Нечемпионский «Зенит». Динамовцы одержали первую победу при Личке

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Зенит» (3:2) в матче 3‑го тура РПЛ. У «Динамо» дубль сделал нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 2‑й и 33‑й минутах. На 10‑й минуте защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна срезал мяч в свои ворота. На 90‑й минуте отличился нападающий «Зенита» Иван Сергеев. Однако затем красную карточку получил полузащитник питерцев Вильмар Барриос. А на шестой добавленной ко второму тайму минуте победный мяч забил полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев. «Динамо» одержало первую победу в нынешнем сезоне. Команда набрала 4 очка и догнала «Зенит» по набранным баллам.

Экспериментальная оборона «Зенита»

Автор Rusfootball.info Юрий Андреев изучает стартовые составы команды и изменения на которые пришлось пойти тренерам.

«Начало сезона оказалось для Сергея Семака непростым из-за отсутствия двух ключевых игроков в атакующей линии — Малкома и Вендела. Чтобы справиться с этими потерями, главный тренер "Зенита" был вынужден изменить тактическое построение своей команды и перейти к более оборонительной игре. В связи с этим приобретение Эраковича как нельзя кстати. Сербский защитник явно способен добавить надёжности сзади и прекрасно справиться с ролью разрушителя атак соперника, чем очень сильно поможет сине-бело-голубым, пока те имеют сложности в созидании атак.

Столичный клуб в межсезонье сделал кадровые перестановки на тренерском мостике, пригласив из "Оренбурга" Марцело Личку, с надеждой на то, что чешский наставник способен вернуть команде атакующий стиль, потому как у динамовцев есть достаточно мобильная и интересная обойма футболистов в передней линии. Как итог — за три матча под началом Лички "Динамо" забило мячей больше, чем "Зенит". Однако ни в одном из них московский коллектив не смог отпраздновать победу. У бело-голубых пока что прослеживается значительный перекос в сторону атакующей игры, что делает их оборону более уязвимой. Даже возвращение в состав Фабиана Бальбуэна после годичной командировки не повлияло на надёжность в защите — 7 пропущенных мячей на старте свидетельствуют об этом.

"Зенит" на домашний поединок с московской командой вышел с экспериментальной парой центрбеков — Эракович и Ренан. У хозяев в последнее время прослеживается дефицит на этой позиции, ведь Дмитрий Чистяков недавно выпал из-за повреждения, а Родригао до сих пор недоступен для тренерского штаба, поэтому серб получил шанс проявить себя. Средняя линия также претерпела небольшие изменения, так как после двух туров на лавку присел Бакаев и Ерохин. Зато в стартовом составе в рамках чемпионата дебютировал новичок Ду Кейрос. У гостей тоже были изменения в обороне — Николас Маричаль появился в связке с Фабианом Бальбуэной, а Дасу на бровке подменил Сергей Паршивлюк».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо» Это не был наш лучший матч. Это лучший матч по проявленному характеру, по желанию. По самой игре мы были хуже, чем хотели. Во втором тайме, можно сказать, только «Зенит» владел мячом. Я попробовал помочь команде в защите с помощью замен. Нам было очень тяжело. Победный гол — это отличная работа Лаксальта. Можно сказать, он уже был на одной ноге, но сделал эту передачу. Мы показали характер, дотерпели. Очень редко кто-то забивает три мяча в Санкт‑Петербурге. Надо отдать должное силе соперника. «Зенит» — это команда, которая играет в своей лиге. Уровень выше, чем у всех. Но нам чуть повезло. Маленькая сенсация.

Тимощук вместо Семака и кошмарный Ренан

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов фиксирует активное и результативное начало матча в исполнении «Динамо», которому помог своими ошибками защитник «Зенита».

