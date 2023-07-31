«Спартак» набирает ход. Красно-белые одержали третью победу подряд

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над калининградской «Балтикой» (2:1) в матче второго тура РПЛ. В составе «красно‑белых» отличились Тео Бонгонда (43‑я минута) и Квинси Промес (84). Единственный мяч за «Балтику» в конце матча забил чилиец Анхело Энрикес. Команда Гильермо Абаскаля набрала шесть очков в двух играх и занимает второе место в турнирной таблице, «Балтика» (0 очков) идет 15‑й.

Бонгонда в старте «Спартака», Джикия — в запасе

Автор Sportbox.ru Денис Петров изучает тактический замысел наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на матч с гостями из Калининграда.

«В стартовых матчах сезона "Спартак" впечатлил атакой, хотя в распоряжении Гильермо Абаскаля были далеко не все основные игроки. Победы над "Оренбургом" и "Краснодаром" были добыты в отсутствии дисквалифицированного Александра Соболева и травмированного Хесуса Медины. В этот раз основной нападающий начал игру с первых минут, а парагвайский новичок впервые был включен в заявку.

Еще один летний новобранец Тео Бонгонда, отметившийся ассистом и голом в первых матчах, заслужил попадание в старт. Конголозец занял позицию Антона Зиньковского, которому сильно досталось в предыдущей игре. Атакующая тройка Бонгонда-Промес-Соболев при поддержке пары полузащитников Зобнин-Мозес на бумаге выглядела максимально мощно.

Относительным сюрпризом стало непопадание в стартовый состав капитана команды Георгия Джикии. Пару в центре обороны, как и в первом туре, составили Дуарте и Литвинов. Если выбор в пользу россиянина легко объясним, то доверие со стороны Абаскаля к часто ошибающемуся южноамериканскому защитнику удивило».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Очень интересная игра. Мы первый раз играем с соперником, который прессингует все 90 минут, каждый с каждым. В первые 20 минут мы могли забивать три раза, были моменты у Квинси, Тео и Соболева. Хотел бы отдать должное «Балтике» за то, что она показывала все 90 минут. В конце концов, футбол — это шоу. После поездки в Краснодар накопилась усталость. После первых 20 минут было тяжело сохранять интенсивность, ребята были уставшими ментально, поэтому мы начали терять мячи в простых передачах и торопились. Это сильно повлияло на игру. Соперник делал много навесов очень рано, не доходя до конца. Это казалось опасным, но на самом деле не было таким опасным.

«Балтика» приятно удивила

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов хвалит калининградскую команду за смелый прессинг и хорошую физическую форму.

«Номинально, калининградский новичок лиги этого сезона выглядел андердогом в гостевой для себя встрече с одной из топовых команд чемпионата. Однако, уже с первых минут приятно удивил своей игрой. Несмотря на "предустановленные" 5-3-2 в схеме, "Балтика" не закрывалась в обороне на ключ, а очень смело, высоко прессинговала красно-белых. И делала это местами очень успешно — порой "Спартаку" было тяжело вынести мяч из глубины без рисков потерять его.

Калининградцы же старались ходить в атаку, и за первый тайм сумели создать два потенциально опасных момента у ворот Александра Максименко. В начале встречи Маляров прорвался по правому флангу и прострелил низом в штрафную. Гузина набежал, но из убойной позиции не попал толком по мячу. А ближе к исходу получаса игры "Балтика" убежала в контратаку — Галоян выбрался на свободное пространство и плотно пробил в ближний угол, но Максименко кулаками отразил мяч в сторону.

Главный тренер "балтийцев" Сергей Игнашевич, для которого в годы игровой карьеры матчи со "Спартаком" имели особый, принципиальный статус (как экс-защитника ЦСКА), до ухода на перерыв практически не присаживался на скамейку — настолько он был вовлечен в игру.

При такой, пусть и смелой игре "Балтики" в начале матча, все же возникли опасения: "а хватит ли им сил на все 90+ минут?". Но чем ближе была концовка, тем сильнее было убеждение в том, что с физической подготовкой на игру со "Спартаком" у калининградцев не было проблем. И в какой-то степени это даже "покрывало" не самое лучшее техническое мастерство гостей, которое не позволяло им реализовывать свои моменты».

Сергей Игнашевич Главный тренер «Балтики» Хотелось большего. Были хорошие моменты. К сожалению, не смогли забить. Было превосходство в легкости, но не смогли перетерпеть соперника. Разобрали игру. Сейчас все мысли уже о «Факеле». Все три игры физически были лучше соперников, но не хватило опыта с такими соперниками и научиться терпеть. Мы недотерпели при переходах, при завершении атак и в своей штрафной. Разница с ФНЛ огромная. Там нет ВАР, а здесь цивилизация. Эта лига выплюнет нас обратно, если будем позволять такие ошибки. Нам нужно быстро прибавить, чтобы не терять очки. Посмотрим, на что мы способны. Цель — цепляться за каждый матч и каждое очко. Задача-минимум — выигрывать в каждом матче

Тишь, да гладь

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков не слишком доволен как темпом и качеством игры в первом тайме, так и плохой реализацией моментов.

