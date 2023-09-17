Додавили и запихали. Новичок Бабич принес «Спартаку» вымучанную победу над «Сочи»

Московский «Спартак» на своем поле обыграл «Сочи» (1:0) в матче восьмого тура РПЛ. Автором победного мяча стал защитник Срджан Бабич, который отличился на 91‑й минуте матча. «Сочи» с 85‑й минуты играл в меньшинстве, из‑за травмы игру не смог продолжить защитник Ваня Дркушич. К этому моменту главный тренер сочинцев Дмитрий Хохлов уже сделал все замены. «Спартак» одержал первую победу в последних пяти матчах в чемпионате России.

Бабич вместо Джикии

Автор «Футбола на куличках» Андрей Жаркой изучает изменения в стартовых составах команд, которые сделали тренеры перед матчем в Москве.

«Несмотря на огромные проблемы с результатами в предыдущих матчах чемпионата, “Спартак” являлся очевидным предстартовым фаворитом данного противостояния. Красно-белые были обязаны прерывать затянувшуюся безвыигрышную серию в РПЛ. Но команда Абаскаля сейчас настолько нестабильна, что и в матче с “Сочи” она могла столкнуться с большими проблемами в достижении нужного результата.

В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированных Тавареша, Чернова и Литвинова, а у гостей в лазарете находились Юсупов и Джорджевич.

Абаскаль сделал 4 изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Краснодара”. Вместо Джикии, Рябчука, Умярова и Игнатова с первых минут появились Бабич, Хлусевич, Мартинс и Мозес.

Хохлов, в свою очередь, также совершил 4 перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Оренбурга”. Маргасова, Макарчука, Юсупова и Мелкадзе сменили Медведев, Агбалака, Батырев и Игнатьев. Для нигерийца это был дебют в РПЛ. Он расположился на позиции левого латераля».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Мы доминировали с первой до последней минуты, победа абсолютно заслуженная. Мы отлично начали, могли забивать в первые 10 минут, но не повезло. Рад победе после негативной серии. Надеюсь, это поможет снять какой-то блок после отсутствия результатов. Моментов у нас было достаточно и, к счастью, все закончилось хорошо. Отмечу всех ребят, в том числе тех, которые не выходили на поле. Они поддерживали остальных. Нужно готовиться к матчу Кубка несмотря на то, что особо нет времени на тренировки. В начале сезона мы немало забивали. Я был бы глупцом, если бы мы не отрабатывали реализацию моментов на тренировках. Подходы у нас были, у Квинси, у Соболева — это самое главное. Нужно было ударить, но этого финального действия не хватало. Такое в футболе бывает. Мы должны работать над заходом в штрафную площадь, созданием моментов. Нет повода для сильного беспокойства, но на это стоит обратить внимание. Вопрос в том, чтобы сломать психологическую стену — стать решительнее, раньше бить, делать более точные передачи.

Гол из офсайда и глухая оборона

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой не оставляет без внимания то, что сочинцы приехали на «Открытие Арену» играть на ничью.

«Видимо, Абаскаль сумел основательно психологически накачать своих подопечных. Дебютный отрезок они провели очень мощно, устроив настоящий штурм. Но в итоге мяч побывал в воротах москвичей. В очередной раз сплоховал Дуарте, который неудачно вынес мяч через центр после кросса. Но "Спартаку" повезло: арбитры заметили офсайд, справедливо отменив гол.

После этого "Сочи" перешёл на глухую оборону. Гости почти не прессинговали, пытаясь удержать ничью. В шести последних турах команда потерпела пять поражений. Поэтому вполне логично для Дмитрия Хохлова набор даже одного очка был важнее всего.

Ещё в первом тайме "Сочи" начал потягивать время, что очень не нравилось Абаскалю. Он то и дело обращался к арбитру, но, конечно, жёлтую карточку голкипер сочинцев Заболотный так рано за затяжку времени получить не мог.

На фоне столь вязкой игры соперника буксовать начал и "Спартак". После яркого начала москвичи сбавили обороты. "Спартак" подолгу владел мячом, но получалось совсем безыдейно. Голевых моментов практически не возникало».

Дмитрий Хохлов Главный тренер «Сочи» Была излишняя нервозность, особенно в первом тайме. Травмы спутали нам карты. Чуть не дотерпели. Конечно, не так мы хотели заканчивать игру. Нобоа 18 дней не тренировался, потому мы не собирались его так рано выпускать. Мы не ехали только обороняться. «Спартак» поддавил нас в первом тайме, стали садиться, играть забросами. Отдам должное сопернику — он играл увереннее, целостнее. Понимали, в какой футбол «Спартак» сыграет. Не увидели сюрпризов на поле. Но они были быстрее в передачах, в контроле мяча в первом тайме.

Пруцев не прибавил остроты

Автор Sportbox.ru Денис Петров не впечатлен атакующей игрой красно-белых как в первом тайме, так и сразу после перерыва.

«В целом первый тайм явил болельщикам на "Открытие Банк Арене" довольно унылую картину. Одни атаковали без особой выдумки, а другие успешно отбивались. При таком сценарии речи о россыпи опасных моментов не шло. То ли Абаскаль вновь не угадал с составом, то ли игрокам не удалось выполнить тренерскую установку, но "Спартак" вновь предстал безыдейной командой.

Неудивительно, что при такой игре команда продлила серию таймов без голов до пяти: до этого не удалось забить "Ахмату" (0:0) и "Краснодару" (0:2).

Сразу после перерыва Абаскаль убрал с поля получившего повреждение Зобнина, вместо которого появился Данил Пруцев. В прошлом сезоне этот полузащитник был важной фигурой в схемах испанца, но в последнее время игрового времени почти не получал.

Пруцев неплохо проявил себя в кубковой игре с "Динамо" (4:1), а болельщики видели в нем решение многих проблем в центре поля. К их сожалению, больших изменений с его появлением не произошло. "Спартак" так же испытывал большие трудности с построением позиционных атак, а острота у ворот Заболотного исчезла окончательно».

Даниил Хлусевич Полузащитник «Спартака» Самое важное, что мы победили и заработали три очка. До этого мы четыре матча подряд не выигрывали, поэтому это важная победа. В нашем исполнении был достаточно хороший матч. У всех были претензии к «Сочи» — с 20-й минуты соперник начал затягивать игру и темп. Интенсивность в данном матче была меньше, чем в товарищеских матчах. Соперник вообще не атаковал. Бабич — темная лошадка, появился в нужное время в нужном месте. Поздравляю его с дебютным голом в чемпионате. Конкуренция в сильном клубе — это хорошо. Видимо, дал повод, что на моей позиции появился соперник [Олег Рябчук]. Но не переживайте. Я все равно буду играть.

Первый момент — на 70-й минуте

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов замечает, что намек на перелом в ходе матча в пользу красно-белых появился ближе к заключительной четверти встречи.

«Самое поразительное, что в игре "Спартака" ничего не поменялось после перерыва. Конечно, из-за паузы на матчи сборных у команд, имеющих в своём составе сборников, часто страдает качество футбола, поэтому вряд ли стоило ждать феерии от красно-белых, пусть даже они очень хотели сломать свою безвыигрышную серию.

Но во втором тайме у "Спартака" совсем пропала лёгкость. Тут точно главной проблемой для Абаскаля было не отсутствие Литвинова, даже если бы он действовал в центре поля. А что было бы, если бы матч не перенесли из Сочи и спартаковцы играли бы на жутком газоне "Фишта"?

Только когда утомлённые игрой без мяча сочинцы "подсели", команда Абаскаля соорудила первый по-настоящему голевой момент — за 20 минут до конца. Это сделал Бонгонда — пожалуй, самый резвый в группе атаки "Спартака" в матче с "Сочи".

Умное врывание конголезского бельгийца в свободную зону и своевременная передача подарили шанс Промесу, но удар лидера москвичей головой с угла вратарской получился неидеальным. Заболотный сделал сейв. Как ни странно, Абаскаль тут же отправил Бонгонда отдыхать, хотя, казалось, были более явные кандидаты на замену».

Квинси Промес Вингер «Спартака» Сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на матчи сборных. Мы показали спартаковский дух, показали, что нельзя сдаваться, что мы одна команда и боремся до конца. Спасибо всем ребятам, комплименты команде. Это было здорово, что мы бились до конца. Действительно, было сложно. Полоса неудач привела к тому, что нам не хватало уверенности. Очень важно хорошо играть в атаке и приносить результат. Сегодня мы прессинговали до конца. Да, я сделал голевую передачу, но забил защитник. Главное, что команда выиграла.

Медина промазал, а Бабич — нет

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев поздравляет «Спартак» с прервавшейся безвыигрышной серией.

