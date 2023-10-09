Ла Лига. «Реал» вышел в единоличные лидеры

Изменения в турнирной таблице
Перестановки в турнирной таблице испанского чемпионата коснулись верхней её части. На второе место вышла «Жирона», которой удалось обойти «Барселону». Поменялись местами в первенстве «Атлетик» (5 место) и «Реал Сосьедад» (6 место).
На четыре строчки поднялся новичок Ла Лиги — «Лас-Пальмас», который расположился на 10-м месте.
Календарь и таблица испанской Примеры
На две ступеньки опустилась «Осасуна» (12 место), одну позицию потеряли «Кадис» (13 место), а «Вильярреал» скатился с 13-го на 16-е место.
Еще два клуба испанского чемпионата улучшили своё положение. Речь о «Севилье» (с 15-го на 14-е) и «Мальорке» (с 16-го на 15-е).
Единоличное лидерство
«Реал» в этом сезоне позволил себе проиграть всего лишь один раз. В остальных восьми матчах королевский клуб добился побед. Таким образом «галактикос» возглавляют испанскую Примеру с 24 набранными очками.
В рамках 9-го тура «Реал» дома принимал «Осасуну» и в итоге разгромил соперника со счётом 4:0. Два мяча в матче забил Джуд Беллингем. Ещё по голу забили Винисиус Жуниор и
Хоселу.
Осечка «Барселоны», «Жирона» — в топе
«Барселона» пока идет в чемпионате без поражений, но уже успела сыграть в третий раз вничью. Так случилось и в гостевом поединке против «Гранады» (2:2).
К 30-й минуте игры «сине-гранатовые» уже проигрывали в два мяча. За «Барсой» остались концовки таймов, так гол в раздевалку забил Ламин Ямаль, сократив отставание в счете. А за 5 минут до финального свистка спасительный мяч в сетку ворот соперника отправил Сержи Роберто.
После матча «Барселона» набрала 21 балл. А вот «Жирона» заработала 22 пункта и смогла обойти чемпионов в турнирной таблице.
В рамках минувшего игрового дня «Жирона» с минимальным счётом переиграла «Кадис» (1:0). Победный гол в составе победителей забил Алеш Гарсия.
Топ-6
Четвертое место в чемпионате старается удержать «Атлетико». Мадридцы одеражил четвертую победу подряд — в 9-м туре был обыгран «Реал Сосьедад» (2:1).
В итоге «матрасники» набрали 19 очков, а сан-себастьянцы остались с 15 пунктами и опустились на шестую строчку в таблице.
В первую пятерку Ла Лиги ворвался «Атлетик», который смог выиграть у «Альмерии» (3:0) и набрать 17 баллов.
Тур № 10
Следующие матчи чемпионата Испании пройдут с 20 по 23 октября.
В субботу, 21 октября в игру вступит лидер Примеры — «Реал». «Сливочные» отправятся на гостевой поединок против «Севильи».
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В воскресенье, 22 октября свои матчи сыграют конкуренты «Реала»: «Жирона» дома примет «Альмерию», а «Барселона» будет гостить у «Атлетика» из Бильбао.