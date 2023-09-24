Берегись «Локомотива». Команда Семака уступила «железнодорожникам», упустив шанс возглавить таблицу

Футболисты «Локомотива» победили «Зенит» (2:1) в выездном матче девятого тура РПЛ. В составе победителей забили Максим Глушенков (59‑я минута) и Наир Тикнизян (90+1). У хозяев забил Матео Кассьерра (22). В концовке встречи красную карточку получил защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с 17 очками идет на третьей строчке.

Возвращение Дзюбы

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов перечисляет все ключевые сюжетные линии, окружающие матч в Санкт-Петербурге и изучает тактические изыски обоих наставников команд.

«Интриг у этого матча было полно. И Изидор против "Локомотива", и попытки Михаила Галактионова выйти из кризиса, и выдающаяся форма Кассьерры, и катастрофическая для гостей история последних выездных встреч с "Зенитом". Но все это меркло на фоне одного — возвращения Дзюбы в Санкт-Петербург. Мягко говоря, не все болельщики сине-бело-голубых были расстроены его уходом, так что и сейчас теплого приема ждать Артему не стоило.

Впрочем, первое появление Дзюбы на "Газпром Арене" с момента ухода из "Зенита" получилось спокойным. Он вышел на разминку последним из основы "Локомотива", кого-то поприветствовал, кому-то поаплодировал, обнялся с Васютиным, похлопал себя по груди, глядя на Кержакова, — и отправился выполнять упражнения. Однако фамилию Дзюбы болельщики все-таки освистали, когда диктор объявлял состав гостей.

Не было никаких сомнений в том, что бывший нападающий "Зенита" окажется в основе, но по остальным позициям оставались вопросы. Несмотря на поражение от "Оренбурга", Михаил Галактионов сохранил нетронутой линию обороны и опорную зону, зато освежил левый фланг атаки — Тикнизян впервые в матче чемпионата с первых минут занял позицию вингера.

Можно было ожидать, что "Локо" использует гибридную схему, как в дерби с ЦСКА. Но тот эксперимент оказался неудачным, и сейчас Тикнизян не опускался в оборону так глубоко — без мяча "Локо" выстраивался в 4-4-2. "Зенит" с возвращением Марио Фернандеса переключился обратно на 3-5-2. Родригао наконец-то выздоровел, но остался на скамейке — вероятно, бразилец еще не набрал форму. Зато опять появился в основе Алип — была теория, что он выходит вместо Ренана из-за лимита, но сейчас нелегионеров и без казахского защитника хватало».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Начали мы неплохо в первой половине первого тайма, дальше инициативу отдали, позволили сопернику создавать опасные ситуации. Второй тайм был лучше, нужно было забивать. Хорошие подходы были, но последней передачи нам не хватило, чтобы забить второй мяч. В конце пропустили мяч и проиграли. К сожалению, такие матчи бывают. В этом сезоне их очень много становится. Для нас это хорошая пища для размышлений. Ничего не потеряно, но поражение неприятное

Гол Кассьеры и сэйв Алипа

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин отмечает преимущество «Зенита» в первом тайме, которое те не спешили воплощать в забитые мячи.

«Вообще, первый тайм вышел не самым событийным — всего два удара в створ хорошо иллюстрируют происходящее. "Зенит" смотрелся солиднее. На какие-то отрезки зажимал соперника на его половине поля, но в основном это заканчивалось перекатыванием мяча с отсутствием моментов. У "Локо" впереди главная надежда была на Дзюбу. Но к нему чуть ли не персонально был приставлен Эракович. Сербский защитник не всегда был эффективен в единоборствах, но почти все они проходили далеко от штрафной.

"Зенит" забил в первом же опасном моменте: Караваев с правого фланга аккуратно навесил в штрафную, а там Кассьерра оказался лучше Морозова. Центральный защитник не в первый раз проиграл борьбу, но теперь фатально. Казалось, "Зенит" полезет добивать соперника, но этого не случилось. Петербуржцы успокоились и даже отдали мяч "Локо". Решили поиграть вторым номером.

И в концовке тайма чуть за это не поплатились. Сначала Миранчук классно бил со штрафного, но мяч после касания Кержакова (которое, к слову, проморгали судьи) прошёл чуть выше перекладины. А потом после резкой атаки Баринов был обязан сравнивать счёт. Но первый его удар в уже пустой угол заблокировал Алип, а затем Кержакову помог Эракович».

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» Победа важнейшая, знаменательная, тем более на поле действующего чемпиона России. Порядка пяти‑шести лет «Локомотив» вообще не брал очки в Санкт‑Петербурге, зачастую уступая с крупным счетом. Конечно, сегодняшняя победа потрясающая. Сегодня был дух коллективизма и единства, наши молодые русские мальчишки бились и боролись, а опытные ребята рядом с ними помогали. Это боевой коллектив!

Замена Галактионова сыграла

Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев отмечает, что наставнику «Локомотива» удалось переломить ход матча после перерыва.

«Так или иначе, на перерыв "Локомотив" отправился, уступая в счёте. Михаил Галактионов не стал торопиться с заменами, сделав первую перестановку только ближе к истечению часа игры. И она сработала меньше, чем через пять минут. Наир Тикнизян в чужой штрафной нашёл пасом свежего Максима Глушенкова, который своим ударом не оставил шансов Кержакову.

Первая строчка в таблице начала постепенно ускользать от чемпиона. "Зенит" прибавил в скорости и создал несколько неплохих моментов у ворот Лантратова. Но голкипер и защитники "Локомотива" действовали безошибочно. К тому же москвичи несколько раз попытались убежать в контратаку, что заставило хозяев поля действовать чуть осторожнее. Проиграть в этой встрече явно не выходило в планы команды Сергея Семака.

Тем не менее, давление на ворота гостей продолжалось до самого финального свистка. Но игроков "Зенита", вдобавок ко всему начавших спешить, подводила точность в завершающей стадии. И в самой концовке "Локомотив" наказал соперника за растранжиренные моменты. На этот раз Глушенков выступил в роли ассистента, а Тикнизян, родившийся в Санкт-Петербурге, вывел "Локомотив" вперёд. Сказать, что фанаты "Зенита" были шокированы, значит не сказать ничего».

Дмитрий Баринов капитан «Локомотива» В перерыве тренер сказал, что надо продолжать играть, не бояться соперника. Мы не играли в «бей‑беги», играли в футбол. «Зенит» хорошо играет и сам дает играть, никакой проблемы нет. Эпизод с голом? Поймали соперника на перехвате, не сказал бы, что был сумасшедший прессинг, у Макса [Глушенкова] получилось отобрать мяч, думаю, он в этом моменте перекидывал. Сегодня мы играли по такой схеме, с которой нечасто играем. Шесть лет не выигрывали здесь, я играл тогда, когда мы выиграли 3:0. Всех болельщиков «Локомотива» поздравляю. Давайте не будем загадывать на будущее, идти от игры к игре. Может получиться, как сегодня с «Зенитом», может — как с «Крыльями».

«Правило бывших» не сработало

Автор «Спорта день за днем» Алексей Михайлов не впечатлен тем, как провели матч против своих бывших команд нападающие Артем Дзюба и Вильсон Изидор.

«Особого интереса этому матчу добавляло очное противостояние двух нападающих против своих бывших команд: Артема Дзюбы — против "Зенита", и Вильсона Изидора — против "Локомотива". Оба игрока вышли на поле с первых минут. Дзюба и Изидор — игроки, от которых многие ждали голов в первую очередь. Но счет открыл Матео Кассьерра.

Ни Изидор, ни Дзюба в этом матче не смогли доиграть до финального свистка. Вильсона на 66-й минуте сменил Иван Сергеев, а Дзюбу, на 78-й, — Тимур Сулейманов. Артем нанес лишь один удар, который был заблокирован, совершил 27 касаний, отдал 11 точных передач из 19, выиграл одну позиционную борьбу из трех и одно верховое единоборство из трех, а также 10 раз потерял владение и заработал один фол.

Что касается Изидора, то его единственный удар пришелся мимо ворот; при 16 касаниях мяча Вильсон отдал четыре точные передачи из девяти, выиграл две позиционные борьбы из двух, семь раз потерял владение и заработал два фола. По оценке SofaScore, предпочтение было отдано Изидору (6.9 против 6.7 у Дзюбы)».

Наир Тикнизян защитник «Локомотива» Эта победа важна во всех смыслах: как в турнирной таблице, так и для собственной уверенности. Я надеюсь, она будет для нас началом чего‑то большего и в следующих матчах мы будем чувствовать себя лучше. Я не люблю говорить про судейство, оставляю это на откуп экспертам. Но Москалев сегодня безобразно судил. Было много спорных моментов, которые видны на повторах: рикошет — он должен ставить угловой, а показывает от ворот, аут в нашу сторону — он свистит в сторону «Зенита». И вот последний момент с Венделом: он играет коленкой в голову Максу Ненахову. Если это не красная карточка, тогда на поле, наверное, драться можно. Мне за толчок дают вторую желтую, удаляют меня. Опять же, я неправ, это эмоции. Но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнера бьют. Я заступился за Макса и получил вторую желтую.

Дело кончилось дракой

Автор Rusfootball.info Юрий Андреев не оставляет без внимания две потасовки которые случились в районе финального свистка матча.

«На 75 минуте петербуржцы должны были выходить вперёд. Кассьерра навязал борьбу защитнику москвичей — Морозов вроде бы выиграл её, но внезапно махнул мимо мяча и упал. Колумбийский нападающий вбегал в штрафную и делал прострел на Сергеева — короткого замыкания не последовало.

Уже в компенсированное арбитром время, когда встреча катилась к ничьей, гости абсолютно на ровном месте проводят результативную атаку, в которой ставит точку Тикнизян. Круговой вводил снаряд в игру после аута. Барриос под прессингом свежего Сулейманова потерял мяч. Тимур быстро отдал на Глушенкова, тот покатил на пустые Наиру. Таким образом, петербуржец в Питере приносит волевую победу "Локо" после грубейшей ошибки.

Под занавес на поле стало совсем жарко. Произошла стычка, после чего был удален автор победного забитого мяча. Игрок железнодорожников зацепил Вендела в центре поля. Это не понравилось Сергееву, и он пошёл выяснять отношения с оппонентом — Тикнизян толкнул нападающего в грудь, за что и получил второе предупреждение, которое автоматически превратилось в удаление. После финального свистка споры продолжились и уже что-то Дзюба выяснял с представителями "Зенита", но конфликт быстро погасили, и форвард отправился обниматься со своими бывшими партнерами.

Команда Сергея Семака уже не в первый раз в этом сезоне не реализует целую россыпь моментов у чужих ворот, при этом в свои пропускает нелепые голы. Так было в Москве с ЦСКА, когда футболисты сине-бело-голубых сами себе придумали приключения, пропустив несуразный гол от Заболотного уже на первых минутах. Так вышло и сегодня, только уже времени не было для того, чтобы спасти ситуацию. Красно-зелёные же неожиданно набирают сегодня три очка и приближаются к группе лидеров вплотную».

Максим Ненахов Защитник «Локомотива» Маленький шаг к тому, чтобы в следующем году стать чемпионами. Отсюда и такие эмоции в концовке, очень хотели победить. Откуда стычка пошла? У них много латиноамериканцев, которые сами по себе вспыльчивые люди. Слово за слово. Отсюда такая концовка. Артем Дзюба активно себя проявил тоже там. Артем — наш лидер. Он поднял команду с колен. Как только он пришел, мы начали двигаться вперед.

Семак ошибся с составом

Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов советует не придавать особого значения домашнему поражению «Зенита».

«Поначалу все шло хорошо: в первом тайме хозяева провели один шикарный отрезок интенсивности, с 10-ой по 30-ю минуту, когда и открыть счет — передачу с правого фланга в исполнении Караваева замкнул Кассьерра. Да, петербуржцам не удалось добиться ощутимого преимущества по владению мячом, однако на нынешних скоростях и при явном превосходстве в индивидуальном мастерстве и такого доминирования в ключевых зонах оказалось достаточным. Поразился, как в первом тайме футболисты шагом (!) переходили на чужую половину поля — а мы потом будем рассуждать про интенсивность.

Во втором тайме игра раскрылась, но "Зенит" упустил переломный момент. Гости были точнее в переходных фазах, а хозяева усилили давление лишь после того, как пропустили ответный гол. В Грозном петербуржцы стали играть в футбол с 25-ой минуты, сейчас сложилось впечатление, что игра разбилась на отрезки. Почему? То ли не хватило сил после двух выездов, то ли поверили, что при счете 1:0 легко будут контролировать ситуацию. А уж пропустить решающий мяч на своем мяче — это совсем не по-чемпионски. Мне показалось, что Сергей Богданович ошибся с составом — по моим ощущениям сейчас в "Зените" есть футболисты сильнее Марио Фернандеса. Поздно вышел Сергеев. Против не самой стабильной в РПЛ обороны можно было бы сыграть и 4-3-3. Но, повторюсь, это мои личные ощущения. Тренерам виднее.

Еще раз подчеркну — не стоит посыпать голову пеплом даже после таких болезненных неудач. Мы все знали, что в этом сезоне "Зениту" придется гораздо сложнее, чем в предыдущих. А раз знали — примем результат, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Жизнь продолжается. Хотя спору нет — в сентябре мы не в первый раз видим проблемный "Зенит".».

Дмитрий Ульянов спортивный директор «Локомотива» Наверное, сейчас эмоции, как после каждой победы, такие шикарные, все рады, тем более [в соперниках был] «Зенит». Очень хорошая и интересная игра была, наверное, закономерный результат. Я не вижу преимущества у «Зенита» такого глобального, чтобы сказать, что незаслуженная победа. Очень дисциплинированно и качественно сыграли, выполнили установку тренера достойно. Надеюсь, что эта победа даст толчок «Локомотиву», что мы будем набирать очки после этого. Сейчас очень сильный чемпионат, уровнем все подравнялись, слабых команд нет, все играют достойно, с каждой командой тяжело. Мы проиграли «Оренбургу», а они сегодня уступили. Вся команда была очень настроена, мотивирована, никого не отмечу, потому что все молодцы, и тренерский штаб, персонал, все были заточены на победу. К этому матчу, может быть, особенно готовились, все-таки Петербург, главная наша команда.

Мало красивых тренерских решений Семака

Автор Soccer.ru Вадим Багров тоже находит за что поругать наставника «Зенита».

«Семак редко вытаскивает сложные матчи. Причем уровень соперника значения не имеет. "Балтика" это или "Динамо", ЦСКА или "Локомотив" — чемпион может потерять очки, решения тренера редко выручали. Конечно, на классе моменты создаются. Сегодня против "Локомотива" Кассьерра не сумел идеально выкатить мяч на Сергеева, не хватило точности, чтобы Иван забил в пустые ворота. Но Семак всегда ждёт, что футболисты сами изменят игру. Порочный круг, ведь иногда чужих ошибок нет.

Разумеется, "Зенит" может защитить чемпионство. Но есть большая разница по качеству игры между прошлыми годами и этим сезоном. Также видна разница по результатам. Год назад после 9 туров у петербуржцев было 23 очка, забили 27 голов, пропустили всего 3. Сейчас всего 17 очков, 19 забитых мячей и целых 8 ошибок в обороне. Семака и раньше ругали, ведь слишком осторожен. Тренер придумал, как обойти свой минус — добавляет новые тактические ходы, что мешает соперникам приноровиться к "Зениту". Слабости конкурентов тоже активно работают на чемпионов. Не говоря об удачливости, петербуржцам редко фатально не везло в РПЛ.

Футбол у "Зенита" строго первым номером, но теперь на выходе неважная игра. Ещё посмотрим, что с командой случится дальше, ведь Вендел, Клаудиньо и Барриос не бросили идею уехать из РПЛ, хотя их агенты и отрицают быстрое расставание. Но неудачные летние поиски замены Малкома доказывают, что даже если на счетах десятки миллионов евро, найти великолепного футболиста для "Зенита" стало сложнее. Болельщикам петербуржцам стало бы спокойнее, будь Семак тренером с харизмой и умением мотивировать.

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Пять лет подряд хватало рациональности и класса, но ситуация меняется. "Зенит" самый сильный в РПЛ, но карнавала больше нет. Есть Кассьерра с голами и Вендел с тонкими решениями, но это тоже живые люди со своими минусами. Как и Барриос, который в концовке игры с "Локомотивом" помог сопернику создать победный мяч. Теперь ждём реакции "Спартака" и "Краснодара", без их побед неудачи фаворита не изменят расклад. Но у Семака 4 осечки в 9 турах, плохие результаты для вечного чемпиона».