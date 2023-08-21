Мастер-класс от Вендела. Эксперименты Абаскаля привели к фиаско в матче с «Зенитом»

Петербургский «Зенит» одержал гостевую победу над московским «Спартаком» (3:1) в матче пятого тура РПЛ. В составе победителей дубль оформил Вендел (32‑я и 73‑я минуты), еще один мяч забил Матео Кассьерра. У «Спартака» на 81‑й минуте гол отличился Александр Соболев, реализовавший пенальти. «Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в таблице РПЛ, «Спартак» проиграл второй матч подряд после серии из трех побед кряду, с 9 очками «красно‑белые» идут на шестой строчке.

Атакующая мощь «Спартака» и осторожный Семак

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков изучает стартовые составы команд и тактические задумки обоих тренеров.

«Гильермо Абаскаль вновь предпочел более атакующему Даниилу Хлусевичу более оборонительного Олега Рябчука. Молдаванина явно выпустили в основе конкретно под российского бразильца Марио Фернандеса. С другой стороны, в полузащите вместо качественных в обороне Романа Зобнина и Руслана Литвинова (к нему были вопросы после матча с "Уралом" в Екатеринбурге) игроки с акцентом на атаку: Хесус Медина и Виктор Мозес. То есть по замыслу тренерского штаба "Спартак" должен играть с акцентом на владение мячом.

"Зенит" не впервые в этом сезоне начинает матч с тремя центральными защитниками. Велика вероятность, что Сергей Семак специально тренировал эту схему в предыдущих турах под конкретно "Спартак". Но выбор защитников всё равно удивил — Вячеслав Караваев не центральный, а Нуралы Алип явно не первый выбор в оборону.

Ещё любопытно, что тренер "Зенита" оставил Кассьерру в запасе, а выпустил в стартовом составе Мантуана. Он предпочёл профильному нападающему бразильца, лишив себя возможности забивать со "второго этажа". Видимо, тренерский штаб "Зенита" рассчитывал на скоростные атаки, которые должен был завязывать бразильский актив — Клаудиньо, Вендел и Мантуан».

«Спартак» без моментов и ударов

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует, что атака красно-белых провалила первый тайм, не сумев доставить никаких проблем чемпиону.

«Красно-белые играли с ромбом в средней линии, а тренерский штаб сине-бело-голубых как будто был готов к этому и закрыл спартаковский квартет в центре за счёт четвёрки Барриос — Клаудиньо — Вендел — Мантуан. Первый тайм показал, что изначальный план Семака сработал лучше, нежели план его испанского коллеги.

В предыдущих матчах чемпионата "Спартак" показал себя очень атакующей командой и не совсем сбалансированной с точки зрения игры с мячом и без мяча. Красно-белые "отрывались" с расстёгнутой почти на все пуговицы рубашкой. Можно было предположить, что против чемпиона Абаскаль сыграет осторожнее, осмотрительнее, но — нет. С первых минут хозяева полетели вперёд с яростью в глазах, попытались задавить "Зенит" мощнейшим прессингом. Однако это подарило "Спартаку" только один момент, когда Соболев утянул за собой Алипа, а Игнатов влетел в свободную зону и пробил по воротам. Поразительно, но тот удар так и остался единственным у хозяев в створ до перерыва.

"Зенит" довольно быстро погасил этот огонь красно-белых за счёт хорошего движения, контроля мяча и быстрой перепасовки. Тут проявились все минусы сегодняшнего "Спартака" в действиях при переходах мяча. Хозяева пропускали контрвыпады команды Семака, более того, стали проигрывать единоборства и терять мячи, когда уже сине-бело-голубые высоко прессинговали один в один. По такой игре гол "Зенита" до перерыва был делом времени».

Автогол Джикии

Автор Rusfootball.info Юрий Андреев отмечает, что пропущенный мяч взбодрил красно-белых, которые осадили ворота гостей в конце первого тайма.

«На исходе получаса игры стали происходить ключевые эпизоды. Сначала Виктор Мозес покинул газон "Открытие Банк Арены" после единоборства с Алипом, однако защитник лишь косвенно задел нигерийца. Большая вероятность, что футболист "Спартака" уже вышел с повреждением, а после стыка только усугубил его. Вместо него вышел Роман Зобнин.

