Академики с тросточками. Исторический провал «Зенита» в «Оренбурге

«Оренбург» на своем поле обыграл «Зенит» (3:1) в матче 10‑го тура РПЛ. В составе хозяев голами отметились Дмитрий Воробьев (7), Матиас Перес (25) и Брайан Мансилья (36), у гостей отличился Густаво Мантуан (2). После этого матча «Оренбург» идет на 11‑м месте таблицы с 11 очками, команда Сергея Семака осталась на третьей строчке (17 очков).

Без Ренана, Караваева и Мостового в составе

Автор Soccer.ru Максим Тарасов изучает изменения в стартовых составах команд, внесенные главными тренерами.

«Вячеслав получил повреждение в матче против "Локомотива" на прошлой неделе. Роберт перестал появляться на поле после встречи с "Факелом", а поединок с ЦСКА пропустил из-за простуды (вероятно, сейчас продолжает бороться с последствиями заболевания, поэтому Семак не рискует). Что касается Андрея Мостового, он из-за растяжения мышц бедра не сыграл против "Факела", "Спартака" и "Урала", а в игре с "армейцами" вновь получил повреждение.

Всё это привело к тому, что Семаку пришлось придумывать новое решение со стартовым составом. Менеджер стал чаще задействовать расстановку "3-5-2", где одного из центральных защитников играет ещё один профильный край. Ранее это был Караваев — он насыщал правую бровку вместе с Марио Фернандесом. Теперь же акцент переместился на левый фланг — левым центральным вышел Дуглас Сантос, латералем стал Данил Круговой.

Календарь и таблица РПЛ

Что до "Оренбурга", они провели точечную ротацию — Воробьёв вместо Обухова на острие, Перес снова в центре обороны вместо Сивакова, вместо самого Матиаса к Вере и Башичу выпустили опорника Капленко».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Матч складывался для нас неудачно. Дали большую фору, но нужно забивать. Нам не хватило забитого мяча, моменты у нас были. Чтобы полноценно вернуться в игру, нужно было раньше забивать. И в первом, и во втором тайме было много моментов, но реализация… Несмотря на три пропущенных, могли выиграть 4:3, такое бывает. Но не сегодня. Поражение всегда болезненно, любой проигрыш неприятен. Но что сделать, это тоже часть нашей работы.

Обмен голами и травма Фернандеса

Обозреватель «Советского Спорта» Матвей Макаренко впечатлен активным развитием событий на стартовом отрезке матча.

«Перед началом матча удивила замена вратаря у "Зенита". Вместо привычного уже для всех фанатов футбола Михаила Кержакова в старте неожиданно появился Александр Васютин.

"Зенит", как казалось, был в своей победе уверен сразу же. Этим и объясняется столь яркое начало и быстрый гол. Уже на второй минуте забил бразилец Густаво Мантуан. И это совершенно точно ошибка защиты "Оренбурга". Форварда оставили совершенно одного при входе в штрафную. А создал для латиноамериканца момент Данил Круговой. Он на скорости сначала обыграл двух на фланге, а потом сместился в центр и отдал голевую.

Ответ не заставил себя долго ждать. Одно из открытий "Оренбурга" этого сезона форвард Дмитрий Воробьёв замкнул точечную подачу с фланга от Брайана Мансильи. Вот так начало! Сразу же после этого последовала вынужденная замена у гостей. Россиянин Алексей Сутормин вышел на поле из-за повреждения коллеги. Бразилец был очень расстроен своей травмой. Быть может, виной и новое покрытие поля стало для Фернандеса».

Давид Деограсия Главный тренер «Оренбурга» Большое спасибо всем нашим игрокам — тем, кто играл, и тем, кто не играл, потому что на протяжении всей недели они очень хорошо тренируются, проделывают очень большой объем работы. Что касается матча — забили на первых минутах, дальше старались придерживаться нашего плана. В плане психологии было трудновато, но у нас все получилось. Мы старались играть узко, чтобы у «Зенита» не было возможности играть через середину поля. Старались играть через фланг, делали быстрые контратаки. В итоге у нас все получилось. Победа за нами, и мы этому очень рады.

Управляемый хаос

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой ругает реализацию действующего чемпиона и справедливо указывает на проблемы в обороне.

«В этом управляемом хаосе лучше оказался "Оренбург". После стандарта забил Матиас Перес (он отличился уже во второй встрече подряд), а затем Мансилья хитрым ударом застал врасплох Александра Васютина. Как показалось, вратарь мог и должен был спасти.

При этом "Зенит" и сам имел прекрасный шанс. Вендел обокрал Гойковича и вышел один на один, но умудрился не забить. В этой перестрелке "Оренбург" оказался безжалостнее. А "Зенит" впервые за 16 лет пропустил аж три мяча в первом тайме матча чемпионата России. Кроме того, питерцы уже в третий раз в сезоне пропустили три мяча.

Когда "Зенит" покинул Малком, казалось, что у команды будет кризис идей впереди. Но оказалось, что главные проблемы у питерцев в обороне. В матче с "Оренбургом" сине-бело-голубые бодро создавали моменты у чужих ворот, но реализация хромала. При этом "Зенит" уж слишком много позволял сопернику. В целом, хозяева вполне могли забить и четыре-пять, хоть и столько же могли пропустить. Нет, подобная игра абсолютно нормальна для аутсайдера, но фаворит, чемпион и гегемон должен играть с позиции силы, задавить своими массой и классом. Этого не произошло».

Густаво Мантуан полузащитник «Зенита» Матч — провальный. Проиграли, упустили возможность набрать три очка, которые очень важны для борьбы в чемпионате. Но мы не должны жаловаться и сожалеть. Видим ошибки, которые совершили, нужно над ними поработать, учесть и постараться избежать их в будущем. Уже через несколько дней следующая игра, поэтому нужно сейчас сосредоточиться на ней. Но, конечно, забывать то, что произошло сегодня, нельзя. На самом деле мы создали достаточное количество моментов, и, если я не путаю, по статистике нанесли большее количество ударов по воротам. Просто, к сожалению, мяч не зашел в сетку — так бывает, это футбол. У соперника залетели голы, у нас — нет. И я понимаю, где мы допустили промахи как команда, где произошли оборонительные недочеты. Нужно исправляться, работать над этим и в дальнейшем стараться не допускать. Безусловно, со всем уважением отношусь к сопернику, но все-таки думаю, что сегодня именно «Зенит» проиграл матч. Столько было моментов, столько возможностей для взятия ворот — нам этого не удалось. Повторюсь: нужно сделать выводы. Заслуга «Оренбурга», конечно же, есть в этой победе, но мы упустили игру.

Неназначенный пенальти

Корреспондент отдела футбола «Спорт-Экспресса» Артем Белинин указывает на то, что счет к перерыву матча мог стать еще более неприятным для питерской команды.

«По-настоящему тревожно стало ближе к перерыву. На 36-й минуте Ковалев шикарно пробежался по зенитовской штрафной, будто в футбольном симуляторе, и отлично откатил на Мансилью (со стороны казалось не самым очевидным решением). Однако аргентинец не растерялся и забил третий мяч "Оренбурга". И вот здесь уже лица игроков "Зенита" стали мрачными.

Повод был. Во-первых, замаячило поражение — если с 1:2 уйти еще можно, то с 1:3 это сделать гораздо тяжелее, тем более не в оптимальном составе (Кассьерра и Караваев матч пропустили, а Фернандеса, как помним, заменили в начале первого тайма). Во-вторых, питерцы не пропускали три мяча за игру с 2018 года, когда проиграли "Арсеналу" со счетом 2:4. А трижды за тайм сине-бело-голубых последний раз огорчал "Спартак" аж в 2007-м (1:3). Так что на оренбургском газоне для "Зенита" случился исторический провал.

Более того, до перерыва гости могли пропустить и четвертый — на 45-й минуте Вера пробивал с опасной дистанции, но отправил мяч выше, а уже в добавленное время игрок "Оренбурга" упал в штрафной "Зенита". Было подозрение на пенальти, но судья промолчал. В полнейшем шоке питерцы отправились в раздевалку».

Героический Сысуев

Автор Sportbox.ru Денис Петров отдает должное голкиперу хозяев, который удержал победный для своей команды счет.

«В перерыве Семак сделал обратную замену: поле покинул Сутормин, заменивший в начале матча травмированного Фернандеса, а вместо россиянина вышел Изидор. Также главный тренер убрал и другого крайнего защитника Кругового, выпустив Родригао. "Зенит" продолжил давить соперника, но пробить Николая Сысуева все так же не удавалось. Вратарь "Оренбурга" явно заслужил звания главного героя встречи, сделав около десятка сейвов.

"Зенит" во втором тайме создал столько моментов, что вполне хватило бы минимум для ничьей, но это был тот самый матч, когда у соперника залетало все, а петербуржцы транжирили убойные шансы один за другим. Гости шли вперед до последней минуты, нанесли около 20 ударов, подали больше десятка угловых, но это был явно не день "Зенита". Нужно отдать должное и действиям "Оренбурга", команда Давида Деограсии не просто отбивалась от атак фаворита, но и при первой же возможности старалась колоть его в контратаках.

В итоге оренбуржцы довели дело до сенсационной победы над "Зенитом", ставшей для них первой в истории. До этого команды провели восемь матчей, в которых "сине-бело-голубые" одержали семь побед и лишь однажды сыграли вничью при разнице мячей 21:3».

Преображенный «Оренбург»

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов хвалит команду хозяев и отмечает вклад нового наставника в ее трансформацию.

«А "Оренбург" после смены главного тренера заметно преобразился. С Давидом Деограсией команда стала больше напоминать себя саму образца времен с Марцелом Личкой, когда в родных стенах она обыгрывала всех подряд.

Никаких "автобусов". Оренбуржцы постоянно организовывали опасные быстрые подходы к воротам "Зенита", выходя из обороны за счет передач низом. Тем интереснее, что голевыми стали абсолютно все попадания в створ ворот. 3 удара — 3 гола. Болельщики петербургской команды, наверняка, хватались за голову, не веря, что все складывается именно так.

Сине-бело-голубые нанесли 31 удар по воротам, 15 из них пришлись в створ. Но Николай Сысуев отказывался пропускать. Ни Сергееву, ни Изидору не хватало точности. В последний момент постоянно что-то шло не так. Тот же Вендел еще долго будет вспоминать момент из первого тайма, когда он перехватил пас и вышел один на один, но не сумел переиграть Сысуева в ближнем бою.

Точного удара Густаво Мантуана на второй минуте гостям так и не хватило. Так плохо по набранных очкам и ситуации в турнирной таблице "Зенит" при Семаке по итогам 10 стартовых туров еще никогда не оказывался. В случае победы "Краснодара" над "Рубином" будет отставание в семь очков от первого места. Все благодаря смелой игре подопечных Деограсии в субботу и так и не найденной замене Малкому, в результате чего сине-бело-голубые стали менее конкретными в атаке. Тем интереснее, что из всего этого выйдет. Интрига — это прекрасно».

Семак не выстроил игру в обороне

Обозреватель «Советского Спорта» Матвей Макаренко выделяет главные проблемы питерского клуба, из-за которых чемпион спотыкается в последних матчах.

«Перед сезоном о "Зените" говорили в духе того, что эта команда — гегемон. Мюнхенская "Бавария" в России. Но по итогам трети чемпионата клуб так и не набрал прошлогоднюю форму. Сейчас команда выглядит претендентом на титул, а не его досрочным победителем. Многие спишут это на уход главного актива Малкома. Ведь на замену ему так никого и не купили. Но проблемы идут не от этого.

У клуба нет никакой выстроенной игры в обороне. По игре в защите это абсолютно средняя команда РПЛ, которая часто совершает ошибки и не выглядит непробиваемой. Не впечатляет Марио Фернандес, которого увели у ЦСКА. Из основы выпал Роберт Ренан, которого когда-то хотел приобрести мадридский "Реал", ключевым стал Нуралы Алип, купленный у "Кайрата". Чёткой линии обороны нет. Нет в ней и лидера, которым когда-то был Иванович. Он мог взять игру на себя, вовремя "напихать".

Слабое место Семак пытался прикрыть тактическими изменениями и тотальным владением мячом. Но сам себя поймал в ловушку. Фланги стали ещё более проходимой зоной "Зенита". Зато команда контролирует мяч больше других. Это, конечно, хорошо. Но очки помогают набрать голы, а не минуты с мячом. Преобразовать моменты в забитые мячи у коллектива Семака никак не выходит. В матче с "Оренбургом" сине-бело-голубые нанесли 30 ударов — гол только один. В атаке игра тоже не налажена. Как не отдавать сопернику мяч, футболисты знают, а вот как ворваться в штрафную, перевести игровую комбинацию туда — понимания нет».

Академики с тросточками

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает последние неудачи «Зенита» тревожной, но закономерной тенденцией.

«Оренбуржцы здорово перестраивались и подстраховывали друг друга, они готовы были за эту победу лечь костьми. А "Зенит" — не готов. Он превратился в тех самых "академиков с тросточками", с которыми когда-то после одного из поражений Валерий Газзаев сравнил игроков своего ЦСКА. И так и не смог из этого состояния выйти. Даже на один гол после перерыва его не хватило.

При взгляде на этот "Оренбург" казалось, что провальное начало сезона при Иржи Ярошике было в прошлом веке — настолько команда Деограсии не похожа на то, что было с ней совсем недавно. Что испанец сделал с теми же людьми, которые летом безнадежно проигрывали дома по 0:2 "Уралу" и "Краснодару"?

Но это интересует нас, а не болельщиков "Зенита". У тех — своя головная боль. Проигрыш дома "Динамо" с победным голом Вячеслава Грулева в добавленное время показался случайностью, разовой историей. Поражение на "Газпром Арене" от "Локомотива" с решающим мячом Наира Тикнизяна в концовке наводило на тревожные размышления, но тоже еще не казалось системой.

Но 1:3 в Оренбурге уже четко говорят о тенденции. Тем более что после каждого такого результата от одного имени "Зенита" других соперников уже не будет парализовывать. За пять предыдущих лет команда Семака ни разу не проигрывала больше трех матчей в чемпионате. Теперь у нее три проигрыша уже после десяти туров. И два поражения подряд, чего она тоже в первенстве ни разу себе не позволяла.

Проигрыш "Оренбургу" — уже даже не звонок, а удар в набат. В такой ситуации Семаку в "Зените" оказываться еще не приходилось. Посмотрим, что он придумает».

Удар по чемпионским амбициям

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов считает, что у очередного поражения действующего чемпиона могут быть серьезные последствия.

«По самоотдаче к футболистам "Зенита" трудно предъявлять претензии. Они отдавались игре на 100%. Петербуржцы нанесли очень много ударов по воротам, а чтобы это сделать, нужно создать не меньше опасных моментов. Кто знает, как бы сложилась встреча, если бы Вендел реализовал железобетонный момент при выходе один на один с вратарем. В целом гостей подвела реализация, но и Сысуев сыграл выше всяческих похвал.

Помимо проблем с реализацией можно выделить и неорганизованную игру в обороне. Если сравнивать с прошлым сезоном, то это кошмар какой-то. В первую очередь, команду подводят позиционные ошибки. Защитники "Зенита" дают соперникам много бить. Неслучайно Семак перестроил оборону в перерыве. Появление Родригао позволило навести порядок.

Поражение может больно ударить по чемпионским амбициям "Зенита". Если "Краснодар" победит в десятом туре, то он оторвется уже на семь очков. За пять лет гегемонии петербуржцев в РПЛ болельщики уже отвыкли от такой ситуации в таблице. Обычно после десяти туров зенитовцы лидируют с солидным преимуществом».