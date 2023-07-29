Самарский камбэк. «Динамо» упустило победу на «Крыльями», ведя в два мяча

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3) в домашнем матче второго тура РПЛ. В составе самарцев мячи забили Фернандо Костанца, Гленн Бейл и Бенхамин Гарре, реализовавший пенальти в концовке игры. За гостей отличились Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Федор Смолов. Перед вторым таймом хозяева проигрывали со счетом 1:3. «Крылья Советов», набрав четыре очка, возглавили турнирную таблицу чемпионата России, «Динамо» (1) идет 10‑м.

Личка продолжает эксперименты

Автор Soccer.ru Максим Тарасов изучает стартовые составы команд на матч в Самаре и тактические изменения, которые предприняли тренеры.

«В составе "Динамо" до сих пор дыры — номинально вопрос с центром обороны был решен, когда вернулся Фабиан Бальбуэна. Наставник активно этим пользуется — если против "Краснодара" вышла де-юре праймовая связка Фернандес-Бальбуэна, то с нижегородцами вместо Роберто играл уже Маричаль. Матч в Самаре с первых минут снова начал Николас, а вместо Фернандеса в старте появился Фабиан.

Фланги обороны столичного коллектива не изменились (Скопинцев слева, справа — Даса), к Смолову-атакующему полузащитнику и Тюкавину на острие успели привыкнуть — куда интереснее оказался выбор правого вингера и второго опорника. С опорной зоной у Лички — самая сильная головная боль. "Динамо" не хватает хавбека, который бы был стабильно успешен в единоборствах, плюс нужен камертон для начальной стадии атак.

Пара Фомин-Захарян вчистую проиграла дуэль одному Черникову (опорник "Краснодара" в разы чаще выигрывал единоборства). Против "Пари НН" "бело-голубые" неожиданно вышли с Диего Лаксальтом на этой позиции. В поединке с самарцами чешский тренер решил вернуться к "4-2-3-1" — в помощь уругвайцу поставили Фомина. А вот позиция Захаряна — вторая авантюра Марцела на сегодняшний поединок. Молодой хавбек оказался на правом фланге атаки.

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Что касается "Крыльев", Игорь Осинькин тоже прибегнул к ротации, но в их случае это объясняется чередой травм — в лазарете оказались Писарский, Илья Гапонов, Денис Якуба, Владислав Шитов, Цыпченко травмировался в Грозном. Как итог — в паре нападающих вышли 19-летний новичок Егор Карпицкий и профильный хавбек Амар Рахманович».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо» 65 минут контролировать игру — плохо. В футбол играют 95-98 минут, надо держать ритм и стабильность на протяжении всей игры. В первом тайме показали очень хороший футбол, показали, что ребята могут играть в короткий пас. Соперник забил нам из‑за технической ошибки, такое случается. Но когда после 65‑й минуты садимся, начинаем бояться, когда думаешь о негативном, это приходит. Красивый гол Бейла, но у него было много свободного пространства, никто не встречал его и дал пробить. За 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90 минут и больше. Мы вот вели со счетом 3:1, и надо уметь контролировать до конца и побеждать. Нам нужно думать о защите, потому что мы пропустили по три гола в первых двух турах. Невозможно забивать в каждом матче по 4-5 мячей.

«Крылья» без обороны

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин фиксирует явное преимущество бело-голубых на старте встречи, которое быстро привело к забитому мячу.

«Главный вывод первых матчей "Крыльев" в новом сезоне — нестабильность. Сначала смяли "Ахмат" на чужом поле, полностью переиграв соперника. Потом провели хороший первый тайм с "Балтикой" и тотально провалились во втором. Начало встречи с "Динамо" — словно продолжение происходящего в середине недели с поправкой на другой состав.

Оборона "Крыльев" просто не вышла на поле. Да, "Динамо" по первым матчам тоже не показало чего-то особенного. Личка прививает свою философию, но на это явно требуется время. Отсюда два поражения — сначала от "Краснодара", потом кубковое от "Пари НН" в серии пенальти. Но начало в Самаре получилось настолько неожиданным и крутым, что на какой-то момент показалось: Личка уже всё привил. И такое "Динамо" будет всегда.

Москвичи по-хозяйски забрали игру под контроль и выглядели очень агрессивно. Отрабатывали в каждом единоборстве, разрушали атаки соперника уже на их половине и старались оперативно доставлять мяч вперёд. Самарцы явно оказались не готовы к такому рвению оппонента. И почему-то сломались. Именно в обороне.

На восьмой минуте Смолов поперекатывал мяч с Нгамалё и выдал идеальный пас на открывающегося Захаряна. Тот не стал мудрить и в одно касание пробил мимо Овсянникова. Вообще, Арсен по первому тайму казался особенно мотивированным и эффективным. Чего мало кто видел весной. Может, позитивно сказываются слухи об интересе "Лацио". Или какие-то другие причины. Но в первые 45 минут Захарян точно был лучшим на поле».

Игорь Осинькин Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Похожа ли эта игра эмоционально на победу? Возможно, похожа, потому что когда к перерыву вы проигрываете 1:3, надо себя преодолеть, чтобы вернуться в игру и спасти очки. Можно поставить в зачёт то, что мы спасли очко с «Динамо». Но если анализировать первый тайм, то мы не настолько плохо играли, насколько пропустили мячей. Понятно, что соперник за счёт индивидуального мастерства реализовал свои моменты, но наше качество игры провальным не было. Да, возможно, были чуть‑чуть слабее в определённых фазах. Второй тайм был неплохой с нашей стороны — много создавали, оказали давление. В такой ситуации результат справедливый.

Полный нокаут?

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что исход первого тайма практически гарантировал бело-голубым итоговую победу в Самаре.

«В первом тайме "Динамо" сделало хороший задел на победу. Москвичи использовали высокий прессинг, действовали предельно агрессивно и смело, к чему соперник оказался не готов. "Крылья" в обороне выглядели совсем слабо. И уже на 8-й минуте после многоходовой комбинации Смолов вывел Захаряна на ударную позицию, а Арсен классно подсёк мяч над вратарём, попав в ворота под углом.

Пропущенный мяч особо не повлиял на игру "Крыльев". Самарцы продолжали ждать свой шанс в контратаках, но москвичи практически не ошибались. На 24-й минуте Смолов со штрафного выстрелил в штангу, но уже через шесть минут москвичи удвоили преимущество. Захарян выступил в роли ассистента, сделав гениальную закидушку на Тюкавина. Константин не подвёл, классно перебросил мяч через вратаря. На этот раз мяч соприкоснулся с перекладиной и влетел в сетку! Красота!

Предпосылок для камбэка "Крыльев" не было. Самарцы вообще не беспокоили Шунина, а "Динамо" не давало поводов, чтобы усомниться в своём превосходстве. Но ещё в первом тайме привёз Фомин. Полузащитник сделал неудачный пас назад, подарив гол сопернику. Впрочем, "Динамо" тут же ответило. На 39-й минуте Нгамалё здорово промчал по флангу и сделал пас в центр. Тюкавин умно пропустил мяч, а Смолов расстрелял ворота. Казалось, что это всё, полный нокаут».

Бенхамин Гарре Нападающий «Крыльев Советов» Была очень тяжёлая игра, особенно с таким сильным соперником. Но второй тайм удался нам лучше, думаю, что мы заслужили этот результат. Эта ничья эмоционально похожа на победу? Нет, но это правильный результат, поскольку в первом тайме мы спали, но во втором — проснулись. О чём разговаривали в раздевалке перед вторым таймом? Тренер сказал нам много интересных слов, чтобы нас разбудить. И мы заслужили эту ничью.

Невероятная пушка Бейла

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков не оставляет без внимания то, как резко изменилась игра после перерыва — в основном из-за сбросившего обороты «Динамо».

«35 градусов жары и дикая духота внесли свои коррективы в ход матча. Резвое в первом тайме "Динамо" акцентированно тормознуло, а "Крылья", будто привычные к такому самарскому лету, наоборот, нарастили агрессии и во что бы то ни стало решили, что неприятные цифры на табло нужно изменить. Все старания хозяев разбивались на подступах к штрафной, но, если не идёт с бесконечных перепасовок и техничных действий вокруг динамовских владений, можно было попробовать, например, побить издали.

На родине Гленна Бейла в Нидерландах бьют сильно и точно. Гленн очень вовремя вспомнил о таком своём убойном скилле. Минут за 15 до конца основного времени Бейл мощнейшим ударом метров с 20 попал точно в девятку ворот Шунина, попутно оформив самый красивый мяч в РПЛ сезона-2023/2024. Тем самым редкий европеец в нашем первенстве позволил хозяевам помечтать о том, что от неминуемого поражения в этом матче можно уйти. "Динамо" же будто исчезло с поля. Ранняя вера в победу — предвестник беды».

Сергей Корниленко Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Смешанные чувства. Чувства такие же, как была игра. Есть удовлетворение от результата и второго тайма. Но есть и вопросы по первому тайму — сделали слишком много невынужденных ошибок. Результат, наверное, закономерный. Но я думаю, что, не допуская простых ошибок, которые были в первом тайме, можно было рассчитывать на лучший результат.

«Динамо» еще слишком сырое

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что то, как бело-голубые упустили верную победу говорит о несыгранности обновляющейся команды.

«Обычно такие матчи не отдают, но "Динамо" умудрилось. После перерыва из команды Лички словно выпустили воздух — никакой контригры со стороны гостей не было, они проигрывали практически все единоборства, так что оставалось только терпеть в обороне. До 90-й минуты это получалось.

Хотя в середине тайма Бейлу удался сумасшедший по силе и точности удар в "девятку", но минимальное преимущество сохранялось до самой концовки, когда мяч в штрафной угодил в руку Грулеву. Гарре с 11-метровой отметки установил окончательный счет — 3:3. Яркая по интриге и накалу встреча, в которой "Крылья" заслуженно вырвали ничью — хозяева доминировали весь второй тайм.

Несмотря на уход многих лидеров (Зиньковский, Сергеев, Пиняев, Глушенков, Пруцев), самарцы верны своему стилю и готовы многим попортить кровь. А "Динамо" Лички пока очень сырое. Шикарный первый тайм говорит о потенциале команды, однако на весь матч бело-голубых не хватает. И в Питере через неделю им будет крайне сложно».

Личка подружил Смолова и Тюкавина

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев находит за что похвалить чешского специалиста, возглавившего «Динамо» этим летом.

«Новый главный тренер "Динамо" Марцел Личка стартовал неудачно. В трех матчах (два в РПЛ и один в Кубке) бело-голубые не одержали ни одной победы. Однако кое-какого успеха чешский специалист все-таки добился — научил Федора Смолова и Константина Тюкавина играть вместе.

Парадоксально, но вдвоем эти футболисты очень редко играли вместе в "Динамо". С января 2022 года Смолов и Тюкавин всего в 19 матчах находились на поле одновременно. При этом гораздо чаще один заменял другого по ходу игры. Для сравнения даже с Ярославом Гладышевым за тот же срок Тюкавин отыграл вместе 34 матча.

Личка сразу понял, что терять одного из этих игроков — значит делать свою команду слабее. В результате Смолов и Тюкавин выходили в стартовом составе против "Краснодара" (1:3) и "Крыльев Советов" (3:3). И хотя результат обоих матчей не удовлетворяет ожидания болельщиков, взаимодействие двух нападающих потрясает! В первой игре Тюкавин эффектно отдал голевую передачу на Смолова, а во второй создал для него свободное пространство для гола, грамотно запудрив мозги защитнику соперника.

И это явно только начало — Тюкавин удивительно качественно действует без мяча, а Смолов отлично пользуется зонами, которые создает для него партнер. Уже сейчас "Динамо" наколотил четыре гола в двух матчах РПЛ (больше забили только "Крылья Советов"). Но с любовью Лички к атакующей манере игры Тюкавин и Смолов смогут раскрыться в связке и забивать еще больше».