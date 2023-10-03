ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ла Лига. «Реал» вернулся на первое место

    Итоги 8-го тура чемпионата Испании по футболу

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Альмерия Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Жирона Кадис Мальорка Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Лас-Пальмас
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЧто с Месси? Без аргентинца «Интер Майами» может пролететь мимо плей-офф МЛС «Локомотив»«Локомотив» — «Ростов» 3:1. Онлайн Каземиро«Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай». Онлайн
  • 19:29
    • «Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: Захарян остался в запасе
  • 19:25
    • «Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в лидеры своей группы Кубка России
  • 19:21
    • «Локомотив» переиграл «Ростов» в Кубке России
    Все новости спорта
    «Жирона» — «Реал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жирона» — «Реал»
    «Реал» и «Барселона» вернулись на лидирующие позиции Ла Лиги, оттеснив от первого места «Жирону». «Атлетико» и «Реал Сосьедад» закрепились в топ-5 испанской Примеры.

    Изменения в турнирной таблице

    «Реал» вернулся на первое место чемпионата Испании, «Барселона» поднялась на вторую строчку. Так гранды испанского футбол обошли в турнирной таблице открытие сезона 2023/2024 — «Жирону».

    Такого же успеха добились «Атлетико» (4 место) и «Реал Сосьедад» (5 место), которым удалось обогнать в турнире «Атлетик» из Бильбао (6 место).

    На три ступеньки вверх поднялся «Бетис», забравшись на 7 строчку. Ниже опустились «Райо Вальекано» (8 место) и «Валенсия» (9 место).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Минувший 8-й тур Ла Лиги также положительно отразился на «Осасуне», которая поднялась с 14-го на 10-е, а также на «Лас-Пальмас» (с 18-го на 14-е).

    Потеряли свои позиции «Кадис» (9-го на 12-е), «Севилья» (с 12-го на 15-е), «Алавес» (с 15-го на 17-е). В зону вылета опустилась «Сельта», которы расположилась на 18-м месте.

    Гранды Ла Лиги

    Чемпионат Испании обретает привычный вид, на ведущие позиции вернулись «Реал» и «Барселона».

    На первое место вышел королевский клуб, «Реал» в гостях разгромил «Жирону», которая была лидером до личной встречи. Галактикос отправили в сетку ворот соперника три безответных мяча.

    «Барселона» — «Севилья»
    globallookpress.com

    В первом тайме голы забили Хоселу и Орельен Чуамени, а во второй половине встречи третий мяч оформил Джуд Беллингем. Таким образом «Реал» выиграл (3:0), набрал 21 очко и вышел в единоличные лидеры. Ну а «Жирона» с 19-ю баллами опустилась на третью строчку.

    На вторую позицию вышла «Барселона», «сине-гранатовые» после 8 туров заработала 20 очков. И это после минимальной победы над «Севильей» (1:0). Всё решил автогол на 76-й минуте в исполнении Серхио Рамоса.

    Топ-6

    Третью победу подряд в сезоне одержал «Атлетико». «Матрасники» в 8-м туре чемпионата Испании нанесли поражение «Кадису» (3:2).

    Стоит отметить, что мадридцы уступали сопернику в два мяча. Равновесие на табло восстановил голы Анхеля Корреа и Науэля Лусеро. Ну а на 66-й минуте победный мяч в составе мадридского клуба забил Анхель Корреа.

  • Трансферный дайджест. 26 сентября — 2 октября
  • Чем закончится эпопея с Санчо, останется ли Иско в «Бетисе» и что «Барселоне» делать с Левандовским?
  • Вчера

    • В итоге «Атлетико» набрал 16 очков в турнирной таблице. На балл меньше у «Реал Сосьедад», который занимает 5 место в Примере.

    Сан-Себастьянцы заработали 15 пунктов, обыграв на своем поле соседа по турнирной таблице «Атлетик» из Бильбао (3:0).

    Тур № 9

    Матчи 9-го тура чемпионата Испании пройдут с 6 по 8 октября.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В субботу, 7 октября свою игру проведёт лидер Ла Лиги — «Реал». Мадридцы на родной арене примут «Осасуну». На следующий день, 8 октября «Барселона» сыграет с «Гранадой» на выезде.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Через тур нас ждет испанское Эль Класико: 28 октября «Барселона» на своём поле сыграет против «Реала».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Копенгаген — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры