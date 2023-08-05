Победная поступь «Спартака». Новички красно-белых вывели команду в лидеры РПЛ

Московский «Спартак» обыграл казанский «Рубин» (4:1) в гостевом матче третьего тура РПЛ. В составе победителей отличиилсь Тео Бонгонда (19‑я минута), Хесус Медина (58), Михаил Игнатов (67) и Квинси Промес (73). Автогол был записан на Даниила Хлусевича, когда мяч после удара казанца Угучукву Иву рикошетом от защитника оказался в воротах москвичей. После этой победы «Спартак» (9 очков) возглавил турнирную таблицу, опередив «Краснодар» (9) по дополнительным показателям. «Рубин» (2) идет 10‑м.

Джикия вернулся в старт «Спартака»

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой оценивает стартовые составы команд на матч в Казани, выделяя проблемы красно-белых в линии обороны.

«Естественно, “Спартак” считался предстартовым фаворитом матча в Казани. Картина игры просматривалась весьма очевидная: красно-белые должны были владеть заметным территориальным преимуществом, а казанцы надеялись на слаженные действия в обороне и резвые вертикальные контратаки, которые у команды Рахимова весьма эффективно проходили в первых матчах чемпионата.

Организация игры столичного клуба в защите оставляет желать много лучшего. Так что, “Рубин” вполне мог доставить неприятности коллективу Абаскаля. Хозяева в отчётной встрече не могли рассчитывать на травмированного Мусаева. У гостей в лазарете находились Селихов и Тавареш, плюс Николсон ещё не набрал оптимальную форму после длительного отпуска, связанного с участием ямайца в Золотом Кубке КОНКАКАФ.

Рахимов сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против “Оренбурга”. Вместо Рахмоналиева с первых минут появился Апшацев. Абаскаль, в свою очередь, совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Балтики”. Дуарте и Умярова сменили Джикия и Мартинс».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» В первые пять минут мы плохо начали, нам потребовалось время, чтобы почувствовать игру и стать настоящим «Спартаком». Момент с фолом и голом «Рубина» тоже повлиял на ход матча. В перерыве поговорили и поняли, как нужно реагировать. Ребята показали все на поле. Что изменилось во втором тайме? Ритм. Темп игры удалось поменять во многом благодаря заменам. Ребята добавили той силы, которой не хватало. В таком календаре очень сложно, у нас мало дней на отдых. Это стало ключевым моментом игры. К счастью, все сработало. Мы не можем сказать, что мы полностью довольны. В футболе это так не работает, иначе это значит, что ты конформист. Мы всегда хотим прибавлять, идти вперед. Особенно в современном в футболе — сегодня ты побеждаешь, но у нас матч уже через два дня.

Третий гол Бонгонда

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов не оставляет без внимания не слишком удачное начало матча в исполнении «Спартака», который, тем не менее, открыл счет.

«В дебюте игры главными действующими лицами были нападающий "Рубина" Фамейе и центральный защитник "Спартака" Джикия (капитан наконец-то вернулся в основу, а Дуарте — на скамейку). В одной из первых атак казанцев Фамейе опередил Джикию после передачи в штрафную, и в ганца врезался вылетевший из ворот Максименко. Это был бы пенальти, если бы голкипер "Спартака" не сыграл сначала в мяч.

Красно-белые в эти минуты вообще плохо справлялись с забросами в исполнении хозяев, которые врубили максимально высокий темп. В том числе из-за того, что атакующее трио Бонгонда — Промес — Соболев не оказывало давления на защитников "Рубина". В результате команда Рашида Рахимова создала ещё один супермомент с участием Фамейе. Форвард грамотно выбрал позицию на подборе. Джикия сбросил мяч в борьбе прямо на ногу ганцу, но потом сам же спас "Спартак", остановив летевший в ворота мяч.

