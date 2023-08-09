Медиалига отдыхает! «Спартак» и «Пари НН» устроили безумный экшн

Московский «Спартак» продолжает побеждать. На этот раз красно-белые обыграли «Пари НН» в рамках Кубка России. Правда, болельщики народной команды все равно напряглись. «Спартак» выиграл, но при этом пропустил четыре мяча — 5:4! Пока главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль анализирует действия обороны, LiveSport.Ru решил узнать, что об этом думает местная пресса.

Ожидания и реальность

«Спартак» снова показал супер игру в атаке spartak.com

Глеб Чернявский из Sports.ru честно признался, что ждал скучной игры, а в итоге увидел экшн.

«Что такое матч "Спартака" и "Пари НН" на Кубок во вторник в 20:45? Ну, наверное, то, что фоном включат спартаковские болельщики, отдыхая в конце дня.

Какие ожидания от игры? Вероятно, "Спартак" выпустит смешанный состав, который будет безуспешно биться с автобусом Юрана, но все-таки затолкает какой-нибудь гол и победит.

Утром об этом уже почти никто не вспомнит, мысли будут о туре, где "Спартаку" надо продолжать победную серию, а "Пари НН" — наконец-то забить. Хорошо, соперник на этот раз не "Зенит" и не "Краснодар".

2:0, все сделано, можно выпускать Рябчука, дать сыграть Лайкину, наконец-то поставить Бальде левым вингером.

Ну все, все, все... Не может быть уже никакого шоу.

Происходившее во втором тайме сложно описывать словами — и вообще пытаться объяснять свои эмоции.

Это просто тот матч, который вы смотрите с друзьями молча, а в моменты экшена поворачиваетесь друг к другу с округленными глазами. Даже трудно выбрать момент, когда степень шока была выше.

Да невозможно тут ничего выбрать. Комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев красиво иронизирует, что наконец-то появился матч, который превзошел "МЮ" — "Реал" (4:3) и финал ЧМ-2022, но в чем он не прав?

Оторваться ведь было невозможно!

Вы только вдумайтесь: "Спартак" сыграл 5:4 с командой, которая за три тура в РПЛ не забила ни одного мяча и нанесла всего 5 ударов в створ.

Абаскаль, видимо, теперь главный по зрелищности в нашем футболе».

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«Спартак» и «Пари НН» организовали пока что лучший матч российского сезона spartak.com

Константин Алексеев из «Спорт-Экспресса» тоже шокирован — и счетом, и очередным перфомансом «Спартака» в атаке.

«Нынешний "Спартак" — какое-то сумасшествие. Бразилия. Вы нам забьете, сколько сможете, мы — сколько захотим. 5:4 в кубковом матче!

Четыре победы на старте сезона у красно-белых уже было, пять — никогда в почти 90-летней отечественной истории.

Мы не делали серьезных выводов после первого выигрыша — рано. Не делали после второго — по той же причине. После третьего, четвертого... И после пятого тоже не будем. Но как же хорош в атаке "Спартак"! Именно сейчас.

Причем любым составом. Хоть с Промесом, Бонгондой, Соболевым, Мозесом, Зобниным, что без них. Перечисленных в Кубке легко заменяют бьющие копытом ближайшие резервисты. Шикарен реактивный Зиньковский. Профессорские передачи раздает Игнатов. Легко адаптируется и ведет игру Медина. Хладнокровно завершают эпизоды Пруцев и Мелешин. А такой классный удар в исполнении Классена, которым он открыл счет, вы когда-нибудь видели? А эстетскую пятку от Чернова?

Такое возможно только в том случае, когда вся команда ловит кураж. С какой же легкостью красно-белые летят в атаку!

И как же жаль, что на стадионе этим всем насладились всего 13 тысяч болельщиков. Нынешний "Спартак" достоин большего. Он старается».

Лучше матча уже не будет

Квинси Промес — снова стал героем «Спартака» spartak.com

К такому выводу пришел автор «Чемпионата» Анатолий Романов, по мнению, которого «Спартак» и «Пари НН» провели топовый матч.

«Вот это матч выдали "Спартак" и "Пари НН"! Просто наслаждение, после которого хочется не о балансе в игре и ошибках обороны говорить, а просто дождаться поскорее следующего шоу в исполнении команд. По эмоциям, сюжету и красоте эта была топ-игра для российского футбола.

Несмотря на игру фактически вторым составом, "Спартак" снова очень понравился в атаке. Команда Абаскаля много и красиво комбинировала, легко создавала момент за моментом. Так что мячи влетали в ворота Ботнаря один за другим.

Но насколько хорош "Спартак" был в атаке, настолько же непрочен в обороне. В первом тайме "Пари НН" мог забить не меньше хозяев.

Первый тайм казался чем-то сумасшедшим, но на фоне того, что происходило во втором тайме, эта была просто разминка. Очевидное-невероятное! После перерыва спартаковцы как будто не вышли на поле.

В концовке "Спартак" давил со страшной силой — этот матч по эмоциям стоил двух или трёх.

В этом Кубке России вряд ли будет что-то более потрясающее, чем матч "Спартак" — "Пари НН". Красно-белые нанесли 22 удара, забили пять голов и одержали вторую победу на групповом этапе».

Show must go on

Тео Бонгонда spartak.com

Владимир Лазарев из «Советского спорта», как и его коллеги, тоже остался под впечатлением от второго тайма.

