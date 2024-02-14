Коман, Эвра, Анелька, Меньян и еще топ-10 воспитанников «ПСЖ», которые добились успеха в других клубах

«Пари Сен-Жермен» добился невероятных успехов на внутренней арене с тех пор, как в 2011 году владельцем клуба стала компания Qatar Sports Investments (QSI). За это время парижане девять раз выиграли чемпионат Франции, при этом потратив невероятные средства на таких игроков, как Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

Однако, как и в любом клубе, который в значительной степени полагается на внешние инвестиции, воспитанникам академии очень часто не находилось места в первой команде. В каком-то смысле «ПСЖ» можно назвать французским «Челси» в XXI веке.

Не так давно Хави Симонс уехал их Парижа и стал звездой ПСВ Эйндховен, откуда перешел в «Лейпциг». Танги Ньянзу и Арно Калимуэндо — еще два молодых игрока, которым пришлось искать другие клубы, и, возможно, «ПСЖ» об этом пожалеет.

Но это далеко не единственные случаи, когда выпускники академии «ПСЖ» в итоге оказывали в других командах и добивались там успеха. Squawka вспоминает 14 самых известных случаев.

Кингсли Коман

27 лет, «Бавария»

Этот список уместно начать с Кингсли Комана — возможно, самого известного воспитанника академии «ПСЖ», который продолжает играть.

Кингсли Коман globallookpress.com

Коман выиграл пять чемпионских титулов с тремя разными командами еще до того, как ему исполнился 21 год.

Кингсли провел всего лишь четыре матча за первую команду «ПСЖ», прежде чем в 2014 году отправился в «Ювентус». Французский вингер никогда не вписывался в состав «Старой синьоры», но зато он отлично вписался в тактические построения «Баварии», за которую сначала выступал на правах аренды, а позже подписал постоянный контракт.

Маттео Гендузи

24 года, «Лацио» (в аренде из «Марселя»)

Когда Маттео Гендузи появился на «Эмирейтс» в начале сезона-2018/2019, мало кто предполагал, что он сходу станет игроком основной команды. Но в итоге француз отлично проявил себя в первых двух сезонах, продемонстрировав высокий уровень, благодаря которому закрепился в стартовом составе.

Маттео Гендузи globallookpress.com

Однако Гендузи не смог развить этот успех, в том числе из-за своего поведения. В конце концов, в какой-то момент его отдали в аренду берлинской «Герте», а еще через некоторое время он оказался в «Марселе».

Как ни странно, во Франции Гендузи вновь удалось показать свои лучшие качества. Более того, ему даже нашлось место в составе сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

Гендузи присоединился к академии «ПСЖ» в 2005 году, когда ему было всего лишь шесть лет, и оставался там до 2014 года, прежде чем переехать в Лорьян. Именно в составе «Лорьяна» Маттео привлек внимание топ-клубов.

В этом сезоне Гендузи играет на правах аренды за римский «Лацио».

Мусса Дембеле

27 лет, «Аль-Иттифак»

Мусса Дембеле провел восемь лет в академии «ПСЖ» в период с 2004 по 2012 год. В 16-летнем возрасте он решил переехать в Англию.

С 2013 по 2016 год Дембеле выступал за «Фулхэм», и в какой-то момент он привлек внимание чуть ли не всех европейских топ-клубов.

Мусса Дембеле globallookpress.com

В конце концов, следующие два сезона Мусса провел в шотландском «Селтике», где быстро стал одним из лидеров команды. После этого он вернулся во Францию, подписав контракт с «Лионом». В первых двух сезонах Дембеле забил больше 20 мячей. Дальше были не самые удачные полгода в мадридском «Атлетико», а прошлым летом француз оказался среди европейских звезд, отправившихся в Саудовскую Аравию. Теперь Дембеле радует болельщиков «Аль-Иттифака».

Адриен Рабьо

28 лет, «Ювентус»

После нескольких сезонов, которые запомнились, прежде всего, ожесточенными контрактными спорами, Рабьо все-таки покинул «ПСЖ» и перешел в «Ювентус» на правах свободного агента.

Адриен Рабьо globallookpress.com

После выпуска из академии Рабьо не просто пробился в первую команду «ПСЖ» — ему удалось стать игроком основного состава. Наверное, не все знают, что в 2008 году Адриен некоторое время выступал за молодежную команду «Манчестер Сити».

Одсонн Эдуар

26 лет, «Кристал Пэлас»

Дембеле — не единственный атакующий игрок, который после академии «ПСЖ» успел поиграть за «Селтик».

В шотландском клубе Эдуар демонстрировал высокую результативность, которая в итоге привела его в английскую Премьер-лигу. С 2021 года он выступает за «Кристал Пэлас».

Эдуар так ни разу и не сыграл за «ПСЖ» в Лиге 1. В элитном французском дивизионе он выступал только в составе «Тулузы» в сезоне-2016/2017.

Юссуф Мулумбу

37 лет, завершил карьеру

Мулумбу с 2004 по 2006 год играл за молодежку «ПСЖ», после чего провел 15 матчей за первую команду парижан.

Когда стало ясно, что конголезский футболист не добьется успеха в столице Франции, его отправили в «Амьен», после чего он переехал в Англию, где стал игроком «Вест Бромвича».

