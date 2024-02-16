ЛЧ. Уверенные победы «Ман Сити» и ПСЖ, очередное фиаско «Баварии»

13 и 14 февраля в Лиге чемпионов прошла первая порция первых матче 1/8 финала. Пока лишь в одной паре уже просматривается победитель, а в остальных трех дуэтах интрига сохраняется и вторые матчи могут быть захватывающими.

«РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид 0:1

Испанскому клубу, ко всем потерям которого добавился травмированный Джуд Беллингем, пришло непросто в Германии. Хозяева оказывали огромное давление именитых соперников на протяжении всех 90 минут, а пости сразу после стартового свистка Беньямин Шешко поразил ворота «Реала», но на счастье гостей мяч не был засчитан из-за офсайда.

Первые 45 минут прошли в более-менее равной борьбе, но во втором периоде ситуация изменилась. Несмотря на то, что «Мадрид» сразу же вырвался вперед после перерыва благодаря голу Браима Диаса, именно немецкая команда выглядела во втором тайме гораздо более нацеленной на ворота и эффективной. «Лейпциг» вынудил вратаря Андрея Лунина сделать шесть сейвов во втором тайме, вдобавок к трем, которые он сделал в первом.

В общей сложности «быки» нанесли 15 ударов по воротам гостей, причем шесть было на счет Шешко, четыре из которых попали в створ. У гостей же отличный шанс упустил Винисиус Жуниор на 72-й минуте, пробив в штангу с близкого расстояния. Несмотря на то, что «Лейпциг» уступает всего один мяч, шансы на успех в Мадриде через три недели довольно небольшие .

Герой матча: Им стал автор единственного гола Браим Диас. 24-летний футболист, которому выпала непростая задача заменять Джуда Беллингема, начал матч в Лейпциге будучи лишь 18-м по количеству сыгранных минут игроком «Мадрида» в этом сезоне. Тем не менее, он подарил момент чистого волшебства, нанеся удар в верхний угол из-за пределов штрафной, после того как прошел мимо трех защитников. Семь секунд, девять касаний, гол-шедевр.

Неудачник матча: Беньямин Хенрикс. Крайний защитник провел неплохой матч, но лишил свою команду гола на 3-й минуте, который мог полностью перевернуть ход этого противостояния. Когда хозяева подали угловой и Лунин вынес мяч, Хенрикс застрял в пассивном офсайде за спиной вратаря. На подборе был игрок «Лейпцига», после подачи которого Шешко забил головой. Но Хенрикс, вместо того чтобы выключиться из эпизода, зачем-то подтолкнул в спину Лунина во время подачи, превратив свой пассивный офсайд в активный. В итоге гол не был засчитан, а «Лейпциг» проиграл.

«Копенгаген» — «Манчестер Сити» 1:3

Пеп Гвардиола серьезно подошел к матчу с соперником, который в прошлом году обыграл на своем поле «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед», и уступил «Баварии» со скромным сетом 1:2. Это принесло плоды в виде уверенной победы, начало которой положил на 10-й минуте постепенно набирающий оптимальную форму Кевин Де Брейне, которому ассистировал Фил Фоден.

Впрочем, без огорчений не обошлось — сначала в середине первого тайме травму получил только вернувшийся в строй Джек Грилиш, а потом «Копенгаген» сумел вернуть интригу благодаря голу Магнуса Маттссона. Примечательно, что за несколько минут до этого Холанн едва не удвоил преимущество «Сити» красивым ударом с лета. Сравняв, датчане прибавили, но на перерыв ушли лидерами гости — Де Брейне в компенсированное время организовал гол Бернарду Силве, пусть и не обошлось без рикошета от Маттссона.

Во втором тайме «Сити» осадил ворота хозяев и уже на последних минутах Кевин Де Брейне вернул любезность Филу Фодену, укрепившему преимущество англичан, а в компенсированное время Эрлинг Холанн едва не сделал счет разгромным, но отличиться в этой встрече норвежцу было не суждено. Единственный повод для озабоченности Гвардиоле дают рецидив травмы Грилиша и менее серьезные повреждения Фодена и Силвы.

Герой матча: Фил Фоден. Полузащитник помог «Сити» добиться прекрасного старта своим участием в блестящем командном атакующем выдвижении, которое закончилось тем, что он нашел пасом Кевина Де Брейне. И именно англичанин обеспечил своей команде отъезд из Дании с запасом в два гола. Он снова прекрасно взаимодействовал с Де Брейне, подав атакующему полузащитнику глубоко в штрафную, занял прекрасную позицию для получения ответной передачи и забил гол в добавленное время.

Неудачник матча: Несомненно, это Эдерсон. У проведшего отличный матч бразильца случилось кратковременное помутнение в середине первого тайма, приведшее к пропущенному голу. Вратарь неудачно вынес мяч от своих ворот, отдав точно на Эльюнусси. Мохамед пробил с линии штрафной, но попал в соперника, а мяч отскочил на набегающего Маттссона, который великолепным ударом с линии штрафной отправил снаряд в угол ворот.

«Лацио» — «Бавария» 1:0

Шестикратные победители Лиги чемпионов ехали в Италию не в лучшем настроении — накануне они были разгромлены в центральном матче тура Бундеслиги «Байером» со счетом 3:0, после чего леверкузенцы оторвались на вершине таблицы на пять очков. Учитывая, что «Бавария» ранее вылетела из Кубка Германии от скромного «Саарбрюкена» из третьего дивизиона, кресло под Томасом Тухелем начало раскачиваться, а давление на команду росло. Но матч на Олимпийском стадионе в Риме прошел по сценарию «Лацио», который проиграл там только одну из 13 последних еврокубковых встреч.

