Класс есть класс. «Ахмату» не хватило трех мячей, чтобы победить «Зенит»

«Зенит» одержал победу над «Ахматом» в матче Кубка России. Встреча 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ прошла в Грозном и завершилась со счетом 3:3 в основное время. Форвард гостей Иван Сергеев сделал дубль, также точный удар на счету Матео Кассьерры. У хозяев голами отметились Светослав Ковачев, Иван Олейников и Владимир Ильин. В серии пенальти сильнее оказался «Зенит» — 4:2. Команда Сергея Семака набрала 8 очков и занимает 2‑е место в таблице группы С. «Ахмат» с 4 очками располагается на 3‑й строчке.

Семак и Ромащенко устроили ротацию

Автор «Футбола на куличках» Андрей Жаркой изучает стартовые составы команд на кубковый матч в Грозном.

«После прихода на пост главного тренера Мирослава Ромащенко "Ахмат" перестал терпеть поражения и в пяти матчах во всех турнирах одержал три победы при двух ничейных результатах. Да и пропустил на этом отрезке лишь дважды. Четыре дня назад грозненцы поставили подножку лидирующему в чемпионате "Краснодару" (1:1), а могли добыть и три очка.

У "Зенита" на подготовку к отчётной встрече было на один день меньше. В воскресенье "сине-бело-голубые" разгромили в Казани "Рубин" (3:0) и подобрались вплотную к "Краснодару". Трудности старта сезона остались позади, дружина Сергея Семака снова демонстрирует отличный ход. В чемпионате в пяти последних матчах она набрала 13 очков из 15-то возможных. В Кубке "Зенит" тоже выглядит уверенно, хотя гостевое поражение от "Балтики" в прошлом туре (0:1) чуть испортило картину.

В рамках Кубка России соперники ранее встречались четырежды, в трёх случаях сильнее оказывался петербургский клуб, и однажды победил "Ахмат". "Зенит" подошёл к отчётной встрече без кадровых проблем, тогда как у грозненцев отсутствовали травмированные Милош Шатара и Лечи Садулаев.

Обе команды прибегли к заметной ротации. "Зенит" избрал схему с тремя центральными защитниками, фланги заняли Круговой и Сутомин. Сергеев и Ерохин были выдвинуты в нападение. У "Ахмата" атакующее трио составили Гбамбле, Конате и Ковачев, в полузащите вышли Камилов, Олейников и Швец».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Главное, что все живы и здоровы. Игра была интересная для болельщиков. Думаю, приятно смотреть матч, в котором забито такое количество мячей. Каких‑то взаимодействий не хватало, мы пропустили достаточно простые мячи, сами создали много моментов, могли забивать больше, но в основное время не получилось выиграть. Будем готовиться к следующему матчу. Невозможно доминировать всю игру или всех обыгрывать, это нормально. Мы сделаем выводы из этого матча.

«Зенит» провалил начало матча

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что провал питерского клуба на старте матча с «Ахматом» связан в первую очередь с ошибкой главного тренера.

«У "Зенита" было два футболиста основы из последнего матча РПЛ (Эракович и Алип), а у "Ахмата" — три (Челикович, Ковачев и Олейников), так что команды играли фактически вторыми составами. И, надо заметить, что большой разницы между "скамеечниками" Сергея Семака и Мирослава Ромащенко не наблюдалось. Первые 15 минут вообще прошли с полным преимуществом южан, которые казались более мотивированными.

Пожалуй, провал сине-бело-голубых в начале — следствие выбранной Семаком тактики. "Зенит" играл 3-5-2 с низкой обороной и пытался выманивать соперника на прессинг, чтобы использовать свободное пространство, как это делает в чемпионате. Но одно дело, когда на поле есть разгоняющий атаки Вендел и быстрые Кассьерра с Изидором, а как убегать за спины с Ерохиным и Сергеевым, чьи сильные стороны — игра в штрафной? Гости постоянно теряли мяч под высоким давлением хозяев и пропустили два гола после двух ударов в створ.

"Ахмат" открыл счёт уже на четвёртой минуте. Фланговый хавбек Ковачев сместился к полукругу, получил мяч и пробил из-под Ренана. Попал точно в нижний угол. Ещё через 10 минут Олейников сделал 2:0. Эракович с Суторминым выступили в роли зрителей в собственной штрафной, позволив Гбамбле принять мяч, а Олейникову — свободно пробить. Алип, создав глубину и переключившись на Конате, тоже не сумел заблокировать удар».

Мирослав Ромащенко Главный тренер «Ахмата» Мне кажется, что все матчи в Кубке тяжелые. Они хороши своей непредсказуемостью. Здесь преобладает характер. Очень положительные эмоции, несмотря на то, что мы проиграли по пенальти. Сегодня обе команды были достойны победы. Что сломалось? Первое — мы сами. Психология. Здесь нужно быть откровенным. Но нельзя не отметить и «Зенит», который подсобрался, включил скорости. Здесь наши ошибки и заслуга «Зенита». Но во втором тайме мы вернулись в игру. Очень важно, что команда слышит тренерский штаб.

Травма Васильева и выход Кассьерры

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов впечатлен тем, как питерцы сумели еще до перерыва полностью перевернуть игру.

«Но на этом проблемы "Зенита" не закончились: на старте встречи травму получил Васильев, и сразу после второго пропущенного мяча юному хавбеку сине-бело-голубых пришлось покинуть поле. В запасе у "Зенита" не было ни одного профильного опорника, так как дисквалификация Барриоса все еще не истекла. Поэтому Семак решился на радикальные перестановки — Кассьерра вышел на замену, а Ерохин опустился в середину поля.

И тут все перевернулось, точно как в известной поговорке про счастье и несчастье: выход Кассьерры повлек за собой появление голевых моментов у ворот Опарина. Не прошло и десяти минут, как колумбиец ассистировал Сергееву, а следом Иван оформил дубль с передачи Коваленко. Конечно, российский нападающий заслуживает похвалу за шикарную реализацию, но нельзя не отметить влияние на игру Кассьерры. Матео тоже был в центре внимания — сперва Челикович в опасном подкате лишил его выхода один на один, а чуть позже форвард "Зенита" едва не забил пяткой.

"Ахмат" слишком резко сдал, и Ромащенко отреагировал на это ранней заменой в опорной зоне — на поле вышел один из лучших футболистов команды на старте сезона Камило. Однако и он не смог остановить чемпиона, нащупавшего слабость соперника. Уже на 42-й минуте Кассьерра изящно замкнул подачу Кругового. "Зенит" сотворил невероятное, еще до перерыва превратив 0:2 в 3:2».

Иван Сергеев Нападающий «Зенита» Плохо вошли в игру. Плюс, где-то не повезло, где-то соперник воспользовался нашими ошибками. Хорошо, что переломили ход встречи и вышли вперед до перерыва. Конечно, жаль, что пропустили во втором тайме — у нас были моменты, которые мы не реализовали. Но хорошо все то, что хорошо кончается — Саша Васютин потащил пенальти. Думаю, игра получилась такой, какой получилась.

Исторический поединок

Автор Bobsoccer Алексей Андрианов считает, что камбэк в Грозном войдет в историю «Зенита».

«При счете 3:2 болельщики со стажем наверняка вспомнили эпический поединок в Тбилиси в июле 1984-го года. Поклонники Мирчи Луческу запараллелят сегодняшнюю встречу с матчем "Зенит" — "Ростов" в августе 2016-го. Были и 4:3 в Израиле, когда петербуржцы отыгрались с 0:3 за пятнадцать минут до финального свистка. Повторения сентябрьского камбэка семилетней давности не получилось, однако и драматургия этого поединка войдет в анналы зенитовской истории.

Теперь по игре. Ротация состава "Зенита" была предсказуема, однако вряд ли кто мог предположить, что уже к 14-ой минуте хозяева будут выигрывать со счетом 2:0. В таких случаях футбольные люди употребляют жаргон "команда забыла выйти на игру", однако, на мой взгляд, вряд ли можно упрекать в недонастрое Ренана, Коваленко и Ду Кейроса, получающих крохи игрового времени в чемпионате России. Дело скорее в тривиальных индивидуальных ошибках и сверхагрессивной игре подопечных Мирослава Ромащенко. Возможно, шоковая терапия даже пошла "Зениту" на пользу — с 25-ой минуты команда вышла на проектную мощность и перевернула игру. Правильно говорят, что счет 0:2 — самый коварный в футболе: "Ахмату" слишком легко дался стартовый отрезок, а перестроиться на другой уровень сопротивления хозяева поля смогли лишь после перерыва.

Не скажу, что с выходом Дугласа Сантоса и Марио Фернандеса в игру "Зенита" вернулись привычные краски. Напротив — именно с фланга Фернандеса пошла передача, после которой Владимир Ильин сравнял счет. Концовка прошла во обоюдооострой борьбе, хотя гости имели основания рассчитывать на победу в основное время после опаснейшего штрафного на третьей добавленной минуте. Пенальти, как я и прогнозировал, точнее пробили футболисты "Зенита" (браво, Васютин!), но после неожиданной победы "Крыльев Советов" в Калининграде в группе С еще много вопросов».

Александр Васютин Вратарь «Зенита» Качели. Плохо очень начали, но потом проявили характер, в первом тайме перевернули с 0:2 на 3:2. И в целом после перерыва неплохо смотрелись. У нас подходы были, у них подходы были — они забили. Чья вина? Общая, конечно. Будем разбираться — хотелось бы поменьше пропускать. У меня было ощущение, что додавим. Имели хорошие подходы, так что заранее не настраивался на пенальти.

Васютин — герой серии пенальти

Автор Rusfootball.info Юрий Андреев поздравляет зенитовцев с успешной послематчевой серией одиннадцатиметровых.

«Серию открывали сине-бело-голубые. В отличии от гадавшего Опарина, его коллега по амплуа изначально выбрал другую тактику отражения мячей. Первым удар наносил Кассьерра, который аккуратно положил в угол — без шансов для вратаря "Ахмата". После чего в раму встал Васютин. Ильин отправился исполнять пенальти у грозненской команды, но голкипер не дал себя переиграть — классно бил форвард, но не менее классно потащил его Александр.

Изидор удвоил преимущество, дав, что есть мочи по центру — Опарин чуть раньше завалился в угол. Страж ворот "Зенита" буквально сразу же мог потащить второй кряду удар в серии, однако мяч от его рук ударился об штангу и залетел в сетку.

Вратарь хозяев вдохновился локальными подвигами коллеги, решил тоже сыграть по удару и не прогадал — Ду Кейрос не смог реализовать свою попытку. Опарин прочитал, что вправо от себя метит бразилец. Затем Харин прошил голкипера питерцев — Васютин пытался сбить бьющего столку — безуспешно.

Четвертым у гостей бил Ренан — защитник с левой уверенно и четко зарядил в верхний угол — слишком сложный мяч для вратаря. После этого настал звёздный час Александра, который совершил второе спасение в этой серии. У грозненцев к мячу подошёл Даниэл Жуниор и не смог переиграть Васютина. Точку же поставил Клаудиньо, отправив снаряд в самый уголок и не оставив никаких шансов на спасение вратарю соперника».

Повод для размышлений Семаку

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов считает, что три пропущенных мяча — это для чемпиона много

«Какой бы ни была у "Зенита" ротация, класс есть класс. Тем более и соперник не выпустил некоторых своих лидеров в старте. Уступая 0:2, команда из Санкт-Петербурга смогла не только счёт сравнять, но и вперёд выйти. Тут даже немного удивляет, что "Ахмат" не сломался после этого, нашёл в себе возможности после 2:3 снова сравняться в счёте, а ведь у гостей уже на поле в тот момент было много футболистов основы. Для грозненцев результат в отдельной встрече, безусловно, хороший — по игре, да и по счёту в основное время они не уступили, сражаясь с чемпионом.

Для Семака такой результат — это повод для размышлений. "Зенит" много пропустил — три мяча для них, это много. У клуба есть возможности сделать так, чтобы скамейка была сильная, раньше так и было в принципе. Наверняка тренерский штаб и руководство сделают выводы. Если говорить о турнирной ситуации, то матч был для обеих команд важен. И, пожалуй, гости здесь больше преуспели — они приблизились к "Балтике" и имеют неплохие шансы закончить групповой этап на первом месте. В крайнем случае в заключительном матче выставят основу. А вот "Ахмату" теперь предстоит побороться с "Крыльями Советов", чтобы вообще не покинуть турнир».