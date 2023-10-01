Пощечина в Самаре. «Крылья Советов» поставили Абаскаля на грань увольнения

Самарские «Крылья Советов» с крупным счетом обыграли московский «Спартак» в домашнем матче 10‑го тура РПЛ. Юрий Горшков оформил дубль, также по мячу забили Бенхамин Гарре и Владислав Шитов. «Крылья Советов» с 21 очком занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, «красно‑белые» (16) располагаются на пятой строчке.

Джикия снова на скамейке

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков изучает изменения в стартовых составах команд, внесенные главными тренерами.

«Второе промежуточное место "Крылья Советов" — одна из самых больших неожиданностей к 10-му туру РПЛ. Неважное прошлогоднее выступление стало как будто толчком к новым свершениям в нынешнем сезоне. У наставника самарцев Игоря Осинькина много проблем с травмированными игроками.

Из-за различных травм и недомоганий игру пропускали Илья Гапонов, Егор Ушаков, Владимир Писарский и голкипер Иван Ломаев. Ещё с лета от повреждений не могут восстановиться — Дмитрий Цыпченко, Денис Якуба.

У "Спартака" ситуация с основным составом и теми, кто мог выйти на замену гораздо лучше. Давно уже травмирован Томаш Тавареш, также повреждение у нападающего Павла Мелёшина и вратаря Александра Селихова (получил травму в матче с "Динамо").

С другой стороны, много нарекания у болельщиков вызывало то, что Гильермо Абаскаль не ставит в основу двух креативных и важных игроков Руслана Литвинова и Даниила Пруцева (начинал прошлый матч в основе) и уже стабильно в запасе остался капитан команды Георгий Джикия, которому испанский специалист предпочитает серба Срджана Бабича».

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» Комментарий по игре будет достаточно коротким. Нам нужна реакция. Следующий матч уже через три дня. Нам нужно показать хорошую и правильную реакцию. Сегодня у нас не получилось сделать то, что мы задумывали. Это поражение для нас было неожиданным. Надо отдать должное сопернику. У них все шло, они реализовали все моменты. В футболе так бывает. Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше.

«Спартак» сыграл на руку самарцам

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит тактику команды Осинькина, умело сыгравшей на контратаках уже в начале матча.

«Какая же яркая команда у Игоря Осинькина! А спартаковцы после трёх матчей подряд на ноль во всех турнирах снова показали ужасную игру в обороне. Первые минуты матча не предвещали беды для "Спартака". Красно-белые завладели мячом и территорией, посадили самарцев в глубокую оборону.

Но, вероятно, это было и частью тактики самих "Крыльев Советов": начать поосторожнее, выманить соперника на себя и использовать свободное пространство для ответных быстрых атак. Команда Гильермо Абаскаля первой создала момент и пробила в створ, когда после спорного углового в пользу москвичей Дуарте, выиграв воздух, нанёс удар головой. А команда Осинькина — забила.

Можно обсуждать, насколько в этом голе виноваты пропустивший мяч в ближний угол Максименко и Денисов, который не "съел" вовремя расстояние и не помешал пробить Горшкову, но началось-то всё с провала в прессинге на чужой половине поля. Из-за этого "Крылья Советов" и улетели в контрвыпад три в три. Так что, если на кого и вешать гол, то на Промеса (потеря, недоработка без мяча). Очередным результативным действием отметился юный талант самарцев Салтыков — голевой передачей».

Игорь Осинькин Главный тренер «Крыльев Советов» Получается, что удивили «Спартак», но игра в любом случае получилась тяжелая. Мы из своих возможностей выжали максимум. Много времени приходилось не только играть, но и терпеть. Для болельщиков мы сделали настоящий подарок и надеемся, что фанатов на каждой игре будет чуть‑чуть больше, чем на предыдущих. Не смотрим ни на цифры, ни на рекорды. О них мы узнаем в прессе. Сейчас надо готовиться к следующим играм, идти дальше. Сложный момент. Большой счет, много залетело. Нам с тренерским штабом важно найти слова, чтобы футболисты остались на земле. Все впереди. Нам есть в чем прибавлять. Даже в такой радостный день надо правильно смотреть вперед.

Горшков наказал «Спартак» за жадность

Автор Sportbox.ru Денис Петров не оставляет без внимания то, что автор дубля в ворота «Спартака» мог в межсезонье стать игроком красно-белых.

«А "Спартак" мог сравнять счет почти сразу, но обводящий удар Промеса из-за пределов штрафной пришелся в штангу. Какой-то системности или тренерской идеи в этом не было. В первом тайме гостям приходилось рассчитывать лишь на индивидуальное мастерство своей тройки нападения. Максимум, что могла предложить команда Абаскаля в первом тайме — дальние удары, которые в основном шли мимо ворот.

План же Осинькина работал гораздо лучше. Для этого даже не нужно было много владеть мячом, все равно "Крылья" в завершающей стадии выглядели более конкретными. Все это проявилось и в эпизоде со вторым голом. Спартаковская оборона с каким-то буддистским спокойствием наблюдала за передачей Рахмановича на Горшкова и последующим ударом крайнего защитника, оформившего дубль за 25 минут. Примечательно, что в прошлом сезоне ему не удалось отличиться ни разу.

Календарь и таблица РПЛ

Пикантности дублю Горшкова добавляет тот факт, что летом прошлого года "Спартак" не просто интересовался этим игроком, но и выходил на "Крылья" с целью трансфера. В итоге цена на защитника московскому клубу показалась завышенной, и переход не состоялся».

Юрий Горшков Защитник «Крыльев Советов» Считаю, что счет не по игре, потому что слишком много забили. При этом у «Спартака» тоже были моменты, но мы использовали свои эпизоды, бились друг за друга, настраивались на этот матч. Пришло много народа, очень довольны. Спасибо семье, они всегда меня поддерживают. Это моя первая награда [лучшему игроку матча], особенно приятно получить ее в игре против «Спартака».

Один момент за второй тайм

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев шокирован неудачной игрой «Спартака» в атаке после перерыва.

«Два гола флангового защитника — это в принципе круто. А если вспомнить, что в прошлый раз Горшков забивал в мае 2022-го — и тоже "Спартаку" (!), — получается настоящая фантастика. Что, впрочем, не отменяет недоумения по поводу действий обороны москвичей во второй голевой атаке. Рахманович переводил мяч на противоположный фланг, когда там зияла огромная дыра. Бонгонда попытался закрыть ее с опозданием и был обыгран, после чего на табло зажглись цифры 2:0.

Даже странно, что Абаскаль при таком раскладе не сделал в перерыве ни одной замены. Но так как проведенная работа в раздевалке никакого результата не дала, дошло до радикальных решений. Никак иначе уход с поля Промеса на исходе часа игры не охарактеризовать. До этого Квинси отыграл от звонка до звонка все девять матчей. А замена голландца привела к образованию на левом фланге свежей связки Рябчук — Зиньковский. Хлусевич, соответственно, ушел направо, а число созидателей увеличилось за счет размена Зобнина на Медину.

В результате "Спартак" все же создал первый в тайме момент. Зиньковский своим фирменным ударом заставил Овсянникова напрячься, но если бы касание пытавшегося изменить траекторию полета мяча Медины получилось акцентированным, задача для вратаря могла бы перейти в разряд неразрешимых. Это, впрочем, то самое сослагательное наклонение. Больше красно-белые не создали ничего, получив еще две пробоины».

