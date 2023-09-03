Два привоза и потасовка. ЦСКА и «Зенит» выдали боевую ничью

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в гостевом матче седьмого тура РПЛ. На 4‑й минуте Антон Заболотный вывел вперед хозяев поля, выбив в подкате мяч у вратаря гостей Михаила Кержакова. За 2 минуты до конца основного времени Дуглас Сантос забил ответный мяч. После гола «Зенита» на поле произошла потасовка с участием игроков обеих команд. В турнирной таблице «Зенит» (14 очков) занимает второе место, ЦСКА (11) идет седьмым.

Возвращение Фернандеса на «ВЭБ-Арену»

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и изучает перестановки в составах обеих команд.

«Предстартовым фаворитом матча можно было считать “Зенит”. Петербуржцы набрали ход и начали демонстрировать убедительную игру. С другой стороны, армейцы при Федотове всегда доставляли большие проблемы чемпиону в предыдущих очных встречах. Эти команды открывали новый сезон матчем за Суперкубок в Казани, в котором сине-бело-голубые добились победы в серии пенальти после безголевой ничьи в основное время. По окончании той игры все сошлись во мнении, что ЦСКА играл лучше и был ближе к победе.

Армейцы упустили несколько опаснейших моментов, а сами не позволили игрокам “Зенита” ничего создать у собственных ворот. Похожая история была в предыдущем матче этих команд в рамках чемпионата, где петербуржцы также выглядели очень серо в атаке и по делу уступили красно-синим. Так что, Федотов едва ли не лучше всех в России знает, как нейтрализовывать атакующую игру чемпиона. В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированного Дивеева, а у гостей в лазарете находился Родригао.

Оба тренера ожидаемо существенно видоизменили стартовые составы по сравнению с кубковыми матчами. Поэтому было уместнее сравнивать нынешние основные сочетания команд с теми, которые Федотов и Семак выставляли в играх прошлого тура РПЛ.

Федотов сделал 4 изменения по сравнению с матчем против “Оренбурга”. Вместо Торопа, Глебова, Кучаева и Мухина с первых минут появились Акинфеев, Келлвен, Мендес и Гайич. Выход бразильского новичка ЦСКА в стартовой обойме многих удивил. Келлвен расположился на позиции правого латераля, а левый фланг закрывал Гайич. С появлением бразильца Обляков получил возможность вернуться в атакующую тройку, где он здорово играл весной.

Календарь и таблица РПЛ

Семак, в свою очередь, совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Урала”. Кругового и Сергеева сменили Эракович и Мантуан. С возвращением серба в состав Сантос вернулся на привычную позицию левого латераля. Фернандес также появился в стартовом составе “Зенита”. Его возвращение на “ВЭБ-Арену” являлось одной из важных сюжетных линий данного противостояния».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Забили быстрый гол и попали под давление. Мы знаем наши проблемы. Знаем, откуда это идет. Здорово сыграл Игорь Акинфеев. Но и мы неплохо оборонялись. Во втором тайме сняли несколько напряженность, могли уколоть впереди… А то, что произошло в конце, это обидно. Но итог справедливый, нас поймали на невнимательности. Несчастный случай. Соперник действовал чуть быстрее. Мы после матча с «Сочи» на сложном поле в тяжелых климатических условиях не успевали быстро работать с мячом. Должны были более качественно выходить из обороны в атаку. «Зенит» в этом плане быстро забирал мяч, можно было сыграть качественнее.

Молниеносный Заболотный

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков вспоминает, что автор первого гола в матче Антон Заболотный успел в своей карьере поиграть и за «Зенит».

«Спокойные первые минуты матча нарушил Антон Заболотный, который подкараулил медлительность при выносе мяча вратаря питерцев Михаила Кержакова и в подкате загнал снаряд в сетку к изумлению всего "Зенита". Такое начало должно было взорвать ситуацию в матче, потому что "Зенит" редко оказывается в положении отыгрывающейся команды. Всё внимание было к экс-армейцу в составе гостей, а забил Питеру экс-петербуржец в составе хозяев. Метаморфозы футбола.