«Удивительно, но при том, что "Спартак" заведомо считался безоговорочным фаворитом матча с "Балтикой", первую голевую атаку минут через шесть после начала игры провели именно гости, и только нерасторопность нападающего Тамерлана Мусаева не привела к голу в ворота Максименко.

Но и красно-белые решили не отсиживаться в середине поля и буквально через минуту ответили своим выпадом — одна на один с голкипером гостей Латышонком вывалился привыкающий к российским реалиям быстрый и мощный Тео Бонгонда. Однако пробил сильно левее створа. Не прошло и пяти минут, как соскучившийся за время дисквалификации по футболу Александр Соболев бил абсолютно без помех по воротам гостей, но попал в защитника.

К первой половине тайме полностью обозначилось территориальное преимущество хозяев, которые периодически опасно забрасывали мячи в штрафную "Балтики", но далее ничего путного придумать не могли. Калининградцы же и вовсе перестали думать о контратакующей игре, сосредоточившись исключительно на обороне своих ворот. То ли осторожность, то ли элементарной смелости не хватало.

Календарь и таблица РПЛ

К концу первого обе команды окончательно успокоились, по сути, занимаясь перекаткой мяча в середине поля. Скучное течение игры нарушали редкие выпады москвичей силами Виктора Мозеса или упомянутого раннее Бонгонда, а не слишком удивлённые этому гости просто отбивали мяч на половину поля "Спартака". Собственно, в этой игре, количество брака заметно превышало качество футбола».

Павел Маслов Защитник «Спартака» Хорошая команда, организованная, работоспособная. Сегодня была очень тяжелая игра, они создали очень много проблем, создали много моментов и мы очень рады победить в этой игре. Я считаю, что это сильная команда, организованная. Конечно, всем с ними будет тяжело. Не хочу сравнивать их с «Торпедо», не хочу сравнивать их ни с кем. Могу сказать по «Балтике» — хорошая команда, пытается играть в футбол, пытается прессинговать, так что, я думаю, всем будет с ними тяжело.

Не назревавший гол Бонгонды

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что гол «Спартака» не слишком вытекал из логики игры, но красно-белым помог более высокий уровень исполнителей.

«Много свободного пространства, много времени для принятия решений — к такому "Спартак" в домашних матчах явно не привык. Красно-белые чувствовали свое превосходство и никуда не торопились. В какой-то момент начало казаться, что эта уверенность переросла в самоуспокоенность.

"Балтика" периодами даже зажимала "Спартак" в его штрафной. Гости играли дисциплинированно и инициативно, но все же пропустили до перерыва. Ну а "Спартак" выехал на индивидуальных качествах своих атакующих игроков — Промес классно забросил мяч в штрафную, и Бонгонда головой забил свой второй мяч за новую команду.

После перерыва "Балтика" только добавила настырности. Вероятность нарваться на контратаку возросла, но с течением времени вопрос так уже не стоял. Гости длинными отрезками основательно владели ситуацией, и "Спартаку" важнее было просто отбиться, нежели подловить соперника. И здесь здорово проявил себя Максименко, пару раз по-серьезному вступавший в игру и спасавший команду».

Тео Бонгонда Вингер «Спартака» Не ожидал, что в российском футболе такая высокая интенсивность, я в хорошем смысле удивлен. Думаю, это здорово. Мне нравится прогрессировать. Забивая голы, этого добиться легче. Думаю, это была не лучшая наша игра, но мы оставались сконцентрированными на протяжении всего матча. Это не самое лучшее наше выступление. Соболев — отличный игрок, это его первый матч в стартовом составе. Мне кажется, ему нужно время. Он покажет себя.

Рекордный мяч Промеса и исторический гол Энрикеса

Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский не оставляет без внимания победный гол Квинси Промеса, который опередил Егора Титова по количеству мячей за «Спартак» (107 против 106).

«Труднообъяснимое проседание "Спартака" прошло благодаря паре замен, и ближе к концу матча, когда "Балтике" уже нечего было терять, ей пришлось вместо навала следить за обороной. Одна из замен Абакаля в итоге и сработала: Михаил Игнатов подловил "наевшегося" Александра Пуцко на правом фланге и идеально прострелил на дальнюю штангу, куда прибежал Промес.

