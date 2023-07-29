Карпин остановил «Зенит». Действющий чемпион упустил победу в Ростове

«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в гостевом матче 2‑го тура РПЛ. Автором первого мяча стал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, который отличился на 43‑й минуте. «Ростов» ушел от поражения в компенсированное ко второму тайму время — пенальти реализовал форвард Николай Комличенко. В следующем туре «Зенит» 6 августа сыграет на выезде против «Динамо». «Ростов» днем ранее проведет игру в гостях против «Крыльев Советов».

«Ростов» — с Ионовым, «Зенит» с Мантуаном

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой оценивает стартовые составы команд на матч в Ростове-на-Дону и то, как они изменились по сравнению с первым туром.

«Безусловно, “Зенит” являлся предстартовым фаворитом матча в Ростове-на-Дону. Но игра для петербуржцев обещала быть непростой, так как на старте сезона они не производят монструозное впечатление. У команды Семака имеются проблемы с качеством позиционного нападения, и после ухода Малкома тренерский штаб чемпиона находится в процессе переформатирования атакующих действий команды.

Приятной новостью для клуба с берегов Дона стало снятие со стороны ФИФА ограничений на регистрацию новичков ростовчанами. Южане погасили долг перед “Норчепингом” за трансфер Понтуса Алмквиста. Таким образом, летние новички “Ростова” — Ионов, Акбашев, Вахания и Мохебби + выкупленный у “Краснодара” Чернов могли сыграть против “Зенита”. Единственной кадровой потерей хозяев являлся травмированный Лангович, а у гостей в лазарете находится Родригао.

Оба тренера сильно видоизменили стартовые составы по сравнению с кубковыми матчами. Поэтому уместнее проводить параллели с основными сочетаниями команд в играх 1-го тура чемпионата. Карпин сделал три изменения в стартовой обойме по сравнению с матчем против “Факела”. Вместо Пояркова, Тугарева и Голенкова появились Чернов, Щетинин и Ионов. Таким образом, главный тренер “Ростова” выпустил с первых минут двух дозаявленных новичков. Семак, в свою очередь, совершил одну перестановку в стартовом сочетании по сравнению с игрой против “Пари НН”. Мостового сменил Мантуан».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Исходя из того, что пропустили в самой концовке, сами себе привезли гол после грубой ошибки… Конечно, обидно. Хороший момент был у Матео Кассьерры во втором тайме. Если бы тогда забили, то выиграли бы. Сами себе привезли пенальти и не смогли увезти победу. Организацией атакующей игры доволен. Конечно, тонкой игры было не так много, потому что было много длинных передач, силовой футбол. «Ростов» старается прессинговать, давить за счет забросов. Момент с пенальти? Ошибка игрока [Андрея Мостового]. Нужно не только на мяч смотреть, но и на соперника. Пока никаких проблем нет. Могли и должны были увозить победу. Ничего страшного, будем работать. Эракович понравился. С Чистяковым пока непонятно, будет обследование. Замена Бакаева не вызвана медицинскими проблемами, никаких противопоказаний нет.

Ранний выход Эраковича

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков не впечатлен уровнем игры, показанным командами в первом тайме, не забывая зафиксировать дебют новичка «Зенита».

«По истечении трети первого тайма, как по иронии судьбы, центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков получил травму и был вынужден покинуть поле. Ему на замену ровно по позиции вышел тот самый камень преткновения между "Спартаком" и "Зенитом" серб Страхинья Эракович. И выход этот был очень даже нужен.

Не то чтобы гости сильно страдали от атак "Ростова", но хозяева выбрали тактику игры в давление и прессинг, периодически отбирая мячи у питерцев на их половине поля. Правда, ещё по прошлой игре чемпиона в Кубке России можно было заметить, что мячи в ворота "Ахмата" были забиты с двух быстрых контратак. Поэтому выбранный формат игры фаворита не должен был стать откровением для подопечных Валерия Карпина. После 30-й минуты показалось, что команды как-то уж очень сильно осторожничают, изредка взрываясь не совсем опасными выпадами, которым было далеко, чтобы назвать их голевыми.

