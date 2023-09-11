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    Трансферный дайджест. 5 — 11 сентября

    «Реал» планирует усилиться, Санчо и Дракслер не нужны своим клубам, будущее Кварацхелии

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    Альфонсо Дэвис
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    Альфонсо Дэвис
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Бруну Гимарайнш

    «Ньюкасл», полузащитник, 25 лет

    Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш может уже этой зимой перебраться в испанскую Примеру.

    Интерес к 25-летнему бразильцу проявляет «Реал», информирует Daily Telegraph. Мадридскому клубу придется заплатить за игрока около 120 миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных.

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    • Ранее была информация, что «Ливерпуль» делал предложение в размере 100 миллионов фунтов. «Сороки» отказались отпускать бразильского хавбека и теперь работают над продлением контракта с ним.

    Действующий договор Гимарайнша с «Ньюкаслом» рассчитан до июня 2026 года.

    Бруно Гимарайнш
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне Гимарайнш провел 40 матчей, в которых забил пять мячей и сделал пять ассистов.

    Наш прогноз: Гимарайнш зимой перейдет в «Реал».

    Хвича Кварацхелия

    «Наполи», полузащитник, 22 года

    Каталонская «Барселона» не оставляет попыток подписать грузинского хавбека «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

    По информации El Nacional, на этот раз каталонцы намерены оформить трансфер 22-летнего полузащитника через год, в следующее летнее трансферное окно.

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    • Сообщается, что «Барселона» за год как раз должна найти деньги на трансфер игрока сборной Грузии. Сумма трансфера экс-игрока «Рубина» оценивается в 100 миллионов евро.

    Хвича Кварацхелия
    globallookpress.com

    Ранее стало известно, что Хвича Кварацхелия впервые в карьере номинирован на «Золотой мяч». Он забил 14 мячей и сделал 18 результативных передач в 45 матчах за неаполитанцев во всех турнирах

    Наш прогноз: Кварацхелия перейдет в «Барселону» летом 2024 года.

    Джейдон Санчо

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 23 года

    Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо туманно. У 23-летнего английского футболиста конфликт с наставником команды Эриком тен Хагом.

    Хавбек позволил себе критические высказывания в адрес специалиста. Теперь в Англии не верят, что он снова выйдет на поле при тен Хаге.

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    • Перед матчем с «Брайтоном», который запланирован на 16 сентября, тренер и игрок встретятся и обсудят будущее.

    Согласно информации The Sun, дортмундская «Боруссия» не против вернуть игрока сборной Англии в свои ряды уже этой зимой.

    Джейдон Санчо
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Санчо провел 26 матчей за «МЮ» в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи. В сезоне 2023/2024 полузащитник сыграл в 3-х матчах, не отметившись результативными действиями.

    Наш прогноз: Санчо покинет «Манчестер Юнайтед».

    Юлиан Дракслер

    «ПСЖ», полузащитник, 29 лет

    Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер был близок к тому, что перебраться в чемпионат Катара. Его трансфер в «Аль-Ахли» был практически «на мази».

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, переход сорвался в последнее время. Причиной этому стало нежелание самого футболиста перебираться на Ближний Восток.

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    • Сообщается также, что в «ПСЖ» на 29-летнего хавбека не рассчитывают. Несмотря на это, полузащитник, вероятнее всего, останется в парижском коллективе минимум до зимы.

    Прошлый сезон Драклер провел в «Бенфике» на правах аренды. На его счету 18 матчей и два забитых мяча.

    Юлиан Дракслер
    globallookpress.com

    Действующий договор Дракслера с парижанами действует до лета 2024 года.

    Наш прогноз: Дракслер покинет «ПСЖ» зимой.

    Альфонсо Дэвис

    «Бавария», защитник, 22 года

    Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис попал в поле зрения мадридского «Реала».

    По информации Marca, именно трансфер 22-летнего оборонца будет приоритетным для мадридского коллектива следующим летом.

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    Сообщается, что работать над переходом игрока сборной Канады «Реал» начнет уже сейчас.

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    Напомним, Дэвис выступает за мюнхенцев с января 2019-го после перехода из «Ванкувера» за 14 млн евро.

    Альфонсо Дэвис
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне Дэвис провел 38 матчей, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.

    Наш прогноз: Дэвис перейдет в «Реал» за большие деньги.

    Хулиан Альварес

    «Манчестер Сити», нападающий, 23 года

    Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может сменить клубную прописку зимой или следующим летом.

    По информации Fichajes, в услугах 23-летнего аргентинца заинтересован «Реал». Мадридцы попробую оформить трансфер нападающего уже зимой, но если не получится, то готовы подождать до лета.

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    • Ранее была информация, что летом Альвареса хотела подписать «Бавария», однако трансфер в мюнхенский клуб сорвался, поскольку они подписали Гарри Кейна.

    Сумма трансфера Хулиана может составить примерно 60 миллионов евро.

    Хулиан Альварес
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Альварес провел 49 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

    Наш прогноз: Альварес останется в «Манчестер Сити».

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