После вынужденной остановки гости создали самый острый момент. Футболисты красно-белых пытались выйти из-под прессинга от ворот, после чего Дуглас классно накрыл соперника и покатил в штрафную на Ивана Сергеева, однако выбежавший на рандеву со Свиновым нападающий не реализовал свою попытку — после его удара зазвенела перекладина. Тем не менее в следующей атаке Вендел исправил недоразумение своего партнёра, выведя "Зенит" вперёд на 32 минуте. Красиво разыграли мяч в чужой штрафной Фернандес и Сергеев, но последний пас пришелся в соперника. От того мяч отскочил к бразильцу, который с дуги щечкой уложил снаряд в правый от себя угол с рикошетом от Джикии.

Затем хозяева завелись и в заключительный отрезок первой половины игры зажали питерцев у ворот. Подопечные Абаскаля побежали на кураже, даже Дуарте дважды прибегал на правый фланг, чтобы поддержать своих партнёров по атаке, однако его прострелы не нашли адресатов в штрафной Кержакова. Стоит отметить удар вышедшего на замену Зобнина. "Спартак" хорошо выбежал в контратаку, после чего последовал заброс на Промеса, до которого передача так и не дошла, однако атака пошла вторым темпом и мяч отскочил к Роману — не хватило точности ему в этом эпизоде».

Один удар в створ — два гола Вендела

Автор Sportbox.ru Денис Петров напротив не увидел активности от «Спартака» даже после пропущенного мяча — лишь замены в перерыве добавили активности красно-белым.

«Даже пропущенный мяч не разбудил игроков "Спартака", которые будто и не выходили на поле. Вперед хозяева шли скорее по инерции, но никакой конкретикой у зенитовских ворот и не пахло. Для команды Абаскаля этот тайм стал худшим на старте сезона. Обратная характеристика справедлива и в отношении "Зенита", который в предыдущих турах настолько солидную игру не демонстрировал.

В перерыве Абаскаль попытался освежить игру заменами. С выходом Бонгонды и Умярова "Спартак" действительно прибавил в активности, но эффект оказался временным. Первые 15 минут второго тайма острота у ворот "Зенита" возникала регулярно, но затем гостям вновь удалось наладить контроль мяча и успокоить игру.

Настоящая жара началась ближе к концовке. На 73-й минуте казалось, что Вендел снял все вопросы, технично завершив контратаку. В этом эпизоде в очередной раз не лучшим образом проявили себя защитники "Спартака", оставившие Свинова на растерзание бразильцу. Любопытно, что для двух голов "Зениту" хватило всего одного удара в створ».

Вендел — ключевой элемент «Зенита»

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов не оставляет без внимания то, что «Спартак» мог спастись от домашнего поражения.

«Тем удивительнее концовка, в которой спартаковцы вполне могли вытащить провальную игру. Сначала пенальти заработал и сам же реализовал Соболев. Примечательно, что Сергей Карасев руку Вильмара Барриоса в собственной штрафной не разглядел. Но это удалось Михаилу Мешкову на VAR. Тут же Промес, подхвативший мяч в чужой штрафной пробил, казалось, в ближнюю девятку. За воротами даже заработала пушка, отмечающая голы красно-белых. Но мяч разминулся с верхним углом. Уже в компенсированное время два фланговых навеса привели к ударам Бонгонды и Кристофера Мартинса, но оба оказались неточными.

Что мешало хозяевам "Открытия Банк Арены" так же давить на протяжении всего матча? Страх перед "Зенитом" или ошибки Абаскаля с составом? На последней минуте вышедший на замену Кассьерра поставил точку, не заметив сопротивления Хлусевича и Дуарте. В очередной раз амбициозные заявления красно-белых не были подтверждены делом. Неожиданно легкая победа сине-бело-голубых (3:1).

Боссы "Зенита" сделали важнейшую вещь, продав Малкома в Саудовскую Аравию — сохранили Вендела. Пришлось поступить жестко, не считаясь с желанием самого игрока покинуть Петербург. Но кто платит, тот и заказывает музыку. Есть контракт — отрабатывай. Тем более, если ты даже без предсезонки и с затянувшимся отдыхом остаешься одним из лучших игроков чемпионата. Точность передач — 88 процентов, два удара в створ — два гола и правильные решения в переходных фазах. Игра Вендела — ключевой аспект победы "Зенита" в воскресенье».

