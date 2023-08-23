Давила-забивала. ЦСКА получил долгожданное усиление

В понедельник, 21 августа, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Виктором Давилой. Полузащитник заключил с армейцами договор сроком до 2027 года. Соглашение предусматривает опцию продления на сезон.

Из чилийской Примеры — к американской Лиге чемпионов

Родившийся в чилийском портовом городе Икике Виктор Давила является воспитанником клуба «Уачипато», за который он дебютировал в 2014 году, в 16 лет выйдя на замену в матче Кубка Чили с «Лота Швагер».

Середняк чилийской Примеры «Уачипато» на тот момент переживал краткий миг расцвета — в 2012 году «сталевары» выиграли свое второе за 38 лет чемпионство, а годом позже добрались до финала национального кубка.

В сезоне 2014/15 Давила провел за «Уачипато» четыре матча (три — в кубке), но уже за следующие два сезона записал на свой счет 37 матчей, правда забив в них лишь 3 гола.

Летом 2017 года 19-летний чилиец отправился по привычному для соотечественников маршруту — в Мексику, перейдя за скромные 180 тысяч евро в «Некаксу», годом ранее в очередной поднявшуюся из второго дивизиона в Лигу МХ.

Дебют в Мексике Давиле удался — счет голам он открыл уже в своем третьем матче, а всего за два сезона записал на свой счет 13 голов и 5 ассистов в 42 матчах, выиграв с командой Кубок и Суперкубок страны.

Тогда же, в октябре 2018-го, Виктор получил первое приглашение в главную сборную Чили. До этого в его активе было 10 матчей за молодежку и проведенные на скамейке запасных три матча на молодёжном чемпионате Южной Америки-2017 в Эквадоре.

Давила в «Некаксе»

На молодого игрока атаки «Некаксы» быстро положили глаз мексиканские топ-клубы — в декабре 2018 года его за 12 миллионов долларов купила «Пачука», которую как раз покинул ее лучший бомбардир Кейсуке Хонда.

Но в новой команде дела у Давилы не заладились — он довольно быстро получил серьезную травму колена, которая вывела его из строя на 4,5 месяца. Закрепиться в основном составе тоже не удалось — в 56 матчах за «Пачуку» нападающий записал на свой счет лишь 9 голов и 5ассистов.

Результатом стало то, что в январе 2021-го Виктора за куда более скромные 4,5 млн евро продали «Леону», который как раз переживал подъем — в 2020 году «изумруды» стали чемпионами. В первом же сезоне за новый клуб чилиец забил 7 голов в 18 матчах, а «Леон» стал вице-чемпионом и выиграл с мексиканским клубом Кубок лиг-2021 (совместный турнир МЛС и мексиканского чемпионата).

Давила в «Леоне» globallookpress.com

В последующие два сезона Давила забил 25 голов в 81 матчей во всех турнирах и выиграл с «Леоном» Лигу чемпионов КОНКАКАФ в 2023 году. На турнире Виктор забил в семи матчах три мяча и принял участие в финале, став лучшим игроком матча против «Лос-Анджелеса».

По итогам сезона 2022/23 чилийский нападающий попал в список 11 лучших игроков чемпионата Мексики и такой-же список местной Лиги чемпионов.

Сам купил себя у «Леона»

Как и многие латиноамериканские игроки, Давила не прочь попробовать свои силы в Европе. Об этом он заявил впервые еще в «Некаксе», а в середине успешного сезона-2022/23 подтвердил, что эта мечта никуда не делась:

«С тех пор как я приехал в "Леон", у меня все хорошо, теперь идея состоит в том, чтобы хорошо провести турнир с командой, быть решительным с клубом, а затем подумать о национальной сборной и переезде в Европу».

В сборной Чили, за которую он сыграл лишь два матча за 5 лет, намек поняли, вызвав его этим летом на товарищеские матчи с Кубой и Доминиканской республикой. Если во втором Давила провел лишь 10 минут, то с кубинцами вышел в стартовом составе и записал на свой счет ассист.

Роман Бабаев и Виктор Давила ЦСКА

А вот европейские перспективы появились только в виде предложения ЦСКА. Учитывая еврокубковый бан российских клубов — не самого заманчивого, но в дело, видимо, вступил финансовый фактор. Да и чемпионат России можно рассматривать как ступеньку на пути к европейским лигам.

«Леон», разумеется, не слишком горел желанием расставаться с одним из своих ключевых игроков. К тому же, из-за санкций, наложенных на российские банки, у отечественных клубов серьезные проблемы с денежными переводами, из-за которых сорвался уже не один трансфер.

Но у ЦСКА оказалась уже отработанная схема: они переводят деньги игроку, который затем сам выкупает свой контракт у клуба . Ранее красно-синие подобным образом выкупили Виктора Мендеса из «Эспаньола», а московское «Динамо» сейчас проворачивает эту операцию с защитником Луисом Чавесом из «Пачуки».

Виктор Давила ЦСКА

Сумма выкупа Давила у «Леона» составила 5 миллионов евро, но учитывая что деньги проводились через пять стран и три конвертации, в процессе пути сумме пришлось подрасти — «всего» на 1,5 миллиона евро.

Но кончилось все успешно, чилийский нападающий выкупил свой контракт и подписал с ЦСКА соглашение до 2027 года, с возможностью продления еще на сезон.

Как Давила впишется в ЦСКА?

Давила станет третьим чилийцем в истории ЦСКА. Год назад стан армейцев пополнил центральный полузащитник Виктор Мендес, который уже успел здорово зарекомендовать себя и является важным элементом в схеме Федотова. Раньше за российский клуб выступал и Марк Гонсалес, запомнившийся, в первую очередь количеством травм.

Виктор — универсальный игрок нападения, которому приходилось играть и в центре поля, и на флангах — лучшую результативность он показал именно на позиции левого вингера. В свое время Marca называла форварда «преемником Матадора Саласа», одного из самых известных чилийцев в европейском футболе, но сравнение это несколько натянутое.

Виктор Давила ЦСКА

Салас был взрывным игроком, чаще играл правой ногой и лучше работал перед чужими воротами. Давила играет глубже, нередко смещается на правый фланг, откуда срезает угол для ударов , у него прекрасная левая нога — из 59 мячей, забитых Виктором, 34 были положены именно ей.

Несмотря на невысокий рост (173 см), чилиец очень атлетичен, у него хорошая скорость, а благодаря низкому центру тяжести его непросто сбить с ног и у него приличный дриблинг, в который он охотно идет и с которым иногда перебарщивает — в чемпионате России за это могут наказать.

Давилу стоит рассматривать в качестве прямой замены ушедшему в «Спартак» парагвайцу Хесусу Медине. На острие атаки он играть точно не будет, что и к лучшему — иногда кажется, что ему проще забить дальним ударом, чем попасть в пустые ворота.

Хайлайты Давилы

Чилиец будет выполнять роль поддержки для Федора Чалова, который вернется на острие, а учитывая скорость чилийца, и атаки ЦСКА станут побыстрее. Заболотный тем временем вернется к роли запасного, выходя, когда нужно будет перейти от остроатакующей игры к прессингу, а от форварда потребуется объем работы без мяча.

На фоне ухода Зайнутдинова, Медины, потенциального прощания с Карраскалем армейцы получили хоть какую-то вариативность в линии атаки.