«Биться с "Динамо" "Зениту" пришлось без Сергея Семака — он получил красную карточку после матча с "Ростовом", поэтому за игрой своей команды наблюдал из президентской ложи. Обязанности Семака распределили его ассистенты: Анатолий Тимощук общался с прессой, а Вильям Оливейра руководил командой от бровки.

Зато перед игрой в заявку вернулся Вендел — правда, будущее бразильца все еще не определено, а сам он пока набирает форму. Но его появление на скамейке запасных — уже позитивный знак для "Зенита": полузащитников такого класса у чемпионов просто нет. Неудивительно, что уже в перерыве тренерский штаб хозяев отправил блудного хавбека спасать игру.

А спасать ее пришлось из-за чудовищных действий обороны "Зенита". Весной Семак защищал Роберта Ренана и говорил, что ему необходима игровая практика. Но перспективный бразилец продолжал играть чрезвычайно авантюрно. Помогала Ренану лишь своевременная подстраховка и не самый высокий уровень оппонентов "Зенита", которые часто прощали юношу за ошибки.

Но "Динамо" не простило. Уже в начале матча Ренан на своей половине поля, не находясь под прессингом, отдал отвратительную передачу на Нгамале, запустившую результативную атаку гостей. Дальше он же зачем-то побежал к Тюкавину, хотя того опекал Эракович, а закончил тем, что купился на финт Нгамале».

Анатолий Тимощук Тренер «Зенита» Да, непросто находиться и руководить командой, потому что в любом случае ответственность и нервная составляющая намного выше. Но во втором тайме не так много нервов было, потому что практически владели инициативой, владели игрой, за исключением нескольких эпизодов — перекладина со штрафного и последняя минута, когда мы не доиграли в определенном концентрации момент этот и получили мяч в свои ворота. В любом случае, когда отсутствует главный тренер — ребята это чувствуют. Где-то может быть не хватало именно тренерского подсказа, тренерского эмоционального для игроков всплеска, которые привыкли, когда тренер активно себя ведет на бровке. Для нас, конечно, сегодня это был минус.

«Динамо» забивает и в чужие ворота и в свои

Автор Sportbox.ru Денис Петров впечатлен перестрелкой, которую устроили команды в первом тайме, отмечая, что вновь не обошлось без ошибок обороны.

«Ответ "Зенита" последовал быстро. Тут уже сказалась главная болезнь "Динамо" — неумение выходить из-под прессинга, которой умело воспользовались хозяева. Дуглас Сантос накрыл Захаряна и отдал на Клаудиньо, который нашел в чужой штрафной Кассьеру. Лучший зенитовский бомбардир в начале сезона прострелил на Ду Кейроса, у которого гол отнял Бальбуэна, срезавший мяч в свои ворота.

Благодаря этому голу "Зенит" увеличил рекордную серию с голами в домашних матчах чемпионата до 50. В последний раз на своем поле петербургский клуб не смог забить в марте 2020 года в игре с "Уфой" (0:0). "Зенит" пытался развить успех, но гости подарков делать больше не собирались. "Динамо" же, как и в предыдущей игре в Самаре, классно использовало свои моменты.

Вновь к соавторам динамовского гола можно смело причислять молодого Ренана. 19-летний защитник ничего не смог поделать с дальним забросом Бальбуэны на Тюкавина. Динамовский нападающий эффектно принял мяч с лету и следующим касанием мощно засадил в дальний угол. У лучшего игрока "бело-голубых" в начале сезона уже 3+1 в трех матчах».

Иван Сергеев Форвард «Зенита» Конечно, обидно. Сравняли счет, потом удаление, и в концовке пропустили. Сделаем выводы и будем двигаться дальше. Чего не хватило? Победы. Это старт сезона, все впереди еще. Все еще поменяется. Сделаем выводы, исправим ошибки. Больше такого нелепого поражения не будет.

Травма Захаряна и возвращение Вендела

Обозреватель «Советского Спорта» Никита Плохих обеспокоен состоянием одного из лидеров «Динамо», получившего повреждение в матче с «Зенитом».