В итоге Мулумбу в течение семи лет выступал за «Вест Бромвич», сыграв за это время 211 матчей.

Позже играл за «Норвич», «Килмарнок» и «Селтик». Завершил карьеру в «Сент-Элои Лупопо» в ДР Конго.

Мамаду Сако

33 года, свободный агент

Сако присоединился к молодежной команде «ПСЖ» в 2002 году, когда ему было 12 лет. В итоге он провел за первую команду парижского клуба около 200 матчей и в какой-то момент был даже капитаном. В 2013 году Мамаду стал игроком «Ливерпуля», откуда в 2017-м перешел в «Кристал Пэлас». Его последним клубом был «Монпелье» — отсюда Сако ушел из-за конфликта с главным тренером.

Кристофе Нкунку

26 лет, «Челси»

Нкунку провел более 70 матчей за «ПСЖ», и, казалось, добился значительных успехов, но все равно было понятно, что с учетом конкуренции ему будет сложно стать игроком основного состава.

Кристофе Нкунку globallookpress.com

Перед началом сезона-2019/2020 Кристофер перешел в «Лейпциг» и очень быстро стал там главным действующим лицом в атаке. Вместе с немецким клубом он даже дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где соперником «Лейпцига» стал «ПСЖ». Итогом выступлений Нкунку в Германии стал переход «Челси». Кроме того, его регулярно вызывают в сборную Франции, когда он здоров.

Ясин Адли

23 года, «Милан»

Летом 2018 года Ясин Адли отказался от перехода в «Арсенал», решив остаться в «ПСЖ». Ему в итоге так и не удалось сыграть за первую команду парижан, и позже он перешел в «Бордо» за четыре миллиона фунтов.

Ясин Адли globallookpress.com

После ряда удачных матчей в составе «Бордо» на Адли обратил внимание «Милан», куда он перебрался в 2022 году.

«Я ни о чем не жалею. Даже с учетом того, что мне так и не удалось дебютировать в составе "ПСЖ". Каждый день у меня была возможность тренироваться с отличными игроками», — рассуждал Ясин об упущенной возможности стать игроком «Арсенала».

Давид Н’Гог

34 года, завершил карьеру

После выпуска из академии Н’Гог провел за первую команду «ПСЖ» 25 матчей и забил три гола, после чего перешел в «Ливерпуль».

В составе «красных» Давид забил 19 мячей в 94 матчах, большую часть времени оставаясь в тени Фернандо Торреса.

Позже выступал за «Болтон». Здесь в активе Н’Гога 16 мячей в 91 матче. Дальше в его карьере были «Суонси», «Реймс», «Панионис», «Росс Каунти», «Гонвед» и «Жальгирис». Давид завершил карьеру в 2020 году.

Габриэль Обертан

34 года, «Шарлотт Индепенденс»

Обертан провел в академии «ПСЖ» чуть больше года в период с 2003 по 2004 год. Больше всего он запомнился, как один из худших трансферов бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Француз переехал на «Олд Траффорд» в 2009 году из «Бордо».

Прежде чем перейти в «Ньюкасл» в 2011 году, Обертан успел провести за «красных дьяволов» 28 матчей.

После этого Габриэль играл в России за «Анжи», за болгарский «Левски», «Уиган», за турецкий «Эрзурумспор», а с 2021-го он выступает в США за «Шарлотт Индепенденс».

Патрис Эвра

42 года, завершил карьеру

Эвра помнят, прежде всего, по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». Здесь он провел восемь лет, выиграть пять титулов АПЛ и Лигу чемпионов в 2008 году.

Патрис Эвра globallookpress.com

Эвра, в активе которого 81 матч за сборную Франции, успел также поиграть за «Ювентус», «Марсель» и «Вест Хэм».

За молодежную команду Эвра выступал в 1997-1998 годах, откуда на уехал в Италию, а потом уже оказался в «Ницце» и «Монако».

Николя Анелька

44 года, завершил карьеру

В принципе, отчасти можно согласиться с тем, что Николя Анелька является самым успешным выпускником академии «ПСЖ».

Николя Анелька globallookpress.com

В 1997 году Анелька перешел в «Арсенал», а потом в его карьере были мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Фенербахче» «Болтон», «Челси», «Шанхай Шэньхуа», «Ювентус», «Вест Бромвич» и «Мумбаи Сити».

В 2000 году Анелька вернулся в «ПСЖ» после не очень удачного сезона в «Реале».

В активе Николя 210 забитых мячей на клубном уровне, а также 14 голов в составе сборной Франции, вместе с которой в 2000 году он стал победителем Лиги чемпионов.

Майк Меньян

28 лет, «Милан»

Майк Меньян globallookpress.com

Меньяна сейчас можно назвать одним из лучших вратарей Европы. Майк сделал себе имя в составе «Лилля», вместе с которым в сезоне-2020/2021 выиграл чемпионат Франции. Еще через год он помог «Милану» стать чемпионом Италии.

С недавних пор он стал основным вратарем и в сборной Франции, заменив там Юго Льориса, который ушел из национальной команды после ЧМ-2022.

Меньян занимался в академии «ПСЖ» с 2009 по 2015 год, но за первую команду парижан так и не дебютировал.