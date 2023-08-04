РПЛ. «Спартак» в гостях у «Рубина», «Зенит» примет «Динамо», дерби ЦСКА и «Локомотива»

Матчи 3-го тура российской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут с 4 по 6 августа.

«Краснодар» — «Пари НН» 1:0

В матче 3-го тура РПЛ «Краснодар» на своем поле обыграл «Пари НН» со счетом 1:0.

Судьба противостояния решилась на 29-й минуте противостояния, когда единственным голом в матче отметился Эдуард Сперцян с пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Пари НН 1:0 Гол: 1:0 Эдуард Сперцян (пенальти) (29') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Кайо, Сергей Петров, Олакунле Олусегун, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Жоау Батчи, Джон Кордоба Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Мамаду Майга, Ярослав Михайлов, Эдгар Севикян, Александр Трошечкин Предупреждение: Александр Черников (90')

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» занимает 13-ю строчку.

«Крылья Советов» — «Ростов»

суббота, 5 августа, 15:00

«Рубин» — «Спартак»

суббота, 5 августа, 17:30

«Оренбург» — «Урал»

суббота, 5 августа, 17:30

ЦСКА — «Локомотив»

суббота, 5 августа, 20:00

«Балтика» — «Факел»

воскресенье, 6 августа, 17:30

«Зенит» — «Динамо»

воскресенье, 6 августа, 19:00

«Сочи» — «Ахмат»

воскресенье, 6 августа, 20:00