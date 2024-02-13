Отсутствие доминирующей силы и прогресс аутсайдеров. Что Кубки Азии и Африки говорят нам о ЧМ-2026

В Кубке Азии победа Катара над Иорданией со счетом 3:1 была встречей двух аутсайдеров, даже несмотря на то, что Катар был хозяевами турнира и действующими чемпионами. Для сравнения: совокупное население этих двух стран составляет 14 миллионов человек — это около 10 процентов населения Японии и один процент населения Китая.

С другой стороны, встреча Нигерии и Кот-д'Ивуара была встречей двух стран, которые произвели столько же великих футболистов, сколько и остальные африканские страны в этом веке.

Но если посмотреть дальше финалистов, то можно увидеть, что соревнования имели схожую тему: отсутствие по настоящему доминирующих топ-команд. Эта закономерность, безусловно, была более выражена на Кубке Азии, где Южная Корея проиграла Иордании, а Япония вылетела, уступив Ирану. Но Кубок африканских наций был весьма необычным, поскольку в нем приняли участие восемь совершенно других четвертьфиналистов по сравнению с восемью командами, достигшими этой стадии два года назад.

Это можно рассматривать как в положительном, так и в отрицательном ключе.

Непредсказуемость — это хорошо. В этом прелесть турнира на выбывание: потрясения случаются чаще. В более широком смысле это указывает на повторяющуюся закономерность недавних международных турниров, которая особенно ярко проявилась на прошлогоднем чемпионате мира среди женщин: команды, которые в целом можно считать середняками международного футбола, частично сократили разрыв с относительно сильными странами, потому что теперь у них есть возможности как следует изучить соперников, чтобы подготовиться к предстоящему испытанию.

В наши дни на турнирах почти не случаются крупные разгромы. Самая крупная победа на Кубке Азии со счетом 4:0 случилась всего лишь дважды. Также счет 4:0 был дважды зафиксирован на Кубке африканских наций. Расширение обоих турниров до 24 команд привело к неудовлетворительной структуре, но почти не было проблем с тем, что не самые сильные команды становились грушами для битья. Точно так же чемпионат Европы можно расширить до 32 команд, и его качество заметно не ухудшится — Швеция, Норвегия и Ирландия даже не вышли на Евро-2024 и вряд ли были бы безнадежны, если бы попали на турнир.

Сборная Катара globallookpress.com

Но обратная сторона монеты заключается в способности ведущих команд этого континента бороться на чемпионате мира.

Более крупные команды Азиатской футбольной конфедерации за последние 15 лет регрессировали. Например, на чемпионате мира 2006 года Австралия поехала в Германию с очень сильным составом, и ей не повезло, что она проиграла будущим чемпионам Италии в 1/8 финала. Казалось, что Австралия сделала значительный шаг вперед, но то, что грезилось началом периода конкуренции с ведущими сборными мира, было всего лишь одним золотым поколением. В 2022 году они впечатляюще пробились в 1/8 финала, где снова потерпели поражение с минимальным преимуществом от будущего чемпиона — Аргентины. Но это был неожиданный успех аутсайдера.

В составе сборной Австралии на Кубок Азии не было ни одного игрока Премьер-лиги, за исключением вратаря Джо Гаучи, недавно подписанного в качестве резервного игрока «Астон Виллой». Это казалось невозможным во времена Гарри Кьюэлла, Марка Видуки и Тима Кэхилла.

Австралия — Корея globallookpress.com

Тем временем Япония и Южная Корея выглядели очень хорошо на чемпионате мира 2010 года — опять же, обе вылетели на этапе 1/8 финала, но они оказались командами, набирающими силу, наслаждаясь наследием чемпионата мира 2002 года. Но опять же, все это, кажется, испарилось. Новое поколение их игроков не лучше; восьмилетний мальчик, влюбившийся в футбол в 2002 году, сейчас был бы уже 30-летним ветераном.

