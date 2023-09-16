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    Волевое спасение. ЦСКА проснулся только ко второму тайму матча с «Крыльями»

    Реакция спортивных СМИ на упущенную самарским клубом выездную победу

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    ЦСКА — «Крылья Советов»
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    ЦСКА — «Крылья Советов»
    Московский ЦСКА сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (2:2) в домашнем матче восьмого тура РПЛ. В составе хозяев мячи забили Антон Заболотный и Федор Чалов, у «Крыльев» отличились Николай Рассказов и Никита Салтыков. В середине второго тайма красную карточку получил защитник армейцев Виллиан Роша, в конце игры был удален капитан гостей Александр Солдатенков. «Крылья Советов» набрали 15 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (12) идет шестым.

    Проверка на прочность

    Автор «Футбола на куличках» Андрей Жаркой изучает стартовые составы команды на матч в Москве, не оставляя внимания полноценный дебют Виктора Давила.

    «“Крылья Советов” находились выше армейцев в таблице, но более высокий статус и преимущество своего поля делали столичный клуб предстартовым фаворитом матча. Мы надеялись увидеть от этих команд яркий футбол. Также интригующей выглядела тактическая дуэль Федотова и Осинькина.

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    • В данной игре ЦСКА не мог рассчитывать на давно травмированного Дивеева, а у гостей в лазарете находились Гарре, Ежов, Якуба, Гапонов, Иванисеня, Цыпченко и Соколов. Зато в заявку самарцев на матч вошёл Ушаков, на днях взятый в аренду у ЦСКА.

    ЦСКА — «Крылья Советов»

    Федотов сделал 2 изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Зенита”. Вместо Мендеса и Чалова с первых минут появились Кучаев и Давила. Для чилийца это был первый выход в основной обойме ЦСКА в РПЛ. Виктор занял позицию правого инсайда.

    Календарь и таблица РПЛ

    Осинькин, в свою очередь, совершил одну перестановку в стартовом сочетании по сравнению с игрой против “Факела”. Витюгова сменил восстановившийся после травмы Бабкин».

  • Владимир Федотов
  • Главный тренер ЦСКА
  • В первом тайме нас не было на футбольном поле. Нам не хватало спортивной злости, мы ее забыли в раздевалке. Это вопросы к нам, позабыли этот саквояж в раздевалке. Нам катастрофически не хватало игровой концентрации. В перерыве сделали корректировки, команда вышла доказывать, что у нас есть дух.

    • Гол Рассказова и травма Мойзеса

    Обозреватель «Советского Спорта» Матвей Макаренко фиксирует, что начало матча выдалось сверхнеудачным для армейцев, которые не только пропустили гол, но и потеряли из-за травмы ключевого игрока.

    «Гости открыли счёт уже на второй минуте игры. Вновь в нужном месте в нужное время был воспитанник "Спартака" Рассказов. С ударом Костанцы Игорь Акинфеев справился, но точен был на добивании Николай. Это лучший сезон в карьере защитника по показателю результативности. После восьми сыгранных матчей у него 4 (2+2) набранных балла. Такой же статистикой в этом сезоне может похвастаться форвард "Локомотива" Артём Дзюба.

    ЦСКА — «Крылья Советов»

    До этого матча главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов был доволен тем, что в клубе нет травм. Только долечивается защитник Игорь Дивеев. Но вот на 20-й минуте вынужденно пришлось заменить Мойзеса. На первый взгляд, ничего критичного, но рисковать не стали. Бразилец сам попросил уйти с поля и уступил своё место Илье Агапову.

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    • Тот вышел и сразу отдал не самый удобный пас на Констанина Кучаева, который потерял мяч. Воспользовался этой оплошностью главное открытие первых семи туров чемпионата России Никита Салтыков, забив третий мяч в своём первом сезоне РПЛ. Примечательно, что летом армейцы интересовались приобретением этого футболиста».

  • Игорь Осинькин
  • Главный тренер «Крыльев Советов»
  • 2:2 после 2:0, имея численное преимущество, — такое всегда будет воспринято как негатив. В чем причина? Пока ответа нет. Слишком много позволяли сопернику после перерыва, теряли концентрацию. Хотели спасти матч, но не хватило глубины скамейки. Освежить фланговыми игроками ситуацию не получилось, вторая половина второго тайма вышла немного скомканной. В прошлом сезоне были матчи, в том числе кубковые, где мы получили обкатку. Уже давно делаем психологические шаги, позволяющие со многими соперниками играть на равных. Чувствовали, что получалось сегодня, могли выиграть, но опыта или мастерства, не знаю, не хватило. Возможно, умения принимать правильные решения в сложных ситуациях. Игра складывалась в нашу пользу, но выиграть не смогли.

    • Вдесятером и уступая в счете

    Автор «Чемпионата» Никита Паглазов отмечает, что злоключения ЦСКА продолжились после перерыва — армейская команда осталась в меньшинстве, хоть и сумела отыграть один мяч.

    «В турнирной таблице "Крылья" в случае победы выходили на чистое первое место. Но интригу решил внести голкипер Иван Ломаев. На 30-й минуте он сыграл грубо в штрафной и ударил рукой Виллиана Рошу. Любимов послушал VAR и назначил пенальти. Антон Заболотный подошёл к "точке" и "прошил" Ломаева, вернув надежду болельщикам.

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    • Важный момент первого тайма — жёлтая карточка защитнику ЦСКА Виллиану Роше на 37-й минуте. А если подводить итог 45 минутам, то "Крылья" выглядели симпатичнее. Счёт после первого тайма — заслуженный исход для гостей. Но прелесть футбола в том, что матч идёт 90 минут.

    ЦСКА — «Крылья Советов»

    И во втором тайме ЦСКА собрался и действовал намного активнее. Моменты появлялись у Набабкина, вышедших на замену Чалова и Мухина, Заболотного. Но на 62-й минуте произошёл неприятный эпизод: вторую жёлтую карточку получил Виллиан Роша. Он наступил Бабкину на ногу, за что Любимов удалил бразильца».

  • Келвен
  • Защитник ЦСКА
  • ыл хороший матч. К сожалению, мы пропустили первыми, но дух у команды хороший. Мы отыгрались и были близки к тому, чтобы выиграть матч. Можно сказать, что в моральном плане команда в хорошем состоянии. Будем надеяться, что следующие матчи будут успешными.

    • Джокеры Файзуллаев и Чалов

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов доволен насыщенной событиями концовкой встречи между ЦСКА и самарцами.

    «Буквально за минуту до удаления бразильца ЦСКА перестроился: наконец-то вышел Чалов, причем вместо Набабкина, а в оборону опустился Зделар. После этого защита красно-синих изменилась до неузнаваемости, но они не только не сникли, а значительно прибавили.

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    • Видимо, ЦСКА для преображения необходимо припереть к стенке: почти без трансферов, с травмами, в меньшинстве красно-синие заиграли очень хорошо. Великолепно вышел Файзуллаев: он попал в перекладину, затем создал еще один голевой момент, а на 75-й минуте ассистировал Чалову. Форвард тоже был изумителен — черпачком забил первый гол с игры в этом чемпионате.

    ЦСКА — «Крылья Советов»

    Счет 2:2 не устраивал никого, поэтому оба соперника подарили зрителям зажигательную концовку. Салтыков на 89-й минуте был в сантиметрах от того, чтобы принести победу "Крыльям", затем Солдатенков получил красную карточку за лишение Заболотного явной возможности забить, после этого сам Антон получил травму. Закончилось все тем, что у своей штрафной едва не начудил Ломаев, когда Чалов его перекинул».

