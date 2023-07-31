Бенефис Безбородова в Грозном. «Ахмат» и ЦСКА устроили шоу с пятью пенальти и тремя удалениями

Московский ЦСКА одолел грозненский «Ахмат» (3:2) в гостевом матче 2‑го тура РПЛ. В составе ЦСКА три 11‑метровых реализовал Федор Чалов (13‑я, 45+1‑я и 79‑я минуты), у «Ахмата» с «точки» дважды отличился Мохамед Конате (27 и 45+11). Также арбитр встречи Владислав Безбородов показал три красные карточки. «Ахмат» играл в меньшинстве после удаления защитника Марата Быстрова на 12‑й минуте. В компенсированное к первому тайму время судья уравнял составы, показав красную карточку защитнику армейцев Милану Гайичу. В добавленное ко второму тайму время с поля был удален защитник хозяев Андрей Семенов. После двух туров ЦСКА набрал три очка и занимает восьмое место в таблице РПЛ. «Ахмат» очков не набрал и идет 14‑м.

Заболотный — в атаке ЦСКА, Агаларов в запасе «Ахмата»

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой оценивает стартовые составы команд на матч в Грозном, фиксируя серьезные проблемы с травмами у обоих коллективов.

«Команды подходили к воскресному матчу с серьёзными кадровыми проблемами. У “Ахмата” эти трудности тянутся ещё с весенней части прошлого чемпионата. Хозяева не могли рассчитывать на находящихся в лазарете Богосаваца, Шатару, Швеца, Садулаева и Гбамбле.

Впрочем, у гостей также был не менее весомый список травмированных в лице Дивеева, Роши, Агапова, Зделара Облякова, Карраскаля и Гайча. ЦСКА исторически очень успешно играет против грозненского клуба, но выезд на “Ахмат Арену”, безусловно, для красно-синих являлся сложным испытанием.

Ташуев сделал три изменения в стартовом составе по сравнению с кубковым матчем против “Зенита”. Вместо Уциева, Дивановича и Агаларова с первых минут появились Тимофеев, Олейников и Конате. Федотов, в свою очередь, совершил четыре перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Оренбурга”. Торопа, Лукина, Ермакова и Арбузова сменили Акинфеев, Набабкин, Мухин и Заболотный».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Эмоций много, очень хотели победить. Команда показала себя с хорошей стороны, показала волю, характер и мастерство. Прекрасно понимаем, как непросто играть в Грозном. Чтобы победить здесь, нужно выложиться не на 100, а на 300% из‑за ожесточенного давления со стороны «Ахмата». Когда повели в счете, имели несколько моментов, чтобы перевести игру в спокойное русло, но футбол непредсказуем — привезли себе пенальти. Потом было удаление на ровном месте, но в равных составах смотрелись не хуже, создавали моменты и нашли свой шанс. Когда забили первый мяч, говорили, что все только начинается. Футбол устроен таким образом, что как только даешь слабину, соперник это сразу чувствует. «Ахмат» стал больше доставлять мяч в штрафную, где вероятность совершить ошибку больше. В этом плане мы как раз [расслабились]. То, что мы играли в большинстве, сделало с ЦСКА злую шутку. Хорошо, что все хорошо закончилось. Пришлось запускать максимальные обороты, чтобы исправить ситуацию. Хотели одержать победу, стремились к этому, и эту победу нашли.

Пенальти и красная «Ахмату»

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков отмечает насыщенное событиями начало матча, вместившее пенальти и удаление.

«Команды отзеркалили друг друга в первом туре, синхронно уступив соперникам с одинаковым счётом 1:2. Поэтому каждой из команд победа в отчётной игре была особенна нужна. Перед началом матча между "Ахматом" и ЦСКА даже представить себе нельзя было в какую феерию, в том числе, судейскую, превратится этот матч.

Начало матча для грозненцев вышло обескураживающим, уже на 10 минуте армейцы получили право на пенальти, плюс главный судья матча из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов удалил игрока "Ахмата". После навеса от левого края штрафной Милан Гаич успел к мячу почти у лицевой линии и с острого угла бил в ворота, которые прикрывал только защитник Марат Быстров — и тот отбил его рукой! Пенальти реализовал главный бомбардир ЦСКА Фёдор Чалов, а Быстров получил красную карточку за "фол последней надежды".

