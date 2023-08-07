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    РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» уходят в отрыв

    Итоги 3-го тура чемпионата России по футболу

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    «Рубин» — «Спартак». Матч чемпионата России
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    «Рубин» — «Спартак». Матч чемпионата России
    Со 100%-м показателем в РПЛ играют «Спартак» и «Краснодар». Чемпион «Зенит» свалился на 7 место.Первые очки в чемпионате набрали «Балтика» и «Ахмат».

    Двоевластие в РПЛ

    «Спартак» и «Краснодар» возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Оба клуба набрали по 9 очков из 9 возможных.

    Календарь и таблица РПЛ

    Лишь по дополнительным показателя на первую строчку поднялся «Спартак», «красно-белые» забили на три мяча больше, чем конкурент.

    В минувшем 3-м туре российского первенства «Спартак» одержал крупную победу над дебютантом лиги — «Рубином» (4:1). В составе московского клуба по голу забили Бонгонда, Хесус Медина, Михаил Игнтов и Квинси Промес.

    Квинси Промес, игрок «Спартака»
    globallookpress.com

    В параллельной встрече минимального успеха добились футболисты «Краснодара», которые нанесли поражение команде «Пари НН» (1:0). Единственный и победный гол в ворота нижегородцев забил Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти на 30-й минуте встречи.

    Топ-5

    Команды, которые занимают с первого по шестое места, одержали победы в 3-м туре. «Крылья Советов» к примеру, разгромили «Ростов» (5:1), а «Урал» оказался сильнее «Оренбурга» (2:0). В итоге «Крылья Советов» и «Урал» набрали по 7 очков.

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    • 6 баллов в турнирной таблице заработал ЦСКА, которому удалось одержать победу над «Локомотивов» (4:1). «Армейцы» по итогам трех туров расположились на пятом месте в турнирной таблице.

    (Не) чемпионская игра «Зенита»

    «Зенит» не может найти свою игру, в трех матчах питерский клуб набрал всего 4 очка. В прошедшей игре «лазурные» и вовсе потерпели фиаско, первое в этом сезоне. Проиграли на своем поле «Динамо» (2:3).

    К 90-й минуте «Зенит» проигрывал со счетом 1:2, пока Иван Сергеей не восстановил равновесие на табло. Однако на 6-й компенсированной минуте к основному времени Вячеслав Грулев точным ударом принес итоговую победу московскому «Динамо».

    Вильмар Барриос, игрок «Зенита»
    globallookpress.com

    После матчей 3-го тура по 4 балла аккумулировали «Динамо», «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».

    Первые очки

    Две команды российского чемпионата могут занести 3-й тур себе в актив. Первый очки в турнире набрали «Ахмат» и «Балтика».

    Дебютант РПЛ «Балтика» в родных стенах переиграла воронежский «Факел» (2:1), а «Ахмат» в гостях оказался сильнее «Сочи» (2:1).

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    • С 10-го по 12-е места расположились «Ахмат», «Сочи» и «Балтика» — все три клуба набрали по 3 балла.

    На дне турнирной таблицы находятся «Рубин» (2 очка), «Оренбург» (1 очко), «Пари НН» (1 очко) и «Факел» (0 очков).

    Тур №4

    Матчи 4-го тура чемпионата России пройдут с 11 по 14 августа.

    Откроет программу игрового дня поединок с уастием лидера: «Спартак» отправится в гости к «Уралу». Эта встреча запланирована на пятницу, 11 августа.

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    В субботу, 12 августа «Краснодар» на выезде сразится с «Оренбургом», а чемпион «Зенит» примет на своем поле «Факел». Игра с участие питерского коллектива запланирована на воскресенье, 13 августа.

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