«Казалось, что после такой сорокапятиминутки команды будут какое-то время приходить в себя. Но Сергей Юран не собирался отдавать этот матч просто так и перед возобновлением игры сделал три замены. Результаты поразили всех. Сначала Эдгар Севикян дальним ударом сократил отставание гостей в счёте. Дальше — больше. Проходит совсем немного времени — и Виктор Александров восстанавливает равенство на табло. Спартаковцы очень быстро пришли в себя — и вот уже Антон Зиньковский красивейшим ударом вгоняет мяч в сетку ворот Ботнаря. Но радость красно-белых трибун была преждевременной. В предыдущей атаке нижегородцев Даниил Хлусевич сыграл рукой в своей штрафной, что не ускользнуло от внимания ВАР. Гол Зиньковского отменяется, а удар Сулейманова с точки превращает, казалось бы, состоявшиеся 4:3 в 3:4.

Только после этого начал делать перестановки и Гильермо Абаскаль. На поле появились Квинси Промес и Тео Бонгонда, выход которых на замену вряд ли можно было представить по итогам первого тайма. Дебютировал в составе "Спартака" и новичок команды — Олег Рябчук».

Матч для сценаристов художественных фильмов

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин считает, что по мотивам кубковых разборок «Спартака» и «Пари НН» вполне можно снимать художественный фильм.

«Фантастический матч мы увидели в исполнении "Спартака" и "Пари НН" на Кубок России!

5:4 победили красно-белые, которые то отрывались вперед в счете в два мяча, то вперед выходили гости. И все же ценой замен и невероятных волевых усилий спартаковцы вырвали победу у нижегородцев. А ведь уже в дебюте матча показалось, что все пройдет для "Спартака" куда спокойнее…

Состав "Спартака", который вышел на игру, задал такие скорости, что мяч ни на мгновение не задерживался в ногах кого-то из футболистов. Были и ошибки, конечно, но пошли и голы.

Ну, а, что случилось потом, это надо описывать сценаристам художественных фильмов о футболе. Да, "Пари НН" выставил на матч практически основной состав, "Спартак" — резервный, так что к проблемам, допустим в защите, которые мы видели у основы красно-белых в чемпионате, добавились и новые, когда самая ненадежная линия в команде была напрочь перестроена. И, конечно, допускала ошибки, которыми гости и воспользовались.

"Спартак" в Кубке одержал вторую победу, пятую в сезоне и готовится к выезду на Урал. И только потом команде можно будет перевести дух. Для этого им отведено в календаре достаточно времени. Может дальше больше, чем нужно, чтобы не сбиться с игрового ритма. И только потом, 20 августа — игра с "Зенитом" на своем поле. Ждем…».

Такого не увидишь даже в медиафутболе

«Спартак» и «Пари НН» просто забыли про оборону globallookpress.com

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов, описывая страсти в матче между «Спартаком» и «Пари НН», очень кстати вспомнил про Медиалигу — даже там не бывает такого веселья.

«Команды забили 9 мячей на двоих. Подобного сюжета не было даже в первых сезонах Медийной футбольной лиги. 8 августа "Чисто Питер" играл в Петербурге с "Броуками" — 0:0. Профессионалы устраивают шоу лучше "любителей".

Красно-белые продолжают оставаться самой веселой командой. Они и сами играют, создавая массу моментов, и соперникам позволяют очень много. Нижегородцы в первом тайме могли забить три-четыре гола!

Три пропущенных мяча за 11 минут — на второй тайм красно-белые просто не вышли. Исправлять ситуацию отправились Квинси Промес и Тео Бонгонда. Абаскаль решил, что полчаса может дать своим главным звездам.

В очередной раз джокером москвичей оказался Михаил Игнатов, постоянно обострявший моменты у чужих ворот. Именно он сравнял счет. А финальную точку на 89-й минуте поставил Промес, воспользовавшийся грубой ошибкой Кирилла Гоцюка. 9 мячей! Такие игры остаются в истории».

Опасения на фоне веселья

Автор Soccer.ru Вадим Багров уверен, что с такими проблемами в обороне «Спартак» не выиграет чемпионат России.

«Защита мешает "Спартаку" радоваться жизни. "Оренбург", "Балтика", "Рубин" и "Пари НН" — аутсайдеры сезона, забивали фавориту мячи. Пока "Спартак" сыграл из привычных сообщников по разделу призовых мест только с "Краснодаром" в Кубке. В этом же турнире Абаскаль увидел безумную победу над "Пари НН" со счетом 5:4. К зрелищности как методу "Спартак" обращался в своей истории не раз.

Но в Кубке пропустил четырежды впервые за 47 лет. Зрители увидели в поединках "Спартака" 25 мячей, по пять в среднем за игру. Но 9 из них влетели в ворота голкиперов Абаскаля. Испанец считает стартовые полчаса против "Пари НН" лучшими в сезоне. Получалось все, вели единоборства, прессинговали, двигались, демонстрировали настрой.

У "Спартака" снова молодой и жутко эмоциональный наставник, вроде Тедеско. Доменико уехал слишком рано, не создал завершенный продукт. А у Абаскаля есть сезон, чтобы поставить точку в личном московском приключении. Или триумф и уход, или неудача и поиски клуба в топ-5. Но для трофеев надо развиваться. Календарь выдал "Спартаку" на старте не самых легких, но достаточно удобных соперников. Только "Краснодар" претендовал на очки до начала матча.

Осталось несколько недель, чтобы подписать балансиров. Абаскаль с симпатией относится к Умярову, Пруцеву, Литвинову и Мартинсу, поэтому может совершить роковую ошибку. Невзирая на количество вариантов в центре поля, "Спартак" нуждается в цербере в полузащиту. Аналитики, которые напоминают об этом, похожи на Кассандру из мифа, ведь их не слышат. Но троянская царевна была права. "Спартаку" не стать чемпионом РПЛ без стабильности в защите».