Хозяева кинулись отыгрываться даже в усечённом составе, других вариантов у них не было. Правда все эти наскоки легко нивелировала оборона армейцев. Мяч почти не доходил до Игоря Акинфеева. ЦСКА, пользуясь своим игровым и количественным преимуществом, вылетал в кинжальные контратаки, ярко демонстрируя, что одним голом ограничиваться подопечные Владимира Федотова не собираются».

Сергей Ташуев Главный тренер «Ахмата» Матч сложный, неоднозначный. Сложно что-то сказать. Мы вдесятером остались, непонятные красные. Буква закона в нашу сторону сыграла почему-то. Эти пенальти я, если честно, не понял. Толкотня сплошная, все из пальца высасывается — второй пенальти в том числе. Когда игрока касаются, а он потом падает и не встает… Это моя реакция на судейство, конечно. Я понимаю, что эмоции, но, когда ты около бровки, ты все понимаешь и чувствуешь. Мы моментов больше создали, чем ЦСКА. Я даже не вспомню их сейчас, кроме трех своеобразных пенальти. Мы 40 минут вдесятером играли, второй тайм тоже наш был. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Два пенальти — это было только начало

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов впечатлен тем, как лихо арбитр Безбородов назначал одиннадцатиметровые в первом тайме.

«Интересно, что после удаления Сергей Ташуев заменил Беришу, хотя, казалось бы, для контригры вдесятером нужны были быстрые форварды. Но тренеру виднее. "Ахмат" действительно очень прилично играл вдесятером, а армейцы как будто потеряли концентрацию. Даже Акинфеев едва не совершил второй тур подряд результативную ошибку.

А на 27-й минуте и "Ахмат" заработал пенальти. Эпизод опять же неоднозначный. Олейников отнял мяч у Кучаева, возможно, с фолом, а хавбек ЦСКА поддался эмоциям и поспешил вступить в отбор в собственной штрафной. В результате нарушил правила на Олейникове. С "точки" забил Конате.

"По пенальти в ворота ЦСКА вопросов быть не может, — объяснил арбитр Игорь Федотов, оценивая этот эпизод. — Безбородов был в рекомендованной позиции и увидел, что игрок гостей не успел сыграть в мяч и подбил ногу сопернику. Это фол по неосторожности. Что касается повтора, где до фола якобы был фол игрока 'Ахмата', то там не было явной и очевидной ошибки, два игрока просто боролись за мяч".

Два 11-метровых за тайм — такое не в каждом матче увидишь. Но на 44-й минуте был назначен, пожалуй, самый очевидный из четырёх до перерыва. Семёнов, пытаясь выбить мяч, не заметил хитрого Заболотного и ударил форварда ЦСКА по ноге. В результате Чалов с "точки" оформил дубль».

Федор Чалов Нападающий ЦСКА Честно говоря, такая неоднозначная игра. После удаления ведем 1:0 и… В таких играх, тем более на выезде с «Ахматом», нельзя так просто отдавать инициативу. Отдали, пропустили, потом опять забили — и опять отдали инициативу. После нашего удаления надо было быстро перестроиться. Вышли на второй там, и вроде как поймали свою игру, и довели ее до победы. Всегда у «Ахмата» сложно играть. Прекрасно понимали, что они и вдесятером, и вдевятером будут сражаться. Но сегодня все ребята наши молодцы.

Ошибка Безбородова

Автор Sportbox.ru Марат Рамазанов выделяет самый скандальный эпизод матча, едва не повлиявший на конечный результат.

«В добавленное к первому тайму время игрок "Ахмата" Иван Олейников заработал пенальти: формальным поводом для свистка стало то, что армеец Гайич прихватывал соперника рукой. Арбитр Владислав Безбородов без разговоров показал сербу желтую карточку. К "точке" отправился сам пострадавший, но Игорь Акинфеев вытащил мяч. Только вот радость болельщиков ЦСКА почти моментально сменилась недоумением.

Безбородов приложил руку к уху и получил приглашение к монитору от видеоассистента. Эпизод решили посмотреть на предмет красной карточки Гайичу. В итоге судья отменил жёлтую, показал сербу красную и предоставил "Ахмату" шанс повторно пробить с "точки". Антон Заболотный схватился за голову, Кирилл Набабкин что-то выговаривал арбитру, но всё это было лишь фоном для второго гола грозненцев. На этот раз вместо Олейникова удар исполнял Конате. Форвард сборной Буркина-Фасо был точен.