Около четверти часа команде Абаскаля было тяжело. Когда "Рубин" взял паузу, чтобы отдышаться, "Спартак" захватил инициативу. Прижал соперника к воротам серией стандартов. А на 19-й минуте яркий новичок красно-белых Бонгонда забил свой третий гол в новом сезоне (с учётом Кубка России). У "Рубина" возникли проблемы с перестроениями в обороне, так как один из защитников выдернулся из линии, а Тео нырнул в зону между неудачно сыгравшими позиционно Грицаенко и Рожковым. Соболев с Промесом, в свою очередь, классно отклеились от центрбеков под приём мяча между линиями. Всё — как по нотам. Реализовать выход один на один после восхитительной разрезающей передачи Соболева было для Бонгонда делом техники».

Рашид Рахимов Главный тренер «Рубина» Мы планировали начинать активно и должны были забивать на первых минутах, Фамейе мог забивать. Пропустили мы в первой атаке «Спартака», после которой не должны были пропускать. После этого гола мне понравилась реакция команды. Мы продолжали играть. Выглядели неплохо. Сравняли счет. И второй тайм начался неплохо с нашей стороны. Но меня удивил второй пропущенный мяч и реакция. Мы были в нокауте и пропустили ещё два мяча. Очень плохая реакция на пропущенные мячи. Мы не могли вернуться в игру. Команда просто сломалась. Это психологический момент. Замены «Спартака» — это неплохой уровень, соперник сохранил уровень игры. У нас же усиления не получилось. Это наша общая проблема. Команде я сказал, что такие удары случаются.

Автогол Хлусевича и удачный дебют Медины

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков фиксирует спорное судейское решение, позволившее казанцам сравнять счет и поздравляет с удачным дебютом новичка красно-белых.

«По конец первого тайма игра стала тише. Футболисты начали больше пешком ходить по полю и так бы и доиграли первый тайм, если бы главный судья матча Евгений Кукуляк на ровном месте не продолжил череду судейских неясных решений, начатую чуть ли не с первого тура в РПЛ.

Руслан Литвинов вроде чисто выбил мяч из-под ног казанского оппонента, но арбитру показалось, что с нарушением правил. В итоге — непонятный штрафной (а мог быть пенальти) для "Рубина", с которого хозяева отыгрались. Серия рикошетов и мяч оказался в сетке "Спартака". Гол записали на счёт армяно-африканского легионера поля Угочукву Иву.

А во втором тайме "Спартак" устроил настоящий бразильский карнавал. Через пятнадцать минут после начала второго тайма на поле в составе москвичей появился долгожданный экс-армеец Хесус Медина. Через какие-то секунды — парагваец открыл счёт своим голам за гостей. Навес и чётко поставленная голова Медины с ударом в противоход Дюпину. Самый эффектный дебют, о котором только можно было мечтать! Парагваец ликует, болельщики красно-белых выдохнули — он всё-таки заиграл».

Георгий Джикия Защитник «Спартака» Самое главное, что одержали победу на выезде. Была сложная игра. Эпизод со штрафным? Продолжу настаивать на своем, не буду комментировать судейство. Пересмотрю еще раз момент внимательно. Этот эпизод уже не так детально стоит разбирать, потому что есть победа и настроение хорошее. Согласен, что замены сработали, плюс была хорошая командная работа. Обстановка на трибунах? Играли практически как дома. Было 17 тысяч болельщиков, было видно, что на трибунах сегодня красно-белых гораздо больше, хотя играли в Казани. У «Рубина» есть хорошие мастера, с кем-то уже лично знаком. Всего лишь третий тур, посмотрим, как «Рубин» будет выступать. Рябчук? О трансферах и прочем читаю в выходные. А выходных пока нет.

Замены Абаскаля сработали

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресс» Олег Кошелев хвалит наставника «Спартака» за успешный матч-менеджмент.

«Сработала и вторая замена Абаскаля: через 10 минут забил Игнатов, снявший все вопросы в этом матче. Ассистировал вновь Соболев, который, как и на старте прошлого сезона, взял на себя роль главного плеймейкера "Спартака". И нельзя не отметить сильный старт сезона в исполнении Игнатова: выходя на замену, он отдавал передачи на победные голы в двух первых турах, а здесь сам забил очень важный мяч.

"Спартак" в итоге одержал крупную победу. Четвертый гол сделал Мартинс-Перейра, выдавший эффектный проход и выкативший мяч под удар Промесу. Главный спартаковский бомбардир, возможно, не так эффектен, как в минувшие годы, но по эффективности вопросов нет. Не самый яркий матч с "Балтикой", но все равно гол и голевая. В этот раз тоже без гола не ушел. "Спартак" в итоге мог забить и пять, и шесть, но ограничился четырьмя голами.

Темп в начале этого сезона задает "Краснодар", который выиграл три из трех стартовых игр. "Спартак" этот темп выдерживает, и впервые за 10 лет красно-белые в чемпионате стартовали с трех побед. Игра в Казани получилась весьма убедительной. Пожалуй, впервые в календарном 2023 году победа красно-белых в матче РПЛ вообще не оставила вопросов. Впереди у команды Абаскаля кубковый матч с "Пари НН", традиционно непростой выезд в Екатеринбург, а затем — домашняя игра против "Зенита". И, судя по всему, это будет главный матч летней части сезона».

Хесус Медина Полузащитник «Спартака» Спасибо за поздравления. Я чувствую себя хорошо, счастлив. Рад, что мы возглавляем турнирную таблицу и рад забить первый гол за «Спартак». Мы заслужили сегодня победу. Здоровье? Я в порядке. Адаптация в «Спартаке» тоже проходит хорошо.

Гол Медины надломил «Рубин»

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин разбирает игру новичков «Спартака», отмечая, что бельгийский вингер полностью встроился в футбол, который показывают красно-белые.

«Надо заметить, что Бонгонда сейчас в какой-то степени даже напоминал своей игрой Промеса, который несколько отошел в тень. То есть, новичок команды сейчас гораздо заметнее, нежели Квинси. Может это своего рода тактический ход, поскольку Бонгонда явно готов на сегодня очень неплохо, а, что касается Промеса, то при случае наверняка он воспользуется своим шансом. Что и случилось, когда Квинси выскочил на пас Мартинса, забивая четвертый гол. И, что еще бросилось в глаза: Бонгонда уже не "тянет одеяло на себя", что так явственно было заметно в первых матчах. Конечно, ему очень хочется забивать, но, видимо, понемногу он все-таки входит в командную игру красно-белых.

Зрелищным получился и дебют Медины. Накануне игры в интервью Абаскаль намекнул на то, что сегодня мы сможем увидеть Медину в матче в какой-то момент. И увидели в яркой атаке, когда Денисов сделал выверенный длинный пас на партнера, обманувшего бдительность защитников и нанесшего точный удар головой. Так "Спартак" вышел вперед — 2:1. Да, красно-белым приходилось вновь пытаться какое-то время вернуть себе преимущество в голах, поскольку еще в первом тайме арбитр Кукуляк усмотрел нарушение правил Литвиновым вблизи штрафной площади. Это решение выглядит сомнительным, но оно было принято. Правда, сам штрафной удачи хозяевам не принес, а вот следующий удар… Последовал рикошет от Хлусевича и мяч влетел в ворота.

Но, вернусь к голу Медины. Он, на мой взгляд, надломил психологически "Рубин", а "Спартаку" придал уверенности. Красно-белые стали играть еще быстрее и увереннее, со скоростью игроков "Спартака" хозяева просто перестали справляться и это преимущество быстро воплотилось в голы: сначала забил Игнатов с передачи Соболева, затем Промес с паса Мартинса, разбросавшего своими ускорениями и финтами оборону "Рубина". В эти минуты "Спартак" играл красиво, быстро и убедительно. Так что довести матч до логичного победного итога красно-белым не составило труда».

Михаил Игнатов Полузащитник «Спартака» Хорошее выступление. Тяжелый первый тайм, было жарко. Во втором тайме стало полегче дышать. И мы стали мобильнее, и соперник подустал. Нам удалось забить хорошие мячи. Хороший результат, двигаемся дальше. Гол? Отличная передача Соболева. Я просто бежал, оставалось только решить ситуацию с вратарем. Хорошо, что получилось. При падении ударился о поле, ничего страшного. Сейчас все хорошо. Есть над чем работать, будем прогрессировать и идти от матча к матчу, не важно, какой соперник. Цель — 3 очка в матче. Верю ли в чемпионство? Посмотрим в конце сезона. Любой футболист верит в это.

Очередной ляп Кукуляка

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов негодует из-за того, что регулярно допускающий результативные ошибки арбитр продолжает обслуживать топовые матчи РПЛ.

«Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев называл грубые ошибки Кукуляка "болезнью роста". А еще оправдывал подчиненного тем, "по ТВ очень легко и непринужденно принять решение, а на поле — это одно мгновение". Каманцев говорил, что из-за одной ошибки на судьях крест ставить не будет.

Как насчет уже четырех результативных ошибок за короткий промежуток времени? Сначала не поставил пенальти в ворота "Зенита" в матче Кубка России. В той же встрече не удалил полузащитника сине-бело-голубых Бакаева. Кукуляка спас тот факт, что москвичи и так прошли петербуржцев, пусть им и пришлось вырывать путевку в следующий раунд в серии пенальти. Затем Кукуляк удалил спартаковца Денисова в первом тайме матча РПЛ с "Химками" при счете 0:1. В меньшинстве удалось лишь вырвать ничью. Потеря очков, которая в том числе повлияла на проигрыш второго места в чемпионате. Все "косяки" были подтверждены Экспертно-судейской комиссией (ЭСК), которая обычно поддерживает рефери. Но даже там не придумали, как обелить Кукуляка.

И вот очередной жесткий просчет. На 39-й минуте матча в Казани спартаковец Руслан Литвинов, находясь в своей штрафной, в жестком подкате выбил мяч в аут. Через паузу прозвучал свисток Кукуляка, назначившего штрафной! Ни аут, ни пенальти, хотя футболисты сошлись в штрафной красно-белых. Почему тогда не была показана желтая карточка? В одном эпизоде Кукуляк принял сразу несколько неправильных решений.

Но чему в данный момент занимался арбитр-VAR Евгений Турбин? По протоколу он был обязан вмешаться, потому что на повторах не мог не заметить, что контакт произошел в штрафной. Турбин был обязан указать главному на его ошибку. Все бы ничего, да только после этого штрафного "Спартак" пропустил, что еще больше усугубило положение обоих судей. Но последуют ли какие-то санкции? Или Каманцев продолжит защищать подопечных и "подбирать ключики" к давно сломавшимся замкам?»

Олег Малышев Генеральный директор «Спартака» Рад победе. Рад тому, как ребята сыграли. Много чего можно выделить: две голевые от Соболева, гол Медины. Замены сработали. Судейство? Надо разбирать с экспертами. Я не понял, за что назначили штрафной в наши ворота, который привел к голу. Не исключаю, что подадим в ЭСК по эпизоду. Турнирную таблицу рано комментировать.

Лучший старт за 10 лет

Авторы блога «Россия-2023» отмечают, что красно-белым, возглавившим таблицу, удался лучший старт сезона за последние десять лет.

«В "Спартаке" теперь сразу два кандидата на титул "Лучший старт в истории". У Тео Бонгонда прямо сейчас серия из четырех подряд матчей с результативными действиями в дебюте, у Медины такой быстрый гол, к тому же сразу победный. В первую очередь благодаря Хесусу спартаковцы могут не сильно-то и вспоминать судейскую ошибку, которая привела к голу "Рубина". Забить второй мяч и снова выйти вперед получилось быстро.

Голами Квинси Промеса и Михаила Игнатова довели до разгрома и утвердили третью из трех победу на старте сезона. Замены Гильермо Абаскаля сработали шикарно в целом, появление парагвайца особенно: победный мяч раз, предголевой пас, когда забивал Игнатов (вышли одновременно), и еще один предголевой Медины в эпизоде с голом Промеса. Теперь "Спартак" лидирует вместе с "Краснодаром" — и никто их не догонит, потому что остальные очки уже теряли. Краснодарцев, кстати, уже обыгрывали — но в Кубке России.

"Спартак" начал сезон с девяти очков в трех матчах впервые с РПЛ-2013/14, когда тренировал Валерий Карпин. Правда, тогда закончили не очень: опустились к концу чемпионата на шестое место. Хорошо провели осень (хоть и с обидным вылетом от "Санкт-Галлена" в Лиге Европы), к зимнему перерыву лишь на очко отставали от лидирующих "Зенита" и "Локо", рассчитывали на Кубок. Но во второй части сезона все рухнуло: кубковый провал с "Тосно" из второй лиги и два поражения в РПЛ оставили Карпина без работы и со званием "сбитого летчика". Временный Дмитрий Гунько только усугубил, не попали в топ-5».

Мацей Рыбус Защитник «Рубина» Конечно, не так хотели сыграть. Слишком много пропустили. У нас были хорошие моменты. До 0:1 ребята хорошо играли. Не должны так легко пропускать. Вчера провел тренировку с командой. Понятно, что много пропустил. Тренер дал мне несколько минут сегодня. Было тяжело. Почти месяц не тренировался с командой. Было ли принципиально сыграть против бывшей команды? Нет, я в хороших отношениях со всеми из «Спартака». Принципиальным не было, потому что не на сто процентов был готов. До конца не знал, сыграю или нет. Только три тура прошло. Но ребята играют неплохо.

Идеи Клоппа в российских реалиях

Автор Soccer.ru Максим Тарасов проводит параллели между игрой «Спартака» и тактическими идеями наставника «Ливерпуля».

«Одна из новых идей, которую внедряет Абаскаль, — это треугольники на флангах. Самый яркий пример — взаимодействия "Ливерпуля" между "восьмеркой", вингером и крайним защитником. Слабости Александера-Арнольда компенсировал Хендерсон, в их перемещениях активно участвовал и Мохамед Салах.

С подписанием Бонгонды у "красно-белых" появились действительно классные вингеры — и открылась возможность адаптировать идею Юргена Клоппа. На правой бровке образовался треугольник Бонгонда-Мозес-Денисов, на левом — Промес-Зобнин-Хлусевич. При этом наиболее часто мяч оказывался у первых.

Денисов раз за разом врывался в финальную треть — тогда Тео смещался на позицию латераля, ближе сдвигался Мозес. Так удавалось хотя бы частично компенсировать слабость Даниила в обороне. То же самое можно сказать о Хлусевиче, который благодаря Зобнину мог уходить выше.

И благодаря таким взаимодействиям свой первый гол за "Спартак" забил Хесус Медина — причем вторым касанием. Денисов получил мяч на фланге, Бонгонда сразу сместился ближе, открываясь под пас — но Даниил сделал подачу, на которую быстро среагировал полузащитник.

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Из этой же оперы — третий гол. Медина оказался в глубине, Денисов убежал в финальную треть — Бонгонда сместился на фланг. Парагваец отправил диагональ на Хлусевича, дальше — пас на Соболева, который позже отдал Игнатову под удар. Идея с треугольниками принесла ощутимый выхлоп — но тут сказывается и класс игроков "Рубина", и то, что Абаскаль только внедряет этот формат».