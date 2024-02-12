Трансферный дайджест. 6 — 12 февраля

Нико Уильямс

«Атлетик», полузащитник, 21 год

Этот игрок уже несколько сезонов является основным футболистом в «Атлетике». Уильямс приковал внимание нескольких топ-клубов Англии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в услугах полузащитника заинтересованы «Арсенал» и «Челси». Боссы этих клубов уже несколько раз отправляли своих скаутов на матчи с участием Уильямса.

Несмотря на это, полузащитник продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао до лета 2027-го года. Если «Арсенал» или «Челси» предложат большие деньги за трансфер, то боссы испанского клуба вполне могут продать игрока.

По данным интернет-издания Transfermarkt стоимость Уильямса составляет 50 млн. евро.

Нико Уильямс globallookpress.com

В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «Атлетик» в Примере, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

Наш прогноз: Уильямс продолжит выступать за «Атлетик».

Тиагу Силва

«Челси», защитник, 39 лет

Бразилец — один из самых лучших защитников современности. Силва долгие годы был основным игроком обороны в сборной Бразилии, ПСЖ, а теперь в «Челси».

По данным The Guardian, руководство «Челси» не планирует продлевать контракт с 39-летним защитником. Действующее соглашение рассчитано до лета этого года.

Тиагу Силва globallookpress.com

Как сообщает источник, боссы «синих» не хотят проявлять неуважение к игроку, желая расстаться с ним по-хорошему.

Стоит отметить, что Силва являлся капитаном «Челси» в том сезоне, в котором «синие» выиграли Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Силва провел 22 матча за лондонскую команду в АПЛ и забил 2 гола.

Наш прогноз: Тиагу Силва завершит футбольную карьеру после окончания нынешнего сезона.

Мейсон Гринвуд

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

Очевидно, что «манкунианцам» не нужен Гринвуд, игрок не провел ни одного матча в прошлом сезоне, а в нынешнем отправился в «Хетафе» на правах аренды.

По информации The Telegraph, мадридский «Атлетико» рассматривает вариант с подписанием Гринвуда в летнее трансферное окно. На тот момент Гринвуд вернется из аренды в стан «манкунианцев» и, наверняка, будет продан.

По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость Гринвуда оценивается в 7.5 млн. евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» также заинтересована в подписании нападающего, но сейчас в борьбе за полузащитника явно лидирует «Атлетико».

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

В сезоне 2023/2024 Гринвуд провел 20 матчей за «Хетафе» в Примере, забил 5 голов и сделал столько же голевых передач.

Наш прогноз: Гринвуд пополнит состав «Атлетико».

Амаду Онана

«Эвертон», полузащитник, 22 года

Вокруг этого футболиста уже не раз ходили слухи об интересе со стороны топ-клубов Европы. Онана с первого сезона стал одним из ключевых игроков команды.

По информации Diario Sport, в борьбу за полузащитника вступила «Барселона». «Сине-гранатовые» всерьез рассматривают возможность подписать Онана.

Амаду Онана globallookpress.com

Спортивный директор «Барселоны» Деку уже связался с самим футболистом и с боссами «ирисок». Функционер предлагал «Эвертону» 40 млн. евро, но руководство лондонского клуба хотят получить 60 млн. за этот трансфер.

Ранее стало известно, что «Челси» и «Арсенал» также ведут борьбу за подписание Онана в летнее трансферное окно. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 50 млн. евро.

В нынешнем сезоне Онана провел 22 матча за «Эвертон» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Онана перейдет в «Челси» или «Арсенал».

Френки де Йонг

«Барселона», полузащитник, 26 лет

Этот футболист является основным игроком «Барселоны» в центре поля. Понятное дело, что боссы «сине-гранатовых» хотят сохранить игрока, но получится ли?

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» предложила новый контракт де Йонгу, но пока не получила ответ. Отмечается, что по новому предложенному соглашению снижение зарплаты не планируется.

Действующий контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2026-го года, но боссы «сине-гранатовых» хотят продлить соглашение с де Йонгом еще на 3 года.

Напомним, что в 2022-м году полузащитник был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но в последний момент де Йонг отказался от этого трансфера, выразив желание выступать только за «Барселону», но сейчас что-то изменилось. Боссы «сине-гранатовых» планируют продать игрока, если тот не согласится продлить контракт.

Френки де Йонг globallookpress.com

В нынешнем сезоне де Йонг провел 16 матчей за «Барселону» в Примере и забил 1 гол.

Наш прогноз: Де Йонг продлит контракт с «Барселоной» летом 2024-го года.

Георгий Джикия

«Спартак», защитник, 30 лет

Этот игрок был лидером и капитаном «красно-белых» на протяжении нескольких сезонов, но в этом году что-то пошло не так. Джикия просто перестал попадать в составе «Спартака».

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что в клубе рассмотрят вариант с подписанием Джикии после окончания нынешнего сезона. Действующий контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета этого года.

Ранее сообщалось о том, что турецкий «Трабзонспор» заинтересован в подписании Джикии. Однако, боссы клуба решили отказаться от этой идеи из-за больших запросов защитника по зарплате.

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Сам Джикия не хочет обсуждать свою ситуацию с потерей места в основном составе «Спартака», желая сосредоточиться на игре.

Георгий Джикия globallookpress.com

В нынешнем сезоне защитник провел только 6 матчей за «красно-белых» в РПЛ, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

Наш прогноз: Джикия останется в «Спартаке» и продолжит завоевывать место в основном составе.