У многих сразу же возник вопрос: легитимны ли действия Безбородова? По протоколу, пользоваться VAR после пробития Олейниковым пенальти было нельзя. Исключения, которые описаны в правилах, под этой случай не подходят. Возможно, рефери не услышал своевременную подсказку от видеоассистента из-за проблем со связью. Однако это не снимает ответственности с Безбородова, который после возобновления игры отправился к монитору и поменял свое решение. Ни перебивать пенальти, ни удалять игрока было уже нельзя».

Бахтиер Зайнутдинов Полузащитник ЦСКА Они нам пенальти пробили, не забили, после этого он [судья] свистит и красную карточку дает. Почему до пенальти не посмотрели? Большие вопросы к судейству, если честно. Даже нечего сказать.

Такое судейство вредит репутации РПЛ

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов считает, что ошибка арбитра Безбородова укрепляет ужасную репутацию судейства в российском чемпионате.

«Похоже, что какое-то время ВАР Иванов пытался достучаться до судьи. Но смог это сделать, когда первый пенальти был уже пробит. Однако даже в таком случае судейская бригада не могла "открутить" матч назад, заменить предупреждение на удаление и выполнить повторный 11-метровый. То, что произошло, — это основание для подачи ЦСКА протеста.

В ЦСКА назвали этот эпизод "убийством, беспределом и катастрофой" и добиваются хотя бы отмены красной карточки Гайичу. Страшно представить, что было бы, не победи армейцы в итоге. В РФС, кстати, уже успели сделать заявление: "В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК".

Что ж, такое шоу и правда встречается редко. Отдельной специей к нему стали три удаления, в том числе Андрея Семенова, который покинул поле с капитанской повязкой, никому ее не передав, то есть матч "Ахмат" доигрывал без капитана.

Такие встречи — то, что остается в памяти надолго. Но вряд ли подобные истории идут на пользу репутации лиги. Абсурд и сюр — не то, чем можно надолго привлечь широкую аудиторию. О судействе в РПЛ написано и сказано уже очень многое, так что и работу Безбородова лишний раз обсуждать нет большого смысла. Просто фиксируем — новый сезон чемпионата России начинается с новых порций судейских скандалов. Привыкли, знаем, проходили. Ничего нового».

Сергей Лапочкин Бывший арбитр ФИФА Если честно, я в шоке. Давно такого не видел. Судейство, мягко говоря, было не очень высокого уровня, к сожалению. Что касается первого пенальти в ворота ЦСКА, то нам говорили, что хотят бороться с легковесными пенальти. Игрок закручивается винтом от легкого касания. Мне кажется, пенальти был назначен ошибочно. Говорили, чтобы все 11‑метровые были очевидными. Нарушение Гайича — довольно легковесный момент. Есть оттянутая футболка, но тогда он должен был упасть на спину. Почему футболист «Ахмата» падает вперед? Весьма спорное назначение. Дальше идет для всех непонятная ситуация. Был грубо нарушен протокол VAR, потому что судья не имеет права дать пробить пенальти, когда используется VAR. Да, могут быть поломки связи, но есть технический работник. Если ты не понимаешь, подтвердили или нет, то ты должен переговорить с техническим работником. После того как Акинфеев отбил удар, вмешивается VAR. Это грубая ошибка. Когда пенальти произведен, можно показать красную карточку, если показал не тому игроку, либо когда за кадром осталось агрессивное поведение.

Хет-трик Чалова

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов не оставляет внимание, что оставшиеся в сокращенном составе команды сбавили темп во втором тайме.

«В перерыве все вроде немного поутихли, потому что второй тайм начался относительно спокойно. Обе команды привыкали к тому, как действовать вдесятером, — и понимали, что нужно как-то забивать с игры. А с этим наблюдались проблемы. Хотя "Ахмат" был активен: хорошо бил издали Ильин, а на 70-й минуте Акинфеев чудом не пропустил — Олейников классно исполнил удар, но Игорю повезло.

И только на 79-й минуте на табло "Ахмат Арены" наконец-то загорелись слова "возможно, пенальти". Камилов сфолил, а к мячу в третий раз подошел Чалов — и оформил первый хет-трик сезона. Пять пенальти — пять голов. Был, конечно, и шестой, но он мистическим образом оказался нереализованным.

«Ахмат» — ЦСКА ЦСКА

Эта встреча не должна была закончиться тихо. И прибежавший в чужую штрафную в добавленное время Шелия пытался сравнять, но вместо этого получил желтую карточку. А красную, третью за безумные 90 минут игры, показали Семенову. ЦСКА победил 3:2, но этот матч точно не забудут. А обсуждать его будут еще очень долго».

