Самарский камбэк. «Динамо» упустило победу на «Крыльями», ведя в два мяча

Личка продолжает эксперименты
Автор Soccer.ru Максим Тарасов изучает стартовые составы команд на матч в Самаре и тактические изменения, которые предприняли тренеры.
«В составе "Динамо" до сих пор дыры — номинально вопрос с центром обороны был решен, когда вернулся Фабиан Бальбуэна. Наставник активно этим пользуется — если против "Краснодара" вышла де-юре праймовая связка Фернандес-Бальбуэна, то с нижегородцами вместо Роберто играл уже Маричаль. Матч в Самаре с первых минут снова начал Николас, а вместо Фернандеса в старте появился Фабиан.
Фланги обороны столичного коллектива не изменились (Скопинцев слева, справа — Даса), к Смолову-атакующему полузащитнику и Тюкавину на острие успели привыкнуть — куда интереснее оказался выбор правого вингера и второго опорника. С опорной зоной у Лички — самая сильная головная боль. "Динамо" не хватает хавбека, который бы был стабильно успешен в единоборствах, плюс нужен камертон для начальной стадии атак.
Пара Фомин-Захарян вчистую проиграла дуэль одному Черникову (опорник "Краснодара" в разы чаще выигрывал единоборства). Против "Пари НН" "бело-голубые" неожиданно вышли с Диего Лаксальтом на этой позиции. В поединке с самарцами чешский тренер решил вернуться к "4-2-3-1" — в помощь уругвайцу поставили Фомина. А вот позиция Захаряна — вторая авантюра Марцела на сегодняшний поединок. Молодой хавбек оказался на правом фланге атаки.
Что касается "Крыльев", Игорь Осинькин тоже прибегнул к ротации, но в их случае это объясняется чередой травм — в лазарете оказались Писарский, Илья Гапонов, Денис Якуба, Владислав Шитов, Цыпченко травмировался в Грозном. Как итог — в паре нападающих вышли 19-летний новичок Егор Карпицкий и профильный хавбек Амар Рахманович».
«Крылья» без обороны
Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин фиксирует явное преимущество бело-голубых на старте встречи, которое быстро привело к забитому мячу.
«Главный вывод первых матчей "Крыльев" в новом сезоне — нестабильность. Сначала смяли "Ахмат" на чужом поле, полностью переиграв соперника. Потом провели хороший первый тайм с "Балтикой" и тотально провалились во втором. Начало встречи с "Динамо" — словно продолжение происходящего в середине недели с поправкой на другой состав.
Оборона "Крыльев" просто не вышла на поле. Да, "Динамо" по первым матчам тоже не показало чего-то особенного. Личка прививает свою философию, но на это явно требуется время. Отсюда два поражения — сначала от "Краснодара", потом кубковое от "Пари НН" в серии пенальти. Но начало в Самаре получилось настолько неожиданным и крутым, что на какой-то момент показалось: Личка уже всё привил. И такое "Динамо" будет всегда.
Москвичи по-хозяйски забрали игру под контроль и выглядели очень агрессивно. Отрабатывали в каждом единоборстве, разрушали атаки соперника уже на их половине и старались оперативно доставлять мяч вперёд. Самарцы явно оказались не готовы к такому рвению оппонента. И почему-то сломались. Именно в обороне.
На восьмой минуте Смолов поперекатывал мяч с Нгамалё и выдал идеальный пас на открывающегося Захаряна. Тот не стал мудрить и в одно касание пробил мимо Овсянникова. Вообще, Арсен по первому тайму казался особенно мотивированным и эффективным. Чего мало кто видел весной. Может, позитивно сказываются слухи об интересе "Лацио". Или какие-то другие причины. Но в первые 45 минут Захарян точно был лучшим на поле».
Полный нокаут?
Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что исход первого тайма практически гарантировал бело-голубым итоговую победу в Самаре.
«В первом тайме "Динамо" сделало хороший задел на победу. Москвичи использовали высокий прессинг, действовали предельно агрессивно и смело, к чему соперник оказался не готов. "Крылья" в обороне выглядели совсем слабо. И уже на 8-й минуте после многоходовой комбинации Смолов вывел Захаряна на ударную позицию, а Арсен классно подсёк мяч над вратарём, попав в ворота под углом.
Пропущенный мяч особо не повлиял на игру "Крыльев". Самарцы продолжали ждать свой шанс в контратаках, но москвичи практически не ошибались. На 24-й минуте Смолов со штрафного выстрелил в штангу, но уже через шесть минут москвичи удвоили преимущество. Захарян выступил в роли ассистента, сделав гениальную закидушку на Тюкавина. Константин не подвёл, классно перебросил мяч через вратаря. На этот раз мяч соприкоснулся с перекладиной и влетел в сетку! Красота!
Предпосылок для камбэка "Крыльев" не было. Самарцы вообще не беспокоили Шунина, а "Динамо" не давало поводов, чтобы усомниться в своём превосходстве. Но ещё в первом тайме привёз Фомин. Полузащитник сделал неудачный пас назад, подарив гол сопернику. Впрочем, "Динамо" тут же ответило. На 39-й минуте Нгамалё здорово промчал по флангу и сделал пас в центр. Тюкавин умно пропустил мяч, а Смолов расстрелял ворота. Казалось, что это всё, полный нокаут».
Невероятная пушка Бейла
Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков не оставляет без внимания то, как резко изменилась игра после перерыва — в основном из-за сбросившего обороты «Динамо».
«35 градусов жары и дикая духота внесли свои коррективы в ход матча. Резвое в первом тайме "Динамо" акцентированно тормознуло, а "Крылья", будто привычные к такому самарскому лету, наоборот, нарастили агрессии и во что бы то ни стало решили, что неприятные цифры на табло нужно изменить. Все старания хозяев разбивались на подступах к штрафной, но, если не идёт с бесконечных перепасовок и техничных действий вокруг динамовских владений, можно было попробовать, например, побить издали.
На родине Гленна Бейла в Нидерландах бьют сильно и точно. Гленн очень вовремя вспомнил о таком своём убойном скилле. Минут за 15 до конца основного времени Бейл мощнейшим ударом метров с 20 попал точно в девятку ворот Шунина, попутно оформив самый красивый мяч в РПЛ сезона-2023/2024. Тем самым редкий европеец в нашем первенстве позволил хозяевам помечтать о том, что от неминуемого поражения в этом матче можно уйти. "Динамо" же будто исчезло с поля. Ранняя вера в победу — предвестник беды».
«Динамо» еще слишком сырое
Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что то, как бело-голубые упустили верную победу говорит о несыгранности обновляющейся команды.
«Обычно такие матчи не отдают, но "Динамо" умудрилось. После перерыва из команды Лички словно выпустили воздух — никакой контригры со стороны гостей не было, они проигрывали практически все единоборства, так что оставалось только терпеть в обороне. До 90-й минуты это получалось.
Хотя в середине тайма Бейлу удался сумасшедший по силе и точности удар в "девятку", но минимальное преимущество сохранялось до самой концовки, когда мяч в штрафной угодил в руку Грулеву. Гарре с 11-метровой отметки установил окончательный счет — 3:3. Яркая по интриге и накалу встреча, в которой "Крылья" заслуженно вырвали ничью — хозяева доминировали весь второй тайм.
Несмотря на уход многих лидеров (Зиньковский, Сергеев, Пиняев, Глушенков, Пруцев), самарцы верны своему стилю и готовы многим попортить кровь. А "Динамо" Лички пока очень сырое. Шикарный первый тайм говорит о потенциале команды, однако на весь матч бело-голубых не хватает. И в Питере через неделю им будет крайне сложно».
Личка подружил Смолова и Тюкавина
Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев находит за что похвалить чешского специалиста, возглавившего «Динамо» этим летом.
«Новый главный тренер "Динамо" Марцел Личка стартовал неудачно. В трех матчах (два в РПЛ и один в Кубке) бело-голубые не одержали ни одной победы. Однако кое-какого успеха чешский специалист все-таки добился — научил Федора Смолова и Константина Тюкавина играть вместе.
Парадоксально, но вдвоем эти футболисты очень редко играли вместе в "Динамо". С января 2022 года Смолов и Тюкавин всего в 19 матчах находились на поле одновременно. При этом гораздо чаще один заменял другого по ходу игры. Для сравнения даже с Ярославом Гладышевым за тот же срок Тюкавин отыграл вместе 34 матча.
Личка сразу понял, что терять одного из этих игроков — значит делать свою команду слабее. В результате Смолов и Тюкавин выходили в стартовом составе против "Краснодара" (1:3) и "Крыльев Советов" (3:3). И хотя результат обоих матчей не удовлетворяет ожидания болельщиков, взаимодействие двух нападающих потрясает! В первой игре Тюкавин эффектно отдал голевую передачу на Смолова, а во второй создал для него свободное пространство для гола, грамотно запудрив мозги защитнику соперника.
И это явно только начало — Тюкавин удивительно качественно действует без мяча, а Смолов отлично пользуется зонами, которые создает для него партнер. Уже сейчас "Динамо" наколотил четыре гола в двух матчах РПЛ (больше забили только "Крылья Советов"). Но с любовью Лички к атакующей манере игры Тюкавин и Смолов смогут раскрыться в связке и забивать еще больше».