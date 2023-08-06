Время избавляться от Дзюбы. ЦСКА блестяще сыграл на слабых местах «Локо»

Московский ЦСКА победил «Локомотив» (4:1) в домашнем матче третьего тура РПЛ. В первом тайме в составе ЦСКА голами отметились Федор Чалов (29‑я минута, пенальти) и Милан Гайич (31‑я). Во второй половине дубль оформил экс‑игрок «Локо» Максим Мухин (55‑я и 63‑я). У «Локомотива» единственный гол на счету Егора Погостнова (61‑я). ЦСКА набрал 6 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» занимает 7‑е место в таблице (4 очка).

Возвращение Роши и Карраскаля

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой оценивает как изменились стартовые составы команд на столичное дерби.

«Перед началом дерби сложно было определить фаворита. С одной стороны, “Локомотив” обладает более внушительным кадровым запасом и всё ещё является лучшей командой страны по количеству набранных очков в 2023-м году.

С другой стороны, у “железнодорожников” имеются серьёзные проблемы в обороне, которыми ЦСКА вполне мог эффективно воспользоваться.

Хозяева подходили к отчётной встрече с несколькими потерями в лице травмированных Дивеева, Агапова и Карраскаля. Зато в строй вернулись Роша, Обляков и Гайч. У гостей, в свою очередь, в лазарете находились Магкеев и Конти.

Федотов сделал одно, но очень важное изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против “Ахмата”. Вместо Рядно с первых минут появился вернувшийся из лазарета Роша.

Галактионов, в свою очередь, совершил три перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Факела”. Жемалетдинова и Изидора сменили Глушенков и Митай. Марио занял позицию левого защитника, а находящийся в шикарной форме Тикнизян расположился в полузащите».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива» Митай должен был сократить свободное пространство за спиной. Поначалу все получалось, у нас было три момента: Дзюба, Пиняев и Самошников. У ЦСКА и шансов‑то не было поначалу. Но они забили трижды и обеспечили результат. Надо поздравить соперника, армейцы сыграли хорошо. Получали мячи на месте, попадали на атаки соперника, который сначала не знал, куда бежать. В тактически равной игре важны нюансы. Попали под пенальти, потом второй гол — и эмоциональный запал стал другим, ЦСКА перехватил инициативу.

Дзюба простил Акинфеева

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов изучает тактические решения наставника «Локомотива» и отмечает преимущество «железнодорожников» в начале встречи.

«Любопытной деталью матча ЦСКА и "Локомотива" было противостояние лучших бомбардиров старта сезона РПЛ — нападающего Чалова и… защитника Тикнизяна. Впрочем, в дерби Наир по воле тренера поменял позицию и сыграл левого хавбека. Его место в обороне занял Митай.

Очевидно, Галактионов сделал эти перестроения с целью лучшего контроля ширины против схемы 3-4-2-1 у армейцев. Чтобы правому вингеру Пиняеву не опускаться слишком часто к собственной штрафной, пятым в линию защитников должен был садиться универсал Тикнизян.

ЦСКА очень тяжело входил в игру и адаптировался к сопернику. Армейцам как будто не хватало эмоций на дерби после сверхэмоционального матча с "Ахматом". При счёте 0:0 "Локомотив" был лучше, создал несколько голевых моментов. Как Дзюба не забил в пустые ворота, добивая мяч, отбитый Акинфеевым перед собой, — уму непостижимо!

Артём сделал такое движение, словно он защитник ЦСКА и выносит мяч из штрафной, а не бьёт по воротам. А вот к форме Акинфеева впервые за долгое время есть вопросы. Он и в Екатеринбурге совершил результативную ошибку, и в Грозном преподнёс однажды похожий подарок сопернику, но там тоже повезло».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Было мощное начало от «Локомотива». Мы неудачно вошли в игру, стало неприятно, когда промахнулся Пиняев. Но повезло, не забил. И после этого мы стали забирать инициативу. Сначала пенальти, затем хорошая комбинация и второй гол. В перерыве передохнули, сделали анализ, поняли, что у соперника теперь появятся зоны, и воспользовались этим. К сожалению, пропустили, соперник сыграл неплохо. Что ж, есть над чем работать. Хорошо, что сохранили хладнокровие и забили четвертый. Футбол не бокс, выиграла команда. Вы видели настрой «Локо» в начале игры? Мы этого опасались, но справились все вместе. Как и с домашним давлением.