Гол "Балтики" тоже всё-таки состоялся. И случилось это в тот момент, когда "Спартак" окончательно расслабился и уверовал в победу. Сработали замены Игнашевича: Максим Кузьмин навесил со штрафного, а Анхело Энрикес чётко пробил головой под дальнюю штангу. Исторический гол, потому что первый в РПЛ для "Балтики" с октября 1998 года.

Времени у "Балтики" оставалось совсем мало, и чуда всё же не случилось. Хотя нельзя не отметить, что попытку навала команда Игнашевича организовала, а "Спартак" отбился не без нервов.

"Спартак", как и в 1-м туре, оставил противоречивое впечатление. Хотя на старте сезона, учитывая благоприятный календарь, важнее всего набирать очки, с чем команда Абаскаля пока справляется. "Балтика" же проявила смелость. В матчах с менее классными соперниками такой подход имеет больше шансов привести к успеху. Хотя в контексте борьбы за выживание за калининградцев всё равно тревожно».

Даниил Хлусевич Защитник «Спартака» Тяжелая игра, немного огорчил гол в концовке. Легких соперников не бывает, соперник дал нам бой. Возможно, у «Балтики» была особая мотивация из-за армейского прошлого их тренера, это надо у них спрашивать, но у нас всегда есть мотивация на каждого соперника, так как мы боремся за самые высокие места.

«Балтике» нужно улучшать реализацию

Автор Rusfootball.info Иван Долинин считает, что калининградской команде нужно больше игроков более высокого класса.

«Выйдя в РПЛ, команда Игнашевича очаровывает публику и матч за матчем заслуживает все больше комплиментов в свой адрес. И с "Сочи", и с "Крыльями", и со "Спартаком" она выглядела уверенно, играла интересно, активно прессинговала, создавала моменты. Я бы даже сказал, что есть определенная несправедливость в том, что в активе "калининградцев" лишь успех в Самаре и 0 очков в чемпионате. Но радует, что хоть и на 90-й минуте сегодняшней встречи, но им удалось сменить ноль на единицу в графе "Забитые голы". Заслуга в этом того самого поигравшего в "Манчестер Юнайтед" Энрикеса, умело переправившего мяч головой в ворота Максименко.

Впрочем, когда мы говорим о том, что "Балтика" в матче против "Спартака" создала достаточно много моментов, но забила лишь однажды, важно отмечать и степень мастерства исполнителей. Делая выводы на основании процента реализации созданных возможностей, приходится заявить — в команде Игнашевича уровень игроков в группе атаки все-таки не самый высокий в лиге. К примеру, в самом начале игры Гузина не смог попасть по мячу, будучи без плотной опеки и в 11-метрах от ворот. А ведь передача Мусаева с фланга была хороша и удобна для нанесения удара, но не случилось.

С активностью, желанием и самоотдачей у футболистов "Балтики" все в порядке — это несомненный плюс. Неплохо дела вернувшегося в РПЛ клуба обстоят и со стандартными положениями. Забили со штрафного, любопытно разыгрывали ауты. Подтянуть бы качество созидания непосредственно с игры — тогда можно будет реально претендовать на место вне зоны стыковых матчей, а не только радовать публику интересными попытками соперничества с более маститыми командами».

Олег Малышев Генеральный директор «Спартака» Без валидола не обошлось. Особенно в концовке. Отметил бы для себя удачную игру Тео. Доволен тем, как он играет. Будем надеяться, что и дальше будет приносить пользу. Медина? К сожалению, у него небольшая травма. Он участвовал в заминке после матча, он с командой. Но мы дали ему возможность полностью восстановиться.

Опять Бонгонда

Автор Soccer.ru Сергей Иванов отдает должное новичку «Спартака», который забил за красно-белых уже в двух матчах из трех сыгранных.

«После отъезда Малкома из "Зенита" в Саудовскую Аравию подбор исполнителей в атаке у "Спартака" можно считать чуть ли не сильнейшим в России. Как минимум, он весьма разнообразен и позволяет строить игру вариативно в зависимости от задач и формы конкретных исполнителей. В игре с "Балтикой" выбор пал на тройку с Промесом, Соболевым и Бонгондой. Получилось достаточно эффектно.

В таком сочетании спартаковская атака могла проводить быстрые выпады, пользуясь тем, что "Балтика" предпочитает высокий прессинг, играя в три центральных защитника с далеким от ворот расположением. Поэтому опасные моменты в этой игре возникали регулярно, причем у обеих сторон. У "Спартака" они оказывались более острыми и частыми благодаря мастерству исполнителей.

Оно же позволило и открыть счет. Сделал это в конце первого тайма в блестящем стиле Бонгонда, который замкнул навес Промеса, бросившись вперед на грани офсайда. Хотя поначалу казалось, что Тео многовато на себя берет, а Квинси вместе с Соболевым не очень вписывается в комбинаторику игры. К слову, у Александра так и не пошел футбол. А вот Промес себя найти смог. И не только во взаимодействии с Бонгондой.

