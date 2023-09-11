Трансферный дайджест. 5 — 11 сентября

Бруну Гимарайнш

«Ньюкасл», полузащитник, 25 лет

Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш может уже этой зимой перебраться в испанскую Примеру.

Интерес к 25-летнему бразильцу проявляет «Реал», информирует Daily Telegraph. Мадридскому клубу придется заплатить за игрока около 120 миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных.

Ранее была информация, что «Ливерпуль» делал предложение в размере 100 миллионов фунтов. «Сороки» отказались отпускать бразильского хавбека и теперь работают над продлением контракта с ним.

Действующий договор Гимарайнша с «Ньюкаслом» рассчитан до июня 2026 года.

Бруно Гимарайнш globallookpress.com

В минувшем сезоне Гимарайнш провел 40 матчей, в которых забил пять мячей и сделал пять ассистов.

Наш прогноз: Гимарайнш зимой перейдет в «Реал».

Хвича Кварацхелия

«Наполи», полузащитник, 22 года

Каталонская «Барселона» не оставляет попыток подписать грузинского хавбека «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

По информации El Nacional, на этот раз каталонцы намерены оформить трансфер 22-летнего полузащитника через год, в следующее летнее трансферное окно.

Сообщается, что «Барселона» за год как раз должна найти деньги на трансфер игрока сборной Грузии. Сумма трансфера экс-игрока «Рубина» оценивается в 100 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Ранее стало известно, что Хвича Кварацхелия впервые в карьере номинирован на «Золотой мяч». Он забил 14 мячей и сделал 18 результативных передач в 45 матчах за неаполитанцев во всех турнирах

Наш прогноз: Кварацхелия перейдет в «Барселону» летом 2024 года.

Джейдон Санчо

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 23 года

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо туманно. У 23-летнего английского футболиста конфликт с наставником команды Эриком тен Хагом.

Хавбек позволил себе критические высказывания в адрес специалиста. Теперь в Англии не верят, что он снова выйдет на поле при тен Хаге.

Перед матчем с «Брайтоном», который запланирован на 16 сентября, тренер и игрок встретятся и обсудят будущее.

Согласно информации The Sun, дортмундская «Боруссия» не против вернуть игрока сборной Англии в свои ряды уже этой зимой.

Джейдон Санчо globallookpress.com

В прошлом сезоне Санчо провел 26 матчей за «МЮ» в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи. В сезоне 2023/2024 полузащитник сыграл в 3-х матчах, не отметившись результативными действиями.

Наш прогноз: Санчо покинет «Манчестер Юнайтед».

Юлиан Дракслер

«ПСЖ», полузащитник, 29 лет

Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер был близок к тому, что перебраться в чемпионат Катара. Его трансфер в «Аль-Ахли» был практически «на мази».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, переход сорвался в последнее время. Причиной этому стало нежелание самого футболиста перебираться на Ближний Восток.

Сообщается также, что в «ПСЖ» на 29-летнего хавбека не рассчитывают. Несмотря на это, полузащитник, вероятнее всего, останется в парижском коллективе минимум до зимы.

Прошлый сезон Драклер провел в «Бенфике» на правах аренды. На его счету 18 матчей и два забитых мяча.

Юлиан Дракслер globallookpress.com

Действующий договор Дракслера с парижанами действует до лета 2024 года.

Наш прогноз: Дракслер покинет «ПСЖ» зимой.

Альфонсо Дэвис

«Бавария», защитник, 22 года

Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис попал в поле зрения мадридского «Реала».

По информации Marca, именно трансфер 22-летнего оборонца будет приоритетным для мадридского коллектива следующим летом.

Сообщается, что работать над переходом игрока сборной Канады «Реал» начнет уже сейчас.

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Напомним, Дэвис выступает за мюнхенцев с января 2019-го после перехода из «Ванкувера» за 14 млн евро.

Альфонсо Дэвис globallookpress.com

В минувшем сезоне Дэвис провел 38 матчей, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.

Наш прогноз: Дэвис перейдет в «Реал» за большие деньги.

Хулиан Альварес

«Манчестер Сити», нападающий, 23 года

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может сменить клубную прописку зимой или следующим летом.

По информации Fichajes, в услугах 23-летнего аргентинца заинтересован «Реал». Мадридцы попробую оформить трансфер нападающего уже зимой, но если не получится, то готовы подождать до лета.

Ранее была информация, что летом Альвареса хотела подписать «Бавария», однако трансфер в мюнхенский клуб сорвался, поскольку они подписали Гарри Кейна.

Сумма трансфера Хулиана может составить примерно 60 миллионов евро.

Хулиан Альварес globallookpress.com

В прошлом сезоне Альварес провел 49 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Наш прогноз: Альварес останется в «Манчестер Сити».