  • Аббосбек Файзуллаев
  • Полузащитник ЦСКА
  • Очень рад, что помог команде и побольше игрового времени получил. Думаю, в следующих матчах буду еще лучше выступать. Моя позиция? Мне без разницы, где играть, главное, чтобы на поле. Доволен своей игрой, но могу еще лучше. Хотел забить сегодня гол. Но уже в следующих матчах. Когда забиваешь голы, это придает уверенности, чтобы играть еще лучше.

    • ЦСКА остался без левых защитников

    Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев не оставляет без внимания кадровые проблемы ЦСКА, обострившиеся после срыва трансфера Велингтона и травмы Мойзеса в матче с «Крыльями».

    «Теперь Федотов справедливо негодует, что сразу бросилось в глаза по необычно саркастическому комментарию еще перед игрой (словно чувствовал, насколько плохо все обернется в дальнейшем): "Трансферы? Великолепно. Нет лишних, посторонних людей. Есть обойма". Тренер явно настаивал на приобретении качественного футболиста, но ЦСКА пострадал из-за своего же жесткого алгоритма принятия решений по трансферам, хотя изначально он должен всего лишь преуменьшать вероятность ошибки, а не лишать команду усиления.

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    • В результате уже в следующем же матче после закрытия трансферного окна произошло самое худшее. Мало того, что у Федотова в распоряжении есть только один левый защитник — 17-летний Михаил Рядно, из-за чего в стартовом составе приходится выпускать Милана Гайича слева. Так теперь еще серьезную травму получил левый центральный защитник Мойзес. Как показатель, насколько все теперь плохо в ЦСКА — пропущенный второй гол от "Крыльев Советов": первая передача Ильи Агапова, вышедшего вместо Мойзеса, привела к потере Константина Кучаева на своей половине поля, после которой забил Никита Салтыков. Ну а на 2-й минуте ЦСКА пропустил как раз из-за того, что Гайич, игравший левого защитника, не смог своевременно накрыть Николая Рассказова.

    ЦСКА — «Крылья Советов»

    Впоследствии ЦСКА смог отыграться и зацепил хотя бы одно очко, однако все это уже давалось с огромным трудом. Так что, провалив работу по трансферам, армейцы невольно отказались от высоких задач на этот сезон. Кроме того, без Мойзеса и с Рядно в составе ЦСКА с большой долей вероятности продлит серию без побед в РПЛ, которая и так уже составила четыре матча».

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    Давила пока не убеждает

    О кадровых проблемах ЦСКА рассуждает и автор Bobsoccer Максим Квятковский, считающий ничью справедливым результатом встречи.

    «В летнее окно команду не усилили, есть проблемы с составом. Они и будут до конца первой части чемпионата. Множество раз говорил о необходимости усиления спортивного департамента клуба. О том, что ЦСКА необходимы профессионалы на этом направлении, способные грамотно работать в нынешних условиях.

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    • Давила пока не убеждает. Увы. Подождём, конечно — а что остаётся? Аббос сегодня понравился, очень хорошо вышел. Это же относится и к Мухину. К сожалению, неудачно сыграл не только Давила. Не пошла игра у Кучаева, Облякова. Думается, после этого матча больше времени будет получать Аббос, да и Мухин сделал заявку на выход именно на позиции опорного хавбека.

    ЦСКА — «Крылья Советов»

    Начал матч на скамейке Чалов, а потом вышел и сравнял счет. Вообще, насколько неудачным для армейцев вышел первый тайм, в котором "Крылья" объективно были лучше, настолько же хорош был тайм второй. ЦСКА заиграл симпатично, пошли комбинации. Такой ЦСКА мы хотим видеть. Сейчас, когда такие проблемы с составом, игрокам нужно особенно цепляться за свои шансы.

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    Ничья — справедливый итог встречи, в которой каждый из соперников был лучше в одном отдельном тайме. Конечно, хотелось бы выиграть, моменты у ЦСКА были. С другой стороны, отыгрались с 0:2, проявили характер. И вообще второй тайм вселил надежду. Двигаемся дальше».

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