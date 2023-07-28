«Быков» подвел Сперцян. «Спартак» одержал солидную победу в Краснодаре

Московский «Спартак» одержал гостевую победу над «Краснодаром» (2:1) в матче группового раунда Пути РПЛ Кубка России по футболу. В составе гостей мячи забили Роман Зобнин и Тео Бонгонда, для которого это дебютный гол за «красно‑белых». У «Краснодара» отличился Кади Боржес. В концовке первого тайма прямую красную карточку получил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

Возвращении Джикии и Кордоба в запасе

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов изучает ротацию, которую провели тренеры обеих команд в преддверии кубкового матча.

«Это была встреча команд, одержавших победы в первом туре нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги. "Краснодар" в гостях одолел "Динамо" (3:1), а "Спартак" — дома "Оренбург" (3:2).

По сравнению с матчем против "Оренбурга" в чемпионате Гильермо Абаскаль произвел пять изменений в стартовом составе красно-белых. Полностью обновился центр обороны, где вместо Руслана Литвинова и Алексиса Дуарте появились Никита Чернов и Георгий Джикия. В полузащите вместо Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса оказались Наиль Умяров и Михаил Игнатов, а в нападении Павла Мелешина заменил Кейта Бальде.

"Мне бы хотело повторять состав от матча к матчу, но это по ряду причин бывает невозможно. Это только второй официальный матч, состав только определяется. У нас хорошая конкуренция внутри команды. При таком календаре, при таком количестве матчей высокий риск получить травму", — рассказал Абаскаль перед матчем.

Владимир Ивич произвел еще больше изменений по сравнению с матчем против "Динамо": на скамейке запасных "быков" оказались вратарь Матвей Сафонов, защитники Кайо Панталеан и Сергей Петров, полузащитники Александр Черников, Никита Кривцов, Жоау Батчи и нападающий Джон Кордоба. Таким образом, не было сразу трех футболистов, забивших бело-голубым.

"У нас трое крайних защитников, Эктов — один из них. Он хорошо тренировался, играл во всех товарищеских матчах. У него есть шанс играть в основном составе", — особо отметил Ивич появление с первых минут экс-игрока "Оренбурга" Александра Эктова».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» У нас было 22 удара по воротам, играли достаточно хорошо и с точки зрения агрессивности, и с точки зрения спортивной злости. Должны были эти 22 удара наносить эффективнее, тогда такой концовки мы бы не увидели. Зобнин и в прошлом году здесь тоже это показывал. Роман — футболист, который уничтожает, когда есть пространство. Рад, что он смог проявить свои качества. Рад, что он смог забить уже во втором матче сезона. Надеюсь, это придаст ему уверенности.

Гол Зобнина

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит обе команды за бодрое начало матча, которое вскоре привело к забитому красно-белыми голу.

«С первых минут "Спартак" больше владел мячом и территориальным преимуществом, а "Краснодар" играл дома "вторым номером". До сих пор привыкаем к тому, что при Ивиче "быки" стали другими, скорректировали свой стиль. Но если под руководством серба команда стабильно забивает по два-три мяча, то это никак не назовёшь отказом от зрелищности в пользу результата. Вот и сегодня футбол смотрелся, темп был достаточно высоким, несмотря на жару на юге России. Пусть групповой этап Кубка страны зажигает футболистов меньше, чем РПЛ, такие матчи настолько увлекают игроков, что они, кажется, забывают обо всём.

"Краснодар" первым нанёс удар в створ, но в целом спартаковцы справлялись с быстрыми ответными атаками хозяев. Любопытно, что на левый край обороны Ивич поставил новичка Эктова, который в "Оренбурге", как правило, действовал справа. Тем не менее красно-белые сделали ставку на давление не на фланг Эктова, а на другой — левый для спартаковской атаки. Туда смещалась целая группа игроков, там хорошо комбинировали Промес, Хлусевич, Зобнин и кто-нибудь ещё.

Слева и родился гол "Спартака". Зобнин придумал двоечку с Хлусевичем, а упустивший центрхава Ахметов успел только за голову схватиться, понимая, чем всё закончится. Да и центрбек Арутюнян должен был передать своего игрока Бальде напарнику (Алонсо), чтобы подстраховать Ахметова и переключиться на врывавшегося в свободную зону Зобнина».

