Ротация Семака и дебют Фернандеса. «Зенит» на классе обыграл «Ахмат»

Петербургский «Зенит» победил грозненский «Ахмат» (2:0) в домашнем матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Голы забили Густаво Мантуан (39‑я минута) и Клаудиньо (80). В этом матче за «Зенит» дебютировал экс‑защитник сборной России Марио Фернандес

Семак сделал в три раза больше изменений, чем Ташуев

Автор Rusfootball.info Иван Долинин изучает изменения в составах обеих команд по сравнению со стартовыми матчами чемпионата России.

«Высочайшая плотность календаря на старте сезона 23/24 вынуждает многих тренеров проводить масштабную ротацию. Многих, но все-таки не всех. Ташуев, к примеру, решил, что по сравнению с дебютным матчем чемпионата необходимо сделать лишь 2 перестановки — Олейникова и Конате оставить в запасе, а Уциева и Агаларова отправить на поле с первых минут. Честно говоря, после заявления Сергея Абуезидочива после поражения от "Крыльев" о том, что в раздевалке состоялся серьезный разговор, думалось, что он может внести много корректив. Но на деле, как мы видим, подобные мысли оказались ошибочными.

Семак же не отказался от возможности дать больше игровой практики тем, кто не попал в основу в первом туре. Наставник "Зенита" сделал 6 изменений и предоставил место в старте Васютину, Алипу, Круговому, Ду Кейросу, Мантуану и Сергееву. Да, Барриоса Сергей Богданович был обязан вывести из состава из-за многоматчевой дисквалификации за драку со "спартаковцами". Но, думается, Вильмар и при отсутствии дисциплинарной санкции вполне мог получить отдых. Тем более, если принимать во внимание, что уже в субботу у клуба из Санкт-Петербурга выезд в Ростов-на-Дону.

Ташуев, кстати говоря, хоть поменял только двух футболистов, но вместе с этим немного изменил и игровую схему. Если против "Крыльев" "Ахмат" начинал с расстановкой 4-3-2-1 и заканчивал с 4-2-3-1, то с "Зенитом" была сделана ставка на 4-4-2. Выход Уциева на позицию правого защитника позволил двинуть выше по флангу Тодоровича, а Ильин при этом отправился в пару к Агаларову. Но тактические задумки тренерского штаба грозненского клуба в части созидания не спешили воплощаться в жизнь. В атаке гости действовали беззубо, скучновато и абсолютно не опасно».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Кубковая игра, первый тайм понравился в исполнении нашей команды. Играли активно, агрессивно, контролировали мяч. Во втором тайме моментами отдавали инициативу и вследствие этого допускали подходы и моменты у наших ворот. Второй мяч забили, и, конечно, стало поспокойнее. Достаточно уверенно довели концовку до победы. Поздравляю команду, сегодня был хороший, тяжелый кубковый матч.

Осторожное начало

Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев не впечатлен активностью команд на старте кубковой встречи, хотя и фиксирует преимущество хозяев.

«А "Зенит" не стал форсировать события с самого стартового свистка, поэтому первая половина тайма прошла в режиме аккуратной обоюдной разведки. Также стартовые минуты были отмечены очередным ударом по ногам многострадальному Клаудиньо, который оказывается на грани получения повреждения уже четвёртую игру подряд, если брать в расчёт матч Кубка PARI Премьер с "Фенербахче".

Если бы речь шла о хоккее, можно было бы сказать, что "Зениту" не повредил в меру агрессивный тафгай, который отбил бы у соперников охоту обижать одного из лидеров команды. Но в футболе подобные решения вопроса не в чести, поэтому Клаудиньо приходится терпеть и при этом не терять нацеленности на чужие ворота.

Когда время первого тайма перевалило за экватор, хозяева поля приступили-таки к своему любимому занятию, постепенно сжимая атакующие тиски у владений Шелии. В одном из эпизодов многим зрителям даже показалось, что "Зенит" добился своего, но Чистяков в этой ситуации попал в сетку с внешней стороны».

