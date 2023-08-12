Холодный душ для «Спартака». Красно-белые подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах

Екатеринбургский «Урал» победил московский «Спартак» (3:2) в домашнем матче четвертого тура РПЛ. В составе победителей отличились Даниэл Мишкич (45+2), Андрей Егорычев (90) и Эрик Бикфалви (90+4). Голы «красно‑белых» забили Тео Бонгонда (54‑я минута) и Александр Соболев (81). Нападающий екатеринбургского клуба Гильерме Шеттине получил красную карточку на шестой компенсированной минуте за агрессивное поведение. «Урал» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» с 9 очками идет третьим.

Смотр новичков

Автор «Спорта день за днем» Алексей Михайлов изучает стартовые составы команд на матч в Екатеринбурге, отмечая выход с первых минут новичков обеих команд.

«Старт "Спартака" в сезоне-2023/24 — поистине исторический. Еще никогда москвичи не начинали сезон с пяти побед подряд (включая две — в Кубке России). "Урал" тоже в полном порядке — три первых матча в РПЛ завершились без единого поражения (ничья с "Пари НН" и две победы — над "Оренбургом" и ЦСКА).

В стартовый состав "Спартака" на эту игру впервые попали сразу все три новичка, ставших красно-белыми в летнее трансферное окно: молдавский левый защитник Олег Рябчук, парагвайский экс-вингер ЦСКА Хесус Медина и его коллега по позиции — бельгийский конголезец Тео Бонгонда, пришедший в "Спартак" из испанского "Кадиса". Также стоит отметить дебют 22-летнего вратаря Ильи Свинова в РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

Не обошлось без тройки новичков и в старте "Урала": бразильский центральный защитник Итало, перешедший на правах аренды из португальской "Санта-Клары", левый защитник из Португалии — Кики (прежний клуб — "Визела"), а также опорник из "Оренбурга" Тимур Аюпов».

Свинов спасал «Спартак» от разгрома

Автор Sportbox.ru Денис Петров фиксирует существенное преимущество хозяев поля в стартовом отрезке матча — если бы не вратарь красно-белых, «Урал» вел бы в пару мячей.

«Начало игры целиком осталось за "Уралом". Благодаря высокому прессингу хозяевам удавалось напрягать чужую оборону, которая начала ошибаться уже на первых минутах. Неточная передача Литвинова на Денисова в итоге едва не привела к голу Егорычева. На этом проблемы спартаковцев только начались.

Позже опасно пробил Каштанов, а удар Аюпова привел к назначению пенальти за игру рукой Литвинова. Главный арбитр Кирилл Левников принял решение только после вмешательства VAR. Для "Урала" этот пенальти стал уже третьим в четырех турах. Две предыдущие попытки были реализованы, но в этот раз отличиться Даниэлу Мишкичу не удалось: Свинов успел сложиться и потащить удар в нижний угол.

Спартаковцев не разбудил даже этот эпизод. Команда Ганчаренко продолжила контролировать мяч и создавать моменты. Если бы не Свинов, "Спартак" уже к середине тайма мог уступать с разницей минимум в два гола. Голкипер "красно-белых" выручил команду после выхода Каштанова, а затем отразил мощнейший удар Юшина из-за штрафной».

Мишкич реабилитировался

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов находит за что похвалить голкиперов обеих команд, не оставляя без внимания то, что «Спартак» все же не удержал ворота «сухими».

«В следующие 10 минут Свинов закрепил за собой статус претендента на звание главного героя "Спартака" — до 90+4-й минуты оставалось ещё очень далеко. Сначала кипер отразил удар ворвавшегося в штрафную Каштанова, а затем перевел через перекладину мяч после мощного дальнего выстрела Юшина.

Ко всему прочему, Свинов здорово начинал атаки мощными плассирующими передачами. К сожалению для болельщиков "Спартака", действия вратаря были чуть ли не единственным светлым пятном в первом тайме. Единственный по-настоящему опасный момент создал Промес, который как рукой забросив мяч на голову Александру Соболеву. И после кивка нападающего мяч оказался бы в сетке, если бы не сейв Помазуна.

Календарь и таблица РПЛ

Но первым пропустил все же "Спартак". Не реализовавший пенальти Мишкич шикарным ударом из-за штрафной отправил мяч в ближний угол на второй добавленной минуте. Красно-белые впервые в сезоне ушли на перерыв без забитого мяча».

Смена сторон

Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев считает, что переломить игру во втором тайме красно-белым удалось не без солидной доли удачи.

«В начале второго тайма главные тренеры команд, несмотря на резко изменившиеся перед самым перерывом обстоятельства, не стали торопиться с заменами. Но инициатива, тем не менее, резко перешла к "Спартаку". И уже совсем скоро после возобновления игры счёт на табло сравнялся. Квинси Промес выполнил не менее шикарную подачу, чем в первом тайме на Соболева, а Тео Бонгонда не оставил шансов Помазуну. После этого москвичи окончательно забрали мяч под контроль.

"Урал" отвечал острейшими контратаками — в одном из эпизодов Гильерме Шеттине откровенно простил "Спартак", из убойной позиции попав в штангу. И всё-таки давление москвичей не могло не дать свои плоды. Дальний выстрел Соболева благодаря рикошету превратился во второй гол красно-белых. Илья Помазун пытался убедить Левникова обратить внимание на возможный фол в начальной фазе атаки, но главный арбитр встречи остался непреклонным. Да и сигнала от ВАР тоже не последовало».

Курьезный гол Бикфалви

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой поздравляет екатеринбуржцев с вырванной в концовке встречи победой.