"Ростов" в этом плане понять было можно — они изначально находились в статусе команды, которая в случае успеха сотворила бы подобие сенсации, а вот такой футбол от питерского клуба — это удивительно, но, видимо, потери Малкома и Вендела не могли не сказаться на привычной атакующей мощи "Зенита", да и деятельность бразильца Клаудиньо без своих стандартных партнёров прилично потускнела. Там, где нет голевой феерии, есть иная прелесть — постоянный нерв в игре. Этим блюдом в первом тайме команды щедро кормили своих фанатов».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Результатом недоволен, конечно. Нельзя брать только результат и смотреть только на табло, нужно смотреть на ход игры. Один удар у «Зенита» — и сразу гол после нашего выхода из обороны. Мы выводим нашей передачей, отдаем голевую на наши ворота сами. Не знаю, как бы складывалась игра, если бы играли другие. Может быть, был бы счет 3:0 в нашу пользу — или наоборот. Сослагательное наклонение в футболе не работает. Но [впервые] после 1,5-2 лет люди вышли со скамейки и усилили игру. Не думаю, что у них было много времени проявить себя, но их игра понравилась. В обороне очень хорошо играли. Вспомните опасные моменты у наших ворот? Я не говорю про удары, бывают опасные моменты, которые не доходят. Не дали «Зениту» [создавать моменты] — при том, что он чемпион. В обороне не испытывали больших проблем.

Третий гол Кассьерры и симулянт-Мантуан

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Белинин отмечает, как оживилась игра к экватору матча, причем не всегда в положительном ключе.

«Первый удар в створ в матче случился на 43-й минуте — он же стал голевым. Матео Кассьерра отличился — красиво сыграл в контратаке, раскачав Осипенко, и покатил мимо Песьякова. Для форварда это уже третий мяч в сезоне — более того, пока он единственный, кто забивает за "Зенит" в РПЛ. Это космический прогресс — за весь прошлый сезон Кассьерра забил всего дважды.

Второй тайм начался со скандала, который стал одним из самых ярких моментов матча. На 49-й минуте сцепились полузащитник ростовчан Байрамян и его коллега Мантуан — в итоге бразилец оказался на газоне, после того как армянский футболист якобы боднул его в лицо. Игрок "Зенита" "рисовал" так явно, что его выступление моментально разошлось по интернету. Кукуляк не оценил — выписал обоим по желтой карточке.

Примерно с этого момента "Ростов" пошел в атаку, да так удачно, что на 60-й минуте Сергею Семаку пришлось перейти на три центральных защитника: оборону усилили Марио Фернандесом. Но это не помогло, хозяева продолжили наседать и просто растоптали "Зенит" во втором тайме — по итогам матча статистика была 9:1 по ударам в пользу "Ростова", 4:0 по ударам в створ, владение также осталось за южанами (60%/40%)».

Матео Кассьерра Форвард «Зенита» Думаю, мы заслуживали победу. У нас было и владение мяча, мы создавали моменты, хотели победить. К сожалению, в конце победа ускользнула. Нужно отпустить это и готовиться к «Динамо». «Ростов» действительно много навешивал в штрафную, но не создавал много вреда. Они пытались сравнять счет, им не удалось это сделать с игры. На последних минутах заработали пенальти, но я считаю, что ничья — это не совсем заслуженный результат. Ничего не изменилось по сравнению с прошлым сезоном, тогда я тоже создавал много моментов, просто мяч не заходил в ворота. Сейчас стало получаться, голы пришли, я этому рад.

Упущенная победа

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что питерский клуб поплатился за попытку «засушить» игру при минимальном преимуществе, пропустив в компенсированное время.

«Зенит стал "сушить" игру, откровенно играть на результат в расчёте на контрвыпады малыми силами. "Ростов" же прибавил за счёт свежих новичков. Очень неплохо вписался Мохеби. Иранец мог заработать пенальти, спровоцировав прессингом на ошибку Кержакова, однако повтор показал, что судья правильно не назначил 11-метровый. Голкипер "Зенита" не попал по мячу, но и по ноге Мохеби тоже. А Акбашев за 20 минут до конца нанёс первый удар ростовчан в створ. Правда, не очень сложный для Кержакова, из-за штрафной.

