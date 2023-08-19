«Динамо» — в тройке лидеров. Личка перевернул дерби и одолел истощенный ЦСКА

Московское «Динамо» переиграло столичный ЦСКА в домашнем матче пятого тура РПЛ. В составе динамовцев мячи забил Муми Нгамале и Федор Смолов, реализовавший пенальти. У гостей отличился Антон Заболотный. Команда Марцела Лички набрала 10 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ, армейцы (9) идут четвертыми.

Быстрый гол Заболотного

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин фиксирует преимущество армейской команды на старте столичного дерби.

«ЦСКА и "Динамо" — чуть ли не самое популярное противостояние этого лета. На сборах команды дважды встречались друг с другом в рамках "братского" дерби, а официальный матч состоялся уже в 5-м туре. Команда Владимира Федотова начала сезон чуть увереннее и, если бы не безобразное поражение от "Урала", точно была бы сейчас на самом верху.

У Марцела Лички и его футболистов всё чуть сложнее — продолжается привыкание к требованиям нового тренера, но при этом очки постепенно набираются. Более того — в последних двух матчах динамовцы победили — сначала "Зенит", а потом "Балтику".

Тем не менее небольшое предпочтение отдавалось всё-таки ЦСКА. Даже несмотря на отсутствие в воротах Игоря Акинфеева. Он продолжает залечивать травму, но вскоре должен быть готов. Его снова заменил Владислав Тороп. И вполне успешно.

Гости здорово включились в игру с первых минут. Такой активности соперник явно не ожидал. Однако первый момент создали именно динамовцы — мяч после рикошета отскочил под правую ногу Макарова, но тот из убойной позиции ударил выше. Во втором тайме он повторит это действие. Явно не лучший матч для полузащитника.

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Но дальше и почти до конца тайма наступило время игроков ЦСКА. Сначала Зделар вырезал передачу на фланг, где к атаке подключился Глебов. Он откатил мяч под удар Мухина, с которым справился Шунин. А мяч отскочил в сторону Заболотного — и форвард реабилитировался за все ошибки недавнего времени».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Мы не должны проигрывать такие матчи по сути. В 1-м тайме мы были должны забивать 3 мяча, во 2-м тайме имели множество моментов. В футбол играют две команды — одна нападает, другая защищается. У меня нет претензий к Владу Торопу, мы не увидели никакой неуверенности. Наоборот, он здорово включался в игру, забирал мячи. Нам надо доукомплектовать команду квалифицированными футболистами, при которых команда не будет терять в качестве при игре.

«Динамо» перехватило инициативу

Обозреватель «Советского Спорта» Юрий Усынин отмечает, как бело-голубые прибавили в активности после пропущенного мяча, сравняв в итоге счет.

«Спустя десять минут "Динамо" получило возможность сравнять счёт: игроки убегали "три в два": Константин Тюкавин своим открыванием по центру грамотно увёл одного из защитников за собой, а в открывшуюся зону врывался Денис Макаров. На него отличную передачу отдал Николас Нгамале, вот только правый вингер не слишком удачно обработал мяч, из-аз чего упустил возможность пробить с убойной позиции, а попытка отдать на пустые ворота Тюкавину закончилась перехватом защитника.

После этого игра немного успокоилась, но всех резко взбодрил Саша Зделар, попытавшийся со своей половины поля перебросить мяч через вышедшего из ворот Шунина. С заработанного таким образом углового ЦСКА чуть было не удвоил преимущество в счёте: Виллиан Роша шикарно отклеился от Даниила Фомина и лишь немного не попал в створ. Мяч летел с такой скоростью, что вратарь уже ничего не смог бы сделать.

Был ещё потрясающий пас Кирилла Набабкина пяткой на Заболотного, но никогда не отличавшийся расторопностью нападающий совершенно не сориентировался и упустил момент. Правда, в самом начале второго тайма защитник отличился уже в негативном ключе, когда потерял мяч прямо у своих ворот и Нгамалё спокойно расстрелял Владислава Торопа. После этого прекрасные моменты для взятия ворот имелись у Тюкавина и Макарова, но оба пробили мимо из убойных позиций».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо» В перерыве я сказал, что наши атакующие игроки стоят очень высоко и не ищут зоны между линиями, которые были свободны. С ЦСКА нельзя играть забросами, так как у них в составе большое количество рослых игроков. У нас были моменты в первом тайме тоже. Хотел бы сказать, что сегодня обе команды показали хорошую игру, но были детские ошибки. Эта игра могла закончиться и 3:3. ЦСКА показал высокое качество игры, очень сильная команда.

Из героев в антигерои

Автор Russfootball.info Антон Мозговой не оставляет без внимания, что автор первого гола в матче Антон Заболотный приложил руку и к пенальти, решившему судьбу встречи.

«Этот совершенно необязательный гол стал переломным. Дальше уже ЦСКА начал действовать неуверенно, а "Динамо" заиграло на полную мощь. Бело-голубые создали несколько опаснейших моментов, в которых должны были забивать. При этом Торопу даже не приходилось спасать: мяч неизменно летел мимо цели.

Развязка наступила в последней 10-минутке. На 83-й минуте Скопинцев вошёл в штрафную после стандарта и пробил по воротам. Заболотный, вернувшийся в оборону, неудачно пошёл в подкат, а мяч попал в вытянутую руку. Как итог — совершенно ненужный и необязательный пенальти. Тороп мог стать героем эпизода, голкипер дотянулся до мяча после удара Смолова, но не спас.

Федотов бросил в бой всех, кого мог. На поле появились Гайч и даже Файзуллаев, только перебравшийся в ЦСКА. Но в концовке "Динамо" было намного острее и могло увеличить преимущество. У ЦСКА же реальных моментов не было.

После матча Федотов сетовал на дисбаланс в составе. К слову, тренер ЦСКА подтвердил, что в Москве со дня на день ждут чилийского нападающего Давила, который выкупает свой контракт у мексиканского "Леона". Усиление ЦСКА точно необходимо, возможности для манёвра у "армейцев" сейчас просто нет».

Саша Зделар Полузащитник ЦСКА Мы имели множество моментов, если бы их реализовали, итог матча мог быть совершенно другим. Футбол в этом и заключается: не забиваешь ты — забивают тебе.

Перерождение Смолова

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко радуется очередному витку в карьере нападающего «Динамо».

«Да, пенальти — это отчасти несчастный случай, потому что Заболотный явно не собирался играть рукой, а в уходящую кисть еще надо было попасть. Но Скопинцев и до этого выжигал левый фланг, а то, что Смолов не промахнется с "точки", лично я изначально не сомневался.

Федор вообще одно из главных открытий лета. Просто вспомните, что окружало страйкера ранней весной. Срывы на журналистов, спад в игре, кошмарные результаты и неудобный стиль Йокановича. Было полное ощущение, что Смолов доигрывает в "Динамо".

Но как же круто все изменилось! Новый контракт, свадьба, частые интервью и атакующий футбол Лички, в который Федор не играл со времен "Краснодара". А еще новая роль — в глубине поля, а не на позиции центрфорварда.

Теперь мы видим Смолова, который в 33 отрабатывает сзади и разгоняет атаки; выдает пробег, которого не было даже в праймовой форме. И решает моменты, когда нужно добыть результат в важнейшем матче. Не паненкой, а плотным ударом в угол.

Как же хочется, чтобы шоу "Динамо" продолжалось, а ЦСКА все-таки дождался трансферов на вход. С такими ресурсами решать серьезные задачи невозможно. И "Динамо" это доказало».

Знакомый сценарий матча

Автор Bobosoccer.ru Максим Квятковский считает, что с учетом всех проблем, армейцы выступили в матче с «Динамо» достойно.

«За один месяц и три дня, начиная с 15 июля, армейцы провели восемь официальных матчей с учетом игры за Суперкубок России. Восьмым стал как раз сегодняшний поединок на динамовском стадионе. Это много, согласитесь. За это время команда так и не дождалась ни одного новичка, готового реально помочь основному составу. Файзуллаев, судя по всему, взят на перспективу. Хотя и дебютировал сегодня, выйдя на замену в самой концовке.

Да, на следующей неделе приедет чилиец Давила. Но этого с учетом свежих потерь очень мало. Чтобы успешно играть такие матчи, как сегодняшний, чтобы достойно идти по длинной турнирной дистанции, нужна вариативность состава. Сейчас ее нет. Задача у тренеров, по сути, в том, чтобы собрать состав на очередной матч. Выбора нет. Считаю, предъявлять претензии к команде нельзя ни в коем случае. Она бьется, старается, и набрала очков больше, чем можно было предположить в такой ситуации.

Да, сегодняшний матч мог закончиться по-другому. Эх, забей Роша после углового при счете 0:1… Но давайте вспомним и о том, какие моменты упускали динамовцы. Сценарий матча оказался до боли знакомым. Армейцы открывают счет в матче с "Динамо" и — не выигрывают. Сколько раз уже такое было, в том числе и в Петровском парке. Пенальти в ворота ЦСКА — на этом стадионе такое происходит третий сезон подряд. Счет по 11-метровым у армейцев в этом сезоне теперь 4:4. С учетом перебитого по просьбе Безбородова пенальти в Грозном уже 4:5, в пользу соперников армейцев».