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    РПЛ. «Ростов» примет «Зенит», ЦСКА сыграет с «Ахматом», «Спартак» сразится с «Балтикой»

    Результаты матчей 2-го тура чемпионата России

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин
    Матчи 2-го тура российской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут с 29 по 31 июля.

    «Крылья Советов» — «Динамо» 3:3

    В матче 2-го тура РПЛ «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Крыльями Советов» со счетом 3:3.

    В составе команды из Москвы забивали Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Федор Смолов, а за самарцев отличились Фернандо Костанца, Гленн Бейл и Бенжамин Гарре.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Динамо 3:3
    Голы: 0:1 Арсен Захарян (8'), 0:2 Константин Тюкавин (30'), 1:2 Фернандо Костанца (35'), 1:3 Фёдор Смолов (39'), 2:3 Гленн Бейл (74'), 3:3 Бенхамин Гарре (пенальти) (90+1') Крылья Советов: Богдан Овсянников, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Бенхамин Гарре, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Роман Ежов, Амар Рахманович, Егор Карпицкий Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Фабиан Бальбуэна, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Диего Лаксальт, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Фёдор Смолов, Муми Нгамал, Константин Тюкавин Предупреждения: Даниил Фомин (15'), Николас Маричал (37'), Амар Рахманович (45+4'), Роман Евгеньев (52'), Владимир Хубулов (84')

    «Динамо» набрало первое очко и занимает девятое место. «Крылья Советов» находятся на первой строчке с 4 баллами.

    «Урал» — «Пари НН»

    суббота, 29 июня, 17:30

    «Ростов» — «Зенит»

    суббота, 29 июня, 20:00

    «Рубин» — «Оренбург»

    воскресенье, 30 июня, 15:00

    «Факел» — «Локомотив»

    воскресенье, 30 июня, 17:30

    «Краснодар» — «Сочи»

    воскресенье, 30 июня, 20:00

    «Ахмат» — ЦСКА

    воскресенье, 30 июня, 20:00

    «Спартак» — «Балтика»

    понедельник, 31 июня, 19:30

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