Георгий Джикия Защитник и капитан «Спартака» Все разберем, из чего надо будет сделать правильные выводы, анализ. Сегодня потерпели болезненное поражение. И, конечно, это сказывается на настроении всех. Самара немного заглушила все разговоры о том, что «Спартак» нашел себя? Эти разговоры всегда будут вокруг «Спартака». Не надо обращать на это внимание и воспринимать вообще, потому что сезон длинный, прошло только 10 игр. Бывают хорошие отрезки, бывают болезненные поражения. Самое главное — делать правильные выводы. Нужно признавать, что соперник был сильнее на сегодняшний день. Когда ты проигрываешь 0:4 на выезде, будет глупо говорить что-то другое. Учитывая, что я смотрел игру со стороны, — у нас моментов было меньше.

Шитов праздновать не стал

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой на фоне фиаско «Спартака» в Самаре размышляет о тренерских перспективах как Абаскаля, так и Осинькина.

«А в концовке "Крылья" забили ещё дважды. На 78-й минуте Гарре воспользовался свободным пространством в штрафной, пробив точно вторым темпом. А уже в компенсированное время точку поставил Шитов. Футболист "Крыльев" забивал в пустые ворота после того, как не разобрались Бабич и Максименко. Никто из них не выбил мяч, а Шитов спокойно убежал от оппонентов и закатил мяч в пустые ворота. Праздновать гол он не стал, ранее Шитов выступал за "Спартак".

В следующем туре "Спартаку" играть с ЦСКА. Причём, придётся обходиться без Александра Соболева, получившего глупую жёлтую карточку после грубого фола. У Абаскаля теперь вообще не будет центрфорвардов, учитывая травму Мелёшина и дисквалификацию Соболева. На фоне удручающего поражения пошли слухи об увольнении Абаскаля. Якобы "Спартак" хочет пригласить Карпина или Черчесова.

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То ли ещё будет, если "Спартак" следом проиграет ЦСКА. А, вообще, смотреть, вероятно, надо не на Карпина и Черчесова, а на Осинькина. "Крылья" — вторые после трети пути. Главное открытие сезона so far. Ждём битву Краснодара и Самары за золото?».

Никита Салтыков Нападающий «Крыльев Советов» Не скажу, что было просто. «Спартак» всегда давил, но мы работаем над быстрыми мячами. Мы разбираем каждого соперника, отрабатываем. Получилось все, что задумывали. Не скажу, что ожидал 4:0, но очень рад, что так получилось! Моя голевая передача? Отношусь к этому как к должному.

Чего пытается добиться Абаскаль?

Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров пытается расшифровать поведение наставника красно-белых, который как будто пытается встряхнуть команду.

«Абаскаль за последний месяц принял сразу несколько нетривиальных решений. Во всех случаях он шел на возможный конфликт с лидерами команды и болельщиками, которые могли за этих лидеров вступиться. Сначала усадил на скамейку запасных капитана Георгия Джикию, агент которого не стал терпеть эту ситуацию, намекнув, что тренер протаскивает в состав испаноязычных игроков.

Также перестал играть Руслан Литвинов — возможно, самый прогрессирующий игрок красно-белых, которого, несомненно, хотел бы приобрести "Зенит". Затем Абаскаль поссорился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, обвинив того в том, что он заставил травмированного спартаковца отыграть 93 минуты в товарищеском матче с Катаром. 1 октября Гильермо при счете 0:2 снял с игры лучшего бомбардира команды Промеса. Голландец не стал терпеть, всем своим видом показав, что он думает о замене.

Возможно, Абаскаль искусственно идет на конфликт с лидерами, тем самым пытаясь растрясти команду. Добавить злости одним, а другим показать, что место в составе найдется всем, главное не опускать руки и тренироваться. Но у этой истории может быть и другой исход. Футболисты закусятся и "сольют" тренера. Особенно в ситуации, когда у них есть поддержка болельщиков, все больше разочаровывающихся в испанце.