«Такой счёт совершенно не отражал происходящего на поле. Теперь уже "Уралу" надо было спасаться, но москвичи едва не забили третий. Уже Промес попал в штангу, приняв эстафету у Шеттине. Развязка наступила в самой концовке. На 90-й минуте после стандарта Егорычев первым оказался на отскоке и в касание пробил Свинова.

А на последних секундах редкий шанс использовал Бикфалви. Пока Литвинов и Свинов не могли сообразить, кто должен сыграть на мяче, Бикфалви успел выставить ногу и попасть в ворота почти с нулевого угла. Гол получился не только красивым, но ещё и крайне курьёзным. Вряд ли "Спартак" заслуживал поражения, но с такой бедой в обороне рассчитывать на золото будет тяжеловато.

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В то же время самых лестных оценок заслуживает "Урал". Теперь екатеринбуржцы вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Обойти их по итогам тура могут лишь "Краснодар" и "Крылья Советов". Провинция пока даёт жару, что очень радует».

Мартинс точно не опорник

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что красно-белым срочно нужно подписать полноценного и опытного опорного полузащитника.

«Из опорной зоны "Спартак" допустил 9 ударов по своим воротам. А вот "Урал" Ганчаренко, который выдал лучший старт в истории РПЛ — 10 очков из 12 возможных, лучше держал линии и плотнее оборонялся. Нахваливаем крепкого середняка. Фавориту было сложно пробиться к воротам "Урала". А вот у владений голкипера Свинова, который сегодня заменил в основе Максименко, был проходной двор.

Великий Петер Шмейхель разразился гневной тирадой в адрес Артеты. Тренер "Арсенала" подписал голкипера под основу — Давида Райю, хотя у "канониров" есть Рамсдейл. Шмейхель считает, что нельзя стравливать похожих по классу голкиперов, чтобы не развалить оборону. Артета дерзкий и молодой тренер, но Абаскаль еще моложе. Гильермо устроил схватку Селихова, Максименко и Свинова.

При этом ключевая проблема обороны не голкипер, а опорник. Умяров отдавал голевые передачи на соперника. Зобнин и Мартинс допускали грубые ошибки без мяча, это не футболисты амплуа Барриоса из "Зенита". Нежный Пруцев тоже не Рой Кин. Хавбека Литвинова ставят в оборону, так как Руслан сильнее Дуарте, провалившего старт карьеры в "Спартаке". Замкнутый круг типичных ошибок.

Если москвичи не подпишут настоящего опорника, то пусть не надеются на чемпионство. Даже если "Зенит" будет слабеть не по дням, а по часам переговоров Барриоса, Вендела и Клаудиньо с новыми клубами, ошибок фаворита РПЛ окажется слишком мало. "Спартак" может сам упустить шанс на чемпионскую борьбу, если будет на ватных ногах без мяча».

Неудачный матч Литвинова

Автор Bobosoccer.ru Александр Владыкин также видит проблемы в опорной зоне «Спартака», но находит за что поругать и защитников красно-белых.

«Упомянул Литвинова не случайно, поскольку его большую часть первого тайма было попросту не узнать: неуверенная игра, ошибки при передачах, наконец, на исходе первых десяти минут после попадания мяча в руку Литвинова был назначен пенальти. Арбитр Левников, правда, побежал смотреть монитор, однако пробыл там не более минуты и — показал на "точку". И тут отлично проявил себя вратарь Свинов, который отразил удар Мишкича. Впрочем, когда на исходе поединка решающий гол забивал Бикфалви, несогласованность действий того же Свинова с Литвиновым привела к голу. Опытный игрок "Урала" оказался и хитрее, и проворнее…

"Урал" долгое время до перерыва выглядел гораздо интереснее спартаковцев, которые никак не могли наладить комбинационную игру, часто отдавая мяч назад вратарю, которого пытались прессинговать футболисты хозяев поля. Понятно, что, играя, в таком стиле ничего хорошего спартаковцы ждать не приходилось. Только ближе ко второй половине первого тайма спартаковцы начали приходить в себя, но именно в этот момент уральцы и забили.

Получился гол в "раздевалку", но надо сказать и о другом: понятно, что Литвинова Абаскаль сейчас видит в обороне, однако с его уходом из опорной зоны она стала похожа на "территорию отчуждения". Мы уже не раз видели, как из этой зоны по воротам спартаковцев соперники наносят точные удары. Так случилось и сейчас: Мишкич спокойно принял мяч, обработал его и точно пробил по воротам Свинова. Вокруг Мишкича не было никого из спартаковцев».

Валидол, зато нескучно

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов умудряется найти положительные стороны в поражении «красно-белых» в Екатеринбурге.

«Медина и Зобнин выглядели очень блекло. Мартинс вообще в эпизоде с первым голом провалил опорную зону, неправильно сыграл тактически. Замены Абаскалю тоже ничем не помогли. У соперника же, наоборот, всё сработало. Можно сказать, что для "Спартака" всё закончилось трагедией. Ещё и Свинов, который весь матч выручал, грубо ошибся. Третий мяч "Урала" — полностью его вина. Зачем он побежал к Литвинову? Только сбил его с толку! А Бикфалви классно разобрался: это ж надо было еще попасть в ворота оттуда!

Если бы встреча закончилась вничью, мы бы говорили, что "Урал" потерял очки. У Ганчаренко отличная сбалансированная команда с хорошей скамейкой. Интересно будет понаблюдать за ними дальше. Ну а для "Спартака" всё усложняется. Перед очной встречей с "Зенитом" разница между ними может составить всего два очка. Зато у "красно-белых" что ни матч — то сюжет. Да, болельщикам "Спартака" впору принимать валидол, но смотреть такие матчи очень интересно».