«На 34-й минуте "Динамо" столкнулось с крайне неприятным эпизодом. Нет, это не второй гол "Зенита". Арсен Захарян упал на газон, держась за заднюю поверхность бедра. Тренерский штаб москвичей не стал рисковать, было принято решение провести замену. Пока неизвестно, насколько серьёзное повреждение получил полузащитник, но мы заранее пожелаем ему здоровья.

В первом тайме ничего особо интересного больше не произошло, а вот вторая половина игры с первых секунд снова вернула внимание болельщиков. Анти-герой Ренан был заменён, Тимощука явно не порадовала его игра. По сути, именно он привёз два гола Тюкавина. Болельщики также были не в восторге от бразильца. В различных фанатских группах появлялись сообщения с критикой, одним из самых популярных было то, где отмечалось, что Роберт не пригодился бы даже "Кубани", которая идёт на последнем месте в Первой лиге.

Заменил Ренана другой бразилец — Вендел. Полузащитник отличился этим летом, он всеми силами пытался покинуть "Зенит" и перейти в один из клубов у себя на родине. Но никто из желающих не смог удовлетворить финансовые аппетиты питерцев. Поэтому полузащитник вернулся в Санкт-Петербург, и сегодня он впервые с 13 мая вышел на поле под свист трибун».

Дмитрий Гафин Член совета директоров «Динамо» Наша оценка всегда была однозначной — мы считаем его лучшим российским нападающим. Он это доказывает на поле и за его пределами. Команда играла в футбол в первом тайме, проявила характер. Нам где-то воздалось за потерянные очки в предыдущих играх. Мы видим, как команда сыгрывается, понимает лучше тренера, также и в обратную сторону. Поздравляю наших болельщиков, которые дождались победы в таком важном матче.

Замены «Зенита» сработали

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин отмечает, что попытки тренерского штаба «Зенита» переломить ход игры в перерыве оказались действенны — на время.

«Логично, что на скамейку сел Ренан. Таких перформансов уже не стерпели — вместо него появился Алип. А дальше неожиданно — впервые с 13 мая на поле появился Вендел. Плюс Марио Фернандес. В начале тайма Питеру это действительно помогало. Новички резво влетели во второй тайм, создали несколько моментов и зажали соперника на их половине поля.

А потом настрой снова куда-то делся. Не в плюс для "Зенита" сыграл и выход на замену Сазонова и Гагнидзе — "Динамо" перестроилось на игру в три центральных и без особых сложностей отбивало атаки соперника. Казалось, всё идёт к первому поражению "Зенита" в сезоне. Но на последней минуте основного времени неожиданно здорово проявил себя Вендел, который весь тайм словно демонстрировал недостаток игрового тонуса.

Получил мяч в штрафной, влетел во фланг и мощно прострелил во вратарскую. Шунин отбил на ногу Сергеева — ему точно не привыкать забивать из таких позиций. Забавно, что через минуту бразилец чуть снова не повторил такой же манёвр — снова прострел с фланга, но в этот раз динамовские защитники были надёжны.

Казалось, это финал. И даже красная Барриоса в концовке уже не должны была ни на что повлиять. Но Питер неожиданно заснул. Или слишком много думал об атаке. Лаксальт получил мяч на фланге и беспрепятственно прострелил на незакрытого Грулёва. 3:2! Первая победа "Динамо" в сезоне. А у "Зенита" осталось всего четыре очка после трёх матчей. Это худший старт команды с сезона 2013 года. Явно не такого начала они ожидали».

