РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» уходят в отрыв

Со 100%-м показателем в РПЛ играют «Спартак» и «Краснодар». Чемпион «Зенит» свалился на 7 место.Первые очки в чемпионате набрали «Балтика» и «Ахмат».

Двоевластие в РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Оба клуба набрали по 9 очков из 9 возможных.

Календарь и таблица РПЛ

Лишь по дополнительным показателя на первую строчку поднялся «Спартак», «красно-белые» забили на три мяча больше, чем конкурент.

В минувшем 3-м туре российского первенства «Спартак» одержал крупную победу над дебютантом лиги — «Рубином» (4:1). В составе московского клуба по голу забили Бонгонда, Хесус Медина, Михаил Игнтов и Квинси Промес.

Квинси Промес, игрок «Спартака» globallookpress.com

В параллельной встрече минимального успеха добились футболисты «Краснодара», которые нанесли поражение команде «Пари НН» (1:0). Единственный и победный гол в ворота нижегородцев забил Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти на 30-й минуте встречи.

Топ-5

Команды, которые занимают с первого по шестое места, одержали победы в 3-м туре. «Крылья Советов» к примеру, разгромили «Ростов» (5:1), а «Урал» оказался сильнее «Оренбурга» (2:0). В итоге «Крылья Советов» и «Урал» набрали по 7 очков.

6 баллов в турнирной таблице заработал ЦСКА, которому удалось одержать победу над «Локомотивов» (4:1). «Армейцы» по итогам трех туров расположились на пятом месте в турнирной таблице.

(Не) чемпионская игра «Зенита»

«Зенит» не может найти свою игру, в трех матчах питерский клуб набрал всего 4 очка. В прошедшей игре «лазурные» и вовсе потерпели фиаско, первое в этом сезоне. Проиграли на своем поле «Динамо» (2:3).

К 90-й минуте «Зенит» проигрывал со счетом 1:2, пока Иван Сергеей не восстановил равновесие на табло. Однако на 6-й компенсированной минуте к основному времени Вячеслав Грулев точным ударом принес итоговую победу московскому «Динамо».

Вильмар Барриос, игрок «Зенита» globallookpress.com

После матчей 3-го тура по 4 балла аккумулировали «Динамо», «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».

Первые очки

Две команды российского чемпионата могут занести 3-й тур себе в актив. Первый очки в турнире набрали «Ахмат» и «Балтика».

Дебютант РПЛ «Балтика» в родных стенах переиграла воронежский «Факел» (2:1), а «Ахмат» в гостях оказался сильнее «Сочи» (2:1).

С 10-го по 12-е места расположились «Ахмат», «Сочи» и «Балтика» — все три клуба набрали по 3 балла.

На дне турнирной таблицы находятся «Рубин» (2 очка), «Оренбург» (1 очко), «Пари НН» (1 очко) и «Факел» (0 очков).

Тур №4

Матчи 4-го тура чемпионата России пройдут с 11 по 14 августа.

Откроет программу игрового дня поединок с уастием лидера: «Спартак» отправится в гости к «Уралу». Эта встреча запланирована на пятницу, 11 августа.

В субботу, 12 августа «Краснодар» на выезде сразится с «Оренбургом», а чемпион «Зенит» примет на своем поле «Факел». Игра с участие питерского коллектива запланирована на воскресенье, 13 августа.