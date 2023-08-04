Один удар на двоих. «Краснодар» одолел аутсайдера и продолжает идти без осечек

«Краснодар» одержал домашнюю победу над «Пари НН» (1:0) в матче третьего тура РПЛ. Единственный гол в матче на счету хавбека хозяев поля Эдуарда Сперцяна, реализовавшего пенальти на 30‑й минуте. В следующем туре команда Владимира Ивича 12 августа сыграет в гостях с «Оренбургом», «Пари НН» 14 августа примет «Ахмат».

Ивич выпустил Олусегуна, Юран — Стоцкого

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой оценивает стартовые составы команд на матч в Краснодаре.

«На неделе нижегородский клуб объявил о приобретении трёх новых футболистов. “Пари НН” арендовал у “Динамо” Карапузова, а также подписал контракты с нигерийским опорником Эдедемом и нападающим Зе Турбо. Кроме того, в заявку на сезон был внесён узбекский нападающий Джиянов, переход которого в “Пари НН” был оформлен ещё весной.

“Краснодар” подходил к пятничному матчу в статусе очевидного фаворита и должен был продлевать победную серию. “Пари НН” мог доставить трудности “быкам” организованной игрой в обороне, но Кордоба, Сперцян, Кривцов и другие футболисты атакующей линии краснодарцев находятся в великолепной форме, и никто не сомневался в их способностях взломать насыщенную защиту соперника.

Хозяева подходили к отчётной встрече без кадровых потерь. Черников успел вернуться в строй после травмы, полученной в матче с “Сочи”. У гостей, в свою очередь, в лазарете находились Кротов и Кухарчук.

Ивич сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против “Сочи”. Вместо Ахметова с первых минут появился Олусегун. Юран, в свою очередь, совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Урала”. Каккоева и Юлдошева сменили Александров и Стоцкий».

Владимир Ивич Главный тренер «Краснодара» Против такой команды, как «Пари НН», действительно трудно создавать много моментов. Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим. Обеим командам сегодня было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках. Что произошло с командой во втором тайме? Соперник производил замены, свежие игроки выходили на поле, они быстрее двигались на пространстве. Определенно, у нас есть и свои проблемы. Нам повезло, когда у соперника было три очень хороших шанса. Могу сказать, что сейчас только начало сезона, никакая команда не может быть идеальной, но мы стараемся и становимся лучше. Хочу сказать про пенальти. За те шесть‑семь месяцев, что я работаю в «Краснодаре», это был первый пенальти, который был поставлен в нашу пользу.

Ранняя замена

Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев не оставляет без внимания нетривиальные события первого тайма, когда вынужденную замену пришлось делать не одной из команд, а судейской бригаде.

«Игра началась в спокойном темпе и пока команды неспешно искали ключи к воротам друг друга, на бровке произошло непредвиденное. Боковой судья Дмитрий Семёнов неудачно оступился и упал на газон. То, что лайнсмену с большой вероятностью понадобится замена, медицинские работники поняли сразу же. Резервный судья Роман Сафьян незамедлительно начал разминку. И после оказания помощи Семёнову, приняв флажок и оборудование, вступил в игру.

После этого как подменили и футболистов. Жёсткие единоборства следовали одно за другим. Бригады врачей с обеих сторон едва успевали вернуться на своё место, как на газоне оказывался очередной игрок. Тем удивительнее тот факт, что до перерыва команды обошлись без замен.

Единственный игровой момент, который заслуживал внимания до перерыва, в результате привёл к голу. Николай Калинский слишком широко расставил руки в своей штрафной, и в одну из них попал мяч. Артёма Любимова пригласили к монитору — и после не слишком долгого видеопросмотра главный арбитр указал на точку.

Приводить приговор в исполнение отправился Эдуард Сперцян — и вскоре уже принимал поздравления, уверенно разведя мяч и Артура Нигматуллина по разным углам. После этого до перерыва зрители так и не увидели ничего интересного. И это несмотря на то, что с учётом всех остановок к первому тайму было добавлено семь минут. Любимов в итоге избавил болельщиков от мучений и отправил команды в раздевалки.»

Сергей Юран Главный тренер «Пари НН» Худшее ли это судейство в моей карьере? На эмоциях после игры сложно сказать. Игра закончилась, моменты, которые я прокомментировал, мне непонятны. Естественно, готовим [жалобу], чтобы разобрали и дали оценку. Я всегда буду защищать футболистов. Они тратят здоровья, получают травмы. Во втором тайме мы просто переиграли «Краснодар», это очевидно. У нас было 4–5 голевых моментов. В прошлом сезоне мы по делу проиграли здесь 1:3. А когда такие моменты, когда человеку скальп снимают, на 13‑й минуте Мамаду, там не то что желтая, там идет открытой стопой на него. У Гацука сейчас шишка. Она ж сама не вырастет. Почему судья показал мне красную карточку? Я подошел к нему и сказал, что мы посмотрели на планшете моменты, он решил, что я показал (жест, похожий на просмотр VAR).

Несостоявшийся пенальти

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что гости сами упустили шанс отыграться во втором тайме, когда кубанская команда неожиданно стала проваливаться в обороне.

«Единственный реальный шанс у "Пари НН" выйти на второй тайм при счёте 1:1 был бы в компенсированное время, если бы судья назначил пенальти после падения Гоцука в штрафной "Краснодара". Но этот момент — спорный как минимум по двум причинам. Во-первых, Гоцук явно искал фол, кроме того, в ходе развития атаки судья пропустил нарушение на игроке "быков".

А первые минуты после перерыва прошли так, словно футболисты и не уходили в раздевалки. "Краснодар" контролировал игру, команда Сергея Юрана терпела и бегала за мячом. На исходе часа матча у "Краснодара" вдруг случился провал, хозяева как будто выключились из игры. Возможно, это была банальная потеря концентрации. Два верных шанса в течение минуты загубили Севикян и Стоцкий — во втором случае из-за ошибки Сафонова на выходе.

Юран вскоре сделал тройную замену, состоялся дебют экс-динамовца Карапузова. Что касается новичков-легионеров "Пари НН", то Зе Турбо остался в запасе, а Эдедем не попал в заявку. После этого сумасшедший момент имел свежий Сулейманов, но форварда подвела техника. Центр обороны "Краснодара" трещал по швам».

Олакунде Олусегун Нападающий «Краснодара» Важно, что нам удалось добиться победы и успешно стартовать в чемпионате. Матч получился тяжелым. Вероятно, так произошло потому, что мы хорошо знали команду «Пари НН», ведь уже играли с ними в РПЛ и Кубке России. Видимо, решили, что сможем обойтись малой кровью и спокойно выиграть. В итоге с трудом победили 1:0. Полагаю, сложности возникли еще из-за того, что в составе соперников добавилось много новых футболистов. Они играли сплоченно, чем создали нам трудности. «Краснодару» сегодня повезло? Не соглашусь. Считаю, мы добились победы за счет своей игры.

Непобедимые «Быки» и удаление Юрана

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Белинин поздравляет краснодарскую команду с продолжающейся победной серией в РПЛ.

«Несмотря на то, что второй тайм в целом получился равным и каждая команда играла бодро (»Краснодар« коллекционировал угловые, а "Пари НН" чаще бил по воротам), кроме Сперцяна отличиться никто не смог. Кордоба, который стал одним из лучших форвардов на старте сезона (забил два мяча в двух турах), ушел без гола и прервал свою удачную серию.

Но "Краснодар" все равно остается в топе — южане наравне со "Спартаком" пока единственные, кто в РПЛ еще не терял очков. По итогам трех туров "быки" расположились на первом месте в турнирной таблице, и, глядя на их актуальную форму, кажется, что команда Ивича наконец-то всерьез нацелена на высокие места.

Календарь и таблица РПЛ

А вот у Юрана, пока еще не побеждавшего в этом сезоне, сдают нервы — после финального свистка он выскочил на поле и получил красную карточку от Любимова. Следующий матч "Пари НН" проведет без главного тренера».