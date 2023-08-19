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    «Динамо» — в тройке лидеров. Личка перевернул дерби и одолел истощенный ЦСКА

    Результат столичного дерби — в нашем обзоре спортивной прессы

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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн «Динамо» — ЦСКА«Динамо» — в тройке лидеров. Личка перевернул дерби и одолел истощенный ЦСКА Конор Макгрегор5 причин, почему третий бой Диаса и Макгрегора не состоится
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    «Динамо» — ЦСКА
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    «Динамо» — ЦСКА
    Московское «Динамо» переиграло столичный ЦСКА в домашнем матче пятого тура РПЛ. В составе динамовцев мячи забил Муми Нгамале и Федор Смолов, реализовавший пенальти. У гостей отличился Антон Заболотный. Команда Марцела Лички набрала 10 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ, армейцы (9) идут четвертыми.

    Быстрый гол Заболотного

    Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин фиксирует преимущество армейской команды на старте столичного дерби.

    «ЦСКА и "Динамо" — чуть ли не самое популярное противостояние этого лета. На сборах команды дважды встречались друг с другом в рамках "братского" дерби, а официальный матч состоялся уже в 5-м туре. Команда Владимира Федотова начала сезон чуть увереннее и, если бы не безобразное поражение от "Урала", точно была бы сейчас на самом верху.

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    • У Марцела Лички и его футболистов всё чуть сложнее — продолжается привыкание к требованиям нового тренера, но при этом очки постепенно набираются. Более того — в последних двух матчах динамовцы победили — сначала "Зенит", а потом "Балтику".

    Тем не менее небольшое предпочтение отдавалось всё-таки ЦСКА. Даже несмотря на отсутствие в воротах Игоря Акинфеева. Он продолжает залечивать травму, но вскоре должен быть готов. Его снова заменил Владислав Тороп. И вполне успешно.

    «Динамо» — ЦСКА

    Гости здорово включились в игру с первых минут. Такой активности соперник явно не ожидал. Однако первый момент создали именно динамовцы — мяч после рикошета отскочил под правую ногу Макарова, но тот из убойной позиции ударил выше. Во втором тайме он повторит это действие. Явно не лучший матч для полузащитника.

    Календарь и таблица РПЛ

    Но дальше и почти до конца тайма наступило время игроков ЦСКА. Сначала Зделар вырезал передачу на фланг, где к атаке подключился Глебов. Он откатил мяч под удар Мухина, с которым справился Шунин. А мяч отскочил в сторону Заболотного — и форвард реабилитировался за все ошибки недавнего времени».

  • Владимир Федотов
  • Главный тренер ЦСКА
  • Мы не должны проигрывать такие матчи по сути. В 1-м тайме мы были должны забивать 3 мяча, во 2-м тайме имели множество моментов. В футбол играют две команды — одна нападает, другая защищается. У меня нет претензий к Владу Торопу, мы не увидели никакой неуверенности. Наоборот, он здорово включался в игру, забирал мячи. Нам надо доукомплектовать команду квалифицированными футболистами, при которых команда не будет терять в качестве при игре.

    • «Динамо» перехватило инициативу

    Обозреватель «Советского Спорта» Юрий Усынин отмечает, как бело-голубые прибавили в активности после пропущенного мяча, сравняв в итоге счет.

    «Спустя десять минут "Динамо" получило возможность сравнять счёт: игроки убегали "три в два": Константин Тюкавин своим открыванием по центру грамотно увёл одного из защитников за собой, а в открывшуюся зону врывался Денис Макаров. На него отличную передачу отдал Николас Нгамале, вот только правый вингер не слишком удачно обработал мяч, из-аз чего упустил возможность пробить с убойной позиции, а попытка отдать на пустые ворота Тюкавину закончилась перехватом защитника.

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    • После этого игра немного успокоилась, но всех резко взбодрил Саша Зделар, попытавшийся со своей половины поля перебросить мяч через вышедшего из ворот Шунина. С заработанного таким образом углового ЦСКА чуть было не удвоил преимущество в счёте: Виллиан Роша шикарно отклеился от Даниила Фомина и лишь немного не попал в створ. Мяч летел с такой скоростью, что вратарь уже ничего не смог бы сделать.

    «Динамо» — ЦСКА

    Был ещё потрясающий пас Кирилла Набабкина пяткой на Заболотного, но никогда не отличавшийся расторопностью нападающий совершенно не сориентировался и упустил момент. Правда, в самом начале второго тайма защитник отличился уже в негативном ключе, когда потерял мяч прямо у своих ворот и Нгамалё спокойно расстрелял Владислава Торопа. После этого прекрасные моменты для взятия ворот имелись у Тюкавина и Макарова, но оба пробили мимо из убойных позиций».

  • Марцел Личка
  • Главный тренер «Динамо»
  • В перерыве я сказал, что наши атакующие игроки стоят очень высоко и не ищут зоны между линиями, которые были свободны. С ЦСКА нельзя играть забросами, так как у них в составе большое количество рослых игроков. У нас были моменты в первом тайме тоже. Хотел бы сказать, что сегодня обе команды показали хорошую игру, но были детские ошибки. Эта игра могла закончиться и 3:3. ЦСКА показал высокое качество игры, очень сильная команда.