От этой связки, к слову, можно было ожидать и большего. Несмотря на организованный гол, без претензий вряд ли обойдется, поскольку с реализацией и принятием решений за пределами голевой комбинации были проблемы, приводившие к упущенным моментам. Это сейчас против "Балтики" удалось компенсировать их количеством. Но в игре с условным "Зенитом" превратить количество в качество может не позволить соперник.

Тем не менее, от игры Бонгонды скорее останутся положительные впечатления. Особенно с учетом того, что он в каждом из трех матчей со старта сезона предпринимал результативные действия. В игре с "Балтикой" забил мяч, в матче с "Краснодаром" тоже отличился забитым мячом, а в стартовом туре с "Оренбургом" отдал голевую передачу. Так что с адаптацией в России у бельгийца все замечательно. Уже можно начинать мечтать спартаковским болельщикам о том, насколько разрывной может стать его связка с Промесом, когда между ними будет еще больше взаимопонимания».

Георгий Джикия Защитник «Спартака» Тревоги в концовке не было. «Балтика» и так наваливалась. Самое главное — выиграли. «Балтика» более 20 лет не была в РПЛ. Желаю им удачи во всех играх, кроме «Спартака». За счет чего «Спартак» может стать стабильнее. Дисциплина. Это будет не позволять футболистам выбывать на 3-4 игры. Каждый футболист будет конкурировать с другими. Когда такой футболист как Соболев выпадает на 8 игр с учетом кубка — это потеря для «Спартака». У нас играет 11 человек. Каждый футболист важен и каждый должен показывать свои лучшие качества, чтобы выигрывать и прогрессировать. У Квинси был хороший прошлый год, и мы будем помогать и ему, и Александру Соболеву делать этот год лучше. Я буду спокоен к результатам Бонгонды. Все еще впереди. У нас любят поднять человека, а потом пройтись по нему. Буду спокойно к этому относиться. Я его всегда поддерживаю. Он забивает и отдает передачи, ради этого его и привезли.

Абаскаль строит суператакующий «Спартак»

Автор блога «Аналитика Глебчика» Глеб Чернявский разбирает тактические задумки наставника красно-белых и не может удержаться от восхищения.

«Матч с "Балтикой" окончательно ответил на вопросы, как Абаскаль расставит атакующих игроков с учетом летнего пополнения. Главное трио в атаке — Промес, Соболев и Бонгонда. Бальде только вариант на замену в концовке, Шамар без шансов под Соболевым, Зиньковский — дублер Бонгонды.

Мозеса с Мединой видят восьмерками, в том же амплуа используются Зобнин и Мартинс. Будущее Литвинова, видимо, зависит от покупки/непокупки центрального защитника: пока Абаскаль продолжает его использовать то в полузащите, то в обороне. При втором варианте у "Спартака" вообще не остается оригинального опорника. Умяров стартово совсем не единственная шестерка, в этой позиции его начал использовать только Паоло Ваноли.

Отсюда получается невероятно атакующий состав с тройкой нападающих, с двумя крайне активными защитниками и полузащитой, которая всем составом любит поатаковать. Абаскаль вышел на "Балтику", как Романцев в каком-нибудь 1995-м — совершенно не беспокоясь об обороне и с уверенностью, что его команда на голову сильнее».

«Спартак» набрал хороший ход

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов позитивно оценивает шансы «Спартака» на старте сезона.

«Стоит обратить внимание на то, что "Спартак" к важному противостоянию с "Зенитом" может подойти в очень хорошем положении. Команда Абаскаля пока не теряла очков и, учитывая не самых опасных соперников, имеет шанс не потерять в следующих двух турах. Кадровые проблемы постепенно отходят на второй план: Соболев отбыл дисквалификацию, Джикия восстановился, Бонгонда хорошо вписывается в игру. Промес сейчас в хорошей форме, скоро Медина добавится. Зобнин, Зиньковский неплохо смотрятся, да вообще вся группа атаки.

И если такой "Спартак" прибьёт "Зенит" в Москве, а он, вспоминая кубковую встречу прошлого сезона, это сделать способен, то отрыв может стать уже пять очков. Это уже очень большое преимущество на старте сезона. Вот поэтому Семак и дёргается — Ду Кейрос, Мантуан и другие пока не могут компенсировать потери Малкома, Вендела и Кузяева, они объективно ниже уровнем. А ведь среди конкурентов у чемпиона ещё есть "Краснодар", "Локомотив". Поэтому я ожидаю очень упорную борьбу в верхней части турнирной таблицы в этом сезоне».