Да, «Бавария» владела мячом 61% времени и зафиксировала 17 ударов против 11 у «Лацио», но Кейн, Мусиала, Зане и другие игроки мюнхенцев не смогли ни разу попасть в створ. В свою очередь «Лацио» был близок к успеху в первом тайме, когда Луис Альберто пробил мимо ворот из хорошей позиции. А в середине второго тайма Густав Исаксен ворвался в штрафную «Баварии» в ходе острой контратаки «Лацио», но был сбит Дайо Упамекано, который получил прямую красную карточку. Пенальти за это нарушение реализовал Чиро Иммобиле, забивший единственный гол в этом матче.

Оставшаяся вдесятером «Бавария» и подавно ничего не смогла поделать, не только первые за 11 лет проиграв первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, но и впервые за 13 лет уступив итальянскому клубу в еврокубках (в 2011 они проиграли «Интеру»). Поневоле задумаешься, не привез ли Гарри Кейн вместе с собой из «Тоттенхэма» и знаменитое бестрофейное проклятие шпор. Томас Тухель проиграл 10 из 43 официальных матчей с тех пор, как занял пост тренера «Баварии». Это столько же поражений, сколько потерпел его предшественник Юлиан Нагельсман в 84 играх, прежде чем его уволили.

Герой матча: Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в целом провел довольно спокойную игру, поскольку более прямую угрозу воротам «Баварии» представляли Исаксен и Луис Альберто. Но итальянский форвард сыграл решающую роль в решающий момент матча, сдерживая оборону «Баварии» в контратаке, прежде чем Упамекано сфолил на Исаксене, привезя пенальти. Затем Иммобиле выполнил свой долг, реализовав одиннадцатиметровый. Это восьмой гол Чиро в 8 последних матчах на «Олимпико».

Неудачник матча: Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано стал главным виновником поражения своей команды. Его последнее единоборство в штрафной привело к тому, что шипы его бутсы вонзились в ногу Исаксена как раз в тот момент, когда нападающий не попал в створ. Привезти пенальти и увидеть, как его команда осталась в меньшинстве и так было серьезным ударом, но это нарушение не только вывело «Лацио» вперед, но и принесло римлянам победу.

«Пари Сен-Жермен» — «Реал Сосьедад» 2:0

Первый тайм матча на «Парк Де Пренс» вышел очень бодрым и довольно равным. Уже на первых минутах соперники обменялись острейшими выпадами — сначала Андре Силва на 30-й секунде едва не вывел «Реал Сосьедад» вперед, но его удар прошел чуть мимо ворот. После ответной атаки парижан Алексу Ремиро пришлось отражать опасную попытку Килиана Мбаппе. Ближе к голу до перерыва были гости — полузащитник Микель Мерино, проверил на прочность перекладину.

В первом тайме баскам успешно удавалось создавать проблемы ПСЖ, агрессивно прессингуя и мешая хозяевам поля наращивать владение мячом, но при этом «Реалу Сосьедаду» не хватало остроты в атаке — за весь матч они не нанесли ни одного удара в створ. А вот парижане после перерыва вернулись на поле с повышенной целеустремленностью и вскоре сумели продемонстрировать, что индивидуальный класс звездных игроков бьет порядок — разницу сделала атакующая тройка «ПСЖ» в составе Мбаппе, Брэдли Баркола и Усмана Дембеле.

Счет в матче открыл Мбаппе, который при розыгрыше углового оказался в нужное время в нужном месте и быстрее всех среагировал на дальней штанге на удар головой Маркиньоса, вколотив мяч в сетку с метра. Это его 44-й гол в Лиге чемпионов — больше, чем у Неймара за всю карьеру в турнире, а в возрасте до 26 лет его превзошёл только Лионель Месси. Второй гол организовали Демеле и Баркола. Первый сохранил мяч под давлением и запустил партнера по левому флангу, а второй завершил прекрасный проход четким ударом в «домик» Ремиро.

Арсен Захарян вышел на замену в Париже на последние полчаса матча, после первого гола ПСЖ и аккурат перед вторым, не сумев отметиться чем-то заметным. Россиянин сделал 13 касаний мяча, совершил один перехват и выдал 100%-ные показатели по точности передач (9/9), по пасам в финальную треть (4/4) и по выигранным единоборствам (1/1).

Герой матча: Разумеется, Килиан Мбаппе. Французский нападающий забил в четырех из семи матчей Лиги чемпионов своей команды в этом сезоне. Всего за этот матч он нанес семь ударов, четыре из которых попали в створ. Счет, открытый незадолго до часовой отметки придал его команде эмоциональный подъем — они взяли матч под свой контроль. Нападающий сборной Франции мог забить и второй гол, но вратарь перевел в перекладину его мощный удар.

Неудачник матча: Полузащитник «Сосьедада» Микель Мерино — в буквальном смысле. Кто знает, как сложился бы матч, если бы его удар перед самым перерывом попал не в перекладину, а в створ. Не повезло.

Что дальше?

Ответные матчи 1/8 финала пройдут 5-6 и 12-13 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 15 марта. Четвертьфинальные матчи пройдут 9-10 и 16-17 апреля, а полуфинальные — 30 апреля/1 мая и 7-8 мая 2024 года.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии. Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.