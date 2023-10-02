ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 26 сентября — 2 октября

    Чем закончится эпопея с Санчо, останется ли Иско в «Бетисе» и что «Барселоне» делать с Левандовским?

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бетис Севилья Барселона Серия A Футбол Италии Наполи Интер Рома РПЛ Футбол России Локомотив ЦСКА Крылья Советов
    Вся лентаСамое главное
    Либор ШулакСбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив» «Крылья Советов» — «Спартак»Пощечина в Самаре. «Крылья Советов» поставили Абаскаля на грань увольнения «Локомотив»«Локомотив» — «Ростов». Онлайн
  • 19:48
    • «Металлург» разгромил «Нефтехимик» в КХЛ
  • 17:28
    • Карпин назвал состав сборной России на октябрьские сборы
  • 21:35
    • Минское «Динамо» разгромило «Барыс»
  • 21:24
    • «Монца» обыграла на выезде «Сассуоло»
  • 19:17
    • «Трактор» победил «Сибирь» в овертайме
  • 18:24
    • Команда Талалаева уверенно обыграла прямого конкурента
    Все новости спорта
    Роберт Левандовский — форвард «Барселоны»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский — форвард «Барселоны»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Джейдон Санчо

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 23 года

    Конфликт между главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом и полузащитником Джейдоном Санчо тянется уже довольно давно, и неизвестно, чем закончится эта ситуация, но в этой истории появился еще один заинтересованный клуб.

    Джейдон Санчо
    globallookpress.com

    Как сообщает Il Romanista, «Рома» хочет подписать Санчо «любой ценой». В этом заинтересован лично главный тренер команды Жозе Моуринью. Тем не менее, у «Ромы» не так много шансов подписать англичанина, разве что арендовать.

    В этой ситуации понятно, что Санчо покинет «МЮ», но вопрос: куда? Тен Хаг даже не хочет обсуждать эту ситуацию, давая понять, что вопрос с полузащитником закрыт.

  • Кризис третьего года. Неудачно стартовавший сезон может стать для Моуринью последним в «Роме»
  • Римлян может постичь кризис, подобный тому, который португалец ранее пережил в «Реале», «Челси» и «МЮ»
  • 17/09/2023

    • Ранее одним из претендентов на Санчо была дортмундская «Боруссия», но боссы немецкого клуба опровергли эту информацию. Руководство «красных дьяволов» продаст игрока в тот клуб, который предложит больше денег.

    В нынешнем сезоне Санчо провел только 3 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

    Наш прогноз: «Рома» сможет арендовать Санчо.

    Иско

    «Бетис», полузащитник, 31 год

    Иско — яркий пример того, что после провальных нескольких лет возможно возродить карьеру и выдавать блестящую игру. Полузащитник уже является лидером «Бетиса». После удачного старта в этом сезоне появились разговоры по поводу возможного перехода игрока в более топовые команды.

  • Искупление Иско. Принятие плеймейкера «Бетисом» показывает силу второго шанса
  • Испанец вернулся на поле после 10 месяцев простоя — и блистает
  • 07/09/2023

    • По информации Estadio Deportivo, Иско приковал внимание «Интера», который всерьез намерен подписать полузащитника, не выплачивая денег «Бетису» за трансфер. Действующий контракт Иско заканчивается летом 2024 года, и боссы «черно-синих» намерены переманить игрока бесплатно.

    Несмотря на это, «Бетис» не намерен расставаться с Иско. Боссы клуба планируют предложить игроку долгосрочный контракт с серьезным повышением зарплаты. «Бетис» действительно может побороться за Иско.

    Иско
    globallookpress.com

    Что же выберет сам игрок? Дело в том, что Иско провел всю свою карьеру в чемпионате Испании, не сыграв ни в одном матче другой лиги. В этой ситуации «Бетис» кажется предпочтительнее, если конечно клуб действительно предложит полузащитнику улучшенные условия.

    В нынешнем сезоне Иско провел 8 матчей за «Бетис» в Примере, забил гол и сделал голевую передачу. За этот период полузащитник 5 раз признавался игроком матча в испанской Примере.

    Наш прогноз: Иско продлит контракт с «Бетисом».

    Аннибаль Межбри

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 20 лет

    Межбри уже 20 лет, но он все никак не может пробиться в основу «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это, боссы «красных дьяволов» хотят продлить контракт с игроком, но у английского клуба появился конкурент.

    Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Севилья» заинтересована в подписании Межбри. Испанский клуб хотел подписать полузащитника еще летом, но переговоры так и не начались. Преимущество «Севильи» в том, что Межбри получает крайне мало игрового времени.

  • «Верю — не верю»: «Тоттенхэм» финиширует в топ-4, «Жирона» — чемпион, провал «МЮ»?
  • Анализируем сюрпризы, которые принес стартовый отрезок сезона в топовых европейских лигах
  • 30/09/2023

    • Несмотря на это, руководство и тренеры «красных дьяволов» уверены, что Межбри продлит контракт с клубом. Тен хаг даже ставит полузащитника в пример остальным игрокам «МЮ», но почему игрока не ставят в стартовый состав?