Сергей Ташуев Главный тренер «Ахмата» Кубковый матч был достаточно открытым. Мы много атаковали, особенно во втором тайме. Два разных тайма, в первом мы не планировали так много обороняться. Сказались издержки состава. Состав больше экспериментальный, в первом тайме не играли 10 человек. Представляю, что будет, если у Зенита не будет играть столько человек. Мы просили быть уверенными, не бояться играть, атаковать, создали много моментов. «Зенит» забил, как ни парадоксально, в двух контратаках после наших невынужденных ошибок. Во втором тайме соперник давал нам пространство, но мы это не использовали. На второй тайм смотрели с большой надеждой.

Гол Мантуана и проблемный Ду Кейрос

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит атаку питерского клуба за забитый мяч, но обращает внимание на неудачную игру новичка «Зенита».

«В первые полтайма команда Ташуева действительно сдерживала чемпиона, пусть даже и без контригры. Зенитовцы недостаточно быстро двигали мяч, им не хватало взаимодействий на скорости. Но как только соперник подустал, сине-бело-голубые стали создавать моменты. В результате до перерыва нанесли восемь ударов по воротам и четыре в створ. Если в Нижнем Новгороде Малкома достаточно успешно подменял Бакаев, то теперь справа солидно выглядел Мантуан. После его дриблинга едва не забил Клаудиньо, на 39-й минуте счёт открыл сам Густаво.

Вся атака "Зенита" заслуживает аплодисментов — очень красивая комбинация! Сергеев здорово сохранил мяч, Клаудиньо классной передачей бросил в прорыв Мостового, а Мантуан решил эпизод парой касаний. Защитники "Ахмата" настолько растерялись от быстроты хозяев, что стали сигнализировать об офсайде, не заметив "зависшего" справа партнёра.

После перерыва "Зенит" по инерции минут 10 поддавливал. Казалось, все мячи и на своей половине поля, и на чужой у сине-бело-голубых притягивал Клаудиньо. С уходом Малкома и "исчезновением" Вендела его роль как плеймейкера становится ещё более важной для чемпионов России. А вот напарник Клаудиньо по центру поля и соотечественник Ду Кейрос продолжает искать себя. Трансфер этого бразильца изначально вызывал вопросы, и пока новичок не доказывает, что соответствует основе "Зенита". Во втором тайме он перестал успевать — это стало одной из причин того, почему "Ахмат" перехватил преимущество».

Андрей Мостовой Полузащитник «Зенита» В первом тайме мяч был под нашим контролем, а на второй неудачно вышли, хотя в раздевалке договорились, что счет лишь 1:0, и надо собраться, — начал Мостовой. — «Ахмат» нас поддавил, но хорошо, что Клаудиньо забил — я отдал ему этот результативный балл! Какие мысли проносились в этот момент? Думал, красиво поступить или некрасиво. Но решил по-джентельменски сыграть. Есть же такая награда — «Джентельмен года»? Думаю, плюсик туда заработал.

Дебют Марио

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов поздравляет защитника Марио Фернандеса с дебютом за «Зенит», не оставляя без внимания то, как изменилась тактически игра питерского клуба после выхода бразильца.

«Изначально "Зенит" играл по привычной схеме, несмотря на отсутствие Малкома, хотя у Ерохина была гибридная роль — выше, чем в матче против "Пари НН". В перерыве Семак оставил все без изменений, и, вероятно, это повлияло на игру — гости, напротив, прибавили и создали пару действительно опасных моментов. В одном из них Ильин чуть не поразил "девятку", а в другом Васютин вытащил мяч после плотного выстрела Быстрова.

На 62-й минуте состоялось важное событие: вместо Ду Кейроса на поле вышел Марио Фернандес. Дебют новичка трибуны "Газпром Арены" встретили неоднозначно: часть аплодировала, однако со стороны "виража" доносился свист. Эта перестановка оказалась ключевой и с тактической точки зрения: Марио занял привычное место на правой бровке, а Караваев сместился в центр обороны, и "Зенит" переключился на 3-4-3.

Конечно, смена расстановки вряд ли напрямую повлияла на результат, но хозяевам стало проще добираться до чужой штрафной, и в концовке Клаудиньо завершил эффектную комбинацию зенитовцев, забив неуловимым касанием и сняв все вопросы о победителе. Только на 90-й минуте Конате предпринял попытку отыграть хоть один мяч, но Васютин справился с ударом и зафиксировал первую победу "Зенита" на групповом этапе Кубка России».