Гости предприняли попытку как-то обострить ситуацию в атаке, однако подопечные Владимира Федотова оказались вполне готовы к отражению питерского натиска. Настало время Сергея Семака как-то менять игровой рисунок в связи с неожиданно свалившимся сценарием. "Зенит" к половине первого тайма полностью завладел игровым преимуществом, но каких-то дивидендов получить не мог.

То армейская защита стойко держала удар, то выручал Игорь Акинфеев, как например в моменте, когда Дуглас дошёл до лицевой и мягко навесил, а Фернандес высоко выпрыгнул и пробил головой. Акинфеев священной со времён чемпионата мира 2018 года ногой отразил мяч в сторону».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Хотелось увести победу. Но по тому, как складывался сам матч, смогли забить в конце и свести игру к ничейному результату с конкурентом. Отдохнем и будем готовиться дальше. Надеюсь, все будут в строю среди защитников после паузы, будет варианты состава. Ребята хорошо сыграли, не хватало хладнокровия в завершающей стадии и в развитии атак, но в целом провели хороший матч.Выпустили Мостового, который быстро играет на пространстве. Он играет на излюбленной позиции, против него был Набабкин. Проскакивал момент у Кругового, и, на мой взгляд, там был пенальти. Очень хочется узнать, почему это не 11-метровый удар. Но, что касается игры, то Кругового после выхода Мостового перевели на другой фланг. Было несколько моментов, когда Даниил мог уходить под левую ногу. Хотелось добавить скорости и освежить атаку. Не хватило немного качество в атакующих действиях, но в плане движения — Кругой и Мостовой добавили.

«Теплая встреча» для Марио

Автор «Спорта день за днем» Алексей Михайлов доволен выступлением бразильского новичка «Зенита» в принципиальном матче с ЦСКА.

«Особое внимание в этом матче было уделено Марио Фернандесу. Бразильско-российский крайний защитник, который перешел в "Зенит" из "Интернасьонала", в этот день впервые появился на домашнем стадионе ЦСКА не в "армейской" футболке. Неодобрительный гул и свист с трибун болельщиков ЦСКА в адрес Фернандеса был ожидаем. И он не стихал почти на протяжении всего того времени, что Марио провел на поле.

Но это нисколько не сбило настрой защитника — наоборот, показалось, что весь бэкграунд этой истории его лишь по-хорошему разозлись и дополнительно замотивировал. В первом тайме Фернандес был очень активен, причем больше даже в атакующих эпизодах. Подключался к нападению, разыгрывал с партнерами около штрафной ЦСКА и даже мог забить в ворота своей бывшей команды — ударом головой в прыжке после отличного навеса от Сантоса. Выстрел получился очень эффектным, но менее эффектным оказалось спасение Акинфеева — фирменное, ногой. Правда, не той, что было в том самом матче с испанцами на ЧМ-2018.

В целом же Фернандес провел действительно хороший матч, особенно учитывая то давление, с которым он, по итогу, успешно справился. За 82 минуты, что предоставил ему Семак, Марио выиграл пять верховых единоборств из пяти, 53 раза коснулся мяча, выполнил 33 точные передачи из 45 (73%), отдал один пас под удар, выполнил один точный навес, и по разу пробил в створ и мимо ворот».

Михаил Кержаков голкипер «Зенита» Для нас это потеря очков. В первом тайме мы были лучше, но пропустили гол из‑за моей ошибки. Еще Игорь Акинфеев сделал несколько сумасшедших сэйвов. Механика пропущенного мной мяча такая, что я ждал пас не в створ, но просто подзадержался — и тут меня накрыл Заболотный. Хорошо, что мы проявили характер, спасибо ребятам. С меня должок, постараюсь отдать его, если будет такая возможность. Почему вспыхнули эмоции в концовке? Не знаю, просто ребята разгоряченные были.

Блестящий Акинфеев

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов аплодирует голкиперу московского клуба, который блестяще себя проявил в первом тайме.

«И именно многолетний капитан красно-синих стал главным героем первого тайма. "Зенит", конечно, пошатнулся от пропущенного мяча, но от выбранной тактики не отступил. Сине-бело-голубые настаивали на владении мячом и старались быстрее доставлять мяч вперед любыми способами. Причем самым эффективным из них были стандартные положения.

За один только первый тайм "Зенит" получил право на целых десять угловых, причем едва ли не каждый раз их исполнение было новым. Видно, что работа Анатолия Тимощука, ответственного за стандарты в "Зените", не проходит зря. И ЦСКА далеко не ко всему был готов: например, сперва от Заболотного мяч чуть не срезался в свои ворота, а следом Марио Фернандес выпрыгнул выше всех и пробил точно в Акинфеева.

Активен был и Мантуан, который прекрасно играл между линиями и врывался в штрафную ЦСКА. Однако конкретики Густаво не хватало, как и мощи — например, на 41-й минуте Виллиан Роша просто корпусом спихнул бразильца. На закате первого тайма Акинфеев еще раз выручил ЦСКА, когда на ударной позиции оказался Кассьерра. И перерыв пришелся очень кстати для хозяев, ведь давление "Зенита" росло».

Антон Заболотный Форвард ЦСКА Потасовка? Да ребята исподтишка просто действуют. Не очень понятен был смысл. Видимо, когда забили, просто почувствовали уверенность в себе. Партнер мне неудачно отдал передачу, я вспылил на него, а они сзади летят, тычут. Это какой‑то колхоз, не знаю.

«Зенит» уперся в стену

Автор Sportbox.ru Денис Петров хвалит армейский клуб, который уверенно сушил игру после забитого мяча.

«Все статистические показатели первого тайма были в пользу "Зенита", чего стоит хотя бы количество поданных угловых (10-0), но на табло все это никак не отражалось. В первом тайме зенитовцы отдали слишком много сил для оказания давления на армейскую оборону.

Фаворит после перерыва должен был включить дополнительные скорости, но ничего похожего не происходило. Напротив, в позиционном нападении "Зенита" пропало движение, а вместе с ним и опасность у ворот Акинфеева.

ЦСКА спокойно справлялся с вялыми атаками соперника и не забывал сочинять свои. Классический вынос Акинфеева к чужой штрафной едва не завершился голом Чалова, который из убойной позиции просто не попал в створ.

Глядя на такой футбол, Семак попытался освежить игру с помощью замен, убрав с поля Караваева и Мантуана, вместо которых появились Круговой и Сергеев. "Зенит" перешел на игру с двумя нападающими, а Дуглас Сантос переместился в центр обороны. Перестановки ожидаемого эффекта не произвели, ЦСКА все так же контролировал ситуацию и вообще ничего не позволял сделать у своих ворот».

Виктор Давила Нападающий московского ЦСКА На самом деле 89 минут матч складывался достаточно корректно, мы контролировали ход игры. Все шло к нашей победе. Думаю, что эта ничья с горьким вкусом. Потому что, когда нам забивают при достаточно сомнительных обстоятельствах, и решения неоднозначные. Можно сказать, что мы получили ничью, которая отдает послевкусием.

Спасительный гол Дугласа

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что питерцам удалось отыграться благодаря ошибке армейских футболистов.

«Когда прошла середина второго тайма, тренеры стали играть заменами. Семак выпустил Сергеева и Кругового, но, что любопытно, решил не добавлять ещё одну фигуру в атаку и сохранил схему с тремя центральными защитниками. Хотя, например, Фернандес уже подустал. Запомнился эпизод, когда Марио упал в штрафной ЦСКА, вот только там и офсайд был, и пенальти очень спорный, несмотря на то что судья указал на "точку".

А Федотову пришлось сделать вынужденную замену Келлвена, у которого стало сводить ноги. В целом новичок понравился. Келлвену было очень непросто (его оппонент Дуглас Сантос сделал три передачи под удар — больше всех в обеих командах), но всё же фланг бразильца не "горел". Он показал характер, похвальное стремление быстро развивать атаки передачами вперёд.

Семак, по сути, дал команду "все в атаку!", когда в концовке снял Фернандеса, уходившего с поля под неприятные крики и жесты болельщиков ЦСКА. Но разве мог быть другой приём у Марио в этот вечер?

Армейцы образцово-показательно защищались, разве что момент с падением Сергеева мог потянуть на 11-метровый (Мойзес, кажется, с фолом блокировал оппонента). Однако на 88-й минуте "Зенит" всё же спасся!

Самое потрясающее, что и тут игрок одной команды невольно помог забить другой. Неудачное движение Виллиана Роши головой превратилось в голевую передачу на Дугласа Сантоса. Это был лишь второй удар "Зенита" в створ во втором тайме, тогда как ЦСКА не имел ни одного».

Данил Круговой Защитник «Зенита» Тренер особо ничего не говорил по поводу Марио, не говорил, что он играл против бывшей команды. Понятно, у нас есть опция играть на Марио, которой мы пользуемся. Марио хорошо проявил себя. Жалко, что болельщики его освистывали, все-таки он легенда для них. Не важно, какая у него дальнейшая судьба, он — легенда для клуба.

Побоище в концовке

Редакция Sport24 не оставляет без внимания потасовку на последних минутах матчах, которую спровоцировал зенитовский футболист.

«После этого на поле начался сущий кошмар. Барриос и Вендел с одной стороны начали пихаться с Мендесом и Рошей, остальным пришлось не менее экспрессивно их разнимать. С ходу было непонятно, что стало причиной произошедшего. После того, как эмоции улеглись, Акинфеев и Мойзес пытались что-то доказать главному арбитру встречи Павлу Кукуяну.

Как выяснилось позже, спровоцировал всю заварушку футболист "Зенита". Вместо того, чтобы праздновать взятие ворот, Барриос подбежал к Мендесу и начал что-то ему выговаривать. Судя по жестикуляции, разговор шел не о самых приятных вещах. Впоследствии к разборкам присоединился Вендел и Зделар. С последним Барриос церемониться не стал и после пары толчков просто ударил его головой в лицо.

Кукуян решил не разбираться в произошедшем и оставил эпизод без внимания. Это было бы не так страшно, если бы конфликт на поле не получил развитие всего через несколько мгновений. Правда, фигурировали в нем уже другие персонажи. Заведенный Заболотный не смог сдержать эмоций уже в чужой штрафной. И заруба возобновилась с новой силой.

К сожалению, и это был еще не конец. Разгоряченные защитники Роша и Алип чудовищно столкнулись после подачи в штрафную "Зенита". Стала ли такая самоотверженность итогом недавной стычки или нет, каждый может считать по-своему».

Без Малкома сложно, но «Зениту» везет

Автор Soccer.ru Вадим Багров отмечает, что потеря бразильца Малкома продолжает сказываться на игре «Зенита».

«Низкая линия обороны — извечное оружие против "Зенита". Причем в половине случаев не соперник выбирает высоту, а её задает интенсивность атак петербуржцев. Сегодня ЦСКА хотел прессинговать выше, но со временем пришлось играть примитивно. Вот только где раньше были последние передачи Кузяева и Малкома, там сейчас даже от Барриоса начали требовать больше созидательных действий. Нет у "Зенита" больше людей, которые создадут гол самостоятельно. Травма инсайда Мостового тоже влияет на атакующие возможности, Андрей вышел в концовке.

Чемпионы владели мячом в Москве, но нельзя заявить, что контролировали поединок и соперника. Мяч не всегда доходит до форвардов, независимо от имен. Сегодня играли Мантуан и Кассьерра, а затем вышел Сергеев. Но у этой тройки нападающих суммарно один удар в створ ворот Акинфеева. Фернандес мог забить бывшему коллеге, но Игорь Владимирович не порадовал перебежчика. До матча напоминали фанатам прогнозов, что у Семака без Малкома нет запасного плана, и сегодня получили идеальную иллюстрацию.

Отличительная черта чемпионов на старте нового сезона — везучесть. "Зенит" забивал там, где другие команды РПЛ могли остаться без мячей, даже если создавали больше явных моментов. Петербуржцам крупно повезло со "Спартаком", соперник вручил удобную победу, которая помогла поверить в силы новой модели игры. ЦСКА и другие команды не готовы давить на "Зенит" постоянно, не в том они сейчас кадровом состоянии. Сегодня не было ощущения, что Семак оказался на традиционном для него сложном выезде».