    • Из героев в антигерои

    Автор Russfootball.info Антон Мозговой не оставляет без внимания, что автор первого гола в матче Антон Заболотный приложил руку и к пенальти, решившему судьбу встречи.

    «Этот совершенно необязательный гол стал переломным. Дальше уже ЦСКА начал действовать неуверенно, а "Динамо" заиграло на полную мощь. Бело-голубые создали несколько опаснейших моментов, в которых должны были забивать. При этом Торопу даже не приходилось спасать: мяч неизменно летел мимо цели.

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    • Развязка наступила в последней 10-минутке. На 83-й минуте Скопинцев вошёл в штрафную после стандарта и пробил по воротам. Заболотный, вернувшийся в оборону, неудачно пошёл в подкат, а мяч попал в вытянутую руку. Как итог — совершенно ненужный и необязательный пенальти. Тороп мог стать героем эпизода, голкипер дотянулся до мяча после удара Смолова, но не спас.

    Федотов бросил в бой всех, кого мог. На поле появились Гайч и даже Файзуллаев, только перебравшийся в ЦСКА. Но в концовке "Динамо" было намного острее и могло увеличить преимущество. У ЦСКА же реальных моментов не было.

    «Динамо» — ЦСКА

    После матча Федотов сетовал на дисбаланс в составе. К слову, тренер ЦСКА подтвердил, что в Москве со дня на день ждут чилийского нападающего Давила, который выкупает свой контракт у мексиканского "Леона". Усиление ЦСКА точно необходимо, возможности для манёвра у "армейцев" сейчас просто нет».

  • Саша Зделар
  • Полузащитник ЦСКА
  • Мы имели множество моментов, если бы их реализовали, итог матча мог быть совершенно другим. Футбол в этом и заключается: не забиваешь ты — забивают тебе.

    • Перерождение Смолова

    Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко радуется очередному витку в карьере нападающего «Динамо».

    «Да, пенальти — это отчасти несчастный случай, потому что Заболотный явно не собирался играть рукой, а в уходящую кисть еще надо было попасть. Но Скопинцев и до этого выжигал левый фланг, а то, что Смолов не промахнется с "точки", лично я изначально не сомневался.

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    • Федор вообще одно из главных открытий лета. Просто вспомните, что окружало страйкера ранней весной. Срывы на журналистов, спад в игре, кошмарные результаты и неудобный стиль Йокановича. Было полное ощущение, что Смолов доигрывает в "Динамо".

    Но как же круто все изменилось! Новый контракт, свадьба, частые интервью и атакующий футбол Лички, в который Федор не играл со времен "Краснодара". А еще новая роль — в глубине поля, а не на позиции центрфорварда.

    «Динамо» — ЦСКА

    Теперь мы видим Смолова, который в 33 отрабатывает сзади и разгоняет атаки; выдает пробег, которого не было даже в праймовой форме. И решает моменты, когда нужно добыть результат в важнейшем матче. Не паненкой, а плотным ударом в угол.

    Как же хочется, чтобы шоу "Динамо" продолжалось, а ЦСКА все-таки дождался трансферов на вход. С такими ресурсами решать серьезные задачи невозможно. И "Динамо" это доказало».

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    Знакомый сценарий матча

    Автор Bobosoccer.ru Максим Квятковский считает, что с учетом всех проблем, армейцы выступили в матче с «Динамо» достойно.

    «За один месяц и три дня, начиная с 15 июля, армейцы провели восемь официальных матчей с учетом игры за Суперкубок России. Восьмым стал как раз сегодняшний поединок на динамовском стадионе. Это много, согласитесь. За это время команда так и не дождалась ни одного новичка, готового реально помочь основному составу. Файзуллаев, судя по всему, взят на перспективу. Хотя и дебютировал сегодня, выйдя на замену в самой концовке.

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    • Да, на следующей неделе приедет чилиец Давила. Но этого с учетом свежих потерь очень мало. Чтобы успешно играть такие матчи, как сегодняшний, чтобы достойно идти по длинной турнирной дистанции, нужна вариативность состава. Сейчас ее нет. Задача у тренеров, по сути, в том, чтобы собрать состав на очередной матч. Выбора нет. Считаю, предъявлять претензии к команде нельзя ни в коем случае. Она бьется, старается, и набрала очков больше, чем можно было предположить в такой ситуации.

    «Динамо» — ЦСКА

    Да, сегодняшний матч мог закончиться по-другому. Эх, забей Роша после углового при счете 0:1… Но давайте вспомним и о том, какие моменты упускали динамовцы. Сценарий матча оказался до боли знакомым. Армейцы открывают счет в матче с "Динамо" и — не выигрывают. Сколько раз уже такое было, в том числе и в Петровском парке. Пенальти в ворота ЦСКА — на этом стадионе такое происходит третий сезон подряд. Счет по 11-метровым у армейцев в этом сезоне теперь 4:4. С учетом перебитого по просьбе Безбородова пенальти в Грозном уже 4:5, в пользу соперников армейцев».

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