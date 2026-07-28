Голов будет в достатке!

прогноз на матч пути регионов Кубка России, ставка за 2.56

29 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют СКА-Ростов и «Зенит» Пенза. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.56.

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СКА-Ростов

Турнирное положение: Эта команда давно на слуху у всей страны. СКА-Ростов пару лет назад перешел в Медиалигу.

При этом СКА-Ростов получил шанс дебютировать в Кубке России. Плюс в составе ростовчан имеет шанс выйти опытнейший хавбек Денис Глушаков.

Последние матчи: команда в последнем сезоне Медиалиги заняла итоговое второе место, лишь в серии буллиталити уступив ФК 10.

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До того команда нанесла поражение «Амкалу» (2:0). А вот в первом поединке с этим же соперником она уступила (1:3).

При этом СКА-Ростов имеет весьма качественный подбор игроков. Стоит отметить форварда Владимира Писарского и Хала.

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Состояние команды: СКА-Ростов в Медиалиге выделяется довольно высокой результативностью, к тому же команда весьма честолюбива.

И уж точно СКА-Ростов явно не боится полпреда второй лиги. Если же еще Глушаков подойдет в хороших кондициях, клуб Басты однозначно может рассчитывать на успех.

«Зенит» Пенза

Турнирное положение: Пензенцы выступают в дивизионе Б второй лиги. На данный момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Зенит» Пенза на 4 очка опережает опасную зону. В 16 матчах команда победила 4 раза при десяти поражениях.

Последние матчи: минувший тур второго дивизиона команда провела продуктивно, с минимальным счетом одолев «Ротор-2».

До того команда была бита набирающим обороты «Салютом» (1:2). Зато «Орёл» она переиграла по всем статьям (3:1).

При этом «Зенит» Пенза чередует успешные поединки с блеклыми. А вот пропустила команда 35 мячей в 16 поединках.

Состояние команды: Пензенцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч. А вот настрой на Кубок России будет запредельным.

У пензенцев имеются проблемы с надёжностью тылов. К тому же в семи гостевых поединках команда отличилась всего 5 забитыми мячами.

Пензенцы стопроцентно намерены пройти полпреда Медиалиги. Середняк второго дивизиона уж точно не допустит недооценки соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров СКА-Ростов в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценивается в 5.50, тогда как победа оппонента — в 10.90.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.30, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.97.

Прогноз: Ростовчане имеют в своем составе опытных мастеров, однако и пензенцы мотивированы пройти как можно дальше в Кубке страны.

2.56 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.56 на матч СКА-Ростов — «Зенит» Пенза принесёт чистый выигрыш 1560₽, общая выплата — 2560₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.56.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.57 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч СКА-Ростов — «Зенит» Пенза принесёт прибыль 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.57.

Пять причин, почему ставка зайдет