Япония снова достойно пробилась в 1/8 финала чемпионата мира в 2022 году, победив Германию и Испанию на групповом этапе. Но, что удивительно, они не выигрывали Кубок Азии с 2011 года и на этот раз были заслуженно обыграны Ираном. Южная Корея продолжает выпускать по несколько игроков, достаточно хороших для элитных европейских соревнований, но не более того. Назначение Юргена Клинсмана на пост главного тренера было опрометчивым шагом, и они плохо играли на протяжении всего турнира — чтобы добраться до полуфинала им понадобились четыре гола в добавленное ко вторым таймам время.

По правде говоря, уровень игры на стадии плей-офф Кубка Азии был плохим, для него было характерно отсутствие техники и качества, чрезмерно осторожная игра и вялый темп. В Кот-д’Ивуаре дела обстояли лучше, хотя хозяевам удалось пробиться в финал после настолько ужасного выступления на групповом этапе, что они расстались со своим тренерам Жаном-Луи Гассе. И это заставляет остальные команды выглядеть еще хуже.

Все это означает, что, поскольку до следующего чемпионата мира осталось всего два года, скорее всего, победят те же самые привычные страны. Фаворитами букмекеров являются три традиционных гиганта из Южной Америки (Бразилия, Аргентина и Уругвай) и топ-команды обычных западноевропейских стран (Франция, Англия, Испания, Германия, Португалия, Нидерланды, Италия и Бельгия). Затем идут США и Мексика, их шансы возросли благодаря проведению турнира. Африканские и азиатские стороны находятся в самом конце списка, как и пара южноамериканских сторон, которые десять лет назад были на подъеме, но с тех пор пошли на спад, например, Чили и Колумбия.

И хотя сборная Марокко вошла в историю, став первой африканской командой, вышедшей в полуфинал в 2022 году, в конце положительного турнира в целом для африканских стран, стоит помнить, что большинство игроков их команды родились в Европе и фактически считались недостаточно хорошими игроками, чтобы представлять более сильные нации. Конечно, в этом нет ничего плохого, и надо отдать должное Валиду Реграги за то, что он превратил их в жизнеспособную команду. Но если другие ищут в них вдохновения, то это не самая легко воспроизводимая модель.

Также стоит рассмотреть распределение каждого континента на чемпионате мира 2026 года, первом турнире, в котором примут участие 48 стран. Африке гарантировано девять мест, а Азии — восемь — их число может увеличиться до десяти и девяти соответственно из-за межконтинентальных стыковых матчей. Существуют различные факторы, которые следует учитывать при определении того, на сколько мест должна иметь право каждая конфедерация: общее качество команд, диапазон качества, количество участников отборочного турнира и, возможно, общая численность населения.

Узбекистан — Катар globallookpress.com

По данным последних нескольких недель, Африка, вероятно, заслуживает более девяти мест, а Азия — менее восьми. Серьезные участники соревнования, скорее всего, придут из Азиатской конфедерации. Если бы в квалификации были те же восемь участников, которые вышли в четвертьфинал в этом месяце, это был бы относительно авторитетный квартет из Японии, Южной Кореи, Австралии и Ирана, плюс два финалиста Катар и Иордания, а также аутсайдеры в рейтинге Узбекистан и Таджикистан.

Увидеть такие страны, как две последние, на турнире чемпионата мира было бы сюрреалистично. Но посмотрите на их результаты против финалистов: Узбекистан был выбит Катаром только по пенальти, а Таджикистан проиграл Иордании со счетом 0:1 только благодаря неудачному автоголу.

Итак, вот прогноз на чемпионат мира на два года вперед. Настоящие аутсайдеры, те, кого бы не было на турнире, если бы он не расширился до 48 команд, покажут себя намного лучше, чем ожидалось — возможно, не выйдя из групп, но и не опозорившись.

Все прогнозы на футбол

Но команды, которые теперь должны стать настоящими континентальными гигантами из Азии и Африки — а, возможно, и Северной Америки — будут соперничать с европейскими и южноамериканскими сборными не больше, чем, скажем, в 2010 году. Во многих отношениях футбол стал более глобальным за последние 15 лет, но не с точки зрения того, кто на самом деле может выиграть чемпионат мира.