«Двоечка» от ЦСКА

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что армейцы повели в счете вопреки логике игры в первом тайме.

«Все шло к голу "Локомотива". Но футбол порой не подвластен логике. Владимир Федотов уже очень давно верен одной схеме и неохотно проводит ротацию. А в нынешнем ЦСКА тасовать футболистов вообще сложно: новичков до сих пор нет. Хорошо хоть к дерби с "Локомотивом" в заявку вернулись Виллиан Роша, Зделар, Обляков и Гайч. Но глобально это ни на что не повлияло — Галактионов, как и любой другой тренер соперника, прекрасно понимал, чего ожидать от противника. И, конечно, сам приготовил сюрприз в виде новой тактики.

Однако это не помогло. ЦСКА выдержал стартовый натиск "Локомотива", и едва ли не первая опасная атака у ворот Лантратова завершилась голом. Можно сколько угодно изучать Чалова, манеру игры которого и так знает каждый болельщик. Но его чувство пространства и своевременные рывки в штрафную порой смертельны, и противоядия к ним не найти. А еще нападающий ЦСКА в предыдущем туре доказал, что прекрасно умеет исполнять пенальти, и с этим тоже невозможно бороться. 29-я минута — и Чалов реализует 11-метровый, который сам же и заработал.

ЦСКА — «Локомотив» ЦСКА

Гости даже не успели прийти в себя от такого шока — еще бы, почти полчаса "Локо" беспросветно атаковал, но пропустил. Этим и воспользовался ЦСКА: классический вынос Акинфеева привел к еще одной результативной атаке красно-синих, венцом которой стал искусный пас пяткой Чалова, да еще и спиной к воротам. Гайич не имел права загубить шедевр Федора. Омрачила успешный первый тайм армейцев лишь травма Зайнутдинова — его заменили на юного Рядно».

Дмитрий Баринов Капитан «Локомотива» Не наш день. Не забили и получили. Проблема в обороне? Не сказать. Наверно, иногда надо получать по шапке. Больно, неприятно. Но ничего страшного. Через три дня уже следующая игра.

Мухин впервые сделал дубль в матче РПЛ

Автор Rusfootball.info Иван Долинин фиксирует робкую попытку «железнодорожников» вернуться в игру после перерыва, которая не увенчалась успехом.

«В начале второго тайма преимущество хозяев стало еще более крупным. Но здесь, пожалуй, важно отметить уже не заслугу атаки, а ошибки защиты. Или, точнее говоря, одного конкретного игрока обороны. В первой фазе эпизода Митай выиграл борьбу у Гайича в своей штрафной — молодец, спору нет. Но далее он зачем-то решил сделать вынос прямо по центру и фактически подарил мяч Мухину. Максим не стал прощать свой бывший клуб, технично воспользовавшись презентом от албанского защитника "Локомотива".

После третьего пропущенного мяча Галактионов в течение нескольких минут сделал все пять возможных замен. Он отправил отдыхать Самошникова и всю атакующую группу — Пиняева, Глушенкова, Тикнизяна и даже Дзюбу. Совпадение или нет, но сразу после этого "Локомотив" один гол отыграл. Успех в моменте принес угловой и удар Погостнова головой. Да, формально мяч в ворота отправил Чалов. Но в данном случае все-таки вряд ли стоит говорить об автоголе — Федор пытался спасти ЦСКА в последний момент, не получилось.

ЦСКА — «Локомотив» ЦСКА

Возвращение "Локомотива" в игру было ярким, но недолгим. Уже через 2 минуты "армейцы" вернули себе разгромное преимущество. Вновь отличился Мухин. Вновь не лучшим образом сыграл Митай, проигравший сопернику верховую борьбу. Отметим голевую передачу Рядно, который еще в первом тайме вышел на замену получившему травму Зайнутдинову. И зафиксируем, что Мухин впервые в своей карьере сделал дубль в игре Премьер-Лиги. Украшающая сей факт деталь — в предыдущих 55-ти матчах Максим забил лишь однажды».