    Даже эксперт Sky Sport Тим Шервуд призвал тен Хага поставить Межбри в стартовый состав. Напомним, что полузащитник вышел на замену в матче с «Брайтоном» и отличился голом.

    Аннибаль Межбри
    globallookpress.com

    За 3 года Межбри провел только 5 матчей за «Манчестер Юнайтед», отличившись одним забитым голом.

    Наш прогноз: Межбри продлит контракт с «Манчестер Юнайтед», а тен Хаг начнет ставить полузащитника в стартовый состав.

    Никита Салтыков

    «Крылья Советов», полузащитник, 19 лет

    Этот 19-летний футболист сейчас по-настоящему зажигает в «Крыльях». Салтыков уже является одним из лидеров самарцев, приковав внимание несколько топ-клубов РПЛ.

    Никита Салтыков
    globallookpress.com

    Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Салтыков близок к переходу в «Локомотив» за 40 млн. рублей. Боссы «железнодорожников» уже вступали в переговоры с самарцами.

    ЦСКА также заинтересован в подписании Салтыкова. Руководство армейцев сначала связалось с «Крыльями» летом, но те были согласны отпустить полузащитника в ЦСКА за 200 млн. рублей. Логично, что переговоры прекратились.

    Уже после яркой игры Салтыкова ЦСКА вновь заинтересовался в этом игроке, но боссы «Крыльев» захотели уже 250, и это не просто так. По информации источника, руководство самарского клуба делало это специально, так как у «Крыльев» есть договоренность с «Локомотивом».

  • Пощечина в Самаре. «Крылья Советов» поставили Абаскаля на грань увольнения
  • Реакция спортивных СМИ на провал выездной разгром «Спартака» от самарской команды
  • Сегодня

    • В нынешнем сезоне Салтыков провел 9 матчей за самарскую команду в РПЛ, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Наш прогноз: Салтыков пополнит состав «Локомотива».

    Роберт Левандовский

    «Барселона», нападающий, 35 лет

    «Машина для забивания голов». Именно так охарактеризовал Левандовского президент ПСЖ. И действительно, польский нападающий — эталон стабильности. Левандовский даже в свои худшие сезоны помогал своим командам добиваться нужного результата.

    Роберт Левандовский
    globallookpress.com

    По данным Diario Sport, в услугах польского форварда заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Они намерены предложить Левандовскому «жирный» контракт, а для поляка — это отличная возможность заработать еще больше денег на закате карьеру, но есть одно но.

    По мнению боссов «Барселоны», Левандовский является одним из лидеров команды, и пока что не намерены отпускать его. В каталонском клубе довольны результатами форварда, но игроку уже 35 лет и рано или поздно его игра может пойти на спад.

  • Ла Лига. «Жирона» — новый лидер испанского футбола
  • Итоги 7-го тура чемпионата Испании по футболу
  • 29/09/2023

    • Ранее некоторые клубы из Саудовской Аравии уже связывались с «Барселоной» по поводу трансфера поляка, но на данный момент «сине-гранатовые» отвечают железным «нет», но что будет через год никому не ясно. Действующий контракт Левандовского заканчивается только в 2025 году.

    В нынешнем сезоне поляк провел 9 матчей за «Барселону», забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

    Наш прогноз: Один из клубов Саудовской Аравии сможет удовлетворить запросы «Барселоны» и Левандовский покинет клуб летом 2024 года.

    Виктор Осимхен

    «Наполи», нападающий, 24 года

    Практически все топ-клубы интересовались Осимхеном. Летом 2022 года нападающий, кажется, чудом не перешел в какой-нибудь «Реал» или ПСЖ. Президент «Наполи» может гордиться тем, что сохранил игрока хотя бы на этот сезон.

    Виктор Осимхен
    globallookpress.com

    По данным The Guardian, «Челси» заинтересован в подписании Осимхена в зимнее трансферное окно. Несмотря на многомиллионные затраты на трансферы, в «Челси» ощущается нехватка форварда, который способен стабильно забивать голы.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На руку «Челси» играет то, что сейчас у Осимхена не лучшие взаимоотношения с руководством «Наполи». Боссы «неаполитанцев» готовы продать футболиста, но выставили космический ценник в 200 млн. евро.

    Помимо «Челси», в услугах форварда также серьезно заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, которые готовы удовлетворить запросы «Наполи» и заполучить игрока.

    Все прогнозы на футбол

    В нынешнем сезоне Осимхен провел 7 матчей за «неаполитанцев» в Серии А и забил 5 голов, а «Наполи» занимает 3-е место в лиге, отставая от 1-й строчки на 4 балла.

    Наш прогноз: Осимхен и «Наполи» помирятся и снова попытаются взять чемпионство в Серии А.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.61
  • Прогноз на матч Унион — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры