Бенефис Безбородова в Грозном. «Ахмат» и ЦСКА устроили шоу с пятью пенальти и тремя удалениями

Заболотный — в атаке ЦСКА, Агаларов в запасе «Ахмата»
Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой оценивает стартовые составы команд на матч в Грозном, фиксируя серьезные проблемы с травмами у обоих коллективов.
«Команды подходили к воскресному матчу с серьёзными кадровыми проблемами. У “Ахмата” эти трудности тянутся ещё с весенней части прошлого чемпионата. Хозяева не могли рассчитывать на находящихся в лазарете Богосаваца, Шатару, Швеца, Садулаева и Гбамбле.
Впрочем, у гостей также был не менее весомый список травмированных в лице Дивеева, Роши, Агапова, Зделара Облякова, Карраскаля и Гайча. ЦСКА исторически очень успешно играет против грозненского клуба, но выезд на “Ахмат Арену”, безусловно, для красно-синих являлся сложным испытанием.
Ташуев сделал три изменения в стартовом составе по сравнению с кубковым матчем против “Зенита”. Вместо Уциева, Дивановича и Агаларова с первых минут появились Тимофеев, Олейников и Конате. Федотов, в свою очередь, совершил четыре перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Оренбурга”. Торопа, Лукина, Ермакова и Арбузова сменили Акинфеев, Набабкин, Мухин и Заболотный».
Пенальти и красная «Ахмату»
Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков отмечает насыщенное событиями начало матча, вместившее пенальти и удаление.
«Команды отзеркалили друг друга в первом туре, синхронно уступив соперникам с одинаковым счётом 1:2. Поэтому каждой из команд победа в отчётной игре была особенна нужна. Перед началом матча между "Ахматом" и ЦСКА даже представить себе нельзя было в какую феерию, в том числе, судейскую, превратится этот матч.
Начало матча для грозненцев вышло обескураживающим, уже на 10 минуте армейцы получили право на пенальти, плюс главный судья матча из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов удалил игрока "Ахмата". После навеса от левого края штрафной Милан Гаич успел к мячу почти у лицевой линии и с острого угла бил в ворота, которые прикрывал только защитник Марат Быстров — и тот отбил его рукой! Пенальти реализовал главный бомбардир ЦСКА Фёдор Чалов, а Быстров получил красную карточку за "фол последней надежды".
Хозяева кинулись отыгрываться даже в усечённом составе, других вариантов у них не было. Правда все эти наскоки легко нивелировала оборона армейцев. Мяч почти не доходил до Игоря Акинфеева. ЦСКА, пользуясь своим игровым и количественным преимуществом, вылетал в кинжальные контратаки, ярко демонстрируя, что одним голом ограничиваться подопечные Владимира Федотова не собираются».
Два пенальти — это было только начало
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов впечатлен тем, как лихо арбитр Безбородов назначал одиннадцатиметровые в первом тайме.
«Интересно, что после удаления Сергей Ташуев заменил Беришу, хотя, казалось бы, для контригры вдесятером нужны были быстрые форварды. Но тренеру виднее. "Ахмат" действительно очень прилично играл вдесятером, а армейцы как будто потеряли концентрацию. Даже Акинфеев едва не совершил второй тур подряд результативную ошибку.
А на 27-й минуте и "Ахмат" заработал пенальти. Эпизод опять же неоднозначный. Олейников отнял мяч у Кучаева, возможно, с фолом, а хавбек ЦСКА поддался эмоциям и поспешил вступить в отбор в собственной штрафной. В результате нарушил правила на Олейникове. С "точки" забил Конате.
"По пенальти в ворота ЦСКА вопросов быть не может, — объяснил арбитр Игорь Федотов, оценивая этот эпизод. — Безбородов был в рекомендованной позиции и увидел, что игрок гостей не успел сыграть в мяч и подбил ногу сопернику. Это фол по неосторожности. Что касается повтора, где до фола якобы был фол игрока 'Ахмата', то там не было явной и очевидной ошибки, два игрока просто боролись за мяч".
Два 11-метровых за тайм — такое не в каждом матче увидишь. Но на 44-й минуте был назначен, пожалуй, самый очевидный из четырёх до перерыва. Семёнов, пытаясь выбить мяч, не заметил хитрого Заболотного и ударил форварда ЦСКА по ноге. В результате Чалов с "точки" оформил дубль».
Ошибка Безбородова
Автор Sportbox.ru Марат Рамазанов выделяет самый скандальный эпизод матча, едва не повлиявший на конечный результат.
«В добавленное к первому тайму время игрок "Ахмата" Иван Олейников заработал пенальти: формальным поводом для свистка стало то, что армеец Гайич прихватывал соперника рукой. Арбитр Владислав Безбородов без разговоров показал сербу желтую карточку. К "точке" отправился сам пострадавший, но Игорь Акинфеев вытащил мяч. Только вот радость болельщиков ЦСКА почти моментально сменилась недоумением.
Безбородов приложил руку к уху и получил приглашение к монитору от видеоассистента. Эпизод решили посмотреть на предмет красной карточки Гайичу. В итоге судья отменил жёлтую, показал сербу красную и предоставил "Ахмату" шанс повторно пробить с "точки". Антон Заболотный схватился за голову, Кирилл Набабкин что-то выговаривал арбитру, но всё это было лишь фоном для второго гола грозненцев. На этот раз вместо Олейникова удар исполнял Конате. Форвард сборной Буркина-Фасо был точен.
У многих сразу же возник вопрос: легитимны ли действия Безбородова? По протоколу, пользоваться VAR после пробития Олейниковым пенальти было нельзя. Исключения, которые описаны в правилах, под этой случай не подходят. Возможно, рефери не услышал своевременную подсказку от видеоассистента из-за проблем со связью. Однако это не снимает ответственности с Безбородова, который после возобновления игры отправился к монитору и поменял свое решение. Ни перебивать пенальти, ни удалять игрока было уже нельзя».
Такое судейство вредит репутации РПЛ
Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов считает, что ошибка арбитра Безбородова укрепляет ужасную репутацию судейства в российском чемпионате.
«Похоже, что какое-то время ВАР Иванов пытался достучаться до судьи. Но смог это сделать, когда первый пенальти был уже пробит. Однако даже в таком случае судейская бригада не могла "открутить" матч назад, заменить предупреждение на удаление и выполнить повторный 11-метровый. То, что произошло, — это основание для подачи ЦСКА протеста.
В ЦСКА назвали этот эпизод "убийством, беспределом и катастрофой" и добиваются хотя бы отмены красной карточки Гайичу. Страшно представить, что было бы, не победи армейцы в итоге. В РФС, кстати, уже успели сделать заявление: "В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК".
Что ж, такое шоу и правда встречается редко. Отдельной специей к нему стали три удаления, в том числе Андрея Семенова, который покинул поле с капитанской повязкой, никому ее не передав, то есть матч "Ахмат" доигрывал без капитана.
Такие встречи — то, что остается в памяти надолго. Но вряд ли подобные истории идут на пользу репутации лиги. Абсурд и сюр — не то, чем можно надолго привлечь широкую аудиторию. О судействе в РПЛ написано и сказано уже очень многое, так что и работу Безбородова лишний раз обсуждать нет большого смысла. Просто фиксируем — новый сезон чемпионата России начинается с новых порций судейских скандалов. Привыкли, знаем, проходили. Ничего нового».
Хет-трик Чалова
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов не оставляет внимание, что оставшиеся в сокращенном составе команды сбавили темп во втором тайме.
«В перерыве все вроде немного поутихли, потому что второй тайм начался относительно спокойно. Обе команды привыкали к тому, как действовать вдесятером, — и понимали, что нужно как-то забивать с игры. А с этим наблюдались проблемы. Хотя "Ахмат" был активен: хорошо бил издали Ильин, а на 70-й минуте Акинфеев чудом не пропустил — Олейников классно исполнил удар, но Игорю повезло.
И только на 79-й минуте на табло "Ахмат Арены" наконец-то загорелись слова "возможно, пенальти". Камилов сфолил, а к мячу в третий раз подошел Чалов — и оформил первый хет-трик сезона. Пять пенальти — пять голов. Был, конечно, и шестой, но он мистическим образом оказался нереализованным.
Эта встреча не должна была закончиться тихо. И прибежавший в чужую штрафную в добавленное время Шелия пытался сравнять, но вместо этого получил желтую карточку. А красную, третью за безумные 90 минут игры, показали Семенову. ЦСКА победил 3:2, но этот матч точно не забудут. А обсуждать его будут еще очень долго».
Переигровки не будет
Автор «Спорт День за Днем» Тимур Валеев разбирает судейские решения Безбородова и делает вывод, что бригада арбитров отработала не так плохо, как может показаться.
«Нарушение протокола ВАР — это повод требовать переигровку. Однако вряд ли в текущей ситуации до этого дойдет. Положение Безбородова можно понять, а его желание принять как можно более точное решение — уважать. И хотя изначально казалось, что судьи сотворили какой-то скандал, по итогу все решения кажутся верными.
Самое главное — Безбородов действовал последовательно. Соответственно, две прямых красных карточки предъявлены по делу, то же самое — все пенальти. Удаление Семенова за второе предупреждение в концовке тоже абсолютно заслуженно. Кейс Безбородова, безусловно, очень сложный, но есть ощущение, что итоговая оценка работы его бригады не будет низкой».
Решения Безбородова затмили игру
А вот автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что арбитр матча в Грозном заслуживает серьезной критики.
«ЦСКА и "Ахмат" в неважной форме. Москвичам не хватает качественных футболистов в основе, чтобы работать иначе. Например, начудил Гайич. Латераль схватил Олейникова за футболку. Хавбек "Ахмата" с радостью упал в штрафной площади. Это пенальти, но зачем Безбородов дал Акинфееву отразить удар, и лишь после этого пошел смотреть повтор? Невероятно странный эпизод, в ЦСКА заявили, что подадут протест.
Фол Гайича точно заслуживал удаления? Олейников не был перед линией ворот, мяч успел отскочить, хавбек искал падение, а не удар. Захват за футболку был, но арбитры VAR не имели права передумать и позвать Безбородова к монитору на тему смены карточки после исполнения пенальти. Скорее всего, удаление Гайича отменят, а рефери матча накажут. Дело в нарушении процедуры. Безбородов разрешил Олейникову подойти к точке, Акинфеев законно отразил пенальти.
Ошибка рефери повлияла на счет, ведь перебивал пенальти Конате. В РФС защищают Безбородова, рассказывают о проблемах со связью. Удобно, но Акинфееву сэйв отговорки не вернут. Если не работала связь, то стоило взять паузу, пока чинят. Есть ведь протокол. В правилах нет пункта, что надо отвечать на одни решения аналогичными действиями у других ворот. Лишь один лучик света, хотя бы фол на Чалове перед пятым одиннадцатиметровым матча очевидный, как и вторая желтая карточка Семенову.
Но Безбородов до этого превратил поединок в дикое шоу с борьбой вместо футбола и поисками фолов. Это не футбол, а ожидание свистков. Пять пенальти, три удаления, чистое безумие. Все основные арбитры матча — Иванов, Кобзев и Безбородов, начудили. Не завидуем их новому боссу Мажичу. Серб попал в ад, если такое натворил лучший судья РФС прошлого сезона».
Футбола в Грозном не было
Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский находит кого похвалить в составах обеих команд.
«Респект футболистам ЦСКА за характер и желание сражаться. Скажем прямо: футбола как такового в Грозном сегодня было совсем немного. Единоборства, фолы, пенальти в невиданном количестве — всего этого хоть отбавляй. В этой битве армейцы вышли победителями. Их войско было совсем небольшим, а о скамейке лучше всего скажет такой факт: средний возраст находившейся на ней игроков на момент начала матча составлял 19 лет и 111 дней. Комментарии излишни.
По персоналиям в первую очередь отмечу Федора Чалова. Не только потому, что лучший бомбардир команды оформил хет-трик. Федя очень полезно сыграл, постоянно опускался в оборону, был хорош в подыгрыше. Еще бы выделил Мойзеса и молодого Рядно — парень здорово освоился в составе. К следующему туру, думаю, поправится Роша, и кто будет играть с ним и Мойзесом — большой вопрос.
У "Ахмата" лучшим был Иван Олейников. Большие вопросы к тем, кто допустил столь легкий уход воспитанника армейцев из клуба. Еще одной важной фигурой стал Владислав Безбородов, назначивший пять 11-метровых. Что за цирк устроил судья? Обратим внимание на такой факт: Безбородов все пенальти в ворота "Ахмата" назначил после просмотра VAR, а в ворота ЦСКА — самостоятельно».