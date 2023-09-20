Класс есть класс. «Ахмату» не хватило трех мячей, чтобы победить «Зенит»

Семак и Ромащенко устроили ротацию
Автор «Футбола на куличках» Андрей Жаркой изучает стартовые составы команд на кубковый матч в Грозном.
«После прихода на пост главного тренера Мирослава Ромащенко "Ахмат" перестал терпеть поражения и в пяти матчах во всех турнирах одержал три победы при двух ничейных результатах. Да и пропустил на этом отрезке лишь дважды. Четыре дня назад грозненцы поставили подножку лидирующему в чемпионате "Краснодару" (1:1), а могли добыть и три очка.
У "Зенита" на подготовку к отчётной встрече было на один день меньше. В воскресенье "сине-бело-голубые" разгромили в Казани "Рубин" (3:0) и подобрались вплотную к "Краснодару". Трудности старта сезона остались позади, дружина Сергея Семака снова демонстрирует отличный ход. В чемпионате в пяти последних матчах она набрала 13 очков из 15-то возможных. В Кубке "Зенит" тоже выглядит уверенно, хотя гостевое поражение от "Балтики" в прошлом туре (0:1) чуть испортило картину.
В рамках Кубка России соперники ранее встречались четырежды, в трёх случаях сильнее оказывался петербургский клуб, и однажды победил "Ахмат". "Зенит" подошёл к отчётной встрече без кадровых проблем, тогда как у грозненцев отсутствовали травмированные Милош Шатара и Лечи Садулаев.
Обе команды прибегли к заметной ротации. "Зенит" избрал схему с тремя центральными защитниками, фланги заняли Круговой и Сутомин. Сергеев и Ерохин были выдвинуты в нападение. У "Ахмата" атакующее трио составили Гбамбле, Конате и Ковачев, в полузащите вышли Камилов, Олейников и Швец».
«Зенит» провалил начало матча
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что провал питерского клуба на старте матча с «Ахматом» связан в первую очередь с ошибкой главного тренера.
«У "Зенита" было два футболиста основы из последнего матча РПЛ (Эракович и Алип), а у "Ахмата" — три (Челикович, Ковачев и Олейников), так что команды играли фактически вторыми составами. И, надо заметить, что большой разницы между "скамеечниками" Сергея Семака и Мирослава Ромащенко не наблюдалось. Первые 15 минут вообще прошли с полным преимуществом южан, которые казались более мотивированными.
Пожалуй, провал сине-бело-голубых в начале — следствие выбранной Семаком тактики. "Зенит" играл 3-5-2 с низкой обороной и пытался выманивать соперника на прессинг, чтобы использовать свободное пространство, как это делает в чемпионате. Но одно дело, когда на поле есть разгоняющий атаки Вендел и быстрые Кассьерра с Изидором, а как убегать за спины с Ерохиным и Сергеевым, чьи сильные стороны — игра в штрафной? Гости постоянно теряли мяч под высоким давлением хозяев и пропустили два гола после двух ударов в створ.
"Ахмат" открыл счёт уже на четвёртой минуте. Фланговый хавбек Ковачев сместился к полукругу, получил мяч и пробил из-под Ренана. Попал точно в нижний угол. Ещё через 10 минут Олейников сделал 2:0. Эракович с Суторминым выступили в роли зрителей в собственной штрафной, позволив Гбамбле принять мяч, а Олейникову — свободно пробить. Алип, создав глубину и переключившись на Конате, тоже не сумел заблокировать удар».
Травма Васильева и выход Кассьерры
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов впечатлен тем, как питерцы сумели еще до перерыва полностью перевернуть игру.
«Но на этом проблемы "Зенита" не закончились: на старте встречи травму получил Васильев, и сразу после второго пропущенного мяча юному хавбеку сине-бело-голубых пришлось покинуть поле. В запасе у "Зенита" не было ни одного профильного опорника, так как дисквалификация Барриоса все еще не истекла. Поэтому Семак решился на радикальные перестановки — Кассьерра вышел на замену, а Ерохин опустился в середину поля.
И тут все перевернулось, точно как в известной поговорке про счастье и несчастье: выход Кассьерры повлек за собой появление голевых моментов у ворот Опарина. Не прошло и десяти минут, как колумбиец ассистировал Сергееву, а следом Иван оформил дубль с передачи Коваленко. Конечно, российский нападающий заслуживает похвалу за шикарную реализацию, но нельзя не отметить влияние на игру Кассьерры. Матео тоже был в центре внимания — сперва Челикович в опасном подкате лишил его выхода один на один, а чуть позже форвард "Зенита" едва не забил пяткой.
"Ахмат" слишком резко сдал, и Ромащенко отреагировал на это ранней заменой в опорной зоне — на поле вышел один из лучших футболистов команды на старте сезона Камило. Однако и он не смог остановить чемпиона, нащупавшего слабость соперника. Уже на 42-й минуте Кассьерра изящно замкнул подачу Кругового. "Зенит" сотворил невероятное, еще до перерыва превратив 0:2 в 3:2».
Исторический поединок
Автор Bobsoccer Алексей Андрианов считает, что камбэк в Грозном войдет в историю «Зенита».
«При счете 3:2 болельщики со стажем наверняка вспомнили эпический поединок в Тбилиси в июле 1984-го года. Поклонники Мирчи Луческу запараллелят сегодняшнюю встречу с матчем "Зенит" — "Ростов" в августе 2016-го. Были и 4:3 в Израиле, когда петербуржцы отыгрались с 0:3 за пятнадцать минут до финального свистка. Повторения сентябрьского камбэка семилетней давности не получилось, однако и драматургия этого поединка войдет в анналы зенитовской истории.
Теперь по игре. Ротация состава "Зенита" была предсказуема, однако вряд ли кто мог предположить, что уже к 14-ой минуте хозяева будут выигрывать со счетом 2:0. В таких случаях футбольные люди употребляют жаргон "команда забыла выйти на игру", однако, на мой взгляд, вряд ли можно упрекать в недонастрое Ренана, Коваленко и Ду Кейроса, получающих крохи игрового времени в чемпионате России. Дело скорее в тривиальных индивидуальных ошибках и сверхагрессивной игре подопечных Мирослава Ромащенко. Возможно, шоковая терапия даже пошла "Зениту" на пользу — с 25-ой минуты команда вышла на проектную мощность и перевернула игру. Правильно говорят, что счет 0:2 — самый коварный в футболе: "Ахмату" слишком легко дался стартовый отрезок, а перестроиться на другой уровень сопротивления хозяева поля смогли лишь после перерыва.
Не скажу, что с выходом Дугласа Сантоса и Марио Фернандеса в игру "Зенита" вернулись привычные краски. Напротив — именно с фланга Фернандеса пошла передача, после которой Владимир Ильин сравнял счет. Концовка прошла во обоюдооострой борьбе, хотя гости имели основания рассчитывать на победу в основное время после опаснейшего штрафного на третьей добавленной минуте. Пенальти, как я и прогнозировал, точнее пробили футболисты "Зенита" (браво, Васютин!), но после неожиданной победы "Крыльев Советов" в Калининграде в группе С еще много вопросов».
Васютин — герой серии пенальти
Автор Rusfootball.info Юрий Андреев поздравляет зенитовцев с успешной послематчевой серией одиннадцатиметровых.
«Серию открывали сине-бело-голубые. В отличии от гадавшего Опарина, его коллега по амплуа изначально выбрал другую тактику отражения мячей. Первым удар наносил Кассьерра, который аккуратно положил в угол — без шансов для вратаря "Ахмата". После чего в раму встал Васютин. Ильин отправился исполнять пенальти у грозненской команды, но голкипер не дал себя переиграть — классно бил форвард, но не менее классно потащил его Александр.
Изидор удвоил преимущество, дав, что есть мочи по центру — Опарин чуть раньше завалился в угол. Страж ворот "Зенита" буквально сразу же мог потащить второй кряду удар в серии, однако мяч от его рук ударился об штангу и залетел в сетку.
Вратарь хозяев вдохновился локальными подвигами коллеги, решил тоже сыграть по удару и не прогадал — Ду Кейрос не смог реализовать свою попытку. Опарин прочитал, что вправо от себя метит бразилец. Затем Харин прошил голкипера питерцев — Васютин пытался сбить бьющего столку — безуспешно.
Четвертым у гостей бил Ренан — защитник с левой уверенно и четко зарядил в верхний угол — слишком сложный мяч для вратаря. После этого настал звёздный час Александра, который совершил второе спасение в этой серии. У грозненцев к мячу подошёл Даниэл Жуниор и не смог переиграть Васютина. Точку же поставил Клаудиньо, отправив снаряд в самый уголок и не оставив никаких шансов на спасение вратарю соперника».
Повод для размышлений Семаку
Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов считает, что три пропущенных мяча — это для чемпиона много
«Какой бы ни была у "Зенита" ротация, класс есть класс. Тем более и соперник не выпустил некоторых своих лидеров в старте. Уступая 0:2, команда из Санкт-Петербурга смогла не только счёт сравнять, но и вперёд выйти. Тут даже немного удивляет, что "Ахмат" не сломался после этого, нашёл в себе возможности после 2:3 снова сравняться в счёте, а ведь у гостей уже на поле в тот момент было много футболистов основы. Для грозненцев результат в отдельной встрече, безусловно, хороший — по игре, да и по счёту в основное время они не уступили, сражаясь с чемпионом.
Для Семака такой результат — это повод для размышлений. "Зенит" много пропустил — три мяча для них, это много. У клуба есть возможности сделать так, чтобы скамейка была сильная, раньше так и было в принципе. Наверняка тренерский штаб и руководство сделают выводы. Если говорить о турнирной ситуации, то матч был для обеих команд важен. И, пожалуй, гости здесь больше преуспели — они приблизились к "Балтике" и имеют неплохие шансы закончить групповой этап на первом месте. В крайнем случае в заключительном матче выставят основу. А вот "Ахмату" теперь предстоит побороться с "Крыльями Советов", чтобы вообще не покинуть турнир».