На 80-й минуте самарского матча свою четвертую желтую карточку в сезоне получил Соболев. Это означает, что Александр пропустит следующую встречу с ЦСКА. Таким образом, у "Спартака" не осталось ни одного номинального нападающего: Соболев дисквалифицирован, Мелешин травмирован, а Николсон и Кейта проданы летом. Снова придется что-то придумывать, используя на непрофильных позициях Промеса, Бонгонду, Зиньковского или Игнатова. Еще и Хлусевич получил травму и точно не поможет команде в ближайшее время.

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0:4 от "Крыльев" — удар, каких Абаскаль еще не получал. Это не тот случай, когда одни забили все, а другим просто не повезло. Самарцы выиграли абсолютно по делу, они на данный момент по очкам уступают только "Краснодару", а по игре и вовсе лучше всех в РПЛ. В среду красно-белым играть с "Динамо" в Fonbet Кубке России, а в воскресенье — с ЦСКА в чемпионате. Но будет ли в них на скамейке сам Абаскаль? После столь унизительных поражений некоторые руководители рубят с плеча и увольняют тренеров».

Руслан Литвинов полузащитник «Спартака» Как можно объяснить поражение? Да никак.

«Крылья» ни в чем не уступали «Спартаку»

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков вспоминает предыдущую победу волжан над красно-белыми и то, как изменились расклады к этой встрече.

«Весной самарцы боролись за выживание, и сухая победа над фаворитом была манной небесной. Киношность ситуации была в том, что это был матч последнего тура и виктория спасла волжан от участия в переходных матчах с командами из ФНЛ. А нынче, ну кто сказал, что 'Спартак' хоть в чём-то кроме финансирования клуба превосходит 'Крылья Советов'?

На каждого техничного латераля у идущих вторыми подопечных Осинькина есть свой ответ. На московского Хлусевича у Самары проявился в самое нужное время их быстроногий и хорошо бьющий Горшков. А в ответ на того же гиганта Соболева у 'Крыльев' есть молоденький Салтыков, которого хорошо помнят многие игроки 'Спартака' по памятному кубковому матчу с 'Акроном'. Что тогда Салтыков выгрызал, убегал и раздавал, что сейчас он не стал изменять себе и продолжил мучить гостей.

'Крылья' были подготовлены к любой ситуации в этом матче, кроме того, что в какой-то момент им придётся отыгрываться. Выигрывающий 'Спартак' — это совсем иной расклад сил и эмоций на всю игру. Осинькин знал, что, например, тот же аргентинец Гарре — открытие нынешнего сезона, совершенно не уступит по позиции набегавшемуся Бонгонде и еле передвигающему ноги Мозесу.

Спартаковские джокеры лишь в начале матча излучали спокойствие, когда Бенхамин раз за разом ошибался в передачах, во втором тайме наступило прозрение, и уже техничных легионеров красно-белых вовсе не было видно. Куда-то ушла страсть и прыть. А Гарре зажёгся и нашёл лазейку для своего мяча в этом матче, причём, в полном одиночестве в штрафной соперника».

Вратарская проблема «Спартака»

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров указывает на еще одну кадровую проблему красно-белых, возникшую в последнее время.

«Важно отметить: в Самаре провалилась не только центральная линия. Например, оценивать выступление Денисова просто не хочется. Правый защитник "Спартака" буквально деклассирован Горшковым. Не выручил и Максименко, пропустивший первый гол в ближний угол и не сумевший дотянуться до мяча во время второго результативного удара. Есть ощущение, что в ближайшее время у "Спартака" образуется еще одна проблема в составе, которую нужно решать — вратарская. Селихов часто травмируется, а Максименко нестабилен. Все это — наряду с не решаемыми годами задачами по укреплению опорной зоны и флангов обороны.

Но ладно стартовый состав — к этому хотя бы все привыкли. В Самаре Абаскаль шокировал еще и перестановками во втором тайме: на 60-й минуте испанец неожиданно убрал Промеса — единственного, кто в состоянии делать в этом составе разницу. Зато на поле остался Мозес, который просто не вошел в игру и не запомнился ни одним полезным действием. Все это просто не укладывается в голове.