Максим Мухин Полузащитник ЦСКА Обе команды неплохо играли, но удача была на нашей стороне. Типа не праздную? Потому что «Локомотив» — это моя бывшая команда. То что ты забил «Локомотиву» — это совпадение? Просто так получилось. Не было особенного настроения. Просто сегодня съел два банана, а не один.

Тренерская победа Федотова

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков считает, что наставник ЦСКА уверенно превзошел по всем параметрам своего оппонента из «Локомотива».

«Игра перешла в стадию ожидания. ЦСКА готовился победно вскинуть руки, дабы услышать заслуженные аплодисменты от своих болельщиков, а "Локомотив" хотел поскорее закончить сверхнеудачную для себя игру и одну из худших за последний календарный год. ЦСКА уверенно и заслуженно победил в дерби, имея крайне обеднённую скамейку запасных, но даже с такими скудными ресурсами Владимиру Федотову удалось тактически и ментально переиграть своего визави Михаила Галактионова.

Главным сюрпризом этого удивительного матча была игра армейской молодёжи. Михаил Рядно, Никита Ермаков — новые фамилии для российского футбола, которые своей уверенностью удивили как болельщиков на трибунах, так и футбольных специалистов. Ну а Максим Мухин вообще провёл матч жизни, как это обычно бывает, когда игрок противостоит своей бывшей команде».

Константин Кучаев Полузащитник ЦСКА Играют не фамилии, играют люди. Если эти фамилии неизвестны, это не значит, что это плохие футболисты. У них все впереди. Они молодые и амбициозные. Я бы не сказал, что у нас нет скамейки. Все было как обычно, мы готовились к матчу, как к любому. Муха ничем таким не был разозлен. Он просто хорошо смотрелся, в хорошей форме находится. Он необязательно только с «Локомотивом» может такую игру показывать, а может каждый раз. Поздравили его. Все, конечно, были удивлены, что он забил два гола. Никто не ожидал. Но с другой стороны он много работает над собой и в принципе.

ЦСКА сыграл на слабых местах «Локомотива»

Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский полностью согласен с похвалами наставнику ЦСКА, отмечая очередную тактическую находку специалиста.

«Понятно, что игра сложилась бы иначе, открой "Локо" счет. Будем считать, армейцам вернулось за тотальное невезение в прошлом матче этих соперников. Должны были побеждать с крупным счетом, а в итоге — 1:1. Сегодня все было по-другому. ЦСКА забил почти все, что создал.

Вновь шикарно сыграл Фёдор Чалов. Видно, что он играет в кайф — и забивает, и отдает, и комбинирует с партнерами. Какой пас пяткой он отдал Милану Гайичу, когда тот забивал второй мяч! Максим Мухин сегодня сделал дубль в ворота бывшей команды. Причем как забивал — и с левой, и головой.

ЦСКА — «Локомотив» ЦСКА

Мухин в роли инсайда — очередная находка Владимира Федотова. Кадровая ситуация по-прежнему аховая, но он умудряется находить все новые и новые ходы. Мы с вами удивлялись, почему он, а не Константин Кучаев, выходит в группе атаки? А вот почему!

ЦСКА блестяще сыграл на слабых местах "Локомотива". А именно — на проблемах в обороне. Федотов полностью переиграл Галактионова, взяв убедительный реванш за прошлогодние неприятности. ЦСКА был хорош».

Никита Ермаков Полузащитник ЦСКА Начало получилось тяжелым. Мы больше оборонялись, но потом включились. Забили два хороших гола, и потом игра пошла по нашему плану. Чалов — волшебник. На каждой тренировке так делает. Есть чему поучиться.

Образцовая работа Федотова

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко впечатлен тем, как наставник ЦСКА справился со всеми накопившимися проблемами.

