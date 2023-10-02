Трансферный дайджест. 26 сентября — 2 октября

Джейдон Санчо

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 23 года

Конфликт между главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом и полузащитником Джейдоном Санчо тянется уже довольно давно, и неизвестно, чем закончится эта ситуация, но в этой истории появился еще один заинтересованный клуб.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Как сообщает Il Romanista, «Рома» хочет подписать Санчо «любой ценой». В этом заинтересован лично главный тренер команды Жозе Моуринью. Тем не менее, у «Ромы» не так много шансов подписать англичанина, разве что арендовать.

В этой ситуации понятно, что Санчо покинет «МЮ», но вопрос: куда? Тен Хаг даже не хочет обсуждать эту ситуацию, давая понять, что вопрос с полузащитником закрыт.

Ранее одним из претендентов на Санчо была дортмундская «Боруссия», но боссы немецкого клуба опровергли эту информацию. Руководство «красных дьяволов» продаст игрока в тот клуб, который предложит больше денег.

В нынешнем сезоне Санчо провел только 3 матча за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Наш прогноз: «Рома» сможет арендовать Санчо.

Иско

«Бетис», полузащитник, 31 год

Иско — яркий пример того, что после провальных нескольких лет возможно возродить карьеру и выдавать блестящую игру. Полузащитник уже является лидером «Бетиса». После удачного старта в этом сезоне появились разговоры по поводу возможного перехода игрока в более топовые команды.

По информации Estadio Deportivo, Иско приковал внимание «Интера», который всерьез намерен подписать полузащитника, не выплачивая денег «Бетису» за трансфер. Действующий контракт Иско заканчивается летом 2024 года, и боссы «черно-синих» намерены переманить игрока бесплатно.

Несмотря на это, «Бетис» не намерен расставаться с Иско. Боссы клуба планируют предложить игроку долгосрочный контракт с серьезным повышением зарплаты. «Бетис» действительно может побороться за Иско.

Иско globallookpress.com

Что же выберет сам игрок? Дело в том, что Иско провел всю свою карьеру в чемпионате Испании, не сыграв ни в одном матче другой лиги. В этой ситуации «Бетис» кажется предпочтительнее, если конечно клуб действительно предложит полузащитнику улучшенные условия.

В нынешнем сезоне Иско провел 8 матчей за «Бетис» в Примере, забил гол и сделал голевую передачу. За этот период полузащитник 5 раз признавался игроком матча в испанской Примере.

Наш прогноз: Иско продлит контракт с «Бетисом».

Аннибаль Межбри

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 20 лет

Межбри уже 20 лет, но он все никак не может пробиться в основу «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это, боссы «красных дьяволов» хотят продлить контракт с игроком, но у английского клуба появился конкурент.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Севилья» заинтересована в подписании Межбри. Испанский клуб хотел подписать полузащитника еще летом, но переговоры так и не начались. Преимущество «Севильи» в том, что Межбри получает крайне мало игрового времени.

Несмотря на это, руководство и тренеры «красных дьяволов» уверены, что Межбри продлит контракт с клубом. Тен хаг даже ставит полузащитника в пример остальным игрокам «МЮ», но почему игрока не ставят в стартовый состав?

Даже эксперт Sky Sport Тим Шервуд призвал тен Хага поставить Межбри в стартовый состав. Напомним, что полузащитник вышел на замену в матче с «Брайтоном» и отличился голом.

Аннибаль Межбри globallookpress.com

За 3 года Межбри провел только 5 матчей за «Манчестер Юнайтед», отличившись одним забитым голом.

Наш прогноз: Межбри продлит контракт с «Манчестер Юнайтед», а тен Хаг начнет ставить полузащитника в стартовый состав.

Никита Салтыков

«Крылья Советов», полузащитник, 19 лет

Этот 19-летний футболист сейчас по-настоящему зажигает в «Крыльях». Салтыков уже является одним из лидеров самарцев, приковав внимание несколько топ-клубов РПЛ.

Никита Салтыков globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Салтыков близок к переходу в «Локомотив» за 40 млн. рублей. Боссы «железнодорожников» уже вступали в переговоры с самарцами.

ЦСКА также заинтересован в подписании Салтыкова. Руководство армейцев сначала связалось с «Крыльями» летом, но те были согласны отпустить полузащитника в ЦСКА за 200 млн. рублей. Логично, что переговоры прекратились.

Уже после яркой игры Салтыкова ЦСКА вновь заинтересовался в этом игроке, но боссы «Крыльев» захотели уже 250, и это не просто так. По информации источника, руководство самарского клуба делало это специально, так как у «Крыльев» есть договоренность с «Локомотивом».

В нынешнем сезоне Салтыков провел 9 матчей за самарскую команду в РПЛ, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Салтыков пополнит состав «Локомотива».

Роберт Левандовский

«Барселона», нападающий, 35 лет

«Машина для забивания голов». Именно так охарактеризовал Левандовского президент ПСЖ. И действительно, польский нападающий — эталон стабильности. Левандовский даже в свои худшие сезоны помогал своим командам добиваться нужного результата.

Роберт Левандовский globallookpress.com

По данным Diario Sport, в услугах польского форварда заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Они намерены предложить Левандовскому «жирный» контракт, а для поляка — это отличная возможность заработать еще больше денег на закате карьеру, но есть одно но.

По мнению боссов «Барселоны», Левандовский является одним из лидеров команды, и пока что не намерены отпускать его. В каталонском клубе довольны результатами форварда, но игроку уже 35 лет и рано или поздно его игра может пойти на спад.

Ранее некоторые клубы из Саудовской Аравии уже связывались с «Барселоной» по поводу трансфера поляка, но на данный момент «сине-гранатовые» отвечают железным «нет», но что будет через год никому не ясно. Действующий контракт Левандовского заканчивается только в 2025 году.

В нынешнем сезоне поляк провел 9 матчей за «Барселону», забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Один из клубов Саудовской Аравии сможет удовлетворить запросы «Барселоны» и Левандовский покинет клуб летом 2024 года.

Виктор Осимхен

«Наполи», нападающий, 24 года

Практически все топ-клубы интересовались Осимхеном. Летом 2022 года нападающий, кажется, чудом не перешел в какой-нибудь «Реал» или ПСЖ. Президент «Наполи» может гордиться тем, что сохранил игрока хотя бы на этот сезон.

Виктор Осимхен globallookpress.com

По данным The Guardian, «Челси» заинтересован в подписании Осимхена в зимнее трансферное окно. Несмотря на многомиллионные затраты на трансферы, в «Челси» ощущается нехватка форварда, который способен стабильно забивать голы.

На руку «Челси» играет то, что сейчас у Осимхена не лучшие взаимоотношения с руководством «Наполи». Боссы «неаполитанцев» готовы продать футболиста, но выставили космический ценник в 200 млн. евро.

Помимо «Челси», в услугах форварда также серьезно заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, которые готовы удовлетворить запросы «Наполи» и заполучить игрока.

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В нынешнем сезоне Осимхен провел 7 матчей за «неаполитанцев» в Серии А и забил 5 голов, а «Наполи» занимает 3-е место в лиге, отставая от 1-й строчки на 4 балла.

Наш прогноз: Осимхен и «Наполи» помирятся и снова попытаются взять чемпионство в Серии А.