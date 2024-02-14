Коман, Эвра, Анелька, Меньян и еще топ-10 воспитанников «ПСЖ», которые добились успеха в других клубах

Не так давно Хави Симонс уехал их Парижа и стал звездой ПСВ Эйндховен, откуда перешел в «Лейпциг». Танги Ньянзу и Арно Калимуэндо — еще два молодых игрока, которым пришлось искать другие клубы, и, возможно, «ПСЖ» об этом пожалеет.
Но это далеко не единственные случаи, когда выпускники академии «ПСЖ» в итоге оказывали в других командах и добивались там успеха. Squawka вспоминает 14 самых известных случаев.
Кингсли Коман
27 лет, «Бавария»
Этот список уместно начать с Кингсли Комана — возможно, самого известного воспитанника академии «ПСЖ», который продолжает играть.
Коман выиграл пять чемпионских титулов с тремя разными командами еще до того, как ему исполнился 21 год.
Кингсли провел всего лишь четыре матча за первую команду «ПСЖ», прежде чем в 2014 году отправился в «Ювентус». Французский вингер никогда не вписывался в состав «Старой синьоры», но зато он отлично вписался в тактические построения «Баварии», за которую сначала выступал на правах аренды, а позже подписал постоянный контракт.
Маттео Гендузи
24 года, «Лацио» (в аренде из «Марселя»)
Когда Маттео Гендузи появился на «Эмирейтс» в начале сезона-2018/2019, мало кто предполагал, что он сходу станет игроком основной команды. Но в итоге француз отлично проявил себя в первых двух сезонах, продемонстрировав высокий уровень, благодаря которому закрепился в стартовом составе.
Однако Гендузи не смог развить этот успех, в том числе из-за своего поведения. В конце концов, в какой-то момент его отдали в аренду берлинской «Герте», а еще через некоторое время он оказался в «Марселе».
Как ни странно, во Франции Гендузи вновь удалось показать свои лучшие качества. Более того, ему даже нашлось место в составе сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.
Гендузи присоединился к академии «ПСЖ» в 2005 году, когда ему было всего лишь шесть лет, и оставался там до 2014 года, прежде чем переехать в Лорьян. Именно в составе «Лорьяна» Маттео привлек внимание топ-клубов.
В этом сезоне Гендузи играет на правах аренды за римский «Лацио».
Мусса Дембеле
27 лет, «Аль-Иттифак»
Мусса Дембеле провел восемь лет в академии «ПСЖ» в период с 2004 по 2012 год. В 16-летнем возрасте он решил переехать в Англию.
С 2013 по 2016 год Дембеле выступал за «Фулхэм», и в какой-то момент он привлек внимание чуть ли не всех европейских топ-клубов.
В конце концов, следующие два сезона Мусса провел в шотландском «Селтике», где быстро стал одним из лидеров команды. После этого он вернулся во Францию, подписав контракт с «Лионом». В первых двух сезонах Дембеле забил больше 20 мячей. Дальше были не самые удачные полгода в мадридском «Атлетико», а прошлым летом француз оказался среди европейских звезд, отправившихся в Саудовскую Аравию. Теперь Дембеле радует болельщиков «Аль-Иттифака».
Адриен Рабьо
28 лет, «Ювентус»
После нескольких сезонов, которые запомнились, прежде всего, ожесточенными контрактными спорами, Рабьо все-таки покинул «ПСЖ» и перешел в «Ювентус» на правах свободного агента.
После выпуска из академии Рабьо не просто пробился в первую команду «ПСЖ» — ему удалось стать игроком основного состава. Наверное, не все знают, что в 2008 году Адриен некоторое время выступал за молодежную команду «Манчестер Сити».
Одсонн Эдуар
26 лет, «Кристал Пэлас»
Дембеле — не единственный атакующий игрок, который после академии «ПСЖ» успел поиграть за «Селтик».
В шотландском клубе Эдуар демонстрировал высокую результативность, которая в итоге привела его в английскую Премьер-лигу. С 2021 года он выступает за «Кристал Пэлас».
Эдуар так ни разу и не сыграл за «ПСЖ» в Лиге 1. В элитном французском дивизионе он выступал только в составе «Тулузы» в сезоне-2016/2017.
Юссуф Мулумбу
37 лет, завершил карьеру
Мулумбу с 2004 по 2006 год играл за молодежку «ПСЖ», после чего провел 15 матчей за первую команду парижан.
Когда стало ясно, что конголезский футболист не добьется успеха в столице Франции, его отправили в «Амьен», после чего он переехал в Англию, где стал игроком «Вест Бромвича».
В итоге Мулумбу в течение семи лет выступал за «Вест Бромвич», сыграв за это время 211 матчей.
Позже играл за «Норвич», «Килмарнок» и «Селтик». Завершил карьеру в «Сент-Элои Лупопо» в ДР Конго.
Мамаду Сако
33 года, свободный агент
Сако присоединился к молодежной команде «ПСЖ» в 2002 году, когда ему было 12 лет. В итоге он провел за первую команду парижского клуба около 200 матчей и в какой-то момент был даже капитаном. В 2013 году Мамаду стал игроком «Ливерпуля», откуда в 2017-м перешел в «Кристал Пэлас». Его последним клубом был «Монпелье» — отсюда Сако ушел из-за конфликта с главным тренером.
Кристофе Нкунку
26 лет, «Челси»
Нкунку провел более 70 матчей за «ПСЖ», и, казалось, добился значительных успехов, но все равно было понятно, что с учетом конкуренции ему будет сложно стать игроком основного состава.
Перед началом сезона-2019/2020 Кристофер перешел в «Лейпциг» и очень быстро стал там главным действующим лицом в атаке. Вместе с немецким клубом он даже дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где соперником «Лейпцига» стал «ПСЖ». Итогом выступлений Нкунку в Германии стал переход «Челси». Кроме того, его регулярно вызывают в сборную Франции, когда он здоров.
Ясин Адли
23 года, «Милан»
Летом 2018 года Ясин Адли отказался от перехода в «Арсенал», решив остаться в «ПСЖ». Ему в итоге так и не удалось сыграть за первую команду парижан, и позже он перешел в «Бордо» за четыре миллиона фунтов.
После ряда удачных матчей в составе «Бордо» на Адли обратил внимание «Милан», куда он перебрался в 2022 году.
«Я ни о чем не жалею. Даже с учетом того, что мне так и не удалось дебютировать в составе "ПСЖ". Каждый день у меня была возможность тренироваться с отличными игроками», — рассуждал Ясин об упущенной возможности стать игроком «Арсенала».
Давид Н’Гог
34 года, завершил карьеру
После выпуска из академии Н’Гог провел за первую команду «ПСЖ» 25 матчей и забил три гола, после чего перешел в «Ливерпуль».
В составе «красных» Давид забил 19 мячей в 94 матчах, большую часть времени оставаясь в тени Фернандо Торреса.
Позже выступал за «Болтон». Здесь в активе Н’Гога 16 мячей в 91 матче. Дальше в его карьере были «Суонси», «Реймс», «Панионис», «Росс Каунти», «Гонвед» и «Жальгирис». Давид завершил карьеру в 2020 году.
Габриэль Обертан
34 года, «Шарлотт Индепенденс»
Обертан провел в академии «ПСЖ» чуть больше года в период с 2003 по 2004 год. Больше всего он запомнился, как один из худших трансферов бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Француз переехал на «Олд Траффорд» в 2009 году из «Бордо».
Прежде чем перейти в «Ньюкасл» в 2011 году, Обертан успел провести за «красных дьяволов» 28 матчей.
После этого Габриэль играл в России за «Анжи», за болгарский «Левски», «Уиган», за турецкий «Эрзурумспор», а с 2021-го он выступает в США за «Шарлотт Индепенденс».
Патрис Эвра
42 года, завершил карьеру
Эвра помнят, прежде всего, по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». Здесь он провел восемь лет, выиграть пять титулов АПЛ и Лигу чемпионов в 2008 году.
Эвра, в активе которого 81 матч за сборную Франции, успел также поиграть за «Ювентус», «Марсель» и «Вест Хэм».
За молодежную команду Эвра выступал в 1997-1998 годах, откуда на уехал в Италию, а потом уже оказался в «Ницце» и «Монако».
Николя Анелька
44 года, завершил карьеру
В принципе, отчасти можно согласиться с тем, что Николя Анелька является самым успешным выпускником академии «ПСЖ».
В 1997 году Анелька перешел в «Арсенал», а потом в его карьере были мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Фенербахче» «Болтон», «Челси», «Шанхай Шэньхуа», «Ювентус», «Вест Бромвич» и «Мумбаи Сити».
В 2000 году Анелька вернулся в «ПСЖ» после не очень удачного сезона в «Реале».
В активе Николя 210 забитых мячей на клубном уровне, а также 14 голов в составе сборной Франции, вместе с которой в 2000 году он стал победителем Лиги чемпионов.
Майк Меньян
28 лет, «Милан»
Меньяна сейчас можно назвать одним из лучших вратарей Европы. Майк сделал себе имя в составе «Лилля», вместе с которым в сезоне-2020/2021 выиграл чемпионат Франции. Еще через год он помог «Милану» стать чемпионом Италии.
С недавних пор он стал основным вратарем и в сборной Франции, заменив там Юго Льориса, который ушел из национальной команды после ЧМ-2022.
Меньян занимался в академии «ПСЖ» с 2009 по 2015 год, но за первую команду парижан так и не дебютировал.