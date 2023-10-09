Ла Лига. «Реал» вышел в единоличные лидеры

«Реал» увеличил преимущество над «Барселоной» до трёх очков и вышел в единоличные лидеры. Осечкой каталонцев воспользовалась «Жирона» и вышла на второе место.

Изменения в турнирной таблице

Перестановки в турнирной таблице испанского чемпионата коснулись верхней её части. На второе место вышла «Жирона», которой удалось обойти «Барселону». Поменялись местами в первенстве «Атлетик» (5 место) и «Реал Сосьедад» (6 место).

На четыре строчки поднялся новичок Ла Лиги — «Лас-Пальмас», который расположился на 10-м месте.

Календарь и таблица испанской Примеры

На две ступеньки опустилась «Осасуна» (12 место), одну позицию потеряли «Кадис» (13 место), а «Вильярреал» скатился с 13-го на 16-е место.

Еще два клуба испанского чемпионата улучшили своё положение. Речь о «Севилье» (с 15-го на 14-е) и «Мальорке» (с 16-го на 15-е).

Единоличное лидерство

«Реал» в этом сезоне позволил себе проиграть всего лишь один раз. В остальных восьми матчах королевский клуб добился побед. Таким образом «галактикос» возглавляют испанскую Примеру с 24 набранными очками.

В рамках 9-го тура «Реал» дома принимал «Осасуну» и в итоге разгромил соперника со счётом 4:0. Два мяча в матче забил Джуд Беллингем. Ещё по голу забили Винисиус Жуниор и

Хоселу.

Осечка «Барселоны», «Жирона» — в топе

«Барселона» пока идет в чемпионате без поражений, но уже успела сыграть в третий раз вничью. Так случилось и в гостевом поединке против «Гранады» (2:2).

К 30-й минуте игры «сине-гранатовые» уже проигрывали в два мяча. За «Барсой» остались концовки таймов, так гол в раздевалку забил Ламин Ямаль, сократив отставание в счете. А за 5 минут до финального свистка спасительный мяч в сетку ворот соперника отправил Сержи Роберто.

Сержи Роберто, игрок «Барселоны» globallookpress.com

После матча «Барселона» набрала 21 балл. А вот «Жирона» заработала 22 пункта и смогла обойти чемпионов в турнирной таблице.

В рамках минувшего игрового дня «Жирона» с минимальным счётом переиграла «Кадис» (1:0). Победный гол в составе победителей забил Алеш Гарсия.

Топ-6

Четвертое место в чемпионате старается удержать «Атлетико». Мадридцы одеражил четвертую победу подряд — в 9-м туре был обыгран «Реал Сосьедад» (2:1).

В итоге «матрасники» набрали 19 очков, а сан-себастьянцы остались с 15 пунктами и опустились на шестую строчку в таблице.

В первую пятерку Ла Лиги ворвался «Атлетик», который смог выиграть у «Альмерии» (3:0) и набрать 17 баллов.

Тур № 10

Следующие матчи чемпионата Испании пройдут с 20 по 23 октября.

В субботу, 21 октября в игру вступит лидер Примеры — «Реал». «Сливочные» отправятся на гостевой поединок против «Севильи».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В воскресенье, 22 октября свои матчи сыграют конкуренты «Реала»: «Жирона» дома примет «Альмерию», а «Барселона» будет гостить у «Атлетика» из Бильбао.