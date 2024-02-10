Лучшее — враг хорошего. Савио совершил огромную ошибку, перейдя из «Жироны» в «Манчестер Сити»

В прошлом году Савио ясно дал понять, что хочет играть за «Манчестер Сити».

«У меня есть цель играть за "Сити". Я думаю, что когда меня подписали, моей целью всегда было попасть в "Сити", и я работаю над этим», — сказал он бразильскому изданию PL Brazil в августе.

Похоже, он сделал достаточно, чтобы осуществить эту мечту. Наслаждаясь прорывным сезоном в составе «Жироны», ставшей неожиданным и маловероятным претендентом на титул Ла Лиги, Савио согласился подписать контракт с действующими чемпионами Премьер-лиги.

Точные детали соглашения пока неизвестны, и Савио еще может быть отдан в аренду в «Жирону» на следующий сезон. Но если цель заключалась в том, чтобы получить шанс произвести впечатление на Пепа Гвардиолу и продемонстрировать свои способности в Премьер-лиге, то Савио получил хорошую возможность для этого.

Его нельзя винить в том, что он воспользовался этой возможностью. В конце концов, Савио — молодой игрок с большими амбициями, а «Манчестер Сити» станет заманчивой перспективой для любого футболиста.

Тем не менее, ему гораздо лучше было бы остаться там, где он играет сейчас.

Савио 19 лет, он чрезвычайно талантлив и играет на острие атаки в команде, которая будет актуальной в Ла Лиге не только в этом сезоне, но и в последующих. В Жироне, когда-то бывшей относительно безвестным каталонским городом к северу от Барселоны, Савио может стать звездой.

Между тем, «Сити» может стать местом, которое не только задержит его рост, но и притормозит его карьеру. Стремление футболиста понятно, но преждевременный переход может привести к тому, что многообещающий игрок потеряет свою актуальность.

Почему он нужен «Сити»?

Да, Савио настолько хорош. Естественным ориентиром для любого бразильского нападающего в наши дни, особенно в Ла Лиге, является Винисиус Жуниор из «Реала». Тренер «Жироны» Мичел без колебаний сравнивал Савио с ним.

«Я знаю, что это громкие слова, но с момента появления Винисиуса я не думаю, что видел такого дестабилизирующего таланта в игре один на один, как он», — сказал он Cadena Ser в сентябре 2023 года.

Здесь нужен контекст. Винисиус — талант мирового уровня, возможно, лучший футболист, за которым стоит наблюдать, и лучший левый нападающий в мире, которого не зовут Килиан Мбаппе. Савио, по всей вероятности, никогда не будет настолько хорош — очень немногие могут быть такими.

Но Вини на самом деле не идеальная точка отсчета. Савио — энергичный вингер, в равной степени разрушительный дриблер и умный ассистент. Его пять голов и семью результативных передач в Ла Лиге не обязательно сногсшибательный результат — но он действует как основная угроза в свободной атакующей конфигурации.

Более глубокое погружение в цифры показывает, что при игре один на один он ключевая фигура. По данным FBRef, Савио занимает 87-е место по результативным атакам и 89-е место по прогрессивному продвижению среди всех атакующих полузащитников и вингеров в футболе.

Нарезка моментов Савио за 2023 год

Его голы, хотя их и немного, были забиты в жизненно важные моменты. Он забил победный гол при камбэке в матче с «Райо Вальекано», выведший каталонцев вперед гол в результативном матче с «Атлетико Мадрид» и решительный пятый гол в разгроме «Мальорки».

И еще, есть фактор зрелищности. Савио невероятно быстрый и ловкий дриблер, он умеет совершать финты корпусом и менять направление. Но каждое движение, кажется, имеет цель, каждый шаг взвешен, каждый прокинутый между ног мяч намеренен. «Манчестер Сити» получает очень хорошего и интересного игрока.

Продукт City Football Group

Естественно, возникали вопросы относительно того, как именно этому трансферу позволили произойти. Савио технически является игроком клуба Лиги 2 «Труа» и находится в аренде в «Жироне». По сути, его «повышают» через сложную систему.

И именно для таких сделок была создана City Football Group (CFG). Это глобальная сеть клубов, флагманской командой и основным центром которой является «Манчестер Сити». Основанная владельцем «Сити» шейхом Мансуром на основе идеи бывшего члена правления «Барселоны» Феррана Сориано, система позволяет перемещать лучшие таланты по всему миру. С момента своего создания в 2013 году CFG либо приобрела, либо основала 13 команд по всему миру, от Японии до Испании.

Владение несколькими клубами не является совершенно новой концепцией, но способ работы CFG в равной степени является новым и немного тревожащим. В лучшем случае сеть позволяет перемещать как игроков, так и ресурсы, действуя как де-факто система академии, которая распределяет свои таланты по конкретным клубам по всему миру. Одним из таких примеров является Тати Кастельянос из «Лацио». Он играл главную роль в «Нью-Йорк Сити», прежде чем его перевели в «Жирону», а затем за кругленькую сумму продали в команду Серии А.

Но здесь есть несколько неприятных фактов. Во-первых, «Манчестер Сити» и любые другие клубы CFG контролируют ценность игроков. Савио, например, в сегодняшних условиях должен стоить более 50 миллионов евро. Точная сумма, которую «Манчестер Сити» заплатит «Труа», не разглашается, но, по данным Daily Telegraph, они будут находиться под пристальным вниманием Премьер-лиги, чтобы доказать «справедливую стоимость» игрока.

Вторая и, возможно, более опасная проблема заключается в том, что такие перемещения игроков часто приносят в жертву успех наименьших клубов в сети. Возьмем, к примеру, «Труа», которому сейчас грозит второй вылет подряд после того, как руководство CFG пренебрегло их нуждами, забирая ресурсы.

Проще говоря: приобретение игроков по нереалистичным ценам и перемещение их внутри одной сети — часто за счет собственных средств клубов CFG — кажется неэтичным способом ведения бизнеса.

Риск, который может окупиться

Все это не проблема Савио. И это не была проблема Кастельяноса или даже Фрэнка Лэмпарда, когда он перешел из «Манчестер Сити» в «Нью-Йорк Сити» в 2015 году. Футболисты идут туда, где есть лучшие возможности. И как мог Савио, 19-летний бразильский футболист с огромным потенциалом, отказаться от возможности присоединиться к самому успешному и сильному за последние годы клубу мира?

Конечно, главным привлекающим фактором тут является Гвардиола. В истории футбола было немного тренеров, которые более эффективно настраивали и совершенствовали игроков. Он может подвергнуться критике за свое периодическое презрение к самовыражению и ненависть к «вайбам». Но для молодого игрока, которому нужно совершенствоваться, в футболе нет лучшего тренера, под началом которого можно было бы работать.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Савио наверняка привлекут и трофеи. «Сити» выиграл требл в прошлом сезоне и, похоже, находится на пути к завоеванию как минимум еще одного трофея в ближайшие месяцы. Ходят разрозненные сообщения о том, что Савио будет отдан в аренду в «Жирону» в следующем сезоне, но он наверняка перейдет в клуб, который будет рваться к победе еще раз — независимо от того, когда он получит свой шанс в Манчестере.

Также сохраняются и шансы на возможности, которую предоставляет команда, находящаяся в переходном периоде. «Сити» находится в странной фазе: несколько игроков атаки только на пути к своим лучшим результатам, а другие нуждаются в смене окружения. Предполагаемый спад Кевина Де Брейне (который, как надеются остальные игроки Премьер-лиги, произойдет в ближайшее время) потребует перестановок в линии атаки «горожан». Савио может почувствовать, что среди этого хаоса у него есть шанс прорваться в команду.

Так много препятствий, которые нужно преодолеть

Тем не менее, несмотря на все возможные волнительные перспективы, существует ряд причин, по которым Савио может просто сделать ошибку, решившись на этот переход.

Все начинается с огромной конкуренции в клубе. Состав «Сити» стал меньше, чем в последние годы, после ухода Коула Палмера и Рияда Мареза летом. Но левый фланг — любимая и лучшая позиция Савио — несомненно, является тем местом, где у Гвардиолы больше всего вариантов.

Жереми Доку играл несколько нестабильно с момента прибытия этим летом, но Гвардиола ясно дал понять, что бельгийский игрок ему по душе. Джек Грилиш, похоже, тоже наконец-то нашел свою нишу в «Манчестере» и зарекомендовал себя как ключевой игрок в составе «Сити», завоевавшим требл в прошлом сезоне. Фил Фоден, который в этом году забил 13 голов и сделал 10 передач во всех турнирах, также может действовать на флангах.

Жереми Доку (справа) globallookpress.com

У Гвардиолы также сложная история с новыми игроками, и у него нет проблем с тем, чтобы оставить на скамейке запасных тех, кто, по его мнению, недостаточно хорош, чтобы пробиться в его команду. Калвин Филлипс, который сейчас находится в аренде в «Вест Хэме» после того, как почти не выходил на поле в течение 18 месяцев, слишком хорошо знает это чувство.

Это еще более вопиюще для молодых игроков в системе CFG. Множество ярких талантов, приехавших в Манчестер, увидели, что их карьерный рост замедлился, застряв в системе. Филип Стеванович, сейчас находящийся в аренде в клубе Эредивизи «Валвейк», считался одним из самых перспективных игроков, когда его взяли в команду юношей.

Все футбольные трансферы

То же самое касается Дарио Сармьенто, вернувшегося в «Сити» после неудачной попытки проявить себя в «Жироне», Патрика Робертса («Сандерленд»), Анте Палаверса («Труа») и Диего Росы (бельгийский клуб второго дивизиона «Ломмель»). Только Иан Коуту, ключевой игрок «Жироны» в борьбе за титул в этом году, избежал статуса «провал City Group». Савио, каким бы хорошим он ни был сейчас, может стать следующим.

Сможет ли он добиться успеха?

Итак, мы возвращаемся к Савио, последнему выпускнику CFG и самому многообещающему из них за последние годы. Это нетипично громкий трансфер для переходов внутри системы, который был встречен с понятным волнением. Сравнения с Винисиусом поспешны и во многом неточны, но есть реальный шанс, что Савио когда-нибудь станет талантом мирового уровня. Добавьте к этому тот факт, что Гвардиола продемонстрировал большую готовность работать с яркими игроками в нынешней версии «Сити», и у молодого бразильца появится повод для оптимизма.

Отдать Савио в аренду обратно в «Жирону» было бы неплохой идеей. Вот юноша, которому нужно играть, и он там показал, что может это сделать. Даже если каталонская команда не выиграет Ла Лигу в этом году, они, похоже, почти наверняка будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Савио не только даст своей команде огромный импульс, но и получит выгоду от значительного личного прогресса.

Тем не менее, надо действовать осторожно. История показала, что CFG может быть безжалостной системой, которая мало что делает для защиты своих ярких талантов, которые надеются добиться больших успехов. Одного некачественного сезона — или даже его неудачного отрезка — может быть достаточно, чтобы заставить его скакать из клуба в клуб по сети, как и многие до него. А учитывая безжалостную конкуренцию в составе «Манчестер Сити», ничего не гарантировано.

Савио хочет играть под началом Гвардиолы, бороться за трофеи с «Сити» и зарекомендовать себя как один из лучших игроков мира. Но по неосторожности он может принять решение, которое затормозит его карьеру в погоне за этой мечтой.