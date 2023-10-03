Ла Лига. «Реал» вернулся на первое место

«Реал» и «Барселона» вернулись на лидирующие позиции Ла Лиги, оттеснив от первого места «Жирону». «Атлетико» и «Реал Сосьедад» закрепились в топ-5 испанской Примеры.

Изменения в турнирной таблице

«Реал» вернулся на первое место чемпионата Испании, «Барселона» поднялась на вторую строчку. Так гранды испанского футбол обошли в турнирной таблице открытие сезона 2023/2024 — «Жирону».

Такого же успеха добились «Атлетико» (4 место) и «Реал Сосьедад» (5 место), которым удалось обогнать в турнире «Атлетик» из Бильбао (6 место).

На три ступеньки вверх поднялся «Бетис», забравшись на 7 строчку. Ниже опустились «Райо Вальекано» (8 место) и «Валенсия» (9 место).

Календарь и таблица испанской Примеры

Минувший 8-й тур Ла Лиги также положительно отразился на «Осасуне», которая поднялась с 14-го на 10-е, а также на «Лас-Пальмас» (с 18-го на 14-е).

Потеряли свои позиции «Кадис» (9-го на 12-е), «Севилья» (с 12-го на 15-е), «Алавес» (с 15-го на 17-е). В зону вылета опустилась «Сельта», которы расположилась на 18-м месте.

Гранды Ла Лиги

Чемпионат Испании обретает привычный вид, на ведущие позиции вернулись «Реал» и «Барселона».

На первое место вышел королевский клуб, «Реал» в гостях разгромил «Жирону», которая была лидером до личной встречи. Галактикос отправили в сетку ворот соперника три безответных мяча.

«Барселона» — «Севилья» globallookpress.com

В первом тайме голы забили Хоселу и Орельен Чуамени, а во второй половине встречи третий мяч оформил Джуд Беллингем. Таким образом «Реал» выиграл (3:0), набрал 21 очко и вышел в единоличные лидеры. Ну а «Жирона» с 19-ю баллами опустилась на третью строчку.

На вторую позицию вышла «Барселона», «сине-гранатовые» после 8 туров заработала 20 очков. И это после минимальной победы над «Севильей» (1:0). Всё решил автогол на 76-й минуте в исполнении Серхио Рамоса.

Топ-6

Третью победу подряд в сезоне одержал «Атлетико». «Матрасники» в 8-м туре чемпионата Испании нанесли поражение «Кадису» (3:2).

Стоит отметить, что мадридцы уступали сопернику в два мяча. Равновесие на табло восстановил голы Анхеля Корреа и Науэля Лусеро. Ну а на 66-й минуте победный мяч в составе мадридского клуба забил Анхель Корреа.

В итоге «Атлетико» набрал 16 очков в турнирной таблице. На балл меньше у «Реал Сосьедад», который занимает 5 место в Примере.

Сан-Себастьянцы заработали 15 пунктов, обыграв на своем поле соседа по турнирной таблице «Атлетик» из Бильбао (3:0).

Тур № 9

Матчи 9-го тура чемпионата Испании пройдут с 6 по 8 октября.

В субботу, 7 октября свою игру проведёт лидер Ла Лиги — «Реал». Мадридцы на родной арене примут «Осасуну». На следующий день, 8 октября «Барселона» сыграет с «Гранадой» на выезде.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Через тур нас ждет испанское Эль Класико: 28 октября «Барселона» на своём поле сыграет против «Реала».