«Красно-белые играли медленно и впереди создавали даже меньше, чем в первом тайме. Самый явный, практически 100-процентный момент загубил вышедший на замену Медина: Промес выдал идеальную подачу на дальнюю штангу, но парагваец не попал с нескольких игр в пустой угол.

"Сочи" продолжал гнуть свою линию — мешать играть сопернику и тянуть время. Заболотный все же получил карточку, но произошло это за пару минут до истечения основного времени. Казалось, что "Спартак" скатает еще одну домашнюю нулевую ничью, как это было совсем недавно в игре с "Ахматом". Но в команде Абаскаля нашелся неочевидный герой — победу "Спартаку" принес Бабич. Додавили и запихали — этих двух слов достаточно, чтобы описать решающий момент матча. Матча, который сотрется из памяти уже завтра.

Пусть и неброская, но очень важная победа для Абаскаля. Дело в контексте: в РПЛ серия "Спартака" без побед насчитывала уже четыре матча. В спартаковском мире этого предостаточно, чтобы тема отставки тренера звучала очень громко. Но теперь Абаскаль может передохнуть. И еще небольшой плюсик "Спартаку" за редкую для этого сезона игру на ноль. Хотя пропустить от такого "Сочи" — это нужно было умудриться».

Срджан Бабич Защитник «Спартака» Сегодня самое важное — это три очка. Это победа, за которую мы бились. Эта победа важнее, чем мой личный гол. Если мы единое целое, то неважно, кто выходит на поле. Я приехал сюда, чтобы побеждать. Чтобы биться за титул. Важно, что мы — одна команда.

Внутренний хаос

Автор Bobsoccer Александр Владыкин считает, что постоянные поиски Гильермо Абаскалем идеального состава вредят красно-белым.

«Довольно показательная статистика первого тайма: у "Сочи" ни одного удара в сторону ворот "Спартака", у красно-белых цифры вроде бы были получше (7:3), но, по правде говоря, игра обеих команд выглядела тяжеловатой. Вроде бы и те, и другие пытались играть быстро, хотя спартаковцы конечно же имели заметное преимущество в скоростной игре, однако все это никак не сказывалось на качестве атак. Редкие удары в створ ворот были, однако вратарю "Сочи" особых проблем они не приносили.

Впрочем, так происходило в игре спартаковцев не первый раз в сезоне. Есть заметное территориальное преимущество, есть попытки наладить какую-то комбинационную игру, но то и дело, глядя на старания красно-белых, ловишь себя на мысли, что попыткам наладить организованный футбол мешает какой-то внутренний игровой хаос. Футболисты могут меняться местами, обыгрывать соперника один в один, а потом вдруг сделать передачу на партнера, которого в зоне, куда идет передача, попросту нет.

Возможно такая ситуация действительно идет от того, что основной состав команды постоянно претерпевает изменения. Конечно хорошо, когда у тебя есть возможность без потери качества кого-то менять по ходу сезона на той или иной позиции. Но, то, что Гильермо Абаскаль по-прежнему ищет какой-то свой все лучший и лучший вариант стартового состава очевидно. Слово "эксперимент" главный тренер спартаковцев не любит употреблять, значит скажу так — это поиски оптимального состава».

Передышка для Абаскаля, тучи над Хохловым

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов отмечает, что оба наставника команд находились не в лучшей позиции перед матчем, но тренер красно-белых сумел получить временную передышку.

«Победа очень важна для "Спартака". Даже ничья была сравни поражению. Команда и так далеко находилась в турнирной таблице, а очередная потеря очков осложнила бы положение "красно-белых" в чемпионате ещё больше. Разговоры об уходе главного тренера москвичей на какое-то время поутихнут, но Абаскалю рано расслабляться.

Впереди у "Спартака" тяжёлый календарь. Плотное расписание, в котором есть две выездных игры — с "ПАРИ НН" в Кубке и с "Крыльями Советов" в чемпионате. Между ними домашняя игра с "Динамо", но в московском дерби может произойти всё что угодно.

Если в двух играх чемпионата "Спартак" не наберёт четыре очка, то можно считать, что он заслуженно занимает место в середине турнирной таблицы. В случае двух поражений судьба Абаскаля будет решена. При этом далеко не факт, что нестабильный "Спартак" сможет справиться с задачей по набору очков.

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Над Хохловым также сгущаются тучи. Команда не набирает очки три матча подряд. Непонятно, останется ли тренер ещё на один матч или его уберут. Но тут не так всё очевидно. У команды большие проблемы с составом и полем. Возможно, рубить с плеча руководство и не будет».