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    Ла Лига. «Реал» вышел в единоличные лидеры

    Итоги 9-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Жирона» — «Реал»
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    «Жирона» — «Реал»
    «Реал» увеличил преимущество над «Барселоной» до трёх очков и вышел в единоличные лидеры. Осечкой каталонцев воспользовалась «Жирона» и вышла на второе место.

    Изменения в турнирной таблице

    Перестановки в турнирной таблице испанского чемпионата коснулись верхней её части. На второе место вышла «Жирона», которой удалось обойти «Барселону». Поменялись местами в первенстве «Атлетик» (5 место) и «Реал Сосьедад» (6 место).

    На четыре строчки поднялся новичок Ла Лиги — «Лас-Пальмас», который расположился на 10-м месте.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На две ступеньки опустилась «Осасуна» (12 место), одну позицию потеряли «Кадис» (13 место), а «Вильярреал» скатился с 13-го на 16-е место.

    Еще два клуба испанского чемпионата улучшили своё положение. Речь о «Севилье» (с 15-го на 14-е) и «Мальорке» (с 16-го на 15-е).

    Единоличное лидерство

    «Реал» в этом сезоне позволил себе проиграть всего лишь один раз. В остальных восьми матчах королевский клуб добился побед. Таким образом «галактикос» возглавляют испанскую Примеру с 24 набранными очками.

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    • В рамках 9-го тура «Реал» дома принимал «Осасуну» и в итоге разгромил соперника со счётом 4:0. Два мяча в матче забил Джуд Беллингем. Ещё по голу забили Винисиус Жуниор и
    Хоселу.

    Осечка «Барселоны», «Жирона» — в топе

    «Барселона» пока идет в чемпионате без поражений, но уже успела сыграть в третий раз вничью. Так случилось и в гостевом поединке против «Гранады» (2:2).

    К 30-й минуте игры «сине-гранатовые» уже проигрывали в два мяча. За «Барсой» остались концовки таймов, так гол в раздевалку забил Ламин Ямаль, сократив отставание в счете. А за 5 минут до финального свистка спасительный мяч в сетку ворот соперника отправил Сержи Роберто.

    Сержи Роберто, игрок «Барселоны»
    globallookpress.com

    После матча «Барселона» набрала 21 балл. А вот «Жирона» заработала 22 пункта и смогла обойти чемпионов в турнирной таблице.

    В рамках минувшего игрового дня «Жирона» с минимальным счётом переиграла «Кадис» (1:0). Победный гол в составе победителей забил Алеш Гарсия.

    Топ-6

    Четвертое место в чемпионате старается удержать «Атлетико». Мадридцы одеражил четвертую победу подряд — в 9-м туре был обыгран «Реал Сосьедад» (2:1).

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    • В итоге «матрасники» набрали 19 очков, а сан-себастьянцы остались с 15 пунктами и опустились на шестую строчку в таблице.

    В первую пятерку Ла Лиги ворвался «Атлетик», который смог выиграть у «Альмерии» (3:0) и набрать 17 баллов.

    Тур № 10

    Следующие матчи чемпионата Испании пройдут с 20 по 23 октября.

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    В субботу, 21 октября в игру вступит лидер Примеры — «Реал». «Сливочные» отправятся на гостевой поединок против «Севильи».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В воскресенье, 22 октября свои матчи сыграют конкуренты «Реала»: «Жирона» дома примет «Альмерию», а «Барселона» будет гостить у «Атлетика» из Бильбао.

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