«Просто сравните то, что показал в атаке "Локо", с результативностью и креативом ЦСКА. Это просто разный уровень. Хотя у Федотова проблем с составом точно не меньше: Агапов лечится, Обляков не готов, Дивеев передвигается на костылях, Зайнутдинов просит замену в первом тайме, а у Чалова и Заболотного просто нет конкурентов.

Но вместо Бактиера выходят Рядно и отмечается результативным пасом. Арбузов, Ермаков и Кисляк помогают с ротацией в Кубке и без шансов выносят "Оренбург". А номинальный опорник Мухин выходит в атакующей тройке, оформляет дубль и становится лучшим игроком дерби.

ЦСКА — «Локомотив» ЦСКА

Для "Локомотива" ничего не потеряно — дерби провалено, а впереди 27 туров. Но всплывшие летом проблемы необходимо экстренно решать — без них выполнить задачу на сезон (финиш в топ-3 и выход в финал Кубка) будет непросто: "Зенит" остается фаворитом, "Спартак" и "Краснодар" выглядят мощнее. А ЦСКА, похоже, будет стабильно набирать очки, даже несмотря на кадровый кризис. И это — образец для "Локомотива".».

Марио Митай Полузащитник «Локомотива» Что сегодня случилось? Мы владели игрой, доминировали. Потом потеряли концентрацию, что привело к многочисленным индивидуальным ошибкам, чем и воспользовался соперник. Мы не боимся, что в начале сезона повторятся результаты, как было в том году. Впереди очень много игр. По сравнению с прошлым годом команда стала сильнее.

Галактионов начудил с составом

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов раскритиковал форварда «Локомотива» Артема Дзюбу после разгромного поражения от ЦСКА.

«На мой взгляд, Галактионов начудил с составом. Зачем он поставил Тикнизяна в полузащиту, когда тот отлично играл на позиции левого защитника? Ещё и выпустил Митая, который и близко не был до этого игроком старта. В итоге не усилил, а наоборот ослабил фланг. Плюс никуда не делись проблемы с центром обороны. Погостнов молодой, а Кузьмичев и в "Урале"-то не был основным! Столько пропускать для команды, которая претендует на высокие места, — это несерьёзно.

Тренер ищет варианты, но пока никак не может определиться. Глушенкова зачем-то пробует в качестве "десятки", хотя он скорее нападающий. Непонятно также, почему он продолжает ставить Дзюбу. Артем уже давно не может выполнять тот объем работы, который необходим для центрального нападающего. Он просто стоит на острие атаки, иногда ходит пешком.

Календарь и таблица РПЛ

Дзюба — тормоз, помеха для "Локомотива". Видимо, посадить его на лавку Галактионов просто не рискует из-за его авторитета. Хотя без него, с Изидором и Глушенковым, атака смотрелась бы более опасно».

«Локомотиву» пора играть без Дзюбы

С ним согласен и автор Soccer.ru Вадим Багров, который также считает, что железнодорожникам пора начинать играть без форварда-ветерана.

«Артём не набрал форму, тормозит игру "Локомотива" и делает её примитивной. Хотя молодые напарники позволяли Дзюбе ухмыляться во время освежающего перерыва в середине первого тайма, центральный нападающий "железнодорожников" просто стоял на поле. Разок не получилось подкараулить мяч после сэйва Акинфеева, но Артём не попал в створ. Форвард "Локомотива" не был удачной целью для финальных передач. А вот Пиняев, Глушенков и Тикнизян неплохо двигались в дебюте.

На старте матча тренер Федотова точно успел испугаться. Но в перестановках "Локомотива" был дух студенческого театра. Зрелого прессинга, который всегда включает работу опорников, сегодня у гостевой команды точно не было. ЦСКА потому и вышел из-под давления так легко. Разумеется, "армейцам" сильно повезло, как в Грозном, где соперник нарушал правила в своей штрафной площади.

А фол Самошникова можно сравнить с нарушением Мостового в Ростове-на-Дону. Тогда у "Зенита" не было времени, чтобы забить и победить. А вот "Локомотив" имел целый тайм, чтобы компенсировать пассивность Дзюбы и перестроиться с учетом соперника».