Клаудиньо Полузащитник «Зенита» Очень счастлив, что мы победили. Прекрасная игра, вели ее с самого начала, держали под контролем. Передачи и комбинации — все было круто. Очень доволен, как проявили себя. Большое спасибо Кассьерре за передачу. Рад, что забил. И большое спасибо Мостовому, что не стал трогать мяч, который катился в ворота. Мне комфортно играть везде. Там, где тренер скажет, там и буду помогать команде.

Три «сухих» матча

Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов отмечает, что питерский клуб пока оставляет свои ворота в неприкосновенности в новом сезоне.

«Стандарты и дальние удары в исполнении гостей были весьма опасны, хотя и не настолько, чтобы видоизмененная оборона "Зенита" (Круговой — Алип — Чистяков — Караваев) запаниковала. Понравился и Васютин — ни одной помарки петербургский голкипер не допустил. С выходом Марио Фернандеса "Зенит" перешел на игру в три центральных защитника, причем бразилец по замыслу Семака закрывал всю правую бровку.

Плюс Ду Кейрос и Ерохин продолжали контролировать середину поля, а с выходом Бакаева и Кассьерры возросла вариативность на чужой половине поля. Гол, забитый Клаудиньо с передачи колумбийского форварда на данный момент самый красивый в сезоне. И умница Мостовой (заметили, как искренне благодарил его Клаудиньо?), не лишивший бразильца заслуженного шедевра!

Относительно формулы розыгрыша Кубка мнения не изменил — хорошо хоть, убрали из регламента финальный матч пути регионов (в прошлом сезоне игра "Краснодар" — "Урал" была абсолютно лишней). И на том спасибо. Через три дня на четвертый петербуржцев ждет тяжелый выезд в Ростов-на-Дону (самолетом до Ставрополя, оттуда на автобусе к пункту назначения). 6-го августа "Зенит" сыграет дома с "Динамо" (начало матча перенесено на 19-00), не за горами и гостевой поединок со "Спартаком". Отмечу, что в трех официальных матчах нового сезона зенитовцы не пропустили ни одного мяча — и это тоже важный итог стартового отрезка длинной дистанции».

Андрей Семенов Защитник «Ахмата» Мы выглядели достойно, но в первом тайме пропустили ненужный гол. С каждой игрой будем набирать. Надеемся, в следующей игре возьмем очки. Не понял, как «Зенит» забил — как-то скомкано все было. Не видел никаких комбинаций, это дело случая. Что касается ситуации с болельщиками, на наших матчах всегда примерно одинаковое количество болельщиков. Карта болельщика не особо влияет. У нас в республике бойкотчиков нет.

Глубокая скамейка Семака

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов считает, что полурезервным составом «Зениту» было не так уж и просто справиться с «Ахматом».

«Мы и раньше знали, что у "Зенита" большая и качественная скамейка, но теперь в очередной раз в этом убедились. Есть и квалифицированные опытные игроки, и талантливая молодежь. Однако не сказал бы, что "Ахмат" проиграл в пух и прах. Этот состав "Зенита" играл на своем максимуме. Петербуржцы показали солидную игровую дисциплину: при потере грамотно прессинговали, перекрывали зоны, вступали в борьбу.

Также мы увидели, как Семак намерен использовать Марио Фернандеса. Кто-то говорил, что, возможно, он будет играть третьего центрального защитника, но ничего подобного. Зато на этой позиции пробуют Караваева. Впрочем, когда все (и травмированный Родригао, и только что приобретенный Эракович) будут в строю, в этом варианте особо не будет смысла.

Семака наверняка радует то, что нападающие начинают играть результативно. Сегодня и Сергеев, и Кассьерра отметились голевыми передачами. Клаудиньо, в свою очередь, начинает чувствовать ответственность за результат. При Малкоме и Венделе он был скорее подыгрывающим, одним из трёх. Теперь же он лидер и примеряет на себя роль диспетчера. Нужно отмечать не только его хитрый гол, но и то, как эффектно он пропустил мяч на Сергеева в эпизоде с первым голом».