попали главные звезды «Манчестер Сити».

«Фил Фоден и Холанн были звездами последнего крупного результата "Сити" на стадионе "Этихад", когда они разгромили "Манчестер Юнайтед", но в лице "Арсенала" они встретились с соперником совсем другого типа и почти не оказали влияния на игру.

Холанн был скован Габриэлем, в то время как Жоржиньо следил за Фоденом, гарантируя, что полузащитник не сможет диктовать темп игры, как он обычно это делает. Пеп Гвардиола — один из самых больших поклонников Фодена, поэтому тот факт, что он убрал с поля доморощенного героя "Сити" уже через час, выпустив Джека Грилиша, который затмил своего партнера по команде, показывает, насколько плохо тот играл.

Исходя из этого, Грилиш может быть лучшим вариантом для старта против "Астон Виллы" в среду, чем Фоден, который также плохо сыграл за сборную Англии.

Между тем, списывать Холанна со счетов редко бывает хорошей идеей, но его слабую результативность в крупных матчах становится все труднее игнорировать, поскольку в этом сезоне он забил только один гол против соперников по шестерке лучших».