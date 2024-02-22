ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии

20 и 21 февраля в Лиге чемпионов прошла вторая порция первых матчей 1/8 финала. Поединки вышли очень напряженными, ни в одной встрече не было ярко выраженного фаворита и ответные матчи обещают быть захватывающими.

«Интер» — «Атлетико» 1:0

Как и ожидалось, встреча на «Сан-Сиро» получилось довольно закрытой и оборонительной, с большим количеством борьбы. В первом тайме команды действовали особенно компактно, охотно используя высокий прессинг и контрпрессинг и уповая в основном на быстрые выпады. Чувствовалось, что исход встречи может решить одна ошибка, и в первом тайме «Атлетико» все же сплоховал, но хозяева не сумели воспользоваться этим: Тюрам перехватил неточную передачу и переадресовал мяч Лаутаро Мартинесу, но удар капитана «Интера» блокировал Хосе Мария Хименес.

После перерыва стало более заметно преимущество миланского клуба — «Интер» стал удачно находить свободные зоны и больше созидал в атаке, где вместо Тюрама вышел Марко Арнаутович. Первые пару моментов австриец запорол, не сумев замкнуть прострел Димарко и пальнув выше ворот после стеночки с Мартинесом, но в итоге, за 10 минут до конца основного времени форвард успешно сыграл на добивании после отраженного удара Лаутаро. Отыграться гостям не удалось.

Полузащита «Интера» — идеальное олицетворение этой команды: подвижная с мячом и эффективная вне его. Независимо от того, пытаются ли команды соперников прессинговать их высоко, сидеть глубоко или энергично атаковать, «Интер» Индзаги готов справиться с различными ситуациями. Даже минимальное преимущество выглядит неплохим заделом перед ответным матчем в Мадриде.

Герой матча: Марко Арнаутович, выход которого на замену изменил «Интер». Австриец действовал между линиями, опускаясь ниже, чтобы принять мяч и создать численное преимущество, создавал моменты и забил единственный гол. После того, как Мартинес выскочил на рандеву с Облаком, но пробил прямо в голкипера, мяч удачно отскочил к Арнаутовичу, который ударом в ближний угол через ноги Лино открыл счёт.

Неудачник матча: Альваро Мората появился на поле спустя десять минут после выхода Арнаутовича, но шансов проявить себя у него было куда меньше, чем у австрийца. Тем не менее, уже на последних минутах он мог сравнять счет. Корреа с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Интера», Мората под давлением де Врея головой пробил в правый угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. Этот промах может стать фатальным для «матрасников».

ПСВ — «Боруссия» Д 1:1

Встреча в Эйндховене ожидалась боевой и гости постарались оправдать эти ожидания, сразу рванув в атаку. Их не смущало даже то, что на предматчевой разминке основной вратарь «Боруссии» Грегор Кобель получил травму и место в воротах занял Александр Майер. На старте матча команды обменялись выпадами — Дониэлл Мален, игравший против своего бывшего клуба, проверил реакцию Вальтера Бенитеса плотным ударом от границы штрафной, а после удара Малик Тилльмана мяч просвистел рядом с крестовиной ворот гостей, но ушел мимо.

«Боруссия» продолжала атаковать, создав еще пару-тройку острых моментов у ворот хозяев, которые выглядели куда менее уверенными и агрессивными, чем в матчах Эредивизи. В итоге давление принесло свои плоды — Марсель Забитцер нашел Малена передачей на позиции правого инсайда справа от ворот. Вингер пошел на двух соперников и мощно пробил в ближний угол — после небольшого рикошета от защитника Сержиньо Деста мяч влетел в сетку.

Но после этого ПСВ активизировался, еще до перерыва проверив Майера на прочность, а «Боруссия» постепенно выпустила игру из-под контроля, за что и поплатилась в начале второго тайма. Матс Хуммельс в своей штрафной снес врывавшегося после передачи Лосано Малика Тилльмана, заработав пенальти. Люк де Йонг здорово пробил с «точки» в левый нижний угол ворот — Майер прыгнул в нужном направлении, но чуть-чуть не дотянулся до мяча. После этого ПСВ не стал сбавлять обороты, создав еще ряд острых моментов и команде Терзича во многом повезло, что она увезла ничью из Нидерландов.

Герой матча: Александр Майер. Вратарю пришлось играть с листа, и он не оплошал, особенно учитывая, как ПСВ прибавил после пропущенного гола. Только благодаря запасному голкиперу «Боруссии» удалось удержать ничью — Тилльман, Дест, Сайбари и Бакайоко были близки к тому, чтобы забить, но все же не сумели сделать этого.