Чемпион завершал игру с пятёркой защитников и парой оборонительных центрхавов Барриос — Дуглас Сантос. Ростовчане же грузили на габаритную пару нападающих Комличенко — Голенков. До 90-й минуты хозяева нанесли во втором тайме восемь ударов, тогда как петербуржцы лишь один. Впрочем, момент Кассьерры, пожалуй, был самым опасным: колумбиец едва не оформил дубль, но чуть-чуть не попал в дальний угол.

А в компенсированное время "Ростов" спасла фишка прошлого сезона — Чернов в штрафной соперника протянул ногу к мячу раньше Мостового и поймал фол. Это был бесспорный пенальти, реализованный Комличенко. Семак заработал удаление за споры, а "Зенит" пропустил первый гол в новом сезоне и упустил победу».

Марио Фернандес Защитник «Зенита» Счастлив вернуться играть в чемпионат России. Конечно, хотелось добиться сегодня победы. Но это часть футбола, так что нужно продолжать работать, чтобы добиваться побед в будущем. Очень сложно играть в Ростове. Понимали, что нас ждет непростая игра. Открыли счет. Мне кажется, хорошо защищались, но не смогли удержать победный счет. Духота на поле? Мне было непросто, но я стараюсь набрать необходимый уровень. Четыре месяца не играл в официальных матчах, но делаю все возможное, выкладываюсь на полную в каждой тренировке. Где бы ни расположил меня тренер, я на каждой позиции буду стараться отдавать максимум сил.

Дебют Эраковича удался

Автор «Спорта день за днем» Алексей Михайлов проводит разбор игры защитника «Зенита» Страхини Эраковича в матче против «Ростова».

«По первым минутам Эракович смотрелся очень уверенно. Со стороны не было ощущения, что серб нервничает. Нередко он отдавал мяч назад, Кержакову, но делал это тогда, когда ситуация позволяла это сделать без серьезных рисков. Не обошелся Страхиня и без верховых единоборств с нападающим "Ростова" Николаем Комличенко. Как раз одно-единственное из таких (а всего у Страхини их было четыре за матч) Эракович выиграл у Комличенко в компенсированное к первому тайму время. Так что в уходе "Зенита" на перерыв без пропущенного гола в том числе была и заслуга сербского дебютанта.

За 73 минуты, проведенных на поле, Страхиня был активен не только внутри собственной штрафной, но и чуть правее зон опорного и центрального полузащитников. В общей сложности, серб совершил три выноса мяча, а также — по одному перехвату и отбору, однажды заблокировал удар соперника, выиграл одну позиционную борьбу на уровне земли. Не менее важный показатель не просто для защитника, а еще и для дебютанта — ноль фолов по итогам встречи с "Ростовом".

Отдельно стоит отметить и его полезность при работе с мячом. За 73 минуты Эракович коснулся мяча 61 раз, совершил семь точных длинных передач из девяти, а по показателю точных коротких пасов удостоился отличной отметки в 96% (52 из 54). Итоговая оценка Эраковича от SofaScore — 7.0 (среди защитников "Зенита" выше только у Дугласа Сантоса — 7.6)».

«Зенит» выручает класс игроков

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что высокий уровень исполнителей маскирует не самую впечатляющую игру питерской команды.

«Мало кто в РПЛ может так быстро и одновременно грамотно расстаться с мячом, как Клаудиньо. Короткий пас бразильца на коллегу Сантоса позволил латералю мгновенно увидеть впереди Кассьерру. Матео на старте сезона забил дважды "Пари НН", центральный форвард "Зенита" в отличной форме. У него был один момент до перерыва против "Ростова", и колумбиец его четко реализовал, обыграв Осипенко.

Хотя принимается аргумент, что Кассьерра раскрывается, поскольку вышел из тени других футболистов, стратегически важнее для команды не этот успех, а потери Вендела и Малкома. Без двух высококлассных бразильцев "Зенит" очевидно слабее. Ниже классом, если быть предельно точным. Уровень команды часто виден на общем плане камеры. С Чистяковым, Караваевым, Бакаевым и Мантуаном чемпионы скромнее. Возможно, разыгрываются Эракович и Фернандес, приедет замена для Малкома. Но пока "Зенит" не впечатляет.

Один удар в створ "Ростова" за тайм хорошо описывает состояние петербуржцев. Они не бегут, а качество принятых решений ниже. Потери крутых легионеров заставили "Зенит" чаще играть без мяча. Не исключаем, что чемпион будет топить за отмену статуса "легионер" для граждан стран БРИКС, чтобы все бразильцы перестали попадать под лимитные ограничения. Тогда можно привезти иностранного голкипера и забыть о российских хавбеках в основе».

Замены «Зенита» усилили «Ростов»

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов считает, что наставник «Ростова» выиграл тактическую дуэль у своего соперника из «Зенита».

«С точки зрения тактики Валерий Карпин выбрал правильную модель игры. "Ростов" прессинговал с первой и до последней минуты, что говорит об очень хорошей физической готовности. Команда не просто выдержала эту интенсивность, но и сумела в концовке оказать на "Зенит" давление.

То, что "Ростов" перехватил инициативу во втором тайме, во многом связано с заменами Семака. Теоретически он мог усилить среднюю линию, выпустив, например, Ду Кейроса. Или перейти на игру в двух форвардов, поставив Сергеева рядом с Кассьеррой. Но он начал выпускать защитников: Алипа вместо Ерохина и Фернандеса вместо Мантуана. В итоге оставили сопернику шанс…

К слову о защитниках "Зенита". Дебют Эраковича получился весьма приличным. Это хороший защитник, неспроста все за ним охотились. У серба всё отлично с пасом, позиционной игрой, отбором. Это однозначное усиление обороны для петербуржцев. "Ростову" же замены как раз дали нужное усиление, благодаря чему во втором тайме команда выглядела лучше соперника. У "Зенита" же в атаке и вспомнить нечего, кроме удара Кассьерры.

Видно, что для "Зенита" сейчас очки очень важны. Даже Семак получил красную карточку из-за нервов, а ему это совершенно не свойственно. Понятное дело: конкуренты-то сейчас могут оторваться. Тот же "Спартак" может уйти вперед, а в 5-м туре "Зениту" как раз предстоит встреча с "красно-белыми". И там у москвичей будет шанс сделать уже очень серьезный отрыв».

«Ростов» сыграл в «Зенит»

Автор Bobosoccer.ru Алексей Андрианов считает, что ростовский клуб показал игру чаще свойственную действующим чемпионам.

«Мы стали свидетелями интересной, необычной, несвойственной чемпиону игры. И действительно — на "Зенит" больше походил... "Ростов", напоминавший петербуржцев высоким прессингом, организацией переходных фаз (особенно выхода из обороны и начальной стадии атак), передачами на Комличенко (вспомнили Дзюбу?) и индивидуальными действиями на подступах к чужой штрафной (каков Мохеби, а?). Хозяева совсем немного уступили зенитовцам во владении и были как минимум не хуже по ожидаемым голам. Отсюда вывод: ростовчане ничью заслужили. А "Зенит"?

По тому, как сложилась игра, подопечные Сергея Семака потеряли очки — ну просто потому, что обидно упускать победу в компенсированное время из-за необязательного пенальти (передачу в штрафную выполнял проведший отличный матч Денис Терентьев). С другой стороны, гостевую ничью в поединке с агрессивным соперником после утомительной дороги можно отнести к разряду удовлетворительных результатов. Но лишь с тем условием, что будут сделаны правильные выводы. А повод задуматься есть. Во-первых, в средней линии некоему давать объём, который обеспечивал Кузяев. Во-вторых, как бы ни старался Клаудиньо, ему не по силам одновременно одинаково успешно двигать мяч вперёд, как Вендел, и отбирать мячи а-ля Барриос.

В-третьих, Марио Фернандес пока не готов закрывать всю бровку в схеме 3-4-2-1 (Эракович подменил Чистякова без потери качества). И, наконец, семь номинальных защитников (Караваев, Ренан, Эракович, Фернандес, Алип, Круговой, Дуглас Сантос при поддержке низко действовавшего Барриоса) — не гарантия качества игры в обороне. Всё равно и передача Терентьева прошла, и скидку позволили сделать, и Чернова оставили один в один против Мостового».