Говоря о провале "Спартаке", нельзя не отметить классный футбол Самары. Прямо сейчас "Крылья Советов" — самая зрелищная команда чемпионата. Отличные трансферы, понимание своего пути и грамотные решения тренерского штаба — вот три составляющих успеха. За такой работой приятно наблюдать, а всех причастных хочется искренне поздравить. Самара, вы большие молодцы!»

Три случайных гола

Автор «Советского Спорта» Юрий Усынин пытается успокоить нервничающих болельщиков «Спартака», объясняя, что не все так плохо, как кажется при взляде на табло в Самаре.

«Давайте для начала обратимся к прошедшему матчу с "Крыльями Советов", который стал явным триггером, после которого все снова бросились рассуждать о том, насколько всё плохо у красно-белых. Начало игры за москвичами, которые заперли соперника на его половине поля. А разгром начался с шикарной контратаки самарцев. Вот только из четырёх голов команды сразу в трёх показатель xG (ожидаемые голы, здесь и далее данные Understat) оказался очень низким — 0,11, 0,08 и 0,04.

То есть три мяча оказались в воротах не после явных моментов, а благодаря стечению ряда обстоятельств. В ситуации с четвёртым голом Александр Максименко пошёл зачем-то погулять за пределы штрафной площади, а все защитники бросили бежать за мячом.Суммарный xGв этом матче хоть и показал преимущество "Крыльев Советов", но далеко не такое тотальное, как счёт — 1,25 против 1,04. То есть острота атак клубов была плюс-минус схожей, разве что реализация у самарцев оказалась на высоте.

При этом можно ли вообще было считать "Крылья" слабым соперником, если ещё до матча у них в активе оказалось больше очков, чем у "Спартака"? Сейчас они вышли на второе место в чемпионате России. Разве зазорно проиграть такому коллективу? "Спартак" сейчас на пятой строчке, что тоже вполне нормально — всего лишь в паре очков от тройки сильнейших, куда клуб попал по итогам прошлого сезона. А если бы Квинси Промес забил хоть один из пары отличных моментов при счёте 0:1, то сейчас все рассуждения могли идти совершенно в другом русле».

Соперники изучили тактику «Спартака»

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что красно-белые стали довольно предсказуемыми и побеждают благодаря ошибкам соперников.

«Москвичи владели мячом, но счет по ударам в створ 7:3 в пользу "Крыльев Советов". Мозес в роли свободного художника, Зобнин с рывками в штрафную площадь, смещения Соболева в глубину поля, самостоятельные проходы Промеса и Бонгонды. Всё это было в предыдущих матчах и не всегда приносило пользу. Ничего нового Абаскаль не предлагает, даже на уровне тактических полутонов. Не всегда может сделать разницу Хлусевич слева. Денисову не хватает навыков работы в атаке.

У "Спартака" нет тонкого финального паса после очередных атак. Плеймейкеру Игнатову нет места в основе, а Зобнин и Мозес не радуют количеством ассистов. Промес может создавать моменты, но Квинси не всегда будет спасителем команды, ведь физически не настолько хорош, как по игровому интеллекту. Зиньковскому и Пруцеву, бывшим игрокам "Крыльев Советов", в оптимальной основе Абаскаля нет места. Сильный по составу "Спартак" не смог предложить солидному сопернику ничего нового. Кто сам ошибается против москвичей — проигрывает.

Но достаточно показать характер, и сразу видим однотипные неудачи фаворита. А если оппонент настолько смелый, что ведет атаку с пятью игроками впереди, как делали "Крылья Советов", то горе побежденным — Максименко пропустил четыре гола, а мог получить также пятый мяч. "Спартак" так сильно не били в РПЛ с матча против "Зенита" и поражения 1:7».