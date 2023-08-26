Разгром на классе. Чемпион уверенно расправился с одним из лидеров сезона

Петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» (4:0) в домашнем матче шестого тура РПЛ. В составе победителей дубль оформил Матео Кассьерра (30‑я и 68‑я минуты), еще по мячу забили Иван Сергеев (8) и Клаудиньо (45+1). «Зенит» набрал 13 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Урал» (13) по дополнительным показателям.

Семак и Гончаренко играли в три центральных

Автор «Футбола на куличках» Андрей Жаркой изучает стартовые составы и команд и тактические расстановки, выбранные наставниками «Зенита» и «Урала».

«Команда Гончаренко в случае достижения ничейного результата в Санкт-Петербурге снова догоняла лидирующий “Краснодар” в таблице, а победа выводила екатеринбуржцев на первое место. Но, при всех заслуженных комплиментах в адрес екатеринбуржцев за их великолепные результаты на старте сезона, им было крайне тяжело рассчитывать на положительный результат в Санкт-Петербурге.

Похоже, “Зенит” стал обретать оптимальную игровую форму и рассчитывал по итогам тура не только догнать “Урал” в таблице, но и до одного очка сократить отставание от “Краснодара”. Хозяева в отчётной встрече не могли рассчитывать на травмированных Родригао, Эраковича и Мостового, а у гостей в лазарете находились Щербицкий, Филипенко, Артём Мамин, Газинский, Влут и Бикфалви.

Семак сделал 2 изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Спартака”. Вместо Эраковича и Мантуана с первых минут появились Круговой и Кассьерра. Мы уже начинаем привыкать к новой базовой схеме петербуржцев с тремя центральными защитниками. В этот раз тройка центрдефов сине-бело-голубых выглядела совсем экспериментальной — Караваев-Алип-Сантос. Гончаренко, в свою очередь, также совершил 2 перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Балтики”. Аюпова и Каштанова сменили Сиссе и Шеттине. Тренерский штаб “Урала” также выбрал расстановку с тремя центральными защитниками».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Хорошая, качественная игра в нашем исполнении, смотрелись уверенно, создавали и реализовывали моменты. Добились хорошего результата при качественной игре. Схема с тройкой? У нас отсутствует целая группа центральных защитников, поэтому нам нужно использовать на этой позиции игроков, для которых она не родная. Что касается тройки, то такая игра более надежная для нас. Мы стараемся делать максимум из той ситуации, в которую мы попали. Есть разница в игроках, которые играют сейчас и которые начинали сезон. Меняются вводные, а мы подстраиваемся под ситуацию, в которой оказались.

«Зенит» мощно стартовал

Автор «Чемпионата» Кирилл Закатченко хвалит действующего чемпиона за активное начало встречи, которое обеспечило комфортный перевес уже на исходе получаса.

«Впрочем, "Зенит" так мощно провёл первую половину, что о центре обороны почти никто и не вспоминал. Как показалось, "Урал" вышел на поле с опаской и сразу прижался к воротам. Матео Кассьерра мог открыть счёт уже на третьей минуте — бил на исполнение в дальний угол, но попал в штангу. Фанаты "Урала" наверняка рассчитывали, что такое начало взбодрит их команду, но на деле получилось иначе.

Гостей хватило всего на восемь минут. Первый гол "Зенита" — это в первую очередь классная передача Клаудиньо. Бразилец мягко забросил на дальнюю штангу, а Иван Сергеев с острого угла протолкнул мяч в сетку мимо вратаря Ильи Помазуна. Нападающий "Зенит" забил три мяча в нынешнем сезоне РПЛ, и все — на домашнем стадионе. Зато в Кубке Иван отличился на выезде, в не чуждой ему Самаре.

Правда, пока первое место в списке бомбардиров "Зенита" занимает Кассьерра. На 30-й минуте защитники "Урала" откровенно провалились и позволили колумбийцу оформить пятый гол в сезоне. Сам Кассьерра прекрасно проявил себя в завершающей стадии — легко убрал Помазуна и спокойно закатил мяч в ворота. За весь прошлый сезон Матео забил шесть мячей, но в РПЛ тогда отличился только дважды».

Виктор Гончаренко Главный тренер «Урала» Знаете, есть такие матчи, которые очень полезны в плане понимания, куда мы идем. Если кто‑то думает, что мы сильно расстроены игрой и результатом, то нет. Мы оттолкнемся от этого и будем понимать, что нам делать. Мы играли достаточно удобно, так нельзя. Столько передач сделать внутрь, потерять и дать «Зениту» разбежаться... Так еще надо умудриться сыграть. Это только три очка, но пищи для размышления у нас больше. Как таковой игры в атаке у нас не было. Здесь две крайности: что нам надо и что не надо делать.

Конфуз Помазуна

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает уверенную игру «Зенита», не оставляя без внимания то, что питерцам помогла ошибка голкипера соперника.

«А "Зенит" играл совсем не безупречно. В первом тайме Клаудиньо на своей половине сделал две неряшливые передачи, которыми другая команда могла бы и воспользоваться, а в другом моменте Алипу пришлось рисковать и давать Кержакову пас назад под прессингом. Но подобные ошибки допустимы, ведь оборона была экспериментальной, да и переключение на тройку центральных защитников призвано минимизировать риски при подобных потерях.

Важно понимать, что эти просчеты были лишь фрагментарными, а глобально "Зенит" играл прекрасно. В атаке получалось если не все, то многое: Вендел тащил мяч и искал свободные зоны, Клаудиньо раздавал шикарные передачи, а пара форвардов отлично действовала на грани офсайда. Гол Кассьерры выглядел логично, причем забил его колумбиец в нетипичной для себя манере — после сольного прохода.

Особенность игры была еще и в обильно политом газоне, из-за чего футболисты не раз поскальзывались. Вратарь "Урала" Илья Помазун еще в середине первого тайма потерял равновесие, но тогда все обошлось, а прямо перед перерывом голкипер гостей все-таки ошибся, и, вполне вероятно, это связано с бутсами и полем — он отдал пас прямо на Клаудиньо, который тут же легко перевесил Помазуна.

Календарь и таблица РПЛ

На второй тайм команды могли не выходить — о скорой победе "Зенита" говорил не только счет, но и игра. Сине-бело-голубые не давали усомниться в собственном превосходстве и играли по-чемпионски».

Иван Сергеев Форвард «Зенита» Не ожидали, но полностью доминировали всю игру. В первом тайме забили свои голы, во втором довели дело до победы. Хорошая игра получилась. Знали, что «Урал» ведет прессинг неожиданно высоко, и надо было прибавлять, что мы сегодня и показали. Победили заслуженно. Тренерский штаб сказал: больше агрессии на защитников, доминировать всю игру. От этого у них было много ошибок. Гол Клаудиньо вышел за счет прессинга. Последние матчи мы играли в два нападающих, сейчас уже привыкли. Когда в обороне Кассьерра помогает, где‑то я помогаю, взаимопонимание уже есть. У тренерского штаба будет болеть голова, им выбирать схему на следующие игры.

Финальный аккорд

Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев фиксирует, что после перерыве сине-бело-голубые доигрывали на классе, но все равно сумели забить еще один мяч.

«Перед свистком к началу второй половины игры Гончаренко сделал две замены, выпустив на поле героя первого тура Тимура Аюпова и Илью Ишкова. "Урал" наконец-то стал цепляться за мяч, и всё бы для екатеринбуржцев было неплохо, если можно было бы забыть про невесёлый багаж, с которым гости отправлялись в раздевалку.

"Зенит" же действовал по счёту, не пытаясь форсировать события в почти уже выигранном матче. Команду Сергея Семака было несложно понять — травмы на ровном месте на стартовом отрезке сезона не нужны никому. При этом нельзя было сказать, что сине-бело-голубые отошли в оборону. Все их подходы к воротам Помазуна таили опасность для ворот гостей.

И четвёртый забитый мяч в итоге никуда не делся от "Зенита". Бевеев вновь неаккуратно сыграл у своих ворот, а Касьерра повторил трюк, исполненный в первом тайме — голкипер "Урала" вновь досматривал эпизод, сидя на траве. 4:0 — команда Сергея Семака даёт очередной ответ всем скептикам и теперь отстаёт от лидирующего в таблице "Краснодара" всего на одно очко».

Нуралы Алип Защитник «Зенита» Самое главное для меня это играть, спасибо тренеру за то, что поверил и поставил на матч. Хоть и не играл центрального в тройке, но получилось выполнить задачу. Не пропустили и забили четыре, это самое главное. За счет чего команде удалось одержать 4 победы подряд? Не знаю, честно. Думаю, что были настроены и все набрали хорошую форму. Команда на правильном пути.

Класс «Зенита» определил результат

Автор Bobsoccer Алексей Андрианов считает, что решающее влияние на исход матча оказал превосходящий класс исполнителей петербургского коллектива.

«Уважаемый Виктор Михайлович Ганчаренко тысячу раз может зеркалить схемы Сергея Богдановича Семака, однако разница в уровне мастерства нивелирует тактические находки любого специалиста. Поэтому и будет легко убегать Кассьерра. Поэтому и в центре хозяева окажутся на голову сильнее.

Моя уверенность в крупной победе "Зенита", озвученная в эфире программы "Такой футбол" (3:0, на что мэтр Геннадий Сергеевич Орлов удивлённо покачал головой) основывалась как раз на классе "Зенита", помноженном на позитивные эмоции после встречи со "Спартаком". Семак, похоже, окончательно остановился на схеме с тремя центральными защитниками, только сегодня это скорее была вариация 3-4-3, с Фернандесом и Круговым высоко справа и слева, и тройкой атакующих игроков Клаудиньо — Сергеев — Кассьерра. Подчеркну, расстановка условна, поскольку все трое постоянно менялись позициями, чем запутывали оборону гостей.

В начале второго тайма "Урал" немного отодвинул игру от своих ворот, но не на столько, чтобы заставить петербуржцев низко обороняться. "Зенит" взял гроссмейстерскую паузу и, используя превосходство своих игроков в скорости и в технике, высоко прессинговал и вернул игру под свой контроль. Ганчаренко попытался спасти встречу заменами, но вряд ли мог помочь своим подопечных точнее двигать мяч и быстрее принимать решения. И, опять же, когда Бевеев в простой ситуации отдаёт мяч Венделу, который тут же находит Кассьерру с его открывшимся талантом дриблера — о чём тут можно говорить?»

Уход Малкома раскрыл Кассьерру

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер размышляет о прорыве колумбийского нападающего, забившего шесть мячей в шести стартовых турах, включая дубль в ворота «Урала».

«Адаптация в команде — штука индивидуальная, и неподвластный эмоциям Семак хорошо это понимает. У кого-то вроде Клаудиньо или Бонгонды это происходит сразу, кому-то она дается сложнее. Хотя, опять же, в "Сочи", то есть в первом его клубе РПЛ, она далась ему мгновенно!

А еще у меня полное ощущение, что результативность Кассьерры, возглавившего список снайперов лиги в сезоне, напрямую связана с отъездом Малкома. При бразильце, главной звезде РПЛ прошлого сезона, мяч редко доходил до центрфорварда в удобных для того ситуациях. Бразильцы комбинировали друг с другом, их главной целью было довести мяч до Малкома в идеальной позиции. Теперь главного "решалы" нет, игра упростилась. А это то, что Кассьерре и надо.

Перелом неудавшегося "Зениту" старта сезона связываю в первую очередь с возвращением и быстрым набором формы Венделом, улучшившейся в связи с этим игрой его "брата" Клаудиньо — и другим уровнем комфорта в игре Кассьерры. Бразильцы стали ему доверять. А колумбиец — это доверие оправдывать».