Антон Шунин Вратарь «Динамо» Важна была победа, чтобы верить в философию тренера. У нас начинает получаться в игре то, что мы отрабатываем на тренировках и разбираем на теориях. Возможно, на концовку второго тайма нас до конца не хватает. Наверное, это видно. Но с каждой игрой с точки зрения физики мы выглядим лучше. Сегодня как раз пришел положительный результат. Личка сказал игрокам «Динамо»: «Если вы боитесь, то купите памперсы. Но играть будем, как я вижу футбол — с мячом и разыгрывать. Либо будете играть так, либо на ваших позициях будут играть другие игроки». Мы стараемся делать то, что говорит тренер.

Тренерская победа Лички

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев поздравляет нового тренера «Динамо» с первой победой у руля бело-голубых.

«Способность наступить на горло своей песне Личка показал уже в начале второго тайма, когда "Зенит" завладел огромным преимуществом — убрал нападающего Смолова в пользу третьего центрального защитника Сазонова. Поиск баланса прямо по ходу встречи.

Если в Самаре тренер явно затянул с заменами, что привело к двум пропущенным голам, то теперь куда оперативнее вмешался в ход встречи. И хотя преимущество оставалось за хозяевами, гости задышали чуть свободнее, а трио в обороне перекрыло все входы и выходы в штрафную, бросаясь под мячи и выигрывая верховую борьбу.

Да, "Зенит" может себе позволить выпустить на замену Вендела и Сергеева, которые соорудили ответный гол. "Динамо" грозило повторение сценария в Самаре — упущенная победа на 90-й минуте. Но тогда никто бы не сказал, что это было незаслуженно, а в Питере бело-голубые смотрелись гораздо цельнее и своей самоотверженной игрой заработали еще один шанс в концовке. Им воспользовался Грулев.

Такая важная для динамовцев и для Лички. Который и для своего смелого футбола нашел место, и для осторожной игры на результат, когда этого потребовали обстоятельства. Большой плюс в копилку тренера. И здорово для интриги в нашем чемпионате».

Константин Тюкавин Нападающий «Динамо» Эмоции положительные после матча. Мы немного устали, было жарковато, но выстояли и забили в конце. Второй гол получился хорошим, мне очень понравился. Что касается диалога с Личкой по поводу трех голов, была чуйка. Обсудили и посмеялись. Давно не выигрывали у «Зенита» в чемпионате, но завтра будем готовиться к «Краснодару». Что касается Ренана, это не Мистер Катастрофа. Это хороший защитник, но удача была на моей стороне.

«Зенит» не заслуживал поражения

Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов считает, что ничья была бы более справедливым результатом поединка в Петербурге.

«Гости явно делали ставку на быстрый гол — и добились желаемого. Природу ошибок Ренана я списываю только на молодость и бразильский темперамент (может, действительно, парня перевести в нападение — вот и будет "Зениту" искомый форвард!). Петербуржцы хорошо среагировали на пропущенный мяч и быстро восстановили равновесие, однако центральные защитники (и Караваев) допустили ещё одну ошибку, после которой (отдадим должное мастерству Тюкавину) счёт стал 1:2.

"Зенит" сделал всё возможное, чтобы уйти на перерыв при равном счёте, однако на сей раз в своём усердии не преуспел. Более того, зенитовцы потеряли Мостового — а с ним и агрессивный сдвоенный левый фланг.

С начала второго тайма "Зенит" перешел на игру в три центральных защитника, минут десять владел серьёзным преимуществом, однако Личка оперативно зазеркалил схему и на какое-то время вернул игре определённый паритет. Однако с выходом Сергеева (в пару к Кассьерре), а затем и Бакаева хозяева полностью доминировали на поле. Казалось, 2:2 — счёт, максимально приближенный к объективному, однако бело-голубые после удаления Барриоса вырвали победу.

Почему "Зенит" потерпел первое поражение в сезоне? Давайте от обратного: удары были? Были помните заблокированый удар Клаудиньо?). Прострелы? Конечно. Обводка, неочевидные передачи? Бесспорно. Я бы сетовал на неудачные стандарты и обратил внимание на крайне низкий блок "Динамо". Так что примем результат и будем двигаться дальше. Жизнь продолжается».