«Спартак» не воспользовался шансом

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что красно-белые не заслуживали ничейного результата.

«"Спартак" же не наиграл даже на ничью. После матча будет очень много вопросов к Абаскалю. Эксперимент с составом себя не оправдал, ромб в полузащите не сработал. В обороне красно-белых по-прежнему катастрофа: 10 пропущенных мячей в пяти матчах, больше только у "Оренбурга", "Ростова" и "Рубина".

И, как показали два последних матча, выигрывать по бразильской системе — 5:4 и 4:3 — в каждом матче не удастся. После трех побед на старте "Спартак" потерпел два поражения. Длинная скамейка казалась большим преимуществом команды, но на деле оказывается, что большая вариативность идет красно-белым чуть ли не во вред. И Абаскалю необходимо разбираться с этим как можно скорее».

«Зенит» образцово воспользовался проблемами «Спартака»

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко считает, что красно-белые сами загнали себя в максимально тяжелое положение, из которого так и не нашли выход.

«Да, ставка на стартовый прессинг дала "Спартаку" территорию, контроль и визуальное преимущество, но отняла прилично сил, а главное — вскрыла системную проблему. Впереди вообще ничего не получалось: Соболев, Промес и Медина поначалу оказались просто отрезаны от игры, Мозес быстро травмировался, а Игнатов моментально сел на карточку и исключил себя из единоборств.

Еще и привозы сзади никуда не делись. Уже по стартовым встречам сезона стало очевидно: москвичи гарантированно пропустят, а результат зависит от того, как много они забьют. Не то чтобы это уникальная и нерабочая тактика для РПЛ, но если атака перестает работать, нужно быть готовым терпеть, перестраиваться по ходу игры и надеяться, что тебя не накажут за эксперименты.

Но "Зенит" образцово воспользовался ситуацией: при всех проблемах и перестановках в составе (Семак тоже прилично удивил выбором стартовой обоймы) команда сохранила систему и четко понимала, что делать на поле. Переждать давление на первых минутах? Нет проблем. Постепенно перейти на чужую половину и уколоть соперника стандартами? Сейчас сделаем. Не упустить редкие шансы и наказать за ошибки в обороне? Засекайте время».

Цифровое измерение матча «Спартак» — «Зенит»

Автор Soccer.ru Вадим Багров изучает статистические показатели «Дерби двух столиц», много говорящие о матче.

«2 удара в створ за тайм. Не тот результат, который ждешь от поединка "Спартака" и "Зенита". Помарки в обороне в предыдущих матчах не сказались. Хотя команды старались быстро перейти центр поля, моментов стало больше лишь после перерыва. 5 метких попыток и три гола — результат второго тайма, который был событийным, в отличие от первой половины.

26 выносов у "Зенита". Редко увидишь, когда петербуржцы так упрощают свою игру. Но пять защитников Семака спокойно выносили мяч вперед, ведь "Спартак" показал плохой командный футбол у чужих ворот. Лишь семь комбинаций с ударами. А "Зенит" успешнее шел в борьбу — выиграли 92 % единоборств, и празднует весьма рациональную победу.

0 ошибок у Семака. Бывают тренерские матчи, и это один из них. "Зенит" мог быть опаснее в атаке с Кассьеррой в основе. Матео вышел во втором тайме и забил, но петербуржцы не приехали в Москву, чтобы сыграть идеально. Чемпионы приехали, чтобы выиграть и обойти "Спартак" в таблице. С задачей справились, три очка получила более зрелая команда.

Календарь и таблица РПЛ

А вот Абаскалю серьезный урок, его команда плохо обороняется. Гильермо подарил Семаку условия для успеха. В футболе ставки главного тренера могут иметь определяющее значение. Первые успешные решения Абаскаль принял в перерыве, но нельзя обыграть "Зенит", когда вручил сопернику преимущество в счете и шанс спокойно сыграть с пятью защитниками».