Владимир Ивич Тренер «Краснодара» Если честно, то до красной карточки «Спартак» был лучше, больше владел мячом. После того, как остались в меньшинстве, было тяжело бороться с качественной командой. Старались совершить камбэк, но не получилось. Знали, как играет «Спартак», сюрпризом это не стало. Наша команда не очень хорошо защищалась. Во втором тайме «Спартак» был лучше, больше ударов, были подачи. Вратарь спасал, в некоторых моментах нам повезло. Но мы можем быть довольны последними 10-15 минутами, боролись, сумели забить мяч, на последней минуте могли сравнять счет.

Грязь от Сперцяна

Автор Sportbox.ru Денис Петров не оставляет без внимания то, что кубковая игра между «Краснодаром» и «Спартаком» была омрачена грубейшим нарушением правил со стороны лидера хозяев.

«Для Наиля Умярова игра против "Краснодара" стала первой в стартовом составе с октября прошлого года. Спартаковский полузащитник всё это время восстанавливался после перелома плюсневой кости. Тяжелое повреждение не изменило привычку опорника идти в жесткие стыки, из-за чего он едва не пострадал вновь. Нападающий "быков" Дэвид Кобнан едва не нанес Умярову тяжелую травму, приземлившись тому прямо на ногу. К счастью, в этот раз спартаковец отделался заморозкой и смог продолжить игру.

Несмотря на раннюю стадию турнира, команды в этом матче рубились так, будто это был уже финал. В таком режиме было легко перейти грань, что и сделал Эдуард Сперцян на исходе тайма. Капитан краснодарцев в одном из эпизодов сыграл откровенно грязно, шипами бутсы врезавшись в ногу Зиньковского. Подобные фолы запросто могут сломать не только ногу, но и карьеру игрока. В перерыве Абаскаль вынужден было убрать с поля российского вингера, заменив его на Тео Бонгонда.

Даже смотреть на это было больно, а что испытал игрок "Спартака", и представлять не хочется. Главный арбитр встречи Алексей Сухой без всяких повторов достал красную карточку, с его решением особо не спорил ни сам Сперцян, ни Ивич. Теперь лидера "Краснодара" наверняка ждет длительная дисквалификация на кубковые матчи. Сложно сказать, чего в этом фоле было больше — глупости или грубости. Сам Сперцян уходил в раздевалку едва ли не в слезах, понимая свою вину перед командой».

Эдуард Сперцян Полузащитник «Краснодара» Ну да, это чистая красная. До этого были моменты, но не хочу про это говорить. «Спартак» победил, наверное, за счет удаления. Я подвел команду, за что хотелось бы извиниться. Перед командой уже извинился, так что хочется попросить прощения у болельщиков, которых сегодня пришло на полный стадион. Фол был случайным? Да, я не видел Зиньковского. Просто пошла нога дальше, и я случайно сходил..

Сорванный бенефис Агкацева

Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев отмечает преимущество красно-белых во втором тайме, котороепривело ко второму забитому мячу.

«Второй тайм предсказуемо начался с атак москвичей. Но то, что "Спартак" будет осаждать ворота "Краснодара" с такой страстью, вряд ли кто-то ожидал. Агкацеву в первые 15 минут после возвращения из раздевалки приходилось трудиться не покладая рук. Но мяч упорно не хотел идти в ворота хозяев поля.

Постепенно команда Владимира Ивича смогла потушить у своей штрафной, но ситуация для южан усугублялась тем, что им нужно было забивать, причём действуя в неполном составе. В итоге голкипер "Краснодара" всё-таки оказался не железным. Новичок "Спартака" Тео Бонгонда удачно воспользовался отскоком после удара Пруцева и забил свой первый мяч за новую команду в официальном матче.

Причём по интересному совпадению это вновь, как и в первом тайме, произошло прямо перед паузой на то, чтобы попить воды. Гости не сбавляли оборотов, явно желая продолжить приятную традицию забивать "Краснодару" по четыре мяча. В итоге отличиться смогли хозяева поля. Но на спасение игры времени команде Владимира Ивича не хватило».

Даниил Хлусевич Полузащитник «Спартака» Повреждение? Немного попало в солнечное сплетение. Все хорошо. Я крымский, погода отличная, обожаю. Мне было легко играть. Хорошо получалось, хотя в конце потеряли концентрацию. Когда от «Спартака» ждать надежности в обороне? В ближайшем будущем, стараемся играть надежно. В атаке много моментов, но не удается все реализовать. В чемпионате [участвует] не только «Зенит», много команд. Будем конкурировать со всеми.

Солидная победа красно-белых

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что пропущенный «Спартаком» в концовке гол не омрачил уверенной победы столичной команды.