Марио Фернандес Защитник «Зенита» Я чувствую себя все лучше и лучше с каждой тренировкой и игрой. Хочу как можно скорее вернуться в оптимальную форму. «Динамо» — очень хорошая команда, — отметил 32-летний футболист. — Всегда непросто играть с ними. Мы провели не такой матч, какой планировали. Но это часть жизни и футбола. Такие вещи происходят. Сейчас нужно продолжать работать, чтобы вернуться на победный путь.

«Зенит» плохо атакует и обороняется

Автор Soccer.ru Вадим Багров находит кого поругать в составе «Зенита» и помимо бразильца Ренана.

«А "Зенит" играл вдесятером еще до перерыва. Бразильский полузащитник Ду Кейрос потерялся, почти не возил мяч в центре поля, не помогал команде в прессинге. Важно добавить, что Кассьерра лишь 18 раз коснулся мяча в первом тайме, а Мостовой получил небольшую травму. Нападающие "Зенита" дергались, но у тренера Семака, который из-за дисквалификации переместился на трибуны, был повод провести сразу две замены.

Изменений было сразу три. У наставника "Зенита" сдали нервы, Ренана в обороне заменил Алип. Стало чуть спокойнее, поскольку "Динамо" играло без мяча, но в концовке казах не спас команду.

Чемпионы хорошо среагировали на первый пропущенный мяч, больше владели мячом, заставили "Динамо" неважно выходить из обороны под прессингом. Конечно, если бы Захарян не потерял мяч в борьбе с Дугласом, обошлись бы без автогола Бальбуэны. Москвичи ответили на ляп "Зенита". Это уже пятая персональная ошибка игроков "Динамо", которая привела к голу в новом сезоне. Неприятная тенденция для Лички, хотя для Семака есть статистика намного хуже.

Команда Семака продлила вялый старт сезона. Некоторые порталы ставят "Зенит" на последнее место в РПЛ по сумме xG после трех туров, но это точно ошибка. А вот 8 ударов в створ за три матча это печальная реальность. Хотя сегодня "Зенит" продлил до 50 поединков домашнюю серию с забитыми мячами в чемпионате (давно оторвались от "Ротора", который в девяностых забивал в 40 играх подряд), но куда важнее, что у чемпионов было всего 5 выстрелов в створ, невзирая на владение в 68 % времени».

Ренан теперь присядет на лавку

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов отмечает, что проблемы в стане «Зенита» продолжают накапливаться, что несомненно скажется на турнирной борьбе.

«Семак в следующем туре вполне может поменять Ренана: после такого он, вероятно, присядет на лавку. В целом тренерскому штабу "Зенита" пока приходится искать разные варианты не только в защите, но и в средней линии. Мантуан и Ду Кейрос пока не могут заменить ушедших футболистов. Теперь ещё и Барриоса удалили. Если его карточку оставят в силе после апелляции клуба, это будет огромная потеря.

Что касается "Динамо", то Личка постепенно корректирует игру. Найдено решение для одной из самых проблемных зон команды — опорной. Лаксальт на этой позиции, конечно, не идеален, но у него есть скорость и работоспособность, а также умение действовать в подыгрыше. Вызывает уважение, что даже под давлением Личка не отходит от своей философии. Его "Динамо" показывает зрелищный, атакующий футбол. Уверен, тренер ещё наведёт порядок.

Для "бело-голубых" это важнейшая победа. А вот для "Зенита" — своего рода шок. Они были близки к тому, чтобы отскочить, но в конечном итоге даже одного очка не взяли. Для интриги в чемпионате это, безусловно, плюс. Становится весело и интересно. По итогам первых трех туров можно констатировать одно: соперника "Зенита" — такие, как "Спартак" и "Краснодар" в этом сезоне стали сильнее. А вот сами петербуржцы явно потеряли часть своего потенциала».