Переигровки не будет

Автор «Спорт День за Днем» Тимур Валеев разбирает судейские решения Безбородова и делает вывод, что бригада арбитров отработала не так плохо, как может показаться.

«Нарушение протокола ВАР — это повод требовать переигровку. Однако вряд ли в текущей ситуации до этого дойдет. Положение Безбородова можно понять, а его желание принять как можно более точное решение — уважать. И хотя изначально казалось, что судьи сотворили какой-то скандал, по итогу все решения кажутся верными.

Самое главное — Безбородов действовал последовательно. Соответственно, две прямых красных карточки предъявлены по делу, то же самое — все пенальти. Удаление Семенова за второе предупреждение в концовке тоже абсолютно заслуженно. Кейс Безбородова, безусловно, очень сложный, но есть ощущение, что итоговая оценка работы его бригады не будет низкой».

Решения Безбородова затмили игру

А вот автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что арбитр матча в Грозном заслуживает серьезной критики.

«ЦСКА и "Ахмат" в неважной форме. Москвичам не хватает качественных футболистов в основе, чтобы работать иначе. Например, начудил Гайич. Латераль схватил Олейникова за футболку. Хавбек "Ахмата" с радостью упал в штрафной площади. Это пенальти, но зачем Безбородов дал Акинфееву отразить удар, и лишь после этого пошел смотреть повтор? Невероятно странный эпизод, в ЦСКА заявили, что подадут протест.

Фол Гайича точно заслуживал удаления? Олейников не был перед линией ворот, мяч успел отскочить, хавбек искал падение, а не удар. Захват за футболку был, но арбитры VAR не имели права передумать и позвать Безбородова к монитору на тему смены карточки после исполнения пенальти. Скорее всего, удаление Гайича отменят, а рефери матча накажут. Дело в нарушении процедуры. Безбородов разрешил Олейникову подойти к точке, Акинфеев законно отразил пенальти.

Ошибка рефери повлияла на счет, ведь перебивал пенальти Конате. В РФС защищают Безбородова, рассказывают о проблемах со связью. Удобно, но Акинфееву сэйв отговорки не вернут. Если не работала связь, то стоило взять паузу, пока чинят. Есть ведь протокол. В правилах нет пункта, что надо отвечать на одни решения аналогичными действиями у других ворот. Лишь один лучик света, хотя бы фол на Чалове перед пятым одиннадцатиметровым матча очевидный, как и вторая желтая карточка Семенову.

Календарь и таблица РПЛ

Но Безбородов до этого превратил поединок в дикое шоу с борьбой вместо футбола и поисками фолов. Это не футбол, а ожидание свистков. Пять пенальти, три удаления, чистое безумие. Все основные арбитры матча — Иванов, Кобзев и Безбородов, начудили. Не завидуем их новому боссу Мажичу. Серб попал в ад, если такое натворил лучший судья РФС прошлого сезона».

Футбола в Грозном не было

Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский находит кого похвалить в составах обеих команд.

«Респект футболистам ЦСКА за характер и желание сражаться. Скажем прямо: футбола как такового в Грозном сегодня было совсем немного. Единоборства, фолы, пенальти в невиданном количестве — всего этого хоть отбавляй. В этой битве армейцы вышли победителями. Их войско было совсем небольшим, а о скамейке лучше всего скажет такой факт: средний возраст находившейся на ней игроков на момент начала матча составлял 19 лет и 111 дней. Комментарии излишни.

По персоналиям в первую очередь отмечу Федора Чалова. Не только потому, что лучший бомбардир команды оформил хет-трик. Федя очень полезно сыграл, постоянно опускался в оборону, был хорош в подыгрыше. Еще бы выделил Мойзеса и молодого Рядно — парень здорово освоился в составе. К следующему туру, думаю, поправится Роша, и кто будет играть с ним и Мойзесом — большой вопрос.

У "Ахмата" лучшим был Иван Олейников. Большие вопросы к тем, кто допустил столь легкий уход воспитанника армейцев из клуба. Еще одной важной фигурой стал Владислав Безбородов, назначивший пять 11-метровых. Что за цирк устроил судья? Обратим внимание на такой факт: Безбородов все пенальти в ворота "Ахмата" назначил после просмотра VAR, а в ворота ЦСКА — самостоятельно».