«Тем временем состав "Краснодара" стал куда более основным: вышли Кордоба, Батчи и Кривцов. А еще на поле появился Кади — впервые с апреля, когда в московском матче команд он получил очень неприятную травму в столкновении с Джикией. И вот вернулся, получилось от "Спартака" до "Спартака". Замены взбодрили игру "Краснодара", у ворот Максименко начало появляться хоть что-то опасное. В итоге хозяева уже в компенсированное время один мяч отыграли, добавив небольшую оговорку в очень солидную в целом победу красно-белых. Хотя в том эпизоде было очень похоже на офсайд.

Как бы то ни было, валидольные две минуты в концовке не смазали впечатления от игры "Спартака". Команда Абаскаля весь матч провела с преимуществом, не позволяя себе спадов по ходу встречи, к чему все привыкли за последние полгода. Эту игру вполне можно назвать лучшей в исполнении "Спартака" в 2023 году. Конкуренцию могут составить только февральские кубковые матчи с "Локо". Все, что было весной, — ни в какое сравнение.

Календарь и таблица РПЛ

Что касается "Краснодара", то эта встреча показала, какое значение для этого состава имеют игроки, оставшиеся в запасе и вышедшие по ходу второго тайма. Ближайший резерв не впечатлил. Совсем скоро, 2 сентября, команды сыграют в Краснодаре уже в чемпионате.»

Олег Малышев Генеральный директор «Спартака» Рады победе. Нервная, как мы любим. Нерв нельзя исключить — это футбол, всегда могут быть качели, мы играем в атакующий футбол. Дорога до «Краснодара» непростая, но все компенсировалось победой. Удаление Сперцяна? Я был в ужасе, когда увидел фотографии и видео момента. Слава богу, что Зиньковский жив. Информации по травме Антона пока нет. Внешне выглядит, что ничего страшного.

Промес перестал забивать, Бонгонда начал

Автор Bobosocer.ru Александр Владыкин радуется уверенной игре новичка «Спартака» на фоне голевой засухи голландского бомбардира.

«Было довольно четко видно, что "Спартак" при атакующих действиях старался придерживаться схемы 4-3-3, а теряя мяч и, отходя назад, переходил на 4-4-2. Но, понятное дело, схемы не были недвижимы или попросту "мертвы". Показателен в этом плане стал гол, забитый спартаковцами в первом тайме, когда качественную комбинацию разыграли Умяров-Хлусевич-Зобнин. И складывалось впечатление, что спартаковцы в эти минуты в целом выглядели более уверенно, нежели хозяева поля.

Спартаковцы смогли наладить и более компактную игру. Да, впереди они играли без атакующего "наконечника", но при этом опасность могла исходить от многих игроков группы атаки. Не совсем уверенно выглядел порой Промес, который то ли никак не может найти свою лучшую форму в первых матчах, то ли ему достаточно сложновато, понимая, что следят за ним по-прежнему очень внимательно, и тем не менее… Кстати, моменты для взятия ворот при этом у Промеса возникали, однако забивать он пока перестал.

А второй мяч был забит Бонгонда, который угодил в левую девятку ворот. Мог сначала пробить оборону Пруцев, вышедший на замену, однако попал в защитника, а потом Бонгонда нанес точный удар, опередив при этом Хлусевича, который был не прочь, судя по всему, забить и в этой игре. Что же касается Бонгонда, то, после этого гола посмотреть за его игрой захотелось еще более пристально. Возможно, что "Спартак" получил реальное усиление в атакующую группу».

«Спартаку» нужно поправить реализацию

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко считает, что красно-белые слишком часто прощали соперника в кубковом матче.

«Показательно, что чуть ли не единственный момент "Краснодара" во втором тайме (до гола Кади в дополнительное время) привез Хлусевич — просто повезло, что его обрез на своей половине не закончился выходом один на один. Но если в первом туре эти моменты возникали систематически, то теперь выглядели как исключение: "Спартак" столько душил команду Ивича затяжными атаками и так часто напрягал Агкацева дальними ударами (особенно старался Бонгонда), что казалось — при необходимости добавит еще.

Понятно, что сказалось удаление и при равных составах перевес был бы не таким весомым, но "Спартак" на старте впечатляет. По интенсивности на протяжении 90 минут видно, что Абаскаль хорошо подготовил команду физически. А в плане тактики оперативно поработал над ошибками, из-за которых получил столько проблем от "Оренбурга". Осталось поправить реализацию — и весной, и сейчас "Спартак" слишком часто прощает у чужих ворот. Но теперь получит Соболева и Шамара, которые должны это исправить».