Неудачник матча: Сержиньо Дест. Именно небольшой рикошет от американца привел к забитому «Боруссией» мячу. После этого у пытавшегося загладить свою вину Деста было несколько отличных моментов поразить ворота, но он не сумел переиграть Майера.

«Порту» — «Арсенал» 1:0

Возвращение «канониров» в плей-офф Лиги чемпионов прошло не совсем так, как они надеялись. В Португалии команду Артеты встретил тактически подкованный, собранный и самое главное — куда более опытный «Порту», ведь «драконы» дошли до 1/8 финала турнира в третий раз за четыре года. Подопечные Консейсау безупречно играли против опасного соперника, не давая развернуться линии атаки команды, забившей 21 гол в последних пяти матчах.

«Арсенал» пытался прессинговать очень высоко, но португальцы очень дисциплинированно и хладнокровно защищались. Более того, уже в середине первого тайма «Порту» мог открыть счет, но бразилец Галено лишь проверил на прочность штангу. «Канониры» же, так и не пробившие ни разу в створ, свой единственный по-настоящему опасный момент создали лишь в конце матча, когда после штрафного Деклана Райса бразильский защитник Габриэл пробил головой выше ворот. В итоге «Арсенал» был бы вполне счастлив увезти из Португалии ничью, но в компенсированное время хозяева наказали их за расслабленность голом Галено.

Неудачник матча: Конечно же это Галено. На 21-й минуте он дважды промазал по воротам, хотя бил в упор практически из вратарской. Консейсау прострелил с правого фланга, мяч отскочил в центр, и Галено пробил слету — прямо в штангу. После чего он сам же играл на добивании, но мяч прошел рядом с другой стойкой. Бразилец, уже собиравшийся праздновать, буквально схватился за голову в отчаянии, и его можно было понять.

Герой матча: И снова без вариантов это Вендерсон Галено. Игрок «Порту» полностью реабилитировался за фиаско в первом тайме, сотворив настоящее чудо в компенсированное время. Бразилец сместился со своего левого фланга и из-за пределов штрафной площади великолепным обводящим ударом положил мяч в дальний угол, принеся своей команде победу.

«Барселона» — «Наполи» 1:1

Ожидалось, что этот матч может стать последним у руля «Наполи» для Вальтера Маццари, но непредсказуемых владелец партенопейцев Аурелио Де Лаурентис уволил тренера за день до матча с «Барселоной», назначив на его место Франческо Кальцона, который уже руководил командой в прошлом. Ожидаемой встряски не вышло — неаполитанцы входили в матч очень тяжело и выглядели в первом тайме неубедительно, даже на фоне переживающей свои собственные трудности «Барсы».

Уже в дебюте матча Ламин Ямаль мог открыть счет, но Алекс Мерет справился с ударом 16-летнего вингера. Итальянский клуб продолжал выглядеть деморализовано и беззубо и вскоре вратарю Наполи пришлось спасать свои владения после ударов Роберта Левандовского и Илкая Гюндогана. Ситуация не слишком улучшилась и после перерыва. Второй тайм также начался с очередного момента Ямаля, а на исходе часа отличился преодолевший в последних матчах свою голевую засуху Левандовский.

В концовке матча убаюканные своим преимуществом каталонцы слегка расслабились, за что были тут же наказаны. Незаметный до этого Виктор Осимхен, проводивший первый матч после возвращения с Кубка Африки, напомнил о себе, сравняв счет. Нигерийский бомбардир спиной получил пас в штрафной «Барсы», развернул Иньиго Мартинеса и низом катнул мяч в дальний нижний угол, после чего тут же был заменен. Финальный отрезок прошел при преимуществе хозяев, но вновь выйти вперед им не удалось.

Герой матча: Роберт Левандовский забил отличной гол, получив в штрафной пас от Педри, сместившись чуть ближе к центру и из-под Ди Лоренцо и Жесуса пробив низом точно в ближний угол. Поляк вносил свой вклад в развитие атак и очень помогал в обороне при стандартных положениях, что было особенно ценно в последние десять минут, когда «Барса» оказалась под давлением соперника.

Неудачник матча: Илкай Гюндоган провел, как обычно, очень качественную встречу, создал ряд острых моментов для партнеров и сам заставлял потрудится Мерета. Уже в компенсированное время он мог принести свой команде победу, но с радиуса штрафной не попал в левый нижний угол. Не повезло.