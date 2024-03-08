Победы маскируют проблемы. «Ман Сити» провалил селекцию в этом сезоне

Противостояние с «Копенгагеном» уже было закончено, как и ответная игра — всего через девять минут после начала. Возможно, в истории плей-офф Лиги чемпионов никогда не было более неравных соперников — но мы не собираемся снова ныть по этому поводу. Мы также не собираемся спекулировать по поводу повторения требла, удивляться стабильности Родри или пускать слюни по поводу абсурдного и устрашающего таланта Оскара Бобба. Вместо этого мы собираемся прыгнуть на чемпиона.

Йошко Гвардиол, Матео Ковачич и Матеус Нунес начали матч в среду, подписав контракт летом вместе с Жереми Доку, который пропустил игру из-за травмы. Суммарная стоимость этого квартета составила 220 миллионов фунтов стерлингов, что в настоящее время выглядит пустой тратой денег.

Пепу Гвардиоле предоставляется трансферная свобода, которой нет у других тренеров, поскольку некоторым из его лучших приобретений потребовалось время, чтобы адаптироваться и развиваться под его руководством. Джек Грилиш является ярким примером, но то же самое можно сказать и о Рияде Марезе, Бернарду Силве и Жоау Канселу, которые все сначала обживались в «Сити», прежде чем сыграли значительную роль в серьезных успехах клуба.

Но данные прошлого сезона позволяют предположить, что теперь новички либо сразу берутся за дело, либо так и не реализуются. Эрлинг Холанн и Мануэль Аканджи на одном полюсе, жизненно важные для завоевания требла в прошлом сезоне и столь же важные в нынешней кампании, Калвин Филлипс и Серхио Гомес на другом. Филлипс сейчас находится в аренде в «Вест Хэме», а Гомес вышел со скамейки запасных в среду, приняв участие всего в 12-м матче в сезоне во всех турнирах, осев на лавке, поскольку на месте левого защитника он уступает как минимум трем центральным защитникам.

Жереми Доку globallookpress.com

Доку оформил половину из десяти голов, в которых принял участие за «Сити», в одной смехотворной игре против «Борнмута» в начале ноября, а также один гол в ворота «Хаддерсфилда» в Кубке Англии, и с тех пор не сделал результативных передач в 15 матчах. Особенно неэффективен он был в манчестерском дерби.

Гвардиол стартовал в 19 из первых 23 игр сезона Премьер-лиги, но, возможно, ему будет сложно вернуться в команду из-за выступлений Натана Аке в то время как Йошко отсутствовал из-за травмы. Он совсем не похож на защитника, который руководил сборной Хорватии на чемпионате мира, прежде чем она потерпела неудачу в матче против Лионеля Месси. Только один игрок «Манчестер Сити» потерял мяч больше, чем Гвардиол (3) в матче с «Копенгагеном», и это была Нунес (4).

И он, как и Ковачич, представляет собой бледную имитацию Илкая Гюндогана, если это действительно был план с которым его подписывали, а Нунес настолько упал в иерархии состава, что его отодвинули на фланг, где он не может слишком негативно повлиять на игру.

Некоторые или все летние приобретения могут оказаться удачными, и фанаты «Сити» возлагают особые надежды на Гвардиола, не в последнюю очередь потому, что он обошелся им в кругленькую сумму в 80 миллионов фунтов, но такая ограниченная польза за такие значительные деньги примечательна.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Гвардиола и спортивный директор Чики Бегиристейн не получают нагоняй за то, что, несомненно, считалось бы трансферным провалом, если бы эти игроки были подписаны «Манчестер Юнайтед» или «Челси», отчасти из-за недостаточного освещения в прессе в сравнении, но главным образом потому, что им нужно вдвое меньше новичков, чем их соперникам.

Но если вы сравните трансферные окна этих клубов, подписание за подписанием, вы могли бы с полным основанием заявить, что у «Сити» была худшая ситуация из всех.

«Сити» не только подписал сомнительных игроков, но и продал одного из лучших игроков сезона АПЛ, Коула Палмера в «Челси», и лондонцы могут утверждать, что Джордже Петрович, Николас Джексон и Аксель Дисаси также представляют собой достойные приобретения, в то время как из-за травм невозможно судить о Ромео Лавиа, Кристофере Нкунку и Лесли Угочукву. Мойзес Кайседо — единственный летний новичок, которому, несомненно, пришлось нелегко.

Матеус Нунес globallookpress.com

Тем временем Расмус Хёйлунн и Андре Онана впечатляюще изменили ситуацию в «Юнайтед», для которого также был полезен бесплатный трансфер Джонни Эванса, и хотя Мейсон Маунт выглядел далеко не на своем лучшем уровне, судить о нем по итогам 600 минут кажется довольно несправедливо.

Нет ничего лучше, чем победа в каждой предлагаемой футбольной игре, чтобы замаскировать проблемы в том, что многие до сих пор считают почти безупречной работой селекционного отдела. Но это было не так в прошлом сезоне, когда два драгоценных камня уравновешивали два провала, и, конечно, не в этом сезоне, поскольку мы все еще ждем, пока какой-либо из четырех новичков докажет, что он стоил затраченных средств.