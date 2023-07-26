Какая боль. Армейская молодежь не пощадила «Оренбург», игравший вдевятером

Московский ЦСКА одержал крупную победу над «Оренбургом» (6:0) в гостевом матче первого тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России. Голы забили Ярослав Арбузов (12‑я минута), Бактиер Зайнутдинов (17), Милан Гайич (22), Федор Чалов (45+2), Матвей Кисляк (87) и Никита Ермаков (89). На 14‑й минуте прямую красную карточку за фол против Арбузова получил голкипер хозяев Алексей Кеняйкин. Капитан «Оренбурга» Михаил Сиваков на 63‑й минуте оставил свою команду вдевятером после того, как был удален с поля за два предупреждения.

Важный матч для обоих тренеров

Автор «Футбола на куличках» Андрей Жаркой отмечает, что оба тренера прибегли к серьезной ротации в кубковом матче, который был для них особенным по разным причинам.

«Безусловно, для Ярошика матч с ЦСКА был особенным. Для Иржи это была премьера перед оренбургскими болельщиками в качестве главного тренера команды, а также не забываем об армейском прошлом чеха. Впрочем, и у Федотова поездка в Оренбург вызывала особенные чувства. Так что, хотелось увидеть зрелищную игру в исполнении команд. Этому могли препятствовать сложные погодные условия. За час до начала встречи термометр на поле стадиона “Газовик” показывал +36 градусов.

Ярошик сделал 10 изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против “Спартака”. Лишь Ковалёв снова появился на поле с первых минут. Федотов, в свою очередь, совершил шесть перестановок в основном сочетании по сравнению с игрой против “Урала”. Только Гайич, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес и Чалов сохранили свои позиции в стартовой обойме. Много молодых футболистов выпустил Владимир Валентинович с первых минут.

«Оренбург» — ЦСКА ЦСКА

Красно-синие уже успели из-за травм потерять Дивеева, Рошу и Агапова. От Федотова в кубковой игре стоило ждать проведения ротации состава, насколько это возможно в текущих реалиях кадровой ситуации москвичей, так как в ближайшее воскресенье армейцев ждёт тяжёлая игра в Грозном во втором туре РПЛ».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Было непросто: и искусственное поле, и погодные условия. В Москве такой жары не было давно, стоит прохлада, и нужно было адаптироваться к таким условиям. Выдержали очень агрессивное начало, смогли забить. Вратарь соперника совершил фол, соперник остался вдесятером, а мы смогли забить со штрафного второй мяч. Думаю, в таких погодных условиях фактор лишнего игрока стал ключевым, роковым для «Оренбурга». После счета 4:0 в первом тайме все стало ясно. Команда соперника в непростых условиях и еще после двух удалений играла в футбол до конца, создавала серьезные сложности, хотела забить. Зрители не должны быть очень критичными к команде. Так бывает, что что‑то пошло не по их сценарию.

Бенефис Арбузова

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов выделяет молодого игрока ЦСКА, который решил исход матча уже к середине первого тайма.

«У ЦСКА в обороне было экспериментальное трио Мойзес — Лукин — Рядно. Бразильца, который начинал карьеру в московской команде на фланге обороны, всё сильнее тянет в центр. По воле тренера в Оренбурге легионер, видимо, как самый опытный из защитников, занял место страхующего — самого центрального в тройке.

В дебюте игры армейцам как раз пришлось больше думать обороне, так как "Оренбург" поддавливал. Но потом ЦСКА сделал результат всего за 10 минут. Первая голевая атака гостей началась с классной длинной передачи от Рядно, а Арбузов превратил неудачный вынос Хотулёва в красивый гол. "Финтом Зидана" убрал с дороги соперника и нанёс точный удар в дальний нижний угол.

Арбузов впервые в карьере сыграл в основе ЦСКА. До этого 19-летний хавбек здорово проявил себя на сборах, а на выходных дебютировал за первую команду — получил свои 10 минут во встрече с "Уралом". Ярослав прогрессирует и в Оренбурге сделал весомую заявку на место в стартовом составе. В следующей атаке армейцев он заработал удаление для вратаря хозяев Киняйкина.

У "Оренбурга" случился жуткий провал в центре обороны, где раз за разом "пожарили" Хотулёв с Сиваковым. Кажется, судья поспешил остановить игру, чтобы показать красную карточку, поскольку мяч отлетел к Чалову, который мог свободно поражать пустые ворота. Тем не менее "Оренбург" не избежал пропущенного мяча. Новый голкипер Гошев, похоже, ошибся с выбором позиции (слишком сместился влево) и пропустил со штрафного от Зайнутдинова. В результате впервые коснулся мяча, когда доставал его из сетки».

Иржи Ярошик Главный тренер «Оренбурга» Соперник два раза зашел в штрафную и забил два гола, после удаления на 15‑й минуте нам было очень сложно. У соперника был запредельный настрой? Я бы не сказал, мы начали неплохо, держали мяч, играли лучше на мяче. ЦСКА не переходил на нашу половину, потом штрафные, забили два гола, плюс удаление. Во втором тайме мы вдесятером показали, что мужчины, старались, выглядели гораздо лучше, чем в первом тайме.

Вдохновенный Зайнутдинов

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев хвалит армейского универсала, который принял участие в трех голевых атаках столичной команды.

«Было понятно, что первая в сезоне победа от ЦСКА никуда не денется. Да еще и при вдохновенной игре Зайнутдинова. В прошлом сезоне ему досаждали травмы, из-за которых казахстанский универсал суммарно пропустил 103 дня и 14 матчей армейцев. Из-за этого Бактиер не всегда мог проводить полные игры за блестяще стартовавшую в отборе на Евро-2024 сборную, но сейчас, судя по всему, со здоровьем у Зайнутдинова все в порядке.

Он в отличной форме, а сорвавшийся переход в "Бешикташ" — благо для сохранившего важнейшего исполнителя ЦСКА. Тем более в текущей кадровой ситуации, когда Федотову приходится латать дыры в составе. Зайнутдинов же может сыграть и в средней линии — как в сборной, и в тройке центральных защитников — как в прошлом сезоне. Сейчас же универсал хорош в роли левого латераля.

«Оренбург» — ЦСКА ЦСКА

В среду он оказался причастен к трем голевым атакам, а второй результативный балл заработал, выдав передачу классно решившему эпизод Чалову. Тот, будучи вдохновленным капитанской повязкой и возможностью сыграть в центре нападения, на свой гол наиграл с запасом. Так что в перерыве Федор с чувством выполненного долга уступил свое место на острие атаки Заболотному, а Зайнутдинова сменил едва не доведший счет до разгромного Носков».

Удачное стечение обстоятельств

Автор «Спорта день за днем» Александр Ганаев не делает из крупного счета далеко идущих выводов, считая, что ЦСКА просто повезло.

«Понятно, что, получив численное преимущество, ЦСКА немного сбавил обороты. До перерыва голами отметились еще Милан Гайич и Федор Чалов. Благодаря этому, Федотов дал шанс другим молодым игрокам получить игровое время: во втором тайме на поле появились Егор Носков и Матвей Кисляк.

Второй тайм свелся к доведению матча до победы, армейцы играли почти без ворот и предпочитали пассивно владеть мячом. В середине тайма защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков за 8 минут получил две желтые карточки и оставил команду вдевятером. В самой концовке ЦСКА довел счет до неприличного. Голами отметились Кисляк, вышедший на замену, и Ермаков, который работал на свой гол всю игру.

Понятно, что эта крупная победа — лишь удачное стечение обстоятельств. Армейцам нужно активнее действовать на рынке, потому что не в каждом матче они будут получать численное преимущество на 15-й минуте. Но все же в моменты, когда команде нужна ротация, Федотов может положиться на выпускников академии ЦСКА, которые в матче с "Оренбургом" проявили себя достаточно ярко».

ЦСКА нужно усиление

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев отдает должное армейской команде, которая неплохо справляется с чередой травм и отсутствием новичков.

«И тут можно только рассыпаться в комплиментах Федотову. Даже со всеми перечисленными трудностями он умудряется держать уровень. Сначала в Суперкубке России по качеству футбола москвичи смотрелись увереннее "Зенита", уступив только в серии пенальти. Затем, правда, последовал неудачный старт в РПЛ (1:2 от "Урала"), однако то поражение купировано реабилитацией в Кубке, пусть у "Оренбурга" выступали в основном резервисты.

Нет новичков — помогут юные воспитанники школы. Выдаст "сухарь" защита с 17-летним Рядно и 19-летним Лукиным, откроет счет после финта Зидана 19-летний Арбузов, который вскоре еще и заработает удаление голкипера соперника. А еще один из голов запишет на свой счет 18-летний Кисляк.

Честь и хвала красно-синим, которые достойно справляются со всеми проблемами. Лидерские функции помимо капитана Акинфеева взвалили на свои плечи Мойзес, Роша, Зайнутдинов и Чалов. За счет дисциплины, стабильности и самоотдачи ЦСКА выжимает максимум из своих возможностей.

Но наверняка при этом мечтая о скорейшем усилении. Постоянно находиться на пределе возможностей не так просто. Нужны и глубина состава, и больше футболистов, которые способны сделать разницу. Иначе под вопросом окажется борьба не только за золото, о чем грезили на Песчаной в межсезонье, но и за медали».

«Оренбургу» больно, но в клубе верят Ярошику

Автор блога «Россия-2023» Михаил Морозов отмечает. что крупное поражение не пошатнуло позиций нового главного тренера «Оренбурга».

«Хоть оренбуржцы играли и резервом, для нового главного тренера Иржи Ярошика поражение болезненное. Правда, в клубе ему доверяют — спортивный директор Дмитрий Андреев заявил, что кредит доверия остается. И добавил в разговоре с "Чемпионатом": "У нас и 0:8 было уже! Видимо, есть какой-то путь, который надо обязательно пройти".

В восемь мячей оренбуржцы в прошлом сезоне проиграли на выезде "Зениту" в чемпионате. Это было в начале сентября, и такой эпизод потом легко стерся благодаря яркой игре и итоговым результатам Марцела Лички. Ближайший шанс Ярошика — на выезде в Казань. А для ЦСКА все приятно, яркая победа после двух подряд поражений — в Суперкубке от "Зенита" и в первом туре РПЛ от "Урала". Дальше им играть с "Ахматом" на выезде в Премьер-лиге».