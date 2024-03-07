ЛЧ. Легкая прогулка «Ман Сити» и ПСЖ, триумф «Баварии», триллер в Мадриде

5 и 6 марта в Лиге чемпионов прошла первая порция ответных матчей 1/8 финала, по итогам которой определились первые участники четвертьфиналов.

«Реал Сосьедад» — «Пари Сен-Жермен» 1:2 (общ. 1:4)

Накануне матча много говорилось о том, что баскам, чтобы остаться в игре, нужен быстрый гол в ответной встрече. Но в матче в Сан-Себастьяне инициативу быстро захватили парижане и уже на 10-й минуте Киллиан Мбаппе и Баркола на двоих соорудили первый острейших момент у ворот Ремиро. Голкипер «Сосьедада» справился, но спустя пять минут оказался бессилен, когда Мбаппе продемонстрировал индивидуальное мастерство, накрутив защитника, и великолепным ударом отправил мяч в дальний угол.

После пропущенного быстрого гола хозяева сдулись и на исходе получаса едва не получили второй — теперь уже Баркола вывел на ударную позицию Мбаппе, но Ремиро спас. Лишь перед перерывом баски пришли в себя и силами Таке Кубо создали пару острых моментов у ворот ПСЖ. Второй гол Мбаппе спустя десять минут после перерыва окончательно похоронил лигочемпионские амбиции «Сосьедада».

Единственное что оставалось баскам — забить гол престижа? чем они, сжав зубы, и занялись в концовке встречи. Мартин Субименди, Беньят Туррьентес и Йон Оласагасти были близки к тому, чтобы распечатать ворота Джанлуиджи Доннаруммы, но лишь на 89-й минуте Микель Мериносумел подсластить свой команде горечь от вылета с турнира..

Герой матча: Килиан Мбаппе показал, что он по-прежнему играет огромную роль для чемпионов Лиги 1, несмотря на его неизбежный уход летом и конфликт с главным тренером Луисом Энрике. Он был звездой шоу в Сан-Себастьяне, оформив блестящий дубль. 25-летний игрок нанес четыре удара в створ за игру — в два раза больше, чем кто-либо другой на поле — и выполнил четыре обводки, постоянно пытаясь создать опасность у ворот басков.

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Неудачник матча: Андер Барренечеа. Выйдя на замену за полча до конца матча, нападающий «Сосьедада» уже через две минуты поразил ворота ПСЖ. Субименди исполнил отличный заброс в штрафную площадь, Барренечеа ворвался в свободную зону и головой с отскоком от газона переиграл Доннарумму. Мяч от ноги голкипера влетел в сетку, но судья определил офсайд и гол, который не спас бы басков, но мог подарить им хотя бы ничью, был отменен.

«Бавария» — «Лацио» 3:0 (общ. 3:1)

После череды неудач в последних матчах, мюнхенский клуб должен был ярко и уверенно выступить в домашнем матче, от которого зависела судьба его лигочемпионской кампании, и подопечным Тухеля это вполне удалось. Хозяева сразу пошли вперед и сначала Лерой Зане, а потом и Джамал Мусилала начали проверять реакцию Ивана Проведеля.

Ближе к концу первого тайме «Лацио», оборонявший свое добытое в первом матче минимальное преимущество, огрызнулся острым выпадом, но Чиро Иммобиле с близкого расстояния пробил мимо створа, а уже через минуту «Бавария» наказала гостей за расточительность — Гарри Кейн забил свой 50-й гол в еврокубках, головой отправив мяч в сетку после попытки ударить Рафаэла Геррейру.

А затем обескураженный «Лацио» получил еще и гол «в раздевалку» — после розыгрыша углового де Лигт пробил с лёта из пределов римской штрафной, а оставшийся без опеки Томас Мюллер с линии вратарской головой переправил мяч в сетку. Этот гол позволил «Баварии» стать первой в истории командой, на счету которой уже 100 голов только лишь в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На второй тайм сил у «Лацио» не хватило, а после того, как на 66-й минуте сыгравший на добивании Кейн оформил дубль, судьба этого противостояния окончательно стала ясна. Более того, счет мог быть и крупнее, но мяч после удара Томаса Мюллера ушел от руки голкипера в штангу. Под руководством Томаса Тухеля мюнхенцы уже в рекордный 22-й раз в своей истории вошли в восьмерку сильнейших.

Герой матча: Разумеется, это лучший бомбардир «Баварии» Гарри Кейн. Благодаря своему голевому чутью он полностью переломил ход противостояния, оставался на острие, открывался под партнеров, развивая атаки. Его работоспособность принесла результат в виде двух забитых мячей. теперь у него их 27 в Лиге чемпионов — больше из англичан только у Уэйна Руни (30).

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Неудачник матча: Чиро Иммобиле мог серьезно осложнить жизнь «Баварии» в первом тайме и укрепить шансы на четвертьфинал для «Лацио». Но после подачи Дзакканьи и срезки от головы де Лигта в штрафной мюнхенцев он промахнулся с близкого расстояния. А после того как Иммобиле следом повредил колено и его команда дважды пропустила перед перерывом, итальянцы, по сути, сдались, не дожидаясь финального свистка.

«Манчестер Сити» — «Копенгаген» 3:1 (общ. 6:2)

После уверенной победы «Сити» в Дании, «Копенгаген» приехал в Манчестер без особой надежды, и всего через девять минут ответной встречи все уже было понятно, когда гости уступали со счетом 1:5 по сумме двух матчей. Сначала центральный защитник Мануэль Аканджи уже на пятой минуте нанес точный удар в верхний угол после углового в исполнении Хулиана Альвареса, а затем сам аргентинец поразил ворота из-за пределов штрафной.

Казалось, что дело пахнет разгромом, но к середине тайма «Сити» немного сбавил обороты, а «Копенгаген» сумел огрызнуться успешной атакой, в ходе которой Мохамед Эльюнусси получил пас пяткой от Орри Оскарссона и отправил мяч в ворота Эдерсона. Тем не менее, еще до перерыва хозяева восстановили отрыв — Эрлинг Холанн реализовал едва ли не единственный свой шанс в этом матче, забив шестой гол в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

Во втором тайме «Сити» откровенно доигрывал матч, удерживая комфортный счет, что даже вызвало свист на трибунах хозяев. Зато у датчан оказались развязаны руки и они сумели создать пару острых моментов. Вышедший на замену Магнус Маттссон проверил реакцию Эдерсона, но тот достойно справился с опасным ударом.

Герой матча: Хулиан Альварес сыграл решающую роль в уверенной победе своей команды. Он подал идеальный угловой Мануэлю Аканджи, открывшему счет всего через пять минут после начала матча, а затем, всего через четыре минуты, застал врасплох вратаря «Копенгагена» Камиля Грабару ударом, который проскользнул сквозь его пальцы, и счет стал 2:0.

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Неудачник матча: В буквальном смысле — Матеус Нунес. Полузащитник «Манчестер Сити» в одном из эпизодов борьбы во втором тайме сломал палец на левой руке и выглядело это откровенно жутко. Хочется надеяться, что восстановление пройдет быстро.

«Реал» — «Лейпциг» 1:1 (общ. 2:1)

Мадридцы одержали в выездном матче минимальную победу, но далась она им очень непросто. Казалось, что ответная встреча при своих трибунах и с вернувшимся в строй Джудом Беллингемом должна пройти для «Реала» проще, но все поло не так, как планировал Карло Анчелотти. Хозяева до перерыва почти ничего не создали, тогда как «Лейпциг» буквально осадил штрафную мадридцев: только Лоис Опенда нанес три удара по воротам, а после выстрела Хави Симонса мадридцев выручил Андрей Лунин.

Украинскому голкиперу пришлось потрудиться и после перерыва (иногда по своей же вине), но «Реал» начал отвечать сопернику — на исходе часа игры Родриго проверил реакцию Гулачи, а еще через пару минут «Реал» открыл счет. Тони Кроос разогнал стремительную контратаку, Беллингем покатил на ворвавшегося в штрафную Винисиуса, который в касание отправил мяч в сетку.

Подопечные Марко Розе не дрогнули и продолжили атаковать большими силами, за что и были вознаграждены всего через несколько минут. Давид Раум навесил к линии вратарский «Реала», и Вилли Орбан ударом головой в падении сравнял счет. Отставание немцев вновь стало минимальным и они устроили яростный финальный штурм. Дани Ольмо даже попал в перекладину, но счет до финального свистка так и не изменился.

Герой матча: Несмотря на то что дальше идет «Реал», а Винисиус Жуниор забил шикарный гол, отметить хочется автора ответного гола Вилли Орбана. Венгерский защитник «Лейпцига» и у своих ворот показал себя лидером команды, и забил важнейший гол в контратаке, который помог продержаться интриге до последних секунд.

Неудачник матча: Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко буквально на первых минутах матча запорол отличный момент, который мог перевернуть ход противостояния. В ходе быстрой атакой он оказался с мячом на правом краю мадридской штрафной, но проигнорировал сразу двух открытых партнеров слева и вместо этого пробил прямо в выходящего на него Лунина, который, естественно не сплоховал.

Что дальше?

Вторая порция ответных матчей 1/8 финала пройдет 12-13 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 15 марта. Четвертьфинальные матчи пройдут 9-10 и 16-17 апреля, а полуфинальные — 30 апреля/1 мая и 7-8 мая 2024 года.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии. Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.