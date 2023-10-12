Савио из «Жироны» внезапно разорвал Ла Лигу на старте сезона. Теперь его ждут в «Ман Сити»

Одна из жемчужин City Football Group стала ключевой фигурой «Жироны», внезапно прорвавшейся в тройку лучших команд стартового отрезка сезона в испанской Ла Лиге.

действительно оказалась там, где ее никто не ждал. Каталонский клуб играет на небольшом стадионе, способном принять около 12 тысяч человек. А большинство жителей этого городка являются преданными болельщиками «Барселоны», которые скорее проедут 65 миль вдоль побережья до «Камп Ноу», чем пойдут на одну из самых крошечных арен Ла Лиги.

Но в этом сезоне у них, скорее всего, будет куда больше мотивации посещать местный «Монтиливи». После семи туров «Жирона» возглавляла турнирную таблицу с шестью победами и одной ничьей, опережая и «Реал», и «Барселону». И это несмотря на то, что летом команду покинул лучший бомбардир Тати Кастельянос и опытный полузащитник Ориоль Ромеу.



Но потери в атаке — в частности уход аргентинца Кастельяноса — были компенсированы подписанием другого южноамериканца: 19-летний Савио, права на которого принадлежат City Football Group (CFG), забил два гола и сделал четыре результативные передачи, благодаря чему стал одним из открытий стартового отрезка сезона. Очевидно, что этот парень не собирается надолго задерживаться в «Жироне».

Но самое интересное, что многие впервые услышали это имя, и вообще не в курсе, где был раньше этот Савио, который, похоже, станет очень ценным активом CFG. В связи с этим GOAL подготовил целый текст о талантливом бразильском вингере.

Савио — откуда он?

Как и многие бразильцы, Савио начал карьеру на родине. Вингер родился в Дуки-ди-Кашиас, который входит в штат Рио-де-Жанейро. В юности многие академии практически не обращали на него внимание. Однако после одного из турниров с участием «Атлетико Минейро» и «Крузейро» им заинтересовались клубы бразильской Серии А.

Савио быстро стал одним из лидеров «Жироны» globallookpress.com

Когда Савио было 11 лет, его нынешний агент Жулиано Родригеш порекомендовал игрока директору академии «Атлетико Минейро». Несмотря на то, что осуществить переезд было непросто, он все-таки перебрался туда вместе со своей матерью.

И Савио довольно быстро начал подниматься по карьерной лестнице. В 11-летнем возрасте он играл за сборную до 13 лет, а в подростковом возрасте ворвался в сборную Бразилии U15, которая в 2019 году стала победителем Кубка Америки.

Переезд в Европу

Савио впервые получил вызов в основную команду «Атлетико Минейро» в 2020 году, подписав перед этим трехлетний контракт — на максимальный срок для его возрастной группы. В сентябре того же года состоялся дебют в первой команде, но в следующие два года он почти не появлялся на поле.

Савио убегает от игрока «Лас-Пальмаса» globallookpress.com

Свой первый гол за «Атлетико Минейро» Савио забил в мае 2022 года. Еще чуть позже он отличился в матче Кубка Либертадорес против «Индепендьенте дель Валье» (3:1).

И на него начали обращать внимание не только бразильские клубы. City Football Group, во главе которой находится «Манчестер Сити», имеет глубокие корни в том числе и в бразильском футболе. Они быстро поняли, что этого парня надо забирать к себе. Организация выкупила Савио за 6,5 миллиона евро и передала «Атлетико Минейро» 12,5 процента от любой последующей продажи игрока.

В то время за ним также охотился «Арсенал», который когда-то очень удачно нашел в Бразилии Габриэла Мартинелли. Однако CFG, в отличие от лондонского клуба, не стали жалеть денег на футболиста, который в будущем может стать звездой.

Савио стал игроком второго французского дивизиона «Труа», который быстро отдал его в аренду в ПСВ Эйндховен.

В нидерландском клубе бразилец был на вторых ролях, так и не сумев вытеснить из основного состава Йохана Бакайоко.

Судьбоносный переход в «Жирону»

Но еще одна аренда — на этот раз в «Жирону» — изменила ситуацию кардинальным образом. Середняк Ла Лиги остро нуждался в атакующем игроке после продажи Кастельяноса. И как ни странно, проблему решил молодой Савио.

Савио globallookpress.com

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес сразу предоставил бразильцу важную роль в своих тактических построениях. Савио играет на левом фланге в амбициозной схеме 4-3-3. И это с учетом того, что ранее он играл на правом фланге, действуя в стиле знаменитого нидерландца Арьена Роббена.

Но решение оказалось верным: Савио участвовал в шести из 18 голов «Жироны» в первых семи матчах.

«Мы видели его на молодежном чемпионате мира, следили за ним и чувствовали, что он поможет нам. Знаю, что это громкие слова, но с момента появления Винисиуса я впервые вижу игрока, который способен обыгрывать один в один с такой эффективностью», — заявил Мичел.

Сильные стороны

Мичел, возможно, чересчур расхваливает своего игрока, но в целом он прав. Савио — шикарный дриблер, который не боится идти в обыгрыш и обладает приличной скоростью. В общем, настоящий бразилец.

Тем не менее, есть некоторые моменты, которые выделяют его среди остальных. В отличие от своих соотечественников Рафиньи, Антони и Винисиуса Жуниора, Савио любит создавать пространство, играя у боковой линии. Это позволяет ему обыгрывать своего оппонента один в один. И ему абсолютно неважно, в какую сторону раскачивать защитника.

Но в его игре есть нечто больше, чем просто умение вести мяч. Хорхе Сампаоли, ранее работавший в «Атлетико Минейро», хвалил Савио за грамотную игру в последней трети, сравнивая его с Родриго из «Реала».

В игре Савио пока не хватает разнообразия

На данном этапе своей карьеры Савио хорош исключительно в одном. Очень немногие достигают его уровня дриблинга и владения мячом в столь юном возрасте. Но теперь задача состоит в том, чтобы добавить разнообразия в свою игру.

Савио globallookpress.com

Возможно, на статистике Савио сказывается игровая система «Жироны». И очевидно, что ему придется стать более разносторонним, чтобы в будущем перебраться в более статусный клуб, и, возможно, даже в «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

А это значит, что ему нужно стать немного более проницательным в обращении с мячом. По данным FBRef, точность передач Савио среди полузащитников составляет 77%.

Очевидно, что ему надо улучшать качество передач правой ногой, которая ранее не было его приоритетом. Именно поэтому сейчас его можно назвать одноногим игроком, мало чем отличающимся от Рафиньи. Это момент надо срочно исправлять.

Новый... Лерой Сане?

При всем уважении к мнению Мичела, сравнения с Винисиусом все-таки слишком преувеличены. Вингер «Реала» является одним из лучших игроков мира, и хотя он начал полностью раскрывать свой потенциал только в 21 год (если так, то у Савио еще есть два года), его потолок просто намного выше.

Лерой Сане globallookpress.com

В «Атлетико Минейро» его сравнивали с Малкомом, но теперь это выглядит куда менее лестным после того, как экс-игрок «Зенита» не смог закрепиться в «Барселоне». Сравнение с Родриго — тоже имеет смысл. Оба обладают отличной техникой, могут отдать ключевой пас и играть на позиции «десятки».

Но, пожалуй, самое удачное сравнение — это Лерой Сане, который ранее тоже имел отношение к CFG. В их игре много общего — это и умение контролировать мяч, и мощный удар. Как и Лерой, Савио тоже любит бить с дальней дистанции. А еще он неплохо взаимодействует с партнерами возле чужих ворот.

Что будет дальше?

Как и многие в CFG, Савио мечтает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Бразильский вингер ранее признал, что согласился на подписание контракта с «Труа» только ради того, чтобы в будущем оказаться в Манчестере.

«Я знал, что "Труа" входит в CFG, и всегда думал о том, что однажды смогу попасть в "Ман Сити", если буду усердно работать. Для этого нужно проявить себя в том числе и в Жироне», — добавил 19-летний игрок.

И хотя «Манчестер Сити» остается его главной целью, к Савио проявляют интерес такие клубы, как «Реал» и «Рома». И этот список наверняка будет только расширяться, если он продолжит в том же духе.

Конечно, впереди долгий путь. Нельзя исключать, что многое может пойти наперекосяк, особенно с такими серьезными амбициями. Но после столь мощного старта в текущем сезоне